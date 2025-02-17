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Kaspersky GTI Global Transparency Initiative



17.02.2025 «Лаборатория Касперского» поддержала Глобальный цифровой договор ООН 1
02.03.2023 «Лаборатория Касперского» выпустила свой первый отчет об устойчивом развитии (ESG) 1
27.10.2021 «Лаборатория Касперского» по запросу предоставит партнёрам и клиентам техническое описание компонентов своего ПО 1
02.03.2021 «Лаборатория Касперского» вместе с Cigref возглавила рабочую группу Парижского призыва к доверию и безопасности в киберпространстве 1
19.11.2020 «Лаборатория Касперского» откроет центр прозрачности в Северной Америке 1
13.11.2019 «Лаборатория Касперского» будет обрабатывать данные пользователей из США и Канады в Швейцарии 1
12.09.2019 США ввели вечный запрет на программы «Касперского» 1
12.07.2019 «Лаборатория Касперского» прошла независимый аудит SOC 2 1
11.07.2019 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2 1
19.02.2019 «Лаборатория Касперского» увеличила годовую выручку на 4% до $726 млн 1
19.02.2019 «Касперский» добился роста выручки, чтобы доказать, что он не шпион 1
15.05.2018 «Касперский» переносит в Швейцарию сборку ПО и данные американских пользователей 1
15.05.2018 «Лаборатория Касперского» создаст в Швейцарии инфраструктуру и Transparency Center 1
19.01.2018 «Касперский» увеличил выручку «вопреки геополитической обстановке» 1
19.12.2017 «Касперский» пошел войной на власти США 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Kaspersky GTI и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4909 15
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 3
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 2
Imaginary team 2 2
Технологии Будущего 149 2
Huawei 3946 1
CyberNB 1 1
Interxion 6 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 80 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 27 1
UK NCSC - National Cyber Security Centre - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - National Infrastructure Security Co-ordination Centre, NISCC - National Security Advice Centre, NSAC - Centre for the Protection of National Infrastructure, CPNI 49 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1524 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5951 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5471 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3407 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 246 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 82 1
U.S. FAR - The Federal Acquisition Regulation Council - Управляющий совет по федеральным закупкам США 1 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 203 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1137 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 24 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 96 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1163 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 314 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 99 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 9 2
Демократическая политическая партия США 116 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 646 12
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7439 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7432 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 7
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 220 5
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2239 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1997 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12692 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11107 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2223 2
AICPA SOC - Service Organization Control - стандарт безопасности - аудит контрольных процедур 25 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1253 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 987 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 303 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 651 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2948 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3084 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 651 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5038 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6712 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4245 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 225 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1102 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3838 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 337 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 217 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7130 1
SBOM - Software Bill of Materials - Software supply chain - Реестр сторонних компонентов программных проектов 5 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 60 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 146 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2144 1
Kaspersky Security Network - KSN 92 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4495 4
Microsoft Windows 15717 2
Kaspersky Internet Security 458 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 157 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 125 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 55 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 299 1
Касперский Евгений 323 10
Ефремов Андрей 11 2
Гвоздев Дмитрий 130 1
Шингарёв Антон 5 1
Chvotkin Alan - Чвоткин Алан 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 453 1
Shahin Zhanna - Шахин Жанна 2 1
Абдурашитов Олег 1 1
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 13 1
Лосюкова Мария 5 1
Martin Ciaran - Мартин Киран 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52202 9
Европа 21802 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 8
Швейцария - Цюрих 267 8
Россия - РФ - Российская федерация 145163 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 5
Израиль 2737 5
Азия - Азиатский регион 5553 4
Япония 13304 4
Ближний Восток 2950 4
Америка Латинская 1818 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 3
Южная Корея - Республика 6659 3
Сингапур - Республика 1855 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 3
Африка - Африканский регион 3485 3
Испания - Мадрид 170 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 3
Турция - Турецкая республика 2364 3
Америка - Американский регион 2164 3
Канада 4891 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 2
Бразилия - Сан-Паулу 160 2
Малайзия - Куала-Лумпур 60 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13337 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Бразилия - Федеративная Республика 2370 1
Малайзия 868 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 10
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6948 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6146 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 2
НКО - Некоммерческая организация 505 2
U.S. NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 8 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5444 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4848 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10983 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7638 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 594 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8077 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 506 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1232 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1888 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2739 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 847 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Образование в России 2215 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4162 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5792 1
Safe Harbor - Правило безопасной гавани - юридический принцип 15 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1229 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5798 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 281 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1242 1
NYT - The New York Times 1056 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1282 3
The Washington Post 335 1
Fortune 206 1
Bloomberg 1297 1
Fortune Global 500 286 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 18 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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