GDEV Nexters Global Nexters Studio, Некстерс студио NX Studio, Эникс студио NX Online, Эникс онлайн Nexters Online, Некстерс онлайн Lightmap Studio, Лайт мэп Gamepositive, Гейм-позитив

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.04.2026 Сооснователь разработчика мобильных игр с российскими корнями продал свою долю гендиректору 2
12.12.2024 Продано российское юрлицо знаменитого разработчика игр Playrix, основатели которого полностью разорвали связи с Россией 2
25.11.2024 В России хотят ввести прокатные удостоверения для видеоигр: иностранные продукты обяжут адаптировать под отечественную консоль 1
15.11.2024 Созданный россиянами разработчик мобильных игр нашел способ продать свои акции на $50 млн 2
30.09.2024 Созданный россиянами разработчик нашел способ увеличить курс акций в 10 раз 2
02.02.2024 Созданный россиянами разработчик мобильных игр потратил $33 млн на выкуп собственных акций 2
01.02.2024 Американские ИТ-фонды поглощают компанию, созданную экс-главой «Мегафона» 2
13.12.2023 США ввели санкции против совладельца HeadHunter и владельца «Авито» 2
20.10.2023 Путин распорядился запретить онлайн-игры с заграничными серверами: Там стреляют по русским 1
18.10.2023 Создатели отечественного разработчика мобильных игр после ухода из России могут получить полмиллиарда долларов 2
25.07.2023 «Циан» изгнали с американской биржи 1
13.06.2023 Qiwi вернут на Nasdaq в обмен на уход из России 1
08.06.2023 «Яндексу» дали шанс вернуться на Nasdaq при условии ухода из России 1
18.05.2023 Владелец МТС попрощался с Лондонской биржей 1
11.05.2023 Стартап экс-замминистра связи России не смог сдать отчетность и рискует остаться без денег 1
03.05.2023 Экс-глава «Мегафона» ликвидировал свой инвестфонд 1
02.05.2023 VK заблокировали доступ к новостям Лондонской биржи 1
07.04.2023 Американцы вложились в компанию экс-главы «Мегафона» 1
22.03.2023 Российский рынок онлайн-игр в коме. Падение достигает 80% 1
20.03.2023 Созданный россиянами разработчик отделался от связей с Россией и вернулся на Nasdaq 4
09.03.2023 Японцы вложились в компанию, созданную экс-главой «Мегафона» 1
12.01.2023 Экс-глава «Мегафона» стал совладельцем HeadHunter 1
03.01.2023 Российские инвесторы смогут купить акции «Яндекса» и Ozon за доллары 1
16.12.2022 Бывшее игровое подразделение VK ушло из России 1
19.10.2022 Созданный россиянами разработчик увез сотрудников из страны в надежде вернуться на Nasdaq и продать акции 4
16.08.2022 Созданный россиянами разработчик мобильных игр во время бегства из России продал активы за 500 рублей 13
13.07.2022 Созданный россиянами разработчик мобильных игр покинул Россию и увез сотрудников 1
04.07.2022 Экс-глава «Мегафона» ушел из компании, собравшей с американцев $200 млн 1
30.06.2022 Российский разработчик мобильных игр увольняет четверть своего персонала 1
10.06.2022 МТС уходит с Нью-Йоркской фондовой биржи 1
09.06.2022 Стартап Xsolla, уволивший 150 человек по совету Big Data, ликвидирует главный российский офис 1
13.05.2022 Созданный россиянами разработчик открестился от России ради возвращения на Nasdaq 3
11.04.2022 Экс-глава «Мегафона» вложит $450 млн вместо России в Африку и Ближний Восток 1
16.02.2022 Американский фонд стал совладельцем двух компаний экс-главы «Мегафона» 1
03.02.2022 В Xsolla назначен CEO 1
28.01.2022 Российский разработчик мобильных игр потратил $100 млн на покупку конкурентов 2
10.01.2022 Бывший гендиректор «Мегафона» стал крупнейшим в России владельцем сотовых вышек 1
24.08.2021 Компания экс-главы «Мегафона» без пяти минут поглощена разработчиком игр 3
21.07.2021 Арабы вложили $50 млн в российского разработчика мобильных игр 1
12.04.2021 Зарубежные инвесторы расхватывают акции компании экс-главы «Мегафона» 1

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
