Kaspersky GTI Global Transparency Initiative
Kaspersky GTI и организации, системы, технологии, персоны:
|AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 9 2
|Демократическая политическая партия США 116 1
|NYT - The New York Times 1056 5
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1282 3
|The Washington Post 335 1
|Fortune 206 1
|Bloomberg 1297 1
|Fortune Global 500 286 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
|Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 18 1
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