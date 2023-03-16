Основанный россиянами фонд TMT Investments хранил три четверти средств в лопнувшем Silicon Valley Bank Фонд TMT Investments пострадал из-за банкротства Silicon Valley Bank Фонд TMT Investments с

Благодаря россиянам Интерпол поймал главу международной киберпреступной группировки Поймать с третьей попытки Российская ИБ-компания Group-IB помогла Интерполу в операции под названием Delilah. Это была третья за несколько лет попытка поймать лидера международной преступной группы TMT (она же Silver Terrier). На этот раз операция прошла успешно благодаря информации, которую россияне предоставили силовикам. Оперативники получили возможность дистанционно отслеживать все де

Российский ИТ-фонд привлек инвестиции на $19 млн TMT Investments привлек $19 млн Инвестиционный фонд TMT Investments, акции которого котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщил о пров

Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью TMT Investments продал свою долю в Depositphotos Фонд TMT Investments сообщил о получении денежных средств за свою долю в международном фотобанке D

Оценка PandaDoc составила $1 млрд Портфельный проект TMT Investments, стартап PandaDoc, объявил о проведении раунда финансирования серии C. Оценка

Эстонская платформа EstateGuru привлекла 5,8 млн евро Венчурный фонд TMT Investments выступил лид-инвестором раунда финансирования в международную платформу Estat

EdTech-платформа для женщин «Академия перемен» привлекла 242 млн рублей EdTech-платформа для женщин «Академия перемен» привлекла 242 млн руб. от венчурного фонда TMT Investments, который выступил лид-инвестором, корпоративного венчурного фонда МТС, а такж

Стартап с белорусскими корнями Synder привлек $2 миллиона Венчурный фонд TMT Investments выступил лид-инвестором в late seed раунде финансирования в стартап Synder –

Стартап по приготовлению и доставке еды Muncher привлек $7 миллионов Венчурный фонд TMT Investments выступил лид-инвестором при закрытии сделки с компанией по приготовлению и до

Онлайн-банк 3s.money оценили в $55 миллионов В сервис банковских онлайн-услуг 3s.money вложились венчурный фонд TMT Investments который выступил лид-инвестором, и другие инвесторы. Сумма раунда В составила

Digital health стартап Feel привлек $6,2 миллиона Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в стартап digital health Feel. Лид-инвестором выступил фонд Fuel

Цена активов TMT Investments достигла $178 миллионов Венчурный фонд TMT Investments, инвестирующий в быстрорастущие технологические компании, объявил результаты

Украинский стартап 3DLOOK привлек $6,5 миллиона Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в украинский стартап 3DLOOK. Лид-инвестором выступил Almaz Capit

Стартап Affise привлек $8 миллионов от Leta Capital и TMT Investments инг платформу Affise вложились венчурный фонд Leta Capital, который выступил лид-инвестором, и фонд TMT Investments. Сумма раунда А составила $8 млн. Affise — облачная SaaS-платформа для перфом

Стартап с российскими корнями Postoplan привлек деньги эстонского «единорога» Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в платформу маркетинга в соцсетях и мессенджерах Postoplan. Соин

Финтех-компания Outfund привлекла 37 миллионов фунтов стерлингов Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в финтех-компанию Outfund. Лид-инвестором раунда выступил Fuel V

Международный стартап Novakid привлек $4,25 миллиона Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в международную онлайн-школу английского языка Novakid. Лид-инве

Основатели РБК вышли из эстонского стартапа с 50-кратной прибылью Сделка Vista Equity Partners Участие в сделке Vista Equity Partners принял и фонд TMT Investments: фонд получил за свою долю $41 млн, что в 51 раз превышает его инвестиции в д

TMT Investments продала акции Pipedrive за $41 миллион Венчурная компания TMT Investments, инвестирующая в быстрорастущие технологические компании, сообщила, что портф

TMT Investments лидировал в раунде на 1,5 миллиона фунтов для HR-видеоплатформы Hinterview Венчурный фонд TMT Investments выступил лид-инвестором раунда финансирования в британскую технологическую ко

Старинный фонд вложил миллионы в бизнес основателей РБК Cannacord Genuity Group стал совладельцем TMT Investments Канадский инвестиционный фонд Cannacord Genuity Group стал владельцем 5% акци

TMT Investments проинвестировал 500 тысяч фунтов стерлингов в цифровой банк 3S Money анды. Поэтому мы верим в успех проекта», - говорит Артём Инютин, соучредитель и управляющий партнер TMT Investments. 3S Money собирается потратить привлеченные денежные средства на развитие биз

TMT Investments инвестировал в Affise и RetargetApp $1,65 миллиона Венчурный фонд TMT Investments сообщил о закрытии сделок с компаниями Affise и RetargetApp. Общая сумма инве

Инвестиции TMT Investments в Legionfarm обеспечат 1 млн рабочих мест Венчурный фонд TMT Investments выступил лид-инвестром при закрытии сделки с компанией Legionfarm. Сумма инве

TMT инвестировал $1 миллион в Accern Венчурный фонд TMT Investments сообщил об инвестиции в Accern Corporation в размере $1 млн. Accern – америка

Фонд TMT Investments стал лид-инвестором в сделке на $6 млн с MEL Science Венчурный фонд TMT Investments выступил лид-инвестром при закрытии сделки с компанией MEL Science. Сумма инв

Основатели РБК вышли из созданного россиянином международного стартапа с 20-кратной прибылью TMT Investments продал свою долю в Wrike за $22,6 млн Фонд TMT Investments сообщил о получении денежных средств в размере $22,3 млн за свою долю в амери

Мобильная платформа eAgronom привлекла 1 миллион евро Компания eAgronom закрыла инвестиционный раунд в размере 1 млн евро. Инвесторами выступили TMT Investments, Black Pearls VC, Trind Ventures, United Angels VC и несколько бизнес-ангелов

TMT Investments запускает криптофонд , Восточной Европе и Азии. Фонд проинвестирует порядка 40 проектов в стадии A и pre - A. Со стороны TMT Investments партнерами фонда будут Герман Каплун и Артем Инютин – создатели РБК (первог

TMT Investments вложил $300 тыс. в сервис по подписке на доставку блюд из разных стран Try The World Компания TMT Investments объявила об инвестировании в Try The World — сервис по подписке на высококаче

Основатель РБК бесплатно удвоил долю в фонде TMT Герман Каплун бесплатно забрал долю Артема Инютина Фонд TMT Investments сообщил об изменениях среди акционеров. Директор по инвестициям фонда Артем И

Фонд основателей РБК впервые в истории выплатит дивиденды ате дивидендов. Объем дивидендных выплат составил $2,77 млн, дивиденды на одну акцию составят $0,1. TMT Investments был создан в 2010 г. для вложений в интернет-проекты. Тогда же фонд провел ра

Платформа для корпоративных коммуникаций APPrise Mobile привлекла свыше $1 млн инвестиций Компания TMT Investments объявила о закрытии посевного раунда финансирования в американскую компанию,

Дочь сооснователя РБК стала крупнейшим акционером венчурного фонда TMT ого из основателей РБК Александра Моргульчика - Нэли - стала крупнейшим акционером венчурного фонда TMT Investments с долей в 25%. В числе прочего Нэли получила 10% акций фонда от структуры, сч

TMT Investments инвестировал $300 тыс. в платформу облачных вычислений Sixa Фонд TMT Investments объявил о закрытии сделки по инвестированию в американский проект Sixa. Как с

Проект Attendify получил $1 млн инвестиций от TMT и Digital Future поступившем в редакцию CNews. В рамках текущего инвестиционного раунда компания привлекла $1 млн от TMT Investments и фонда Digital Future, который выступил лид-инвестором. По информации Attend

TMT Investments инвестировал в софт для сантехников и слесарей отчика с 10-летним стажем, они реализовали весь накопленный опыт в проекте Send A Job, рассказали в TMT Investments. «Нам нравится сама идея превратить “олдскульный” рынок сервисной индустрии в

TMT Investments вложилась в сервис по доставке вина на дом Vinebox Компания TMT Investments PLC объявила о закрытии сделки по инвестированию в компанию Vinebox, Inc. из