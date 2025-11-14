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Kaspersky Anti Targeted Attack Platform KATA

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA

Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) при интеграции с KEDR Expert предлагает комплексную платформу для защиты от целевых атак с расширенным функционалом обнаружения и реагирования на угрозы на уровне сети и конечных устройств.

СОБЫТИЯ

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14.11.2025 «ОТП Банк» внедрил Kaspersky Anti Targeted Attack и Kaspersky EDR Expert

«ОТП Банк» внедрил платформу «Лаборатории Касперского» Kaspersky Anti Targeted Attack, а также Kaspersky EDR Expert. Связка KATA и KEDR Expert предс
27.01.2025 Обновлена платформа Kaspersky Anti Targeted Attack для защиты от целевых кибератак

«Лаборатория Касперского» представила седьмую версию Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA), в которую включен новый модуль NDR (Network Detection

16.10.2023 «Золотая середина» в кибербезопасности: рассматриваем оптимальные сочетания продуктов

Enterprise-наблюдатель: система анализа и обнаружения KATA (Kaspersky Anti Targeted Attack) — защита класса NTA, для защиты от сложных угроз и APT-атак.

15.05.2023 Лаборатория Касперского: вебинар «Обнаружить не сложно, не реагировать нельзя. Погружение в последние обновления KATA & KEDR Expert»

ю. Обеспечить надежную AntiAPT защиту организациям позволяют решения от «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Anti Targeted Attack с Kaspersky EDR Expert, новые версии которых были выпущены в а
11.05.2023 Лаборатория Касперского: вебинар «Обнаружить не сложно, не реагировать нельзя. Погружение в последние обновления KATA & KEDR Expert»

ю. Обеспечить надежную AntiAPT защиту организациям позволяют решения от «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Anti Targeted Attack с Kaspersky EDR Expert, новые версии которых были выпущены в а
12.09.2019 «Стройлесбанк» выбрал для борьбы с целевыми атаками решение «Лаборатории Касперского»

анк» будет защищать свои информационные системы от сложных угроз и целевых атак с помощью платформы Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) и сервиса Kaspersky Managed Protection (KPM).

12.09.2017 Kaspersky Anti Targeted Attack Platform для защиты от целевых атак показало 100% в тестировании ICSA Labs

пециализированная платформа «Лаборатории Касперского» для защиты от самых сложных целевых киберуроз Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) продемонстрировала идеальный результат во врем
30.05.2017 «Лаборатория Касперского» выпустила новую версию решения для защиты от целевых атак

«Лаборатория Касперского» объявила о выходе обновленной версии Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA). Решение сочетает продвинутые алгоритмы машинн
09.03.2017 Решение «Лаборатории Касперского» обезопасит инфраструктуру концерна РТИ от целевых атак

труктурных решений для оборонной отрасли, интегрировал платформу для защиты от таргетированных атак Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) в свою корпоративную сеть. Кроме того, концерн
20.01.2017 Решение Kaspersky Anti Targeted Attack Platform получило сертификат ICSA Labs

Продукт «Лаборатории Касперского» Kaspersky Anti Targeted Attack Platform прошел квалификационное тестирование независимой лабо
05.09.2013 Вышли обновленные защитные решения Kaspersky Anti-Virus и Kaspersky Internet Security для Windows

«Лаборатория Касперского» обновила защиту для домашних пользователей ПК. В новых Kaspersky Anti-Virus и Kaspersky Internet Security для всех устройств специалисты компании оптимизировали существующие технологии, а также добавили ряд новых прикладных средств, таких как антив
29.09.2011 РБК продлил лицензии на Kaspersky Business Space Security и Kaspersky Anti-Spam

я для защиты файловых серверов, рабочих станций, ноутбуков и смартфонов Kaspersky Business Space Security, а также продукта для защиты пользователей от массовой рассылки нежелательной корреспонденции Kaspersky Anti-Spam. «В современном мире, где все стремительно меняется, а информация может потерять актуальность в течение считанных секунд, никакой вредоносный процесс не должен парализовать

28.07.2008 «Лаборатория Касперского» выпустила Critical Fix 3 для Kaspersky Anti-Spam 3.0

«Лаборатория Касперского» сообщила о выходе обновления Critical Fix 3 для решения Kaspersky Anti-Spam 3.0, предназначенного для защиты корпоративных пользователей от массовых нежелательных рассылок - спама. В Critical Fix 3 исправлен ряд незначительных ошибок, присутствовавш
05.06.2008 Ошибка в Kaspersky Anti-Virus позволяет выполнить код на уровне ядра

Уязвимость в драйвере ядра, который используется в Kaspersky Anti-Virus 6.0 и 7.0, Kaspersky Internet Security 6.0 и 7.0, и Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations, может быть использована пользователями с ограниченными правами
22.06.2007 Kaspersky Anti-Spam 3.0 будет эффективнее бороться с графическим спамом

Лаборатория Касперского сообщает о выпуске обновления для ПО Kaspersky Anti-Spam 3.0. Специалисты компании уверяют, что по сравнению с предыдущей версией - Kaspersky Anti-Spam 3.0 MP1 (3.0.255.0) – в новом обновлении были улучшены методы борьбы с

27.11.2006 Вышел пакет обновлений для Kaspersky Anti-Spam 3.0

ория Касперского», российский разработчик систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, сообщает о выходе пакета обновлений Maintenance Pack 1 для системы фильтрации нежелательной корреспонденции Kaspersky Anti-Spam 3.0. Главная цель выпуска Kaspersky Anti-Spam 3.0.255.0 Maintenance Pack 1 — необходимость противодействия быстро развивающимся и совершенствующимся спамерским т
22.08.2006 Вышла новая версия Kaspersky Anti-Spam

"Лаборатория Касперского", российский разработчик систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, сообщает о выпуске новой версии системы фильтрации нежелательной корреспонденции - Kaspersky Anti-Spam 3.0. Являясь программным комплексом, предназначенным для защиты корпоративных и провайдерских сетей от незапрошенных массовых рассылок, Kaspersky Anti-Spam 3.0 сохран
04.10.2005 В Kaspersky Anti-Virus найдена критическая уязвимость

Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимость в Kaspersky Anti-Virus, которая позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой системе. Удаленный пользователь может создать CAB файл, содержащий специально сформированны
24.09.2003 Вышла новая версия Kaspersky Anti-Spam

тория Касперского", российский разработчик систем информационной безопасности, сообщил о выпуске и начале продаж новой версии программного комплекса для защиты от нежелательных электронных рассылок - Kaspersky Anti-Spam 1.5. Новое ПО представляет собой средство противодействия спаму на основе многоуровневой системы фильтрации электронной почты. Пользователи Kaspersky Anti-Spam обеспе
06.12.2002 "Лаборатория Касперского" расширяет линейку продуктов по защите данных

"Лаборатория Касперского" объявила о выпуске полнофункциональной коммерческой версии персонального межсетевого экрана - Kaspersky Anti-Hacker, предназначенного для защиты домашних компьютеров от хакерских атак и предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным. Kaspersky Anti-Hacker предс
06.12.2002 Kaspersky Anti-Spam: новый продукт для борьбы со спамом

"Лаборатория Касперского", российский разработчик систем информационной безопасности, сообщила 5 декабря о выпуске Kaspersky Anti-Spam - программного комплекса для защиты от нежелательных писем (спама). Продукт сочетает технологии лингвистического анализа текстов, методы фильтрации электронной почты и набор

Публикаций - 133, упоминаний - 198

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 128
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 165 16
Microsoft Corporation 25775 11
Softline - Софтлайн 3743 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
Palo Alto Networks 209 4
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 29 4
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 4
9594 4
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 4
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 4
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 11 3
Cisco Systems 5372 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Fortinet 452 3
Telegram Group 2940 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 3
РТИ 155 3
Код Безопасности 812 3
MONT - МОНТ 187 3
Turla - Хакерская группировка 23 2
Google LLC 12688 2
APT36 - TransparentTribe - Хакерская группировка 6 2
CactusPete - Хакерская группировка 5 2
FruityArmor - Хакерская группировка 3 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 2
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 92 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
CyberPeak - СайберПик 16 2
Ростелеком 10948 2
SAP SE 5601 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 2
Стройлесбанк 2 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
АЭМЗ - Абинский ЭлектроМеталлургический завод 7 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Новосталь-М 6 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
АБ Россия - Газэнергопромбанк 6 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 1
АГМК - Алмалыкский ГМК - Алмалыкский горно-металлургический комбинат 3 1
Сбер - Сбер А 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Visa International 1993 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 11
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Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 9
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 9
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 53
Kaspersky Internet Security 497 26
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 22
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 20
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 106 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 17
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 15
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 14
Microsoft Windows 16882 13
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 88 10
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 9
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway, KSMG - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 75 8
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 27 8
Linux OS 11533 8
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 8
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 6
Postfix - mail transfer agent 55 5
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 5
Google Android 15243 5
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
Kaspersky Managed Protection 5 4
Kaspersky CyberTrace 9 4
Kaspersky GReAT 89 4
Kaspersky Anti-Hacker 8 4
Kaspersky Private Security Network - KPSN 6 4
Kaspersky OS 156 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 4
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 4
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 4
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 52 4
Kaspersky Fraud Prevention 24 3
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 63 3
Kaspersky Web Traffic Security 4 3
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 33 3
Kaspersky Expert Security 5 3
Kaspersky Incident Response 10 3
Kaspersky NGFW 17 3
Google Chrome - браузер 1701 3
Apple iOS 8583 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 3
Усова Марина 26 11
Наместников Юрий 40 7
Наумов Евгений 38 5
Земков Сергей 159 4
Ложкин Сергей 49 4
Иванов Антон 98 3
Кулашова Анна 73 3
Глебов Олег 9 3
Прибочий Михаил 44 3
Касперский Евгений 337 2
Марцынкьян Сергей 19 2
Швецов Никита 21 2
Васильева Оксана 11 2
Ефремов Андрей 15 2
Шерстобитов Сергей 57 2
Ким Олег 19 2
Ларин Борис 10 2
Мосягин Александр 5 2
Кучерин Георгий 10 2
Швецов Владимир 52 1
Лопаткин Герман 104 1
Попов Андрей 116 1
Касимов Вячеслав 35 1
Голованов Сергей 77 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Савченко Константин 16 1
Дащенко Владимир 18 1
Василенко Александр 99 1
Верещагин Александр 2 1
Дворянский Александр 22 1
Фирш Алексей 6 1
Кулешов Алексей 32 1
Шульмин Алексей 7 1
Марченко Алексей 5 1
Каминский Максим 14 1
Гребенников Николай 33 1
Камлюк Виталий 30 1
Монин Сергей 10 1
Евдокимов Игорь 61 1
Малышев Игорь 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 77
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Азия - Азиатский регион 5920 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 6
Индия - Bharat 5869 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 6
Ближний Восток 3154 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Европа 24964 3
Южная Корея - Республика 7052 3
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Нидерланды 3746 2
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Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 2
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