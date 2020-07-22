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Америка Латинская

Америка Латинская


22.07.2020 «ИКС Холдинг» вышел на рынок Латинской Америки
15.07.2020 Zecurion расширяет свое присутствие на рынке Латинской Америки
15.04.2020 «Серчинформ» и RITE реализовали первый совместный проект в Латинской Америке
26.10.2018 Navitel выпустила обновление карт стран Латинской Америки и Филиппин
13.06.2017 «Сёрчинформ» выходит на рынок Латинской Америки
15.12.2016 «Росэлектроника» нарастит экспорт СВЧ-материалов в Латинскую Америку
24.12.2014 Аналитики: мировой лидер e-invoicing - Латинская Америка
01.10.2014 Экономики Латинской Америки растут на фоне e-invoicing
28.07.2014 Softline открыла направление Cloud & Mobility на территории Латинской Америки
20.02.2014 Российский стартап iBuildApp удвоил выручку и планирует выйти в Латинскую Америку
01.08.2013 В «БПЦ Банковские Технологии» назначен старший вице-президент по продажам в странах Латинской Америки
24.06.2013 GMS будет продвигать решения SafenSoft в Латинской Америке
30.04.2013 Латинскую Америку охватил смертельный рак
12.04.2013 Navitel выпустил новые карты Латинской Америки, Средней Азии и Азербайджана
29.01.2013 Aegis Group покупает партнерское агентство в Латинской Америке
16.01.2013 SafenSoft и «Лаборатория Касперского» защитят банкоматы Латинской Америки
06.12.2012 eKassir вышла на рынок Латинской Америки
03.12.2012 Navitel выпустил навигационные карты Латинской Америки
29.11.2012 В Allied Telesis — новые назначения в регионах EMEA и Латинская Америка
25.06.2012 Contact увеличила сеть пунктов обслуживания в Латинской Америке на 20 тыс. офисов
13.01.2012 Adexus будет продвигать решения «БПЦ Банковских Технологий» в странах Латинской Америки
18.10.2011 Softline развивает бизнес в странах Латинской Америки: открыт офис в Перу
09.10.2008 Linux захватывает Латинскую Америку
08.08.2008 Бразильское отделение Google станет главным в Латинской Америке
24.07.2008 SAP назначила новых президентов по регионам EMEA и Латинская Америка
26.06.2008 AOL пришла в Латинскую Америку
22.05.2008 Sonico стала крупнейшей социальной сетью в Латинской Америке
08.05.2008 iPhone приходит в Латинскую Америку
10.01.2008 Unilever доверила IBM закупочные операции в Латинской Америке
08.12.2006 Количество пользователей CDMA в Латинской Америке достигнет 70 млн
10.11.2006 Мобильный рынок Латинской Америки стремительно развивается
17.10.2006 В Латинской Америке построена первая сеть UMTS
26.05.2006 Рынок GSM в Латинской Америке вырос на 21%
27.08.2003 К 2007 году в Латинской Америке будет более 150 млн. пользователей мобильной связи
05.06.2003 Латинская Америка предпочитает GSM
11.04.2003 Операторы сворачивают инвестиции в Латинскую Америку
05.02.2003 В Латинской Америке появится первый BREW-сервис
27.01.2003 Сотовые операторы Латинской Америки заработают в этом году $20 млрд.
01.11.2002 Латинская Америка получила своего регионального регистратора доменных имен
23.08.2002 На сайте www.rubricon.ru опубликован энциклопедический справочник "Латинская Америка"

Публикаций - 1378, упоминаний - 1644

Америка Латинская упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21019 111
Dell EMC 4472 74
Nokia Corporation 5237 67
Samsung Electronics 8958 66
Telefonica - Telefónica España 461 60
IBM - International Business Machines Corp 8703 59
Lenovo Motorola 3319 55
Intel Corporation 10805 55
Google LLC 9447 54
HP Inc. 5104 45
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3762 45
Apple Inc 10146 45
Ericsson 2284 42
Cisco Systems 4640 40
LG Electronics 3134 40
Softline - Софтлайн 1767 38
Huawei 2998 38
Siemens AG - Сименс Россия 2222 35
Meta - Facebook 4133 34
HP - Hewlett-Packard 3464 34
Lenovo Group 2001 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7521 30
Ростех - Ростехнологии 2350 27
Sony 5579 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8554 25
VMware 1981 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6242 24
Acer Group 2184 24
Oracle Corporation 5813 24
HP Compaq Computer Corp 1875 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7830 23
Amazon Inc - Amazon.com 2530 22
Adobe Systems 1351 22
SAP SE 4379 21
Vodafone Group 1267 20
Yahoo! 3483 20
Yandex - Яндекс 4618 19
Sony Ericsson 1059 19
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 18
AOL Inc 1482 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4860 19
Visa International 1640 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1619 12
eBay Inc 1565 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1589 9
Почта России ПАО 1800 9
РЖД - Российские железные дороги 1332 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 881 8
Boeing 931 8
ГПБ - Газпромбанк 801 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1788 6
Евросеть 1342 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1921 5
Газпром ПАО 778 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 857 5
Netflix - Онлайн-кинотеатр 371 5
Альфа-Банк 1336 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 5
Связной ГК 1085 4
TMT Investments 90 4
First Call 190 4
Coca-Cola Company 233 4
LATAM Airlines Group 9 4
Совкомбанк ПАО 157 4
Leta Capital 43 3
РВК - Российская венчурная компания 505 3
Аэрофлот 618 3
American Express 302 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 562 3
McDonald’s - Макдоналдс 180 3
Вертолеты России 126 3
Альфа-Групп 592 3
Qiwi 795 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 3
Deutsche Bank - Дойчебанк 308 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 3
Ford 351 3
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк 32 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 3
AliExpress 292 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7401 27
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2787 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1517 9
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2369 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 7
Правительство РФ 2663 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 6
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 334 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 5
World Bank Group - Всемирный банк 241 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1996 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3243 4
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 609 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 374 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2056 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1249 4
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 66 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 3
Рособоронэкспорт 65 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 120 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1768 3
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 65 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1483 3
РЭЦ - Российский экспортный центр 62 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1176 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 171 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 149 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 24
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2470 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 6
Руссофт - Russoft 345 6
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 582 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 149 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 115 2
TIA - Telecommunications Industry Association 66 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
OLPC - One Laptop per Child 71 1
WiMAX Forum 51 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 66 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
ASF - Apache Software Foundation 80 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 1
АРБ - Ассоциация российских банков 174 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 197 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12181 115
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12382 66
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4127 38
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5246 38
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10166 29
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 27
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6351 23
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2461 23
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1076 21
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9184 20
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 19
5G - Пятое поколение мобильной связи 1510 19
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1035 18
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1591 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2745 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 17
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1020 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1464 16
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4037 15
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1806 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 13
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1049 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4957 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1770 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3198 12
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 765 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 933 11
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 487 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2874 11
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 643 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1103 10
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3283 10
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2043 10
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4262 10
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1151 10
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 140 10
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 487 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1887 9
Google Android 11681 53
Microsoft Windows 10 10134 43
Linux OS 7211 36
Apple iOS 6255 23
Intel x86 - архитектура процессора 1277 19
Microsoft Windows XP 2359 18
Apple iPhone - серия смартфонов 5830 15
Microsoft Office 3012 14
Apple iPad 3543 13
Google Play - Google Store - Android Market 2640 13
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2166 12
Apple macOS X - Rhapsody 1432 12
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1482 11
Myspace - социальная сеть 630 11
Microsoft Office 365 797 10
Apple Mac - Apple Macintosh 2550 10
Adobe Photoshop 635 9
Новые облачные технологии - МойОфис 326 9
Java - Язык программирования 2438 9
Microsoft Windows Phone OS 1533 9
Huawei Honor - Серия смартфонов 411 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2062 8
Softline Cloud Services - Softline CloudMaster - Softline Maestro 43 8
Microsoft Azure 1219 8
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 66 7
Adobe Illustrator 99 7
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1678 7
Google YouTube - Видеохостинг 2180 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1366 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1255 6
Adobe Acrobat Reader 279 6
Intel Itanium 607 6
Corning Gorilla Glass 560 6
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1229 6
Symbian OS 1387 6
Microsoft SQL Server 1265 5
Apple - App Store 2357 5
Dell EMC Isilon All-Flash Systems 38 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 5
Касперский Евгений 286 13
Боровиков Игорь 68 10
Рейман Леонид 1002 9
Черноволенко Сергей 21 7
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 7
Боровиков Сергей 25 6
Ускова Ольга 152 6
Путин Владимир 2444 6
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 26 6
Комиссаров Дмитрий 163 6
Свердлов Денис 170 5
Семенцов Всеволод 20 5
Нечаев Иван 60 5
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 31 5
Инютин Артем 84 5
Кочетков Владислав 247 4
Cassin Brian - Кассин Брайан 6 4
Матвеев Лев 47 4
Тимощенко Дмитрий 14 4
Петров Кирилл 29 4
Басов Алексей 114 4
Jobs Steve - Джобс Стив 989 4
Чеглаков Андрей 45 4
Bansal Arun - Банзал Арун 6 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 4
Казак Максим 159 4
Теленков Андрей 23 4
Чачава Александр 78 4
Ожегов Сергей 22 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 123 3
Якунин Александр 48 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 338 3
Фирер Олег 26 3
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 3
Житинский Сергей 9 3
Савюк Виктор 35 3
Дырмовский Дмитрий 79 3
Вексельберг Виктор 143 3
Бобровников Борис 98 3
Maguranis Paul - Магуранис Пол 3 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34060 517
Россия - Российская федерация - РФ 82557 490
Африка - Африканский регион 2667 374
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11618 347
Европа 7252 339
Ближний Восток 2493 311
Азия - Азиатский регион 3156 292
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 259
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10911 253
Америка Северная 2599 247
Бразилия - Федеративная Республика 1898 216
Япония 7914 212
Индия - Республика 4105 170
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12076 153
Европа Восточная 2815 148
Канада 3061 142
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1090 132
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9587 128
Германия - Федеративная Республика 7791 121
Европа Западная 1306 113
Испания - Королевство 2567 110
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1607 92
Франция - Французская Республика 4929 84
Азия Юго-Восточная - ЮВА 860 81
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26728 80
Австралия - Австралийский Союз 2658 79
Аргентина - Аргентинская Республика 473 76
Италия - Итальянская Республика 2901 68
Южная Корея - Республика 3272 62
Украина 5529 60
Чили - Республика 429 48
Венесуэла - Боливарианская Республика 258 47
Турция - Турецкая республика 1478 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 41
Индонезия - Республика 771 40
Малайзия 740 39
Колумбия - Республика 407 39
Америка Южная 670 37
Нидерланды 2013 34
Казахстан - Республика 4144 34
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 36
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4138 36
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 25
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5078 25
Русский язык 1659 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2753 19
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1234 19
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2245 14
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1111 14
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1105 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 9
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 9
Образование в России 552 7
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 7
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 379 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 279 7
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 41 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 6
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 433 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1484 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 5
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 110 5
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 340 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 785 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 233 4
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 144 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1505 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 835 4
Английский язык 408 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 951 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 37 2
Великая Отечественная война 199 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 131 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 218 2
Аутсорсинг 133 2
Forex - Форекс - Валютный рынок 74 2
Thomson Reuters - Рейтер 5681 28
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10330 21
FT - Financial Times 1094 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1835 9
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 7
CNET - Издание 1557 7
WSJ - The Wall Street Journal 1194 7
NYT - The New York Times 943 6
Forbes - Форбс 560 6
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 593 5
Telecom.paper 151 4
Total Telecom 260 4
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 4
DigiTimes - Издание 1279 4
Wikipedia - Википедия 399 4
Mercury Center 309 4
Associated Press 1965 4
Mashable 363 3
IDG - International Data Group 83 3
Fortune 156 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Space Daily 528 2
Yahoo Finance 99 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 190 2
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 2
Der Spiegel 139 2
Phys.org 954 2
RCR News 107 2
Silicon.com 350 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 2
Newsbytes News Network 285 2
Telecom Today - Today in Telecom 138 2
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 2
Cellular News 231 2
USA Today 124 2
Коммерсантъ - Издательский дом 791 2
РИА Новости 749 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 2
Ведомости 275 2
CNews - ZOOM.CNews 1330 2
IDC - International Data Corporation 4527 115
Gartner 3197 82
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2696 22
eMarketer 195 16
comScore 327 14
Gartner Dataquest 329 13
NPD DisplaySearch 282 13
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 11
Yankee Group 161 10
Forrester Research 784 9
IHS Infonetics Research 87 7
Strategy Analytics 282 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 610 7
GfK Rus - ГФК-Русь 175 7
Nielsen Holdings - NetRatings 328 6
Fortune Global 500 269 5
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 24 4
Counterpoint Research 33 4
Datamonitor 82 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 382 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 107 4
BCG - Boston Consulting Group 77 4
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 9 4
S&P - Standard and Poor’s 467 4
Frost & Sullivan 177 3
In-Stat/MDR 63 3
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 3
Synergy Research Group 39 2
IHS iSuppli 389 2
TMR - Transparency Market Research 14 2
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 7 2
IDC COVID-19 Tech Index 2 2
Ericsson Mobility Report 32 2
TeleGeography Research 39 2
ABI Research 230 2
HitWise 68 1
ISC - Cybersecurity Workforce Study 1 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 123 1
Dell'Oro Group 34 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1057 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 549 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 777 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 388 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 219 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 299 2
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 24 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 356 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 338 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 496 2
КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 7 1
Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 37 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 73 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 252 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 6 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 90 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 27 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 45 1
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 7 1
Феррит-Домен НИИ 13 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 212 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 151 1
ТГУ - Томский государственный университет 86 1
University of Oxford - Оксфордский университет 153 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 247 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 79 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 57 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 49 1
РАН - Российская академия наук 963 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 96 1
Олимпийские игры - Olympic Games 493 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 381 5
CSTB Telecom & Media 49 3
CNews AWARDS - награда 334 3
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 2
CeBIT 425 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 740 2
JD.com 618 Shopping Festival 1 1
Рождество Христово 54 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 12 1
Финансовая элита России - премия 2 1
GESA - Global Edtech Startup Award 1 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 15 1
Россия-Африка - саммит 2 1
Photokina 57 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 19 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 3 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 12 1
РИФ - Российский Интернет Форум 34 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 60 1
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
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Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171672, в очереди разбора - 1027409.
Создано именных указателей - 62327.
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