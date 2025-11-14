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Kaspersky Anti Targeted Attack Platform KATA
Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) при интеграции с KEDR Expert предлагает комплексную платформу для защиты от целевых атак с расширенным функционалом обнаружения и реагирования на угрозы на уровне сети и конечных устройств.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|14.11.2025
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«ОТП Банк» внедрил Kaspersky Anti Targeted Attack и Kaspersky EDR Expert
«ОТП Банк» внедрил платформу «Лаборатории Касперского» Kaspersky Anti Targeted Attack, а также Kaspersky EDR Expert. Связка KATA и KEDR Expert предс
|27.01.2025
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Обновлена платформа Kaspersky Anti Targeted Attack для защиты от целевых кибератак
«Лаборатория Касперского» представила седьмую версию Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA), в которую включен новый модуль NDR (Network Detection
|16.10.2023
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«Золотая середина» в кибербезопасности: рассматриваем оптимальные сочетания продуктов
Enterprise-наблюдатель: система анализа и обнаружения KATA (Kaspersky Anti Targeted Attack) — защита класса NTA, для защиты от сложных угроз и APT-атак.
|15.05.2023
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Лаборатория Касперского: вебинар «Обнаружить не сложно, не реагировать нельзя. Погружение в последние обновления KATA & KEDR Expert»
ю. Обеспечить надежную AntiAPT защиту организациям позволяют решения от «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Anti Targeted Attack с Kaspersky EDR Expert, новые версии которых были выпущены в а
|11.05.2023
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Лаборатория Касперского: вебинар «Обнаружить не сложно, не реагировать нельзя. Погружение в последние обновления KATA & KEDR Expert»
ю. Обеспечить надежную AntiAPT защиту организациям позволяют решения от «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Anti Targeted Attack с Kaspersky EDR Expert, новые версии которых были выпущены в а
|12.09.2019
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«Стройлесбанк» выбрал для борьбы с целевыми атаками решение «Лаборатории Касперского»
анк» будет защищать свои информационные системы от сложных угроз и целевых атак с помощью платформы Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) и сервиса Kaspersky Managed Protection (KPM).
|12.09.2017
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Kaspersky Anti Targeted Attack Platform для защиты от целевых атак показало 100% в тестировании ICSA Labs
пециализированная платформа «Лаборатории Касперского» для защиты от самых сложных целевых киберуроз Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) продемонстрировала идеальный результат во врем
|30.05.2017
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«Лаборатория Касперского» выпустила новую версию решения для защиты от целевых атак
«Лаборатория Касперского» объявила о выходе обновленной версии Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA). Решение сочетает продвинутые алгоритмы машинн
|09.03.2017
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Решение «Лаборатории Касперского» обезопасит инфраструктуру концерна РТИ от целевых атак
труктурных решений для оборонной отрасли, интегрировал платформу для защиты от таргетированных атак Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) в свою корпоративную сеть. Кроме того, концерн
|20.01.2017
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Решение Kaspersky Anti Targeted Attack Platform получило сертификат ICSA Labs
Продукт «Лаборатории Касперского» Kaspersky Anti Targeted Attack Platform прошел квалификационное тестирование независимой лабо
|05.09.2013
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Вышли обновленные защитные решения Kaspersky Anti-Virus и Kaspersky Internet Security для Windows
«Лаборатория Касперского» обновила защиту для домашних пользователей ПК. В новых Kaspersky Anti-Virus и Kaspersky Internet Security для всех устройств специалисты компании оптимизировали существующие технологии, а также добавили ряд новых прикладных средств, таких как антив
|29.09.2011
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РБК продлил лицензии на Kaspersky Business Space Security и Kaspersky Anti-Spam
я для защиты файловых серверов, рабочих станций, ноутбуков и смартфонов Kaspersky Business Space Security, а также продукта для защиты пользователей от массовой рассылки нежелательной корреспонденции Kaspersky Anti-Spam. «В современном мире, где все стремительно меняется, а информация может потерять актуальность в течение считанных секунд, никакой вредоносный процесс не должен парализовать
|28.07.2008
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«Лаборатория Касперского» выпустила Critical Fix 3 для Kaspersky Anti-Spam 3.0
«Лаборатория Касперского» сообщила о выходе обновления Critical Fix 3 для решения Kaspersky Anti-Spam 3.0, предназначенного для защиты корпоративных пользователей от массовых нежелательных рассылок - спама. В Critical Fix 3 исправлен ряд незначительных ошибок, присутствовавш
|05.06.2008
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Ошибка в Kaspersky Anti-Virus позволяет выполнить код на уровне ядра
Уязвимость в драйвере ядра, который используется в Kaspersky Anti-Virus 6.0 и 7.0, Kaspersky Internet Security 6.0 и 7.0, и Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations, может быть использована пользователями с ограниченными правами
|22.06.2007
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Kaspersky Anti-Spam 3.0 будет эффективнее бороться с графическим спамом
Лаборатория Касперского сообщает о выпуске обновления для ПО Kaspersky Anti-Spam 3.0. Специалисты компании уверяют, что по сравнению с предыдущей версией - Kaspersky Anti-Spam 3.0 MP1 (3.0.255.0) – в новом обновлении были улучшены методы борьбы с
|27.11.2006
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Вышел пакет обновлений для Kaspersky Anti-Spam 3.0
ория Касперского», российский разработчик систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, сообщает о выходе пакета обновлений Maintenance Pack 1 для системы фильтрации нежелательной корреспонденции Kaspersky Anti-Spam 3.0. Главная цель выпуска Kaspersky Anti-Spam 3.0.255.0 Maintenance Pack 1 — необходимость противодействия быстро развивающимся и совершенствующимся спамерским т
|22.08.2006
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Вышла новая версия Kaspersky Anti-Spam
"Лаборатория Касперского", российский разработчик систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, сообщает о выпуске новой версии системы фильтрации нежелательной корреспонденции - Kaspersky Anti-Spam 3.0. Являясь программным комплексом, предназначенным для защиты корпоративных и провайдерских сетей от незапрошенных массовых рассылок, Kaspersky Anti-Spam 3.0 сохран
|04.10.2005
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В Kaspersky Anti-Virus найдена критическая уязвимость
Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимость в Kaspersky Anti-Virus, которая позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой системе. Удаленный пользователь может создать CAB файл, содержащий специально сформированны
|24.09.2003
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Вышла новая версия Kaspersky Anti-Spam
тория Касперского", российский разработчик систем информационной безопасности, сообщил о выпуске и начале продаж новой версии программного комплекса для защиты от нежелательных электронных рассылок - Kaspersky Anti-Spam 1.5. Новое ПО представляет собой средство противодействия спаму на основе многоуровневой системы фильтрации электронной почты. Пользователи Kaspersky Anti-Spam обеспе
|06.12.2002
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"Лаборатория Касперского" расширяет линейку продуктов по защите данных
"Лаборатория Касперского" объявила о выпуске полнофункциональной коммерческой версии персонального межсетевого экрана - Kaspersky Anti-Hacker, предназначенного для защиты домашних компьютеров от хакерских атак и предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным. Kaspersky Anti-Hacker предс
|06.12.2002
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Kaspersky Anti-Spam: новый продукт для борьбы со спамом
"Лаборатория Касперского", российский разработчик систем информационной безопасности, сообщила 5 декабря о выпуске Kaspersky Anti-Spam - программного комплекса для защиты от нежелательных писем (спама). Продукт сочетает технологии лингвистического анализа текстов, методы фильтрации электронной почты и набор
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|Усова Марина 26 11
|Наместников Юрий 40 7
|Наумов Евгений 38 5
|Земков Сергей 159 4
|Ложкин Сергей 49 4
|Иванов Антон 98 3
|Кулашова Анна 73 3
|Глебов Олег 9 3
|Прибочий Михаил 44 3
|Касперский Евгений 337 2
|Марцынкьян Сергей 19 2
|Швецов Никита 21 2
|Васильева Оксана 11 2
|Ефремов Андрей 15 2
|Шерстобитов Сергей 57 2
|Ким Олег 19 2
|Ларин Борис 10 2
|Мосягин Александр 5 2
|Кучерин Георгий 10 2
|Швецов Владимир 52 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Попов Андрей 116 1
|Касимов Вячеслав 35 1
|Голованов Сергей 77 1
|Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
|Савченко Константин 16 1
|Дащенко Владимир 18 1
|Василенко Александр 99 1
|Верещагин Александр 2 1
|Дворянский Александр 22 1
|Фирш Алексей 6 1
|Кулешов Алексей 32 1
|Шульмин Алексей 7 1
|Марченко Алексей 5 1
|Каминский Максим 14 1
|Гребенников Николай 33 1
|Камлюк Виталий 30 1
|Монин Сергей 10 1
|Евдокимов Игорь 61 1
|Малышев Игорь 25 1
|Securelist 30 1
|Известия ИД 770 1
|heise online - heise security 122 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|ZDnet 663 1
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