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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кучерин Георгий



24.02.2025 Злоумышленники распространяют программы для кражи данных и криптовалюты россиян под видом проектов с открытым исходным кодом 1
08.08.2024 Злоумышленники атакуют российские госучреждения через «Живой Журнал» 1
14.05.2024 APT-группа Careto активизировалась спустя 10 лет — для атак используются новые вредоносные программы-импланты 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кучерин Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4916 2
Eastwind - Восточный Ветер 72 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3092 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12710 2
Микрофон - Microphone 2517 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 779 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 600 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11119 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10573 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 395 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16202 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 656 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2231 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2243 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9226 1
Implant - Имплант 87 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7074 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29878 1
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 413 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12815 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 677 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 126 1
Kaspersky GReAT TinyCheck 31 1
Tencent WeChat - мессенджер 143 1
Google Chrome - браузер 1567 1
WhatsApp Messenger 1090 1
Kaspersky Internet Security 458 1
Mozilla Firefox - браузер 1891 1
Opera Browser - Браузер 1022 1
Threema - Мессенджер 18 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 2
Африка Центральная 40 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17134 1
Америка Латинская 1818 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 1
Энергетика - Energy - Energetically 5124 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6167 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342309, в очереди разбора - 766783.
Создано именных указателей - 169286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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