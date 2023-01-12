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Эльбрус Капитал Elbrus Capital
Инвестиционные фонды «Эльбрус Капитал» входят в число фондов прямых инвестиций в России и СНГ. В 2021 году суммарные активы фондов «Эльбрус Капитал» составляют более $1.5 млрд. Основными инвесторами фондов являются крупные международные институциональные инвесторы и организации экономического содействия и развития. C момента основания в 2007 г. фонды «Эльбрус Капитал» инвестировали в более чем 25 компаний (платформ) из различных отраслей, включая ведущих игроков в сферах цифровых технологий и интернета (HeadHunter, CIAN, Банки.ру, Aviasales), потребительских товаров и услуг (Great Beer Holding), аутсорсинга и логистики (DPD Russia, PickPoint, ОСГ Рекордз Менеджмент), здравоохранения (Активный Компонент, НМС) и прочих.
СОБЫТИЯ
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|12.01.2023
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Экс-глава «Мегафона» стал совладельцем HeadHunter
Таврин стал совладельцем HeadHunter Группа компаний Kismet, принадлежащая предпринимателю Ивану Таврину, приобрела 22,68% акций рекрутингового сервиса HeadHunter. Продавцом выступила структура фонда «Эльбрус Капитал» Highworld Investments. Об этом говорится в сообщении HeadHunter. Сумма сделки и размер оставшейся у «Эльбрус Капитал» доли не разглашается. В начале 2022 г. «Эльбрус
|29.12.2021
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Фонд «Эльбрус капитал» инвестировал 750 млн рублей в российскую компанию омниканального продвижения фармацевтических брендов Breffi
ния Breffi для своих клиентов является гарантия возврата их инвестиций в продвижение брендов. Для Breffi это первый опыт привлечения стороннего акционерного капитала. Инвестиции, полученные от фонда «Эльбрус капитал», будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса. Компания планирует масштабирование успешно работающих сервисов, выход в перспективные смежные направления и усиление развития
|10.08.2020
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«Эльбрус Капитал» потеснил американцев в совете директоров HeadHunter
ю. Как менялись доли акционеров HeadHunter Крупнейшими акционерами HeadHunter исторически являются «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs. В начале 2019 г. «Эльбрус Капитал» через оффшор High
|05.04.2018
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Экс-глава «Мегафона», не имея акций, заработает $22,5 млн на IPO HeadHunter
са HeadHunter содержит интересный пункт. Около 9% прибыли, которую нынешние владельцы сервиса фонд «Эльбрус-Капитал» и американская инвестиционная компания Goldman Sachs заработают от сделанных
|16.01.2018
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Headhunter может провести IPO в США
018 г. провести IPO (первичное размещение акций) на одной из американских фондовых бирж. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. В основном акционере HeadHunter фонде «Эльбрус-Капитал» отказались от комментариев по этой теме. Headhunter является крупнейшим рекрутинговым ресурсом в России и странах СНГ. Его месячная посещаемость составляет 17 млн уникальных по
|17.11.2014
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Mail.Ru Group продала HeadHunter друзьям главы «Мегафона»
Холдинг Mail.Ru Group объявил о продаже 100% акций HeadHunter консорциуму инвесторов под руководством «Эльбрус Капитал» за i9,85 млрд ($207,84 млн по курсу ЦБ РФ на 17 ноября 2014 г.). Как ожидается, сделка будет завершена в I квартале 2015 г. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал CNews, что
|19.11.2010
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Фонд «Эльбрус Капитал» продал свою долю в Mail.ru Group
Фонд «Эльбрус Капитал» объявил о том, что продал свою долю в Mail.ru Group Limited (прежнее название – Digital Sky Technologies Limited) в рамках IPO компании на Лондонской Фондовой Бирже. Фонд инвес
Эльбрус Капитал и организации, системы, технологии, персоны:
|ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
|Таврин Иван 120 18
|Мельников Максим 39 11
|Крюков Дмитрий 41 10
|Демин Дмитрий 17 9
|Делицын Леонид 137 6
|Вировиц Юрий 7 6
|Фролкин Михаил 17 6
|Мильнер Юрий 137 6
|Жуков Михаил 39 5
|Усманов Алишер 311 4
|Ананьев Алексей 110 4
|Осипов Сергей 43 4
|Григорьев Дмитрий 33 4
|Антипов Дмитрий 8 4
|Шрейдер Антон 4 4
|Gardner Douglas - Гарднер Дуглас 4 4
|Дуров Павел 325 4
|Сергиенко Дмитрий 35 3
|Baker Simon - Бейкер Саймон 39 3
|Машков Валентин 3 3
|Назаров Леван 3 3
|Baker Simon - Бэйкер Симон 3 3
|Захаров Алексей 47 2
|Harford Chloe - Харфорд Клои 2 2
|Дмитриев Кирилл 120 1
|Новиков Алексей 66 1
|Кириенко Владимир 148 1
|Макаров Алексей 69 1
|Евтушенков Владимир 216 1
|Богуславский Леонид 38 1
|Навальный Алексей 63 1
|Гришин Дмитрий 210 1
|Солдатенков Сергей 162 1
|Либин Сергей 24 1
|Willner Guy - Вилнер Гай 15 1
|Верхошинский Владимир 19 1
|Голубцов Олег 8 1
|Стрелкина Любовь 10 1
|Ураксин Александр 2 1
|Савин Александр 15 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3927 2
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