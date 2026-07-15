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Kaspersky VM Kaspersky Vulnerability Managment Kaspersky Vulnerability and Patch Management Kaspersky Vulnerability Data Feed

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.07.2026 Kaspersky Vulnerability Management выходит на российский рынок 1
01.06.2026 «Инфосистемы Джет» подтвердила функциональность бета-версии Kaspersky Vulnerability Management 1
21.05.2024 «Лаборатория Касперского» представила отчёт по ландшафту киберугроз в России и СНГ 1
07.05.2024 В начале 2024 года в APT-атаках по всему миру чаще всего использовались уязвимости в инструментах удалённого доступа и WinRAR 1
24.03.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила ранее неизвестную вредоносную кампанию Wildpressure 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Kaspersky VM и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5624 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1432 2
Ivanti - ранее LANDesk 99 1
Conti - Хакерская группировка 44 1
Google LLC 12640 1
Microsoft Corporation 25733 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5626 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13717 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7545 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34661 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2603 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33314 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7901 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 423 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14195 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3175 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3390 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64660 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13176 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1056 2
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 777 2
Оцифровка - Digitization 5164 2
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 574 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9967 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2831 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27299 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8204 1
BlueKeep - Уязвимость в реализации Microsoft Remote Desktop Protocol 16 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 937 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 408 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5157 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1263 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1103 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12131 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16075 1
Log4Shell - LogJam, LogJ - уязвимость 20 1
Patch Management - Управление обновлениями - удаленное обновление - автоматическое обновление 194 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3750 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3295 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8200 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13043 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5146 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22119 1
Hacktivism - Хактивизм 302 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 755 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5677 4
Microsoft Windows 16845 3
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 272 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 132 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 847 1
Kaspersky Internet Security 497 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 170 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - Kaspersky ICS Threat Intelligence Reporting - Kaspersky ICS Vulnerabilities Database 18 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 640 1
Microsoft Office 4148 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 144 1
Apache Logging Project - Log4j 29 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 86 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 94 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1671 1
Google Chrome - браузер 1692 1
Kaspersky Security Center - KSC 83 1
Fraudex Vulns.io VM 12 1
Kaspersky Incident Response 10 1
Иванов Антон 96 1
Кулашова Анна 71 1
Назаров Никита 14 1
Колесников Александр 27 1
Легезо Денис 40 1
Кирпаль Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165320 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 2
Ближний Восток 3144 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1186 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11558 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7753 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3009 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2465 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53208 1
Whitebox 7 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 607 1
Securelist 29 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 729 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458358, в очереди разбора - 728295.
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