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Kaspersky Incident Response
Kaspersky Incident Response — это решение, направленное на получение подробной картины инцидента, которое охватывает полный цикл реагирования: от сбора доказательств и раннего реагирования на инцидент до выявления дополнительных следов взлома и подготовки плана устранения последствий атаки.
Kaspersky Incident Response и организации, системы, технологии, персоны:
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
|Сапронов Константин 10 2
|Ларин Борис 7 1
|Касперский Евгений 324 1
|Астрахань Кирилл 1 1
|Колумбия - Республика 532 1
|Германия - Гамбург 183 1
|Катар 167 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147118 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 1
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