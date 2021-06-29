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Индексная книга (каталог) CNews*
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Испания Балеарские острова Майорка Пальма-де-Майорка

Испания - Балеарские острова - Майорка - Пальма-де-Майорка

СОБЫТИЯ


29.06.2021 Opera представляет новую версию десктопного браузера R5 1
23.06.2021 Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5 1
20.04.2017 Московский турнир Гран-при по шахматам пройдет под защитой «Лаборатории Касперского» 1
30.04.2013 "Академия CIO": определены победители 1
11.04.2013 "Академия CIO": как отправиться в регату или получить ноутбук 1
24.03.2011 Древний кролик-гигант не умел прыгать 1
29.07.2005 На границе Солнечной системы обнаружен странный объект 1
29.07.2005 На границе Солнечной системы обнаружен странный объект 1
28.01.2004 Stylistic ST5010 – новый планшетный ПК от Fujitsu Siemens 1
22.09.2000 Испанский оператор Retevisiyn выбрал решение Alcatel LMDS для развертывания широкополосной беспроводной сети 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Испания и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25856 3
X Corp - Twitter 2942 2
Acer Group - Acer Inc 2817 2
Telegram Group 2988 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5042 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5709 1
Fujitsu 2109 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1586 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 303 2
United Airlines - авиакомпания 95 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15535 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4486 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9407 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10137 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9550 2
PiP - picture in picture - картинка в картинке 331 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 948 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4783 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2839 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10802 2
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 580 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13578 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7983 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1752 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54602 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3864 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2269 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5238 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13128 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3388 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 989 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8582 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4537 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6244 1
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 403 1
LMDS - Local Multipoint Distribution Service - Местный мультиточечный сервис распространения 32 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13345 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2043 1
Google YouTube - Видеохостинг 3016 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 932 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1293 2
Microsoft Teams - MS Teams 674 2
Opera Browser - Браузер 1057 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 2
Apple Music 127 2
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 182 2
Google Meet 79 2
SoundCloud 31 2
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 35 2
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 2
Kaspersky Total Security 44 1
Fujitsu Stylistic - серия планшетов 41 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 585 1
Nokia Alcatel-Lucent LMDS 9 1
Yota Бизнес 61 1
Kocemba Maciej - Коцемба Мачей 6 2
Мерензон Илья 2 1
Касперский Евгений 338 1
Испания - Королевство 3847 6
Испания - Андалузия 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 167926 2
Солнечная система - Solar system 2574 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 2
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5515 2
Нептун - планета Солнечной системы 203 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Шарджа 14 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55019 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47969 1
Земля - планета Солнечной системы 10898 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Швейцария - Женева 332 1
Испания - Валенсия - Аликанте 42 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 1
Средиземное море - Средиземноморье 204 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34184 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1536 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1017 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6666 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3153 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5559 2
Астрономия - Космос - Перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы 46 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12413 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5835 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18336 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6856 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3223 1
Зоология - наука о животных 2904 1
Спорт - Шахматы - Chess 260 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 2
New Scientist 1448 2
Reddit 405 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 2
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
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