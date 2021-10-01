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Касперский Евгений


01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 2
17.05.2021 «Касперского» «поймали» на крупной недоимке в бюджет России. Но платить компании не придется 1
02.03.2021 «Лаборатория Касперского» вместе с Cigref возглавила рабочую группу Парижского призыва к доверию и безопасности в киберпространстве 1
16.02.2021 Комплекс Kaspersky Antidrone успешно прошел испытание на ЧТПЗ 1
07.12.2020 Касперский разрабатывает смартфон на ОС имени себя 3
19.11.2020 «Лаборатория Касперского» откроет центр прозрачности в Северной Америке 1
13.10.2020 «Лаборатория Касперского» и «Новосталь-М» начали сотрудничество в сфере ИБ 2
02.10.2020 «Росэнергоатом» и «Лаборатория Касперского» объявили о сотрудничестве в области ИТ и кибербезопасности 2
11.09.2020 Кинопремьера от «Лаборатории Касперского»: в сети вышел фильм From Kurils with Love 2
10.07.2020 Правительство придумало радикальные меры поддержки российской ИТ-отрасли 1
06.07.2020 «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности 1
07.05.2020 Евгений Касперский запускает акселератор, чтобы помочь стартапам в сфере туризма 8
02.04.2020 «Апротех» представила решение для обработки промышленных данных на базе KasperskyOS 1
02.04.2020 «Апротех» представила решение для обработки промышленных данных на базе KasperskyOS 1
13.11.2019 Европа объявила австрийскую контрразведку ненадежной из-за «Касперского» 1
12.09.2019 США ввели вечный запрет на программы «Касперского» 2
21.08.2019 «Лаборатория Касперского» поддержит россиян с синдромом Дауна 1
15.08.2019 «Лаборатория Касперского» открывает центр прозрачности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 1
09.08.2019 После двух лет запрета военные США не могут отказаться от ПО «Касперского» 1
03.07.2019 «Лаборатория Касперского» и Интерпол продолжат сотрудничать в рамках совместной борьбы с киберпреступлениями 2
28.06.2019 «Лаборатория Касперского» проведет ИБ-тренинг для космонавтов 1
17.04.2019 В России появились два новых ИТ-миллиардера 1
19.02.2019 «Лаборатория Касперского» увеличила годовую выручку на 4% до $726 млн 1
19.02.2019 «Касперский» добился роста выручки, чтобы доказать, что он не шпион 3
11.01.2019 «Касперский» помог найти похитителя 50 ТБ секретных данных у спецслужб США 2
13.11.2018 «Лаборатория Касперского» открыла Центр прозрачности в Цюрихе 1
12.11.2018 Знаменитый российский борец с киберугрозами Group-IB уезжает в Сингапур 1
30.07.2018 Пентагон запретит покупать ПО с российским кодом 1
14.06.2018 Европарламент объявил ПО «Касперского» вирусом 3
31.05.2018 «Касперскому» не дали засудить правительство США 2
15.05.2018 «Касперский» получил налоговые льготы от московских властей 1
15.05.2018 «Касперский» переносит в Швейцарию сборку ПО и данные американских пользователей 2
15.05.2018 «Лаборатория Касперского» создаст в Швейцарии инфраструктуру и Transparency Center 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
19.01.2018 «Касперский» увеличил выручку «вопреки геополитической обстановке» 2
29.12.2017 Самые главные провалы в российской ИКТ-отрасли в 2017 г. Голосование 1
29.12.2017 «Лабораторию Касперского» обвинили в многомиллионной неуплате налогов 2
19.12.2017 «Касперский» пошел войной на власти США 5
13.12.2017 Трамп законом запретил ПО «Касперского» в госорганах США 2
04.12.2017 В английских госучреждениях запретили ПО Касперского 2

Публикаций - 218, упоминаний - 391

Касперский Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 29
Microsoft Corporation 10997 27
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 54 9
Cisco Systems 2035 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Samsung Electronics 5627 3
Yandex - Яндекс 4098 3
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 3
NCSC - National Cyber Security Centre - Национальный центр кибербезопасности Великобритании 7 3
Google LLC 7124 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 2
Siemens AG - Сименс Россия 639 2
Telegram Group 702 2
Адаптивные промышленные технологии НПО - Агротех 5 2
InfoWatch - Инфовотч 600 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Acronis - Акронис 363 2
Huawei 2723 2
AOL Inc 304 1
Rover Computers 71 1
K-Systems - К-Системс 48 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Merlion - Мерлион 273 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Merlion iRU - Деловой офис 66 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 1
App Annie 73 1
Columbus - Колумбус 124 1
NetEase 7 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 18 1
Interxion 5 1
CyberNB 1 1
Dr.Web - Доктор Веб 974 1
Playrix Holding 14 1
Activision Blizzard 340 1
Cybersecurity Malaysia 2 1
АФК Система ПАО 990 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 1
HeadHunter Group - HH Group 336 4
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
ИТЭЛМА НПП 15 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Водный стадион Технопарк 10 1
Bank of America - Банк Америки 100 1
Бинбанк 184 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Kaspersky Exploring Russia - туристический акселератор 1 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
АЭМЗ - Абинский ЭлектроМеталлургический завод 2 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
S-GE - Switzerland Global Enterprise 1 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 21 1
Новосталь-М 3 1
Синдром любви - Благотворительный фонд поддержки людей с синдромом Дауна 1 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 155 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Альфа-Групп 318 1
Роснефть НК 367 1
Россети ПАО 168 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
LinkedIn 520 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Газпром ПАО 518 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 15
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 14
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 13
GSA - U.S. General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 11
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 7
Пентагон - Министерство обороны США 276 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 5
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 80 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 2 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
FAR - The Federal Acquisition Regulation Council - Управляющий совет по федеральным закупкам США 1 1
Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом - Служба государственной безопасности Австрии - Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung - BVT 1 1
ФВОК - Федеральная служба защиты конституции Германии - Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ - Bundesamt für Verfassungsschutz 1 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 16 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 1 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 3 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
Бернский клуб - Club de Berne - Неофициальный форум сотрудников спецслужб Европейского союза, Норвегии и Швейцарии 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 5
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
IIoT GateWay - Шлюз промышленного интернета вещей 2 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
AICPA SOC - Service Organization Control - стандарт безопасности - аудит контрольных процедур 10 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 1
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
Threat Hunting - Охота за угрозами 11 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 127 1
3D-печать 135 1
Jailbreak - получение админских прав 19 1
Podcasts - Подкастинг 8 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 213 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 1
Google Android 10750 9
Microsoft Windows 10 6602 8
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 12 7
Apple iOS 5741 6
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 109 6
Kaspersky Security Network - KSN 84 5
Microsoft Windows 7 1662 5
Kaspersky Mobile Security 29 4
Java - Язык программирования 1166 3
Symbian OS 755 3
Microsoft Windows 8 1228 3
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
Kaspersky Total Space Security 38 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Siemens MindSphere 22 2
Microsoft Windows 849 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Kaspersky - Антивирус Касперского 123 2
Siemens Simatic IoT - Интеллектуальный шлюз данных для промышленного интернета вещей 2 2
KasperskyOS 29 2
Kaspersky Internet Security 289 2
Росэнергоатом ЦОД Калининский 23 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - KUMA 1 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
Gameloft Tetris 12 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 190 1
Microsoft Zune 84 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
Sony Xperia 113 1
Acronis Cloud Storage 11 1
Microsoft Windows Live 118 1
Clash of Clans - Компьютерная игра (стратегия) 8 1
Playrix Gardenscapes - мобильная free-to-play игра 2 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 141 1
Acronis Notary 5 1
Acronis ASign 1 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
Kaspersky Work Space Security 35 1
Coats Dan - Коутс Дэн 14 14
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 14
Волож Аркадий 181 5
Путин Владимир 1820 4
Касперская Наталья 197 3
Дворкович Аркадий 169 3
Либеров Александр 7 2
Суворов Андрей 22 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Абдрахманов Рустам 4 2
Сапельников Сергей 100 2
Усманов Алишер 241 2
Матвиенко Валентина 57 1
Мишустин Михаил 302 1
Шадаев Максут 384 1
Приходько Сергей 23 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Дуров Павел 216 1
Гвоздев Дмитрий 83 1
Клименко Герман 31 1
Егоров Даниил 15 1
Богуславский Леонид 25 1
Греф Герман 204 1
Собянин Сергей 211 1
Голодец Ольга 16 1
Вексельберг Виктор 96 1
Махонов Александр 29 1
Чемезов Сергей 121 1
Евтушенков Владимир 130 1
Андреев Андрей 7 1
Шувалов Игорь 64 1
Володин Вячеслав 62 1
Андреев Сергей 39 1
Костин Андрей 45 1
Мордашов Алексей 29 1
Чубайс Анатолий 105 1
Титов Борис 27 1
Никифоров Николай 1126 1
Песков Дмитрий 65 1
Эйгес Павел 66 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 96
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 41
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 13
Япония 2752 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 13
Швейцария - Цюрих 105 12
Северная Америка 1402 11
Германия - Федеративная Республика 3606 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 11
Восточная Европа 1667 8
Европа 3725 8
Франция - Французская Республика 2109 6
Украина 3344 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 5
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 756 5
Азия - Азиатский регион 1510 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 4
Сингапур - Республика 808 4
Африка 1480 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 3
Россия - СФО - Новосибирск 1954 3
Южная Корея - Республика 1448 3
Латинская Америка 721 3
Турция - Турецкая республика 950 3
Ближний Восток 1466 3
Австралия - Австралийский Союз 1116 3
Испания - Мадрид 63 2
Беларусь - Белоруссия 2079 2
США - Вашингтон 334 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 2
Италия - Флоренция 10 1
США - Остин 57 1
Норвегия - Королевство 426 1
Индия - Республика 2156 1
Малайзия - Куала-Лумпур 14 1
Франция - Страсбург 9 1
Малайзия - Чиберджая 2 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 5 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
NYT - The New York Times 505 17
The Wall Street Journal 709 8
Thomson Reuters - Рейтер 1708 5
Forbes - Форбс 441 3
InformationWeek 101 1
ABC News 11 1
Virus Bulletin 19 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Politico 9 1
The Washington Post 109 1
Newzoo - Игровая аналитика 14 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
The Bell - Издание 34 1
РИА Новости 654 1
Bloomberg 785 1
The Register 337 1
FT - Financial Times 246 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Wikipedia - Википедия 272 1
CNews Analytics 1988 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
Gartner 2187 1
Fortune Global 500 160 1
Fortune 100 48 1
CNews Fast рейтинг 29 1
CNews Инновация года - награда 26 1
Forrester New Wave: External Threat Intelligence Services 1 1
Radicati Quadrant Market Advanced Persistent Threat 1 1
Bloomberg Billionaires Index - Индекс миллиардеров Bloomberg 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Kaspersky ON AIR 1 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
NYIFA - New York International Film Awards - Нью-Йоркский кинофестиваль - New York Movie Awards 1 1
Government Cybersecurity Forum 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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