Касперский Евгений

Евгений Касперский: Ограничения интернета в России плохо влияют на бизнес Предупреждение для законодателей Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в интервью «Эксперту» рассказал, что ограничения интернета в России негати

Евгений Касперский запускает акселератор, чтобы помочь стартапам в сфере туризма помочь молодым проектам использовать этот период для расширения возможностей собственного бизнеса. Евгений Касперский известен как эксперт по кибербезопасности и успешный предприниматель в сфе

США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский лада, с российскими властями и лично с президентом России Владимиром Путиным. В список, в частности, включен министр Минкомсвязи России Николай Никифоров, глава и основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, сооснователь и глава «Яндекса» Аркадий Волож и бывший акционер Mail.ru Group Юрий Мильнер. В списке Минфина США также фигурирует основатель USM Holdings и совладелец «Мегафо

Касперский заявил, что может вывести бизнес из России Не было и не будетОснователь компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский заявил, что уедет из России, если власти страны когда-нибудь попросят его

Евгений Касперский назвал пять причин ненависти к нему в США Заявление КасперскогоГлава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский разместил на сайте livejournal.com длинную запись, в которой попытался защитить свою компанию от обвинений властей США в кибершпионаже. В частности, он выдвинул пять гипотез,

Касперского вызвали на допрос в Сенат США если ему удастся вовремя пройти процедуру ускоренного получения визы.В своем письме в адрес Reuters Евгений Касперский заявил следующее: «Я ценю и принимаю приглашение для дачи показаний перед

Евгений Касперский хочет оправдаться перед сенатом США Касперский хочет предстать перед СенатомОснователь «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский желает свидетельствовать перед лицом Сената США, чтобы ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у парламентариев относительно связей его компании с российским прав

Названы сроки заключения для похитителей сына Евгения Касперского суд Москвы 3 июня 2013 г. признал виновными подсудимых по делу о похищении Ивана Касперского, сына Евгения Касперского и Натальи Касперской, сообщило агентство РАПСИ. В качестве подсудимых по

Американцы включили Касперского в список самых опасных людей на Земле ний в мире», - пишет Wired. Ноах Шахтман (Noah Shachtman), за авторством которого вышла посвященная Евгению Касперскому главка в «списке самых опасных людей», пишет: «Если бы единственным, что

Евгений Касперский стал доктором наук в Британии окончании им в 1987 г. Института криптографии, связи и информатики (ныне ИКСИ Академии ФСБ России). Евгений Касперский - Doctor Honoris Causa Плимутского университета

Касперский обвинил Wired в русофобии и рассказал про отношения со спецслужбами итию ИТ, так и их влиянию на жизнь общества. На объемный, почти в 6 тыс. слов, очерк Ноаха Шахтмана Евгений Касперский ответил в собственном блоге не менее жестким постингом в 1200 слов. Интере

Евгений Касперский объявил войну американской патентной системе Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский сообщил о победе в судебном процессе над «патентным троллем» - компанией Information Protection and Authentication of Texas (IPAT). Процесс длился с 30 декабря 2008 г. Напомн

Евгений Касперский назвал 5 крупнейших киберугроз в мире и выстрелах в Пекине, которая на самом деле была ложной. По словам Касперского, потенциально это могло привести к массовой панике и другим негативным последствиям. Еще одной потенциальной опасностью Евгений Касперский считает детей интернет-поколения и то, как они будут взаимодействовать с политикой. «Если нынешние дети, выросшие в цифровом мире, не получат систему для онлайн-голосования,

Apple на 10 лет позади Microsoft по безопасности - Евгений Касперский Выступая в рамках конференции Info Security 2012, основатель и глава российской компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский заявил, что Apple на много лет отстает от Microsoft в плане информационной безопасности, и что инженерам из Купертино еще предстоит проделать большую работу в этом направлени

Евгений Касперский призвал разработать соглашение по борьбе с кибертерроризмом Основатель российской компании «Лаборатория Касперского», специализирующейся на защите от компьютерных вирусов, Евгений Касперский призвал разработать международное соглашение по борьбе с кибертерроризмом, выступив на международной выставке CeBITв Ганновере, сообщает Deutsche Welle. Эффективной системы з

«Касперский» прогнозирует честные выборы и переход кибервойн в вооруженные конфликты На смену бумажным бюллетеням на выборах должно прийти электронное голосование, полагает Евгений Касперский, глава и основатель одноименной «Лаборатории». Электронное голосование, по

Касперский написал жесткое письмо главе «Вконтакте» асперский раскритиковал безопасность «ВКонтакте» жестко, но вежливо Наконец, в седьмой рекомендации Евгений Касперский советует Павлу Дурову разработать на базе «Вконтакте» информационный порта

Евгений Касперский заявил о физической опасности соцсетей и», которые позволят исправить ситуацию с безопасностью личной информации детей в социальных сетях. Евгений Касперский предупреждает о физической опасности социальных сетей Так, он считает, что

«Лаборатория Касперского» сделала первое заявление после известий о похищении сына Евгения Касперского я от распространения спекуляций и слухов о событиях, касающихся членов семьи Евгения Касперского". "Евгений Касперский работает в обычном режиме, но пояснил, что распространяемая информация нан

Похищен сын Евгения и Натальи Касперских заявлений о похищении Ивана Касперского. Одновременно представители компании сообщают, что его отец Евгений Касперский находится в командировке за границей, как и, «возможно», его мать Наталья.

«Касперский» выпускает антивирус для Android пустить защитный продукт для устройств на платформе Android. Об этом рассказал CNews глава компании Евгений Касперский. По его словам, «андроидная» версия Kaspersky Mobile Security будет предст

Евгений Касперский завел блог в ЖЖ ее тесного, неформального общения с аудиторией. Признаюсь, мне этот формат наиболее близок - именно поэтому здесь не будет корпоративных новостей. По крайней мере, в обыденном их понимании, - говорит Евгений Касперский. – В своем ЖЖ я расскажу о самых ярких на мой взгляд событиях из мира ИТ, и, конечно же, о том, что мне запомнилось во время моих многочисленных путешествий по миру. Словом,

Евгений Касперский вошел в состав Общественной палаты РФ сещал офис «Лаборатории Касперского», назвав его интересным и современным. А в конце апреля 2009 г. Евгению Касперскому была присуждена Госпремия в области науки и технологий. От предыдущего со

Касперского наградят Госпремией чной славы России во всем мире и процветание отечественной индустрии высоких технологий», - говорит Евгений Касперский в официальном заявлении. Евгений Касперский надеется, что другие ро