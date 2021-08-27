Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform
KATA
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Публикаций - 47, упоминаний - 78
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Наместников Юрий 39 6
|Марцынкьян Сергей 19 2
|Иванов Антон 39 2
|Васильева Оксана 10 2
|Прибочий Михаил 34 2
|Вениамин Левцов 32 1
|Фирш Алексей 5 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Гребенников Николай 4 1
|Монин Сергей 9 1
|Игнатьева Алена 1 1
|Савченко Константин 11 1
|Шарков Максим 12 1
|Aime Felix - Феликс Айме 1 1
|Легезо Денис 32 1
|Stavrou Angelos - Ставру Ангелос 2 1
|Климов Михаил 7 1
|Верещагин Александр 2 1
|Дащенко Владимир 5 1
|Rubin Andy - Рубин Энди 59 1
|Голованов Сергей 37 1
|Швецов Никита 19 1
|Касимов Вячеслав 16 1
|Попов Андрей 72 1
|Лопаткин Герман 102 1
|Наумов Евгений 25 1
|Швецов Владимир 28 1
|Земков Сергей 150 1
|Касперский Евгений 220 1
|Securelist 7 1
|Gartner 2197 1
|Forrester New Wave: External Threat Intelligence Services 1 1
|Radicati Quadrant Market Advanced Persistent Threat 1 1
|МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
|ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769027, в очереди разбора - 672711.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769027, в очереди разбора - 672711.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru