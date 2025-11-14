«ОТП Банк» внедрил Kaspersky Anti Targeted Attack и Kaspersky EDR Expert «ОТП Банк» внедрил платформу «Лаборатории Касперского» Kaspersky Anti Targeted Attack, а также Kaspersky EDR Expert. Связка KATA и KEDR Expert предс

Обновлена платформа Kaspersky Anti Targeted Attack для защиты от целевых кибератак «Лаборатория Касперского» представила седьмую версию Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA), в которую включен новый модуль NDR (Network Detection

«Золотая середина» в кибербезопасности: рассматриваем оптимальные сочетания продуктов Enterprise-наблюдатель: система анализа и обнаружения KATA (Kaspersky Anti Targeted Attack) — защита класса NTA, для защиты от сложных угроз и APT-атак.

Лаборатория Касперского: вебинар «Обнаружить не сложно, не реагировать нельзя. Погружение в последние обновления KATA & KEDR Expert» ю. Обеспечить надежную AntiAPT защиту организациям позволяют решения от «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Anti Targeted Attack с Kaspersky EDR Expert, новые версии которых были выпущены в а

Лаборатория Касперского: вебинар «Обнаружить не сложно, не реагировать нельзя. Погружение в последние обновления KATA & KEDR Expert» ю. Обеспечить надежную AntiAPT защиту организациям позволяют решения от «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Anti Targeted Attack с Kaspersky EDR Expert, новые версии которых были выпущены в а

«Стройлесбанк» выбрал для борьбы с целевыми атаками решение «Лаборатории Касперского» анк» будет защищать свои информационные системы от сложных угроз и целевых атак с помощью платформы Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) и сервиса Kaspersky Managed Protection (KPM).

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform для защиты от целевых атак показало 100% в тестировании ICSA Labs пециализированная платформа «Лаборатории Касперского» для защиты от самых сложных целевых киберуроз Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) продемонстрировала идеальный результат во врем

«Лаборатория Касперского» выпустила новую версию решения для защиты от целевых атак «Лаборатория Касперского» объявила о выходе обновленной версии Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA). Решение сочетает продвинутые алгоритмы машинн

Решение «Лаборатории Касперского» обезопасит инфраструктуру концерна РТИ от целевых атак труктурных решений для оборонной отрасли, интегрировал платформу для защиты от таргетированных атак Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) в свою корпоративную сеть. Кроме того, концерн

Решение Kaspersky Anti Targeted Attack Platform получило сертификат ICSA Labs Продукт «Лаборатории Касперского» Kaspersky Anti Targeted Attack Platform прошел квалификационное тестирование независимой лабо

Вышли обновленные защитные решения Kaspersky Anti-Virus и Kaspersky Internet Security для Windows «Лаборатория Касперского» обновила защиту для домашних пользователей ПК. В новых Kaspersky Anti-Virus и Kaspersky Internet Security для всех устройств специалисты компании оптимизировали существующие технологии, а также добавили ряд новых прикладных средств, таких как антив

РБК продлил лицензии на Kaspersky Business Space Security и Kaspersky Anti-Spam я для защиты файловых серверов, рабочих станций, ноутбуков и смартфонов Kaspersky Business Space Security, а также продукта для защиты пользователей от массовой рассылки нежелательной корреспонденции Kaspersky Anti-Spam. «В современном мире, где все стремительно меняется, а информация может потерять актуальность в течение считанных секунд, никакой вредоносный процесс не должен парализовать

«Лаборатория Касперского» выпустила Critical Fix 3 для Kaspersky Anti-Spam 3.0 «Лаборатория Касперского» сообщила о выходе обновления Critical Fix 3 для решения Kaspersky Anti-Spam 3.0, предназначенного для защиты корпоративных пользователей от массовых нежелательных рассылок - спама. В Critical Fix 3 исправлен ряд незначительных ошибок, присутствовавш

Ошибка в Kaspersky Anti-Virus позволяет выполнить код на уровне ядра Уязвимость в драйвере ядра, который используется в Kaspersky Anti-Virus 6.0 и 7.0, Kaspersky Internet Security 6.0 и 7.0, и Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations, может быть использована пользователями с ограниченными правами

Kaspersky Anti-Spam 3.0 будет эффективнее бороться с графическим спамом Лаборатория Касперского сообщает о выпуске обновления для ПО Kaspersky Anti-Spam 3.0. Специалисты компании уверяют, что по сравнению с предыдущей версией - Kaspersky Anti-Spam 3.0 MP1 (3.0.255.0) – в новом обновлении были улучшены методы борьбы с

Вышел пакет обновлений для Kaspersky Anti-Spam 3.0 ория Касперского», российский разработчик систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, сообщает о выходе пакета обновлений Maintenance Pack 1 для системы фильтрации нежелательной корреспонденции Kaspersky Anti-Spam 3.0. Главная цель выпуска Kaspersky Anti-Spam 3.0.255.0 Maintenance Pack 1 — необходимость противодействия быстро развивающимся и совершенствующимся спамерским т

Вышла новая версия Kaspersky Anti-Spam "Лаборатория Касперского", российский разработчик систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, сообщает о выпуске новой версии системы фильтрации нежелательной корреспонденции - Kaspersky Anti-Spam 3.0. Являясь программным комплексом, предназначенным для защиты корпоративных и провайдерских сетей от незапрошенных массовых рассылок, Kaspersky Anti-Spam 3.0 сохран

В Kaspersky Anti-Virus найдена критическая уязвимость Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимость в Kaspersky Anti-Virus, которая позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой системе. Удаленный пользователь может создать CAB файл, содержащий специально сформированны

Вышла новая версия Kaspersky Anti-Spam тория Касперского", российский разработчик систем информационной безопасности, сообщил о выпуске и начале продаж новой версии программного комплекса для защиты от нежелательных электронных рассылок - Kaspersky Anti-Spam 1.5. Новое ПО представляет собой средство противодействия спаму на основе многоуровневой системы фильтрации электронной почты. Пользователи Kaspersky Anti-Spam обеспе

"Лаборатория Касперского" расширяет линейку продуктов по защите данных "Лаборатория Касперского" объявила о выпуске полнофункциональной коммерческой версии персонального межсетевого экрана - Kaspersky Anti-Hacker, предназначенного для защиты домашних компьютеров от хакерских атак и предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным. Kaspersky Anti-Hacker предс