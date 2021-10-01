Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Касперский Евгений
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 218, упоминаний - 391
Касперский Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Coats Dan - Коутс Дэн 14 14
|Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 14
|Волож Аркадий 181 5
|Путин Владимир 1820 4
|Касперская Наталья 197 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Либеров Александр 7 2
|Суворов Андрей 22 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Абдрахманов Рустам 4 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Усманов Алишер 241 2
|Матвиенко Валентина 57 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Шадаев Максут 384 1
|Приходько Сергей 23 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Дуров Павел 216 1
|Гвоздев Дмитрий 83 1
|Клименко Герман 31 1
|Егоров Даниил 15 1
|Богуславский Леонид 25 1
|Греф Герман 204 1
|Собянин Сергей 211 1
|Голодец Ольга 16 1
|Вексельберг Виктор 96 1
|Махонов Александр 29 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Евтушенков Владимир 130 1
|Андреев Андрей 7 1
|Шувалов Игорь 64 1
|Володин Вячеслав 62 1
|Андреев Сергей 39 1
|Костин Андрей 45 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Чубайс Анатолий 105 1
|Титов Борис 27 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Эйгес Павел 66 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754648, в очереди разбора - 658344.
Создано именных указателей - 46342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754648, в очереди разбора - 658344.
Создано именных указателей - 46342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru