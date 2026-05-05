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Касперский Евгений

СОБЫТИЯ


05.05.2026 Евгений Касперский: Ограничения интернета в России плохо влияют на бизнес

Предупреждение для законодателей Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в интервью «Эксперту» рассказал, что ограничения интернета в России негати
07.05.2020 Евгений Касперский запускает акселератор, чтобы помочь стартапам в сфере туризма

помочь молодым проектам использовать этот период для расширения возможностей собственного бизнеса. Евгений Касперский известен как эксперт по кибербезопасности и успешный предприниматель в сфе
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский

лада, с российскими властями и лично с президентом России Владимиром Путиным. В список, в частности, включен министр Минкомсвязи России Николай Никифоров, глава и основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, сооснователь и глава «Яндекса» Аркадий Волож и бывший акционер Mail.ru Group Юрий Мильнер. В списке Минфина США также фигурирует основатель USM Holdings и совладелец «Мегафо
29.11.2017 Касперский заявил, что может вывести бизнес из России

Не было и не будетОснователь компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский заявил, что уедет из России, если власти страны когда-нибудь попросят его

18.10.2017 Евгений Касперский назвал пять причин ненависти к нему в США

Заявление КасперскогоГлава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский разместил на сайте livejournal.com длинную запись, в которой попытался защитить свою компанию от обвинений властей США в кибершпионаже. В частности, он выдвинул пять гипотез,
15.09.2017 Касперского вызвали на допрос в Сенат США

если ему удастся вовремя пройти процедуру ускоренного получения визы.В своем письме в адрес Reuters Евгений Касперский заявил следующее: «Я ценю и принимаю приглашение для дачи показаний перед

12.05.2017 Евгений Касперский хочет оправдаться перед сенатом США

Касперский хочет предстать перед СенатомОснователь «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский желает свидетельствовать перед лицом Сената США, чтобы ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у парламентариев относительно связей его компании с российским прав
03.06.2013 Названы сроки заключения для похитителей сына Евгения Касперского

суд Москвы 3 июня 2013 г. признал виновными подсудимых по делу о похищении Ивана Касперского, сына Евгения Касперского и Натальи Касперской, сообщило агентство РАПСИ. В качестве подсудимых по

24.12.2012 Американцы включили Касперского в список самых опасных людей на Земле

ний в мире», - пишет Wired. Ноах Шахтман (Noah Shachtman), за авторством которого вышла посвященная Евгению Касперскому главка в «списке самых опасных людей», пишет: «Если бы единственным, что

21.09.2012 Евгений Касперский стал доктором наук в Британии

окончании им в 1987 г. Института криптографии, связи и информатики (ныне ИКСИ Академии ФСБ России). Евгений Касперский - Doctor Honoris Causa Плимутского университета
27.07.2012 Касперский обвинил Wired в русофобии и рассказал про отношения со спецслужбами

итию ИТ, так и их влиянию на жизнь общества. На объемный, почти в 6 тыс. слов, очерк Ноаха Шахтмана Евгений Касперский ответил в собственном блоге не менее жестким постингом в 1200 слов. Интере
27.06.2012 Евгений Касперский объявил войну американской патентной системе

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский сообщил о победе в судебном процессе над «патентным троллем» - компанией Information Protection and Authentication of Texas (IPAT). Процесс длился с 30 декабря 2008 г. Напомн
26.04.2012 Евгений Касперский назвал 5 крупнейших киберугроз в мире

и выстрелах в Пекине, которая на самом деле была ложной. По словам Касперского, потенциально это могло привести к массовой панике и другим негативным последствиям. Еще одной потенциальной опасностью Евгений Касперский считает детей интернет-поколения и то, как они будут взаимодействовать с политикой. «Если нынешние дети, выросшие в цифровом мире, не получат систему для онлайн-голосования,

26.04.2012 Apple на 10 лет позади Microsoft по безопасности - Евгений Касперский

Выступая в рамках конференции Info Security 2012, основатель и глава российской компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский заявил, что Apple на много лет отстает от Microsoft в плане информационной безопасности, и что инженерам из Купертино еще предстоит проделать большую работу в этом направлени
07.03.2012 Евгений Касперский призвал разработать соглашение по борьбе с кибертерроризмом

Основатель российской компании «Лаборатория Касперского», специализирующейся на защите от компьютерных вирусов, Евгений Касперский призвал разработать международное соглашение по борьбе с кибертерроризмом, выступив на международной выставке CeBITв Ганновере, сообщает Deutsche Welle. Эффективной системы з
12.12.2011 «Касперский» прогнозирует честные выборы и переход кибервойн в вооруженные конфликты

На смену бумажным бюллетеням на выборах должно прийти электронное голосование, полагает Евгений Касперский, глава и основатель одноименной «Лаборатории». Электронное голосование, по
22.06.2011 Касперский написал жесткое письмо главе «Вконтакте»

асперский раскритиковал безопасность «ВКонтакте» жестко, но вежливо Наконец, в седьмой рекомендации Евгений Касперский советует Павлу Дурову разработать на базе «Вконтакте» информационный порта
19.05.2011 Евгений Касперский заявил о физической опасности соцсетей

и», которые позволят исправить ситуацию с безопасностью личной информации детей в социальных сетях. Евгений Касперский предупреждает о физической опасности социальных сетей Так, он считает, что
22.04.2011 «Лаборатория Касперского» сделала первое заявление после известий о похищении сына Евгения Касперского

я от распространения спекуляций и слухов о событиях, касающихся членов семьи Евгения Касперского". "Евгений Касперский работает в обычном режиме, но пояснил, что распространяемая информация нан
21.04.2011 Похищен сын Евгения и Натальи Касперских

заявлений о похищении Ивана Касперского. Одновременно представители компании сообщают, что его отец Евгений Касперский находится в командировке за границей, как и, «возможно», его мать Наталья.
26.01.2011 «Касперский» выпускает антивирус для Android

пустить защитный продукт для устройств на платформе Android. Об этом рассказал CNews глава компании Евгений Касперский. По его словам, «андроидная» версия Kaspersky Mobile Security будет предст
27.04.2010 Евгений Касперский завел блог в ЖЖ

ее тесного, неформального общения с аудиторией. Признаюсь, мне этот формат наиболее близок - именно поэтому здесь не будет корпоративных новостей. По крайней мере, в обыденном их понимании, - говорит Евгений Касперский. – В своем ЖЖ я расскажу о самых ярких на мой взгляд событиях из мира ИТ, и, конечно же, о том, что мне запомнилось во время моих многочисленных путешествий по миру. Словом,

24.09.2009 Евгений Касперский вошел в состав Общественной палаты РФ

сещал офис «Лаборатории Касперского», назвав его интересным и современным. А в конце апреля 2009 г. Евгению Касперскому была присуждена Госпремия в области науки и технологий. От предыдущего со
27.04.2009 Касперского наградят Госпремией

чной славы России во всем мире и процветание отечественной индустрии высоких технологий», - говорит Евгений Касперский в официальном заявлении. Евгений Касперский надеется, что другие ро
08.08.2007 «Лаборатория Касперского» сменила гендиректора

пресс-релизе. На месте генерального директора г-жу Касперскую сменил ее бывший муж и основатель ЛК Евгений Касперский. Созданный сегодня совет директоров включил в себя 9 человек из числа топ-

Публикаций - 337, упоминаний - 429

Касперский Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 323
Microsoft Corporation 25775 54
InfoWatch - Инфовотч 1185 24
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 21
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 20
Apple Inc 13154 17
Trend Micro 651 15
Yandex - Яндекс 9215 13
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 12
Google LLC 12688 11
Intel Corporation 12811 11
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 50 10
9594 10
F-Secure 216 10
Cisco Systems 5372 9
Huawei 4675 9
X Corp - Twitter 2938 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
Sophos - SophosLabs 436 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
ДиалогНаука 271 6
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 52 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Oracle Corporation 7074 6
ESET - ESET Software 1161 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 6
Forcepoint - Websense 140 5
Defender 159 5
Samsung Electronics 11064 5
Ростелеком 10948 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Информзащита 941 5
Acronis - Акронис 489 5
Telegram Group 2940 5
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 164 5
General Atlantic - GA 28 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Ferrari NV 159 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Резонанс НПП 407 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 4
Scuderia Ferrari Formula 1 21 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 3
Почта России ПАО 2370 3
Газпром ПАО 1493 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Альфа-Банк 1979 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 3
Runa Capital 158 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Assist - Ассист 218 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Barclays 122 2
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Альфа-Групп 745 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Инвитро - Invitro 84 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 37
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 28
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 27
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 20
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 18
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 16
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 15
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 8
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 7
Судебная власть - Judicial power 2500 7
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 6
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
Демократическая политическая партия США 122 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Бернский клуб - Club de Berne - Неофициальный форум сотрудников спецслужб Европейского союза, Норвегии и Швейцарии 1 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 178
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 158
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 128
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 65
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 53
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 42
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 36
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 35
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 34
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 31
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 29
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 25
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 23
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 20
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 18
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 18
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 15
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2842 14
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 14
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 13
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 12
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 11
Microsoft Windows 16882 50
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 17
Kaspersky OS 156 16
Kaspersky Internet Security 497 14
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative - Глобальная инициатива по информационной открытости 27 12
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 12
Google Android 15243 12
Linux OS 11533 12
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 12
Microsoft Windows 2000 8678 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 9
Kaspersky Security Network - KSN 104 8
Apple iOS 8583 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 8
Nokia Symbian OS 1411 8
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 8
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
Новые облачные технологии - МойОфис 958 7
Microsoft Office 4170 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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