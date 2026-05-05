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Касперский Евгений
СОБЫТИЯ
|05.05.2026
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Евгений Касперский: Ограничения интернета в России плохо влияют на бизнес
Предупреждение для законодателей Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в интервью «Эксперту» рассказал, что ограничения интернета в России негати
|07.05.2020
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Евгений Касперский запускает акселератор, чтобы помочь стартапам в сфере туризма
помочь молодым проектам использовать этот период для расширения возможностей собственного бизнеса. Евгений Касперский известен как эксперт по кибербезопасности и успешный предприниматель в сфе
|30.01.2018
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США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский
лада, с российскими властями и лично с президентом России Владимиром Путиным. В список, в частности, включен министр Минкомсвязи России Николай Никифоров, глава и основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, сооснователь и глава «Яндекса» Аркадий Волож и бывший акционер Mail.ru Group Юрий Мильнер. В списке Минфина США также фигурирует основатель USM Holdings и совладелец «Мегафо
|29.11.2017
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Касперский заявил, что может вывести бизнес из России
Не было и не будетОснователь компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский заявил, что уедет из России, если власти страны когда-нибудь попросят его
|18.10.2017
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Евгений Касперский назвал пять причин ненависти к нему в США
Заявление КасперскогоГлава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский разместил на сайте livejournal.com длинную запись, в которой попытался защитить свою компанию от обвинений властей США в кибершпионаже. В частности, он выдвинул пять гипотез,
|15.09.2017
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Касперского вызвали на допрос в Сенат США
если ему удастся вовремя пройти процедуру ускоренного получения визы.В своем письме в адрес Reuters Евгений Касперский заявил следующее: «Я ценю и принимаю приглашение для дачи показаний перед
|12.05.2017
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Евгений Касперский хочет оправдаться перед сенатом США
Касперский хочет предстать перед СенатомОснователь «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский желает свидетельствовать перед лицом Сената США, чтобы ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у парламентариев относительно связей его компании с российским прав
|03.06.2013
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Названы сроки заключения для похитителей сына Евгения Касперского
суд Москвы 3 июня 2013 г. признал виновными подсудимых по делу о похищении Ивана Касперского, сына Евгения Касперского и Натальи Касперской, сообщило агентство РАПСИ. В качестве подсудимых по
|24.12.2012
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Американцы включили Касперского в список самых опасных людей на Земле
ний в мире», - пишет Wired. Ноах Шахтман (Noah Shachtman), за авторством которого вышла посвященная Евгению Касперскому главка в «списке самых опасных людей», пишет: «Если бы единственным, что
|21.09.2012
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Евгений Касперский стал доктором наук в Британии
окончании им в 1987 г. Института криптографии, связи и информатики (ныне ИКСИ Академии ФСБ России). Евгений Касперский - Doctor Honoris Causa Плимутского университета
|27.07.2012
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Касперский обвинил Wired в русофобии и рассказал про отношения со спецслужбами
итию ИТ, так и их влиянию на жизнь общества. На объемный, почти в 6 тыс. слов, очерк Ноаха Шахтмана Евгений Касперский ответил в собственном блоге не менее жестким постингом в 1200 слов. Интере
|27.06.2012
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Евгений Касперский объявил войну американской патентной системе
Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский сообщил о победе в судебном процессе над «патентным троллем» - компанией Information Protection and Authentication of Texas (IPAT). Процесс длился с 30 декабря 2008 г. Напомн
|26.04.2012
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Евгений Касперский назвал 5 крупнейших киберугроз в мире
и выстрелах в Пекине, которая на самом деле была ложной. По словам Касперского, потенциально это могло привести к массовой панике и другим негативным последствиям. Еще одной потенциальной опасностью Евгений Касперский считает детей интернет-поколения и то, как они будут взаимодействовать с политикой. «Если нынешние дети, выросшие в цифровом мире, не получат систему для онлайн-голосования,
|26.04.2012
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Apple на 10 лет позади Microsoft по безопасности - Евгений Касперский
Выступая в рамках конференции Info Security 2012, основатель и глава российской компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский заявил, что Apple на много лет отстает от Microsoft в плане информационной безопасности, и что инженерам из Купертино еще предстоит проделать большую работу в этом направлени
|07.03.2012
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Евгений Касперский призвал разработать соглашение по борьбе с кибертерроризмом
Основатель российской компании «Лаборатория Касперского», специализирующейся на защите от компьютерных вирусов, Евгений Касперский призвал разработать международное соглашение по борьбе с кибертерроризмом, выступив на международной выставке CeBITв Ганновере, сообщает Deutsche Welle. Эффективной системы з
|12.12.2011
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«Касперский» прогнозирует честные выборы и переход кибервойн в вооруженные конфликты
На смену бумажным бюллетеням на выборах должно прийти электронное голосование, полагает Евгений Касперский, глава и основатель одноименной «Лаборатории». Электронное голосование, по
|22.06.2011
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Касперский написал жесткое письмо главе «Вконтакте»
асперский раскритиковал безопасность «ВКонтакте» жестко, но вежливо Наконец, в седьмой рекомендации Евгений Касперский советует Павлу Дурову разработать на базе «Вконтакте» информационный порта
|19.05.2011
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Евгений Касперский заявил о физической опасности соцсетей
и», которые позволят исправить ситуацию с безопасностью личной информации детей в социальных сетях. Евгений Касперский предупреждает о физической опасности социальных сетей Так, он считает, что
|22.04.2011
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«Лаборатория Касперского» сделала первое заявление после известий о похищении сына Евгения Касперского
я от распространения спекуляций и слухов о событиях, касающихся членов семьи Евгения Касперского". "Евгений Касперский работает в обычном режиме, но пояснил, что распространяемая информация нан
|21.04.2011
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Похищен сын Евгения и Натальи Касперских
заявлений о похищении Ивана Касперского. Одновременно представители компании сообщают, что его отец Евгений Касперский находится в командировке за границей, как и, «возможно», его мать Наталья.
|26.01.2011
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«Касперский» выпускает антивирус для Android
пустить защитный продукт для устройств на платформе Android. Об этом рассказал CNews глава компании Евгений Касперский. По его словам, «андроидная» версия Kaspersky Mobile Security будет предст
|27.04.2010
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Евгений Касперский завел блог в ЖЖ
ее тесного, неформального общения с аудиторией. Признаюсь, мне этот формат наиболее близок - именно поэтому здесь не будет корпоративных новостей. По крайней мере, в обыденном их понимании, - говорит Евгений Касперский. – В своем ЖЖ я расскажу о самых ярких на мой взгляд событиях из мира ИТ, и, конечно же, о том, что мне запомнилось во время моих многочисленных путешествий по миру. Словом,
|24.09.2009
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Евгений Касперский вошел в состав Общественной палаты РФ
сещал офис «Лаборатории Касперского», назвав его интересным и современным. А в конце апреля 2009 г. Евгению Касперскому была присуждена Госпремия в области науки и технологий. От предыдущего со
|27.04.2009
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Касперского наградят Госпремией
чной славы России во всем мире и процветание отечественной индустрии высоких технологий», - говорит Евгений Касперский в официальном заявлении. Евгений Касперский надеется, что другие ро
|08.08.2007
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«Лаборатория Касперского» сменила гендиректора
пресс-релизе. На месте генерального директора г-жу Касперскую сменил ее бывший муж и основатель ЛК Евгений Касперский. Созданный сегодня совет директоров включил в себя 9 человек из числа топ-
Касперский Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
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