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Kaspersky Anti Targeted Attack Platform
KATA


27.08.2021 За три месяца «Лаборатория Касперского» зафиксировала более 100 таргетированных почтовых атак на компании в России 1
30.07.2021 «Лаборатория Касперского»: во II квартале 2021 года выросло число сложных целевых атак 1
14.04.2021 «Лаборатория Касперского» нашла уязвимость нулевого дня в диспетчере окон рабочего стола Windows 1
26.03.2021 «Лаборатория Касперского» реализует новый ступенчатый подход к корпоративной кибербезопасности 1
29.12.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила кибератаки на разработчиков вакцины против коронавируса 1
22.12.2020 «Ростелеком» использует решения «Лаборатории Касперского» при создании Национального киберполигона 1
23.10.2020 «ВТБ Мобайл» внедрил дополнительную защиту от кибератак 1
01.09.2020 Правительство Ростовской области защитилось от целевых атак решением «Лаборатории Касперского» 1
20.08.2020 «Лаборатория Касперского» выявила кампанию кибершпионажа против сотрудников государственных и военных организаций по всему миру 1
19.08.2020 Никакого локдауна: «Лаборатория Касперского» о сложных атаках во II квартале 2020 года 1
12.08.2020 «Лаборатория Касперского» предотвратила целевую атаку с применением сразу двух эксплойтов 1
06.07.2020 «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности 2
04.06.2020 APT-группировка Cycldek разработала специальное ПО для кражи данных с физически изолированных устройств 1
30.04.2020 «Лаборатория Касперского»: APT-группировки переходят на мобильные устройства и наращивают активность в Азии 1
29.04.2020 «Лаборатория Касперского» предупредила о целевой атаке на мобильные устройства в Юго-Восточной Азии 1
31.03.2020 «Лаборатория Касперского» рассказала о целевой атаке по заражению через сайты 1
24.03.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила ранее неизвестную вредоносную кампанию Wildpressure 1
03.02.2020 «Лаборатория Касперского»: наличие правил работы с данными для третьих лиц помогает снизить ущерб в случае утечки 1
30.01.2020 «Лаборатория Касперского» выпустила новую версию Kaspersky Web Traffic Security в виде полноценного корпоративного веб-шлюза 2
27.12.2019 Злоумышленники пытаются украсть деньги через уязвимость в корпоративном VPN 1
18.11.2019 Россиянам продают «дырявые» смартфоны Samsung, Xiaomi, Nokia, Sony с ПО для слежки. Удалить его невозможно 1
22.10.2019 «Лаборатория Касперского» поможет SOC-центрам более успешно противодействовать киберугрозам 1
09.10.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила инструмент для обхода шифрования в браузере 1
08.10.2019 «Лаборатория Касперского» и Angara Professional Assistance запустили сервис по защите от целевых кибератак 2
12.09.2019 «Стройлесбанк» выбрал для борьбы с целевыми атаками решение «Лаборатории Касперского» 4
12.09.2019 Softline помогла обеспечить комплексную защиту информации для КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» 3
13.08.2019 «Лаборатория Касперского»: кибергруппировка Cloud Atlas скрытно атакует новые цели в России 1
29.05.2019 Московский кредитный банк внедрил систему защиты от целевых атак 1
06.05.2019 «Лаборатория Касперского» об APT-атаках в первом квартале 2019 года 1
13.03.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила в Windows уязвимость нулевого дня 1
03.12.2018 Главным по ИТ в Райффайзенбанке стал выходец из «Касперского» 1
11.10.2018 «Лаборатория Касперского» обнаружила ПО, использующее уязвимость нулевого дня в Windows 1
16.07.2018 Решения «Лаборатории Касперского» применены для защиты IT-инфраструктуры ЦППК 2
03.07.2018 Axoft представила новый сервис технического аутсорсинга 2
23.04.2018 «Лаборатория Касперского» выявила инфраструктуру APT-группировки Crouching Yeti 1
15.03.2018 Kaspersky EndpointDetection and Response (KEDR) поможет компаниям блокировать сложные угрозы 1
12.12.2017 «Лаборатория Касперского» разработала технологию защиты от угроз удаленного администрирования 2
12.09.2017 Kaspersky Anti Targeted Attack Platform для защиты от целевых атак показало 100% в тестировании ICSA Labs 4
30.05.2017 «Лаборатория Касперского» выпустила новую версию решения для защиты от целевых атак 6
05.04.2017 «Лаборатория Касперского»: неосторожность сотрудников и кибератаки одинаково опасны для бизнеса 1

Публикаций - 47, упоминаний - 78

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 29
Microsoft Corporation 11168 4
GitHub 412 4
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 3
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 10 3
TransparentTribe - Хакерская группировка 3 2
Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 18 2
Turla - Хакерская группировка 19 2
Palo Alto Networks 80 2
Softline - Софтлайн 1475 2
CactusPete - Хакерская группировка 3 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
FruityArmor - Хакерская группировка 3 2
RBI 15 1
Kryptowire 2 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 2 1
Doogee 11 1
Hades - Хакерская группировка 2 1
APT32 - FireEye - OceanLotus Group - Хакерская группировка 6 1
Ulefone Mobile 10 1
Fly 124 1
Tecno Mobile 19 1
SolarWinds 30 1
Kimsuky - Хакерская группировка 2 1
Cloud Atlas - Хакерская круппировка 2 1
LeeCo Coolpad 12 1
ShadowHammer - хакерская группировка 3 1
Haier 44 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Cycldek - Хакерская группировка 2 1
Hacking Team 12 1
Infinix Mobile 9 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
CUBOT Mobile 3 1
DEXP 27 1
Samsung Electronics 5730 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Xiaomi 904 1
LG Electronics 1875 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 1
Yara - Яра 8 3
Стройлесбанк 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 12
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 145 6
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 4
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 69 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 2
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 19 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 217 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Threat Hunting - Охота за угрозами 11 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 49 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 17
Microsoft Windows 10 6676 6
Kaspersky Internet Security 289 5
Google Android 10751 4
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 4
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform 42 3
Kaspersky Security Cloud 27 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 3
Kaspersky Threat Intelligence Portal 10 3
Kaspersky Threat Intelligence services 6 3
Kaspersky Managed Protection 5 3
Apple macOS 934 2
Linux OS 4276 2
Apple iOS 5742 2
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 16 2
Kaspersky Total Security 29 1
BlackView BV6000s - смартфон 7 1
SAP NetWeaver 62 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
Red Hat Virtualization Suite - RHV 12 1
Kaspersky CyberSecurity Training 1 1
Adobe Flash 359 1
Xiaomi Mi A - Серия смартфонов 23 1
Kaspersky Web Traffic Security 2 1
HPE ArcSight 50 1
Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes - KICS for Nodes 8 1
Kaspersky CyberTrace 2 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Kaspersky Vulnerability and Patch Management 1 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - KUMA 1 1
Kaspersky Threat Management and Defense 2 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 11 1
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 13 1
Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks 5 1
Essential Phone PH - смартфон 9 1
APKPure App - альтернативный маркет приложений 2 1
Microsoft Windows PowerShell 94 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Наместников Юрий 39 6
Марцынкьян Сергей 19 2
Иванов Антон 39 2
Васильева Оксана 10 2
Прибочий Михаил 34 2
Вениамин Левцов 32 1
Фирш Алексей 5 1
Кулешов Алексей 27 1
Гребенников Николай 4 1
Монин Сергей 9 1
Игнатьева Алена 1 1
Савченко Константин 11 1
Шарков Максим 12 1
Aime Felix - Феликс Айме 1 1
Легезо Денис 32 1
Stavrou Angelos - Ставру Ангелос 2 1
Климов Михаил 7 1
Верещагин Александр 2 1
Дащенко Владимир 5 1
Rubin Andy - Рубин Энди 59 1
Голованов Сергей 37 1
Швецов Никита 19 1
Касимов Вячеслав 16 1
Попов Андрей 72 1
Лопаткин Герман 102 1
Наумов Евгений 25 1
Швецов Владимир 28 1
Земков Сергей 150 1
Касперский Евгений 220 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 5
Индия - Республика 2181 4
Азия - Азиатский регион 1525 3
Прибалтика - Балтия 597 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 2
Ближний Восток 1479 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Восточная Европа 1691 2
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 2
Греция - Греческая Республика 326 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Южная Азия 46 1
Таиланд - Королевство 363 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 39 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 229 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Россия - Ростовская область 864 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Украина 3398 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 1
Индонезия - Республика 386 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Япония 2811 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Securelist 7 1
Gartner 2197 1
Forrester New Wave: External Threat Intelligence Services 1 1
Radicati Quadrant Market Advanced Persistent Threat 1 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
Kaspersky ON AIR 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769027, в очереди разбора - 672711.
Создано именных указателей - 46354.
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