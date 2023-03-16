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TMT Investments

TMT Investments

СОБЫТИЯ

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16.03.2023 Основанный россиянами фонд TMT Investments хранил три четверти средств в лопнувшем Silicon Valley Bank

Фонд TMT Investments пострадал из-за банкротства Silicon Valley Bank Фонд TMT Investments с
26.05.2022 Благодаря россиянам Интерпол поймал главу международной киберпреступной группировки

Поймать с третьей попытки Российская ИБ-компания Group-IB помогла Интерполу в операции под названием Delilah. Это была третья за несколько лет попытка поймать лидера международной преступной группы TMT (она же Silver Terrier). На этот раз операция прошла успешно благодаря информации, которую россияне предоставили силовикам. Оперативники получили возможность дистанционно отслеживать все де
14.10.2021 Российский ИТ-фонд привлек инвестиции на $19 млн

TMT Investments привлек $19 млн Инвестиционный фонд TMT Investments, акции которого котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщил о пров
06.10.2021 Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью

TMT Investments продал свою долю в Depositphotos Фонд TMT Investments сообщил о получении денежных средств за свою долю в международном фотобанке D
22.09.2021 Оценка PandaDoc составила $1 млрд

Портфельный проект TMT Investments, стартап PandaDoc, объявил о проведении раунда финансирования серии C. Оценка
07.09.2021 Эстонская платформа EstateGuru привлекла 5,8 млн евро

Венчурный фонд TMT Investments выступил лид-инвестором раунда финансирования в международную платформу Estat
05.08.2021 EdTech-платформа для женщин «Академия перемен» привлекла 242 млн рублей

EdTech-платформа для женщин «Академия перемен» привлекла 242 млн руб. от венчурного фонда TMT Investments, который выступил лид-инвестором, корпоративного венчурного фонда МТС, а такж
15.06.2021 Стартап с белорусскими корнями Synder привлек $2 миллиона

Венчурный фонд TMT Investments выступил лид-инвестором в late seed раунде финансирования в стартап Synder –

29.04.2021 Стартап по приготовлению и доставке еды Muncher привлек $7 миллионов

Венчурный фонд TMT Investments выступил лид-инвестором при закрытии сделки с компанией по приготовлению и до
21.04.2021 Онлайн-банк 3s.money оценили в $55 миллионов

В сервис банковских онлайн-услуг 3s.money вложились венчурный фонд TMT Investments который выступил лид-инвестором, и другие инвесторы. Сумма раунда В составила
20.04.2021 Digital health стартап Feel привлек $6,2 миллиона

Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в стартап digital health Feel. Лид-инвестором выступил фонд Fuel
25.03.2021 Цена активов TMT Investments достигла $178 миллионов

Венчурный фонд TMT Investments, инвестирующий в быстрорастущие технологические компании, объявил результаты

16.03.2021 Украинский стартап 3DLOOK привлек $6,5 миллиона

Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в украинский стартап 3DLOOK. Лид-инвестором выступил Almaz Capit
24.02.2021 Стартап Affise привлек $8 миллионов от Leta Capital и TMT Investments

инг платформу Affise вложились венчурный фонд Leta Capital, который выступил лид-инвестором, и фонд TMT Investments. Сумма раунда А составила $8 млн. Affise — облачная SaaS-платформа для перфом
08.02.2021 Стартап с российскими корнями Postoplan привлек деньги эстонского «единорога»

Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в платформу маркетинга в соцсетях и мессенджерах Postoplan. Соин
09.12.2020 Финтех-компания Outfund привлекла 37 миллионов фунтов стерлингов

Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в финтех-компанию Outfund. Лид-инвестором раунда выступил Fuel V
02.12.2020 Международный стартап Novakid привлек $4,25 миллиона

Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в международную онлайн-школу английского языка Novakid. Лид-инве
13.11.2020 Основатели РБК вышли из эстонского стартапа с 50-кратной прибылью

Сделка Vista Equity Partners Участие в сделке Vista Equity Partners принял и фонд TMT Investments: фонд получил за свою долю $41 млн, что в 51 раз превышает его инвестиции в д
13.11.2020 TMT Investments продала акции Pipedrive за $41 миллион

Венчурная компания TMT Investments, инвестирующая в быстрорастущие технологические компании, сообщила, что портф
20.10.2020 TMT Investments лидировал в раунде на 1,5 миллиона фунтов для HR-видеоплатформы Hinterview

Венчурный фонд TMT Investments выступил лид-инвестором раунда финансирования в британскую технологическую ко
13.08.2020 Старинный фонд вложил миллионы в бизнес основателей РБК

Cannacord Genuity Group стал совладельцем TMT Investments Канадский инвестиционный фонд Cannacord Genuity Group стал владельцем 5% акци
09.07.2020 TMT Investments проинвестировал 500 тысяч фунтов стерлингов в цифровой банк 3S Money

анды. Поэтому мы верим в успех проекта», - говорит Артём Инютин, соучредитель и управляющий партнер TMT Investments. 3S Money собирается потратить привлеченные денежные средства на развитие биз
02.10.2019 TMT Investments инвестировал в Affise и RetargetApp $1,65 миллиона

Венчурный фонд TMT Investments сообщил о закрытии сделок с компаниями Affise и RetargetApp. Общая сумма инве
23.09.2019 Инвестиции TMT Investments в Legionfarm обеспечат 1 млн рабочих мест

Венчурный фонд TMT Investments выступил лид-инвестром при закрытии сделки с компанией Legionfarm. Сумма инве
26.08.2019 TMT инвестировал $1 миллион в Accern

Венчурный фонд TMT Investments сообщил об инвестиции в Accern Corporation в размере $1 млн. Accern – америка
26.02.2019 Фонд TMT Investments стал лид-инвестором в сделке на $6 млн с MEL Science

Венчурный фонд TMT Investments выступил лид-инвестром при закрытии сделки с компанией MEL Science. Сумма инв
11.01.2019 Основатели РБК вышли из созданного россиянином международного стартапа с 20-кратной прибылью

TMT Investments продал свою долю в Wrike за $22,6 млн Фонд TMT Investments сообщил о получении денежных средств в размере $22,3 млн за свою долю в амери
15.11.2018 Мобильная платформа eAgronom привлекла 1 миллион евро

Компания eAgronom закрыла инвестиционный раунд в размере 1 млн евро. Инвесторами выступили TMT Investments, Black Pearls VC, Trind Ventures, United Angels VC и несколько бизнес-ангелов
07.12.2017 TMT Investments запускает криптофонд

, Восточной Европе и Азии. Фонд проинвестирует порядка 40 проектов в стадии A и pre - A. Со стороны TMT Investments партнерами фонда будут  Герман Каплун и Артем Инютин – создатели  РБК (первог
22.11.2016 TMT Investments вышел из компании VitalFields
01.11.2016 TMT Investments вложил $300 тыс. в сервис по подписке на доставку блюд из разных стран Try The World

Компания TMT Investments объявила об инвестировании в Try The World — сервис по подписке на высококаче
21.10.2016 Основатель РБК бесплатно удвоил долю в фонде TMT

Герман Каплун бесплатно забрал долю Артема Инютина Фонд TMT Investments сообщил об изменениях среди акционеров. Директор по инвестициям фонда Артем И
13.10.2016 Фонд основателей РБК впервые в истории выплатит дивиденды

ате дивидендов. Объем дивидендных выплат составил $2,77 млн, дивиденды на одну акцию составят $0,1. TMT Investments был создан в 2010 г. для вложений в интернет-проекты. Тогда же фонд провел ра
19.09.2016 Платформа для корпоративных коммуникаций APPrise Mobile привлекла свыше $1 млн инвестиций

Компания TMT Investments объявила о закрытии посевного раунда финансирования в американскую компанию,

19.09.2016 Дочь сооснователя РБК стала крупнейшим акционером венчурного фонда TMT

ого из основателей РБК Александра Моргульчика - Нэли - стала крупнейшим акционером венчурного фонда TMT Investments с долей в 25%. В числе прочего Нэли получила 10% акций фонда от структуры, сч
25.08.2016 TMT Investments инвестировал $300 тыс. в платформу облачных вычислений Sixa

Фонд TMT Investments объявил о закрытии сделки по инвестированию в американский проект Sixa. Как с
23.06.2016 Проект Attendify получил $1 млн инвестиций от TMT и Digital Future

поступившем в редакцию CNews. В рамках текущего инвестиционного раунда компания привлекла $1 млн от TMT Investments и фонда Digital Future, который выступил лид-инвестором. По информации Attend
31.05.2016 TMT Investments инвестировал в софт для сантехников и слесарей

отчика с 10-летним стажем, они реализовали весь накопленный опыт в проекте Send A Job, рассказали в TMT Investments. «Нам нравится сама идея превратить “олдскульный” рынок сервисной индустрии в
18.05.2016 TMT Investments вложилась в сервис по доставке вина на дом Vinebox

Компания TMT Investments PLC объявила о закрытии сделки по инвестированию в компанию Vinebox, Inc. из 
30.03.2016 Россияне с пятикратной прибылью перепродали долю в фотобанке

TMT продал долю в Depositphotos Созданный россиянами фонд TMT Investments сообщил о частичной продаже своей доли в фотобанке Depositphotos. Сумма сделк

Публикаций - 115, упоминаний - 216

TMT Investments и организации, системы, технологии, персоны:

Pipedrive 16 12
Google LLC 12690 9
МегаФон 10742 8
Wrike 29 6
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 6
AOL Inc - America Online 1883 5
Bolt 38 5
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 5
Ростелеком 10948 5
Yandex - Яндекс 9216 5
BackBlaze 32 4
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 4
PandaDoc 5 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Yahoo! 3726 4
Palo Alto Networks 209 3
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 27 3
Новые башни ГК 17 3
Kismet Acquisition Three - Kismet-III 10 3
Kismet Acquisition Two - Kismet-II 11 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Leta Group - Лета Групп 282 2
Novakid - Новакид Рус 6 2
Affise 2 2
SilverTerrier - TMT - хакерская группировка 2 2
X Corp - Twitter 2938 2
Microsoft Corporation 25775 2
Apple Inc 13156 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Sony 6739 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Salesforce 498 2
Wargaming 161 1
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 86 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 1
PUBG Corporation 55 1
Zendesk 39 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 14
Maxwell Capital - Максвелл Капитал - Максвелл Эссет Менеджмент 15 9
Wissey Trade & Invest 6 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
MacMillan Trading 5 5
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 5
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 4
Vista Equity Partners 7 4
Electic Capital 4 4
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 4
Rembrandt Venture Partners 4 4
Twelve Seas Capital - Twelve Seas Investment Company 5 4
Quadro Sponsor 5 4
Global Growth Holdings - Quadro-I - Quadro Acquisition One Corporation 4 4
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 4
MEL Science 5 3
Ramify Consulting 3 3
UFG Capital Partners 5 3
ОНЭКСИМ ГК 50 3
Kismet Sponsor 17 3
Glazer Capital 6 3
Monsanto 16 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 2
Menostar Holdings 2 2
Y Combinator - венчурный фонд 57 2
Etsy - Blackbird Technologies 23 2
Altos Ventures 3 2
Xploration Capital 6 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
AMA - American Marketing Association - Американская ассоциация маркетинга 1 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 9
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CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 8
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 8
Фотобанк - Photobank 209 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 6
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Канада 5082 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
США - Делавэр 176 8
США - Нью-Йорк 3180 8
Япония 13807 7
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Ближний Восток 3154 7
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
США - Калифорния 4829 6
Эстония - Эстонская Республика 764 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Израиль 2856 5
Нидерланды 3746 5
Нигерия - Федеративная Республика 339 4
Нигерия - Лагос 17 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Индия - Bharat 5870 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Кипр - Республика 636 4
США - Калифорния - Сан-Диего 370 3
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 3
Польша - Республика 2031 3
Европа Восточная 3138 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Великобритания - Лондон 2432 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Испания - Королевство 3840 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 75
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 30
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 28
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 16
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
Фондовая биржа - IPO - SPAC - Special Purpose Acquisition Company 54 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 4
Английский язык 7030 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 61 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 3
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 243 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 23
New Scientist 1448 2
Crunchbase 74 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
AP - Associated Press 2007 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Известия ИД 770 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Silicon 494 1
РБК Медиа 15 1
Forbes - Форбс 1002 1
Bloomberg 1627 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 5
Gartner - Гартнер 3658 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
EdTechX Global 1 1
eMarketer 206 1
Apple Hills Digital 14 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Markets&Markets Research 113 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
Академия перемен 6 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
BPS - British Psychological Society - Британское психологическое общество - Британское Общество Психологов 1 1
NJIT - New Jersey Institute of Technology - Технологический институт Нью-Джерси 10 1
ХНУ - Хмельницкий национальный университет - Хмельницкий государственный университет 1 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 1
University of Freiburg - Фрайбургский университет - Университет Фрайбурга 7 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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