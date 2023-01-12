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Эльбрус Капитал Elbrus Capital

Эльбрус Капитал - Elbrus Capital

Инвестиционные фонды «Эльбрус Капитал» входят в число фондов прямых инвестиций в России и СНГ. В 2021 году суммарные активы фондов «Эльбрус Капитал» составляют более $1.5 млрд. Основными инвесторами фондов являются крупные международные институциональные инвесторы и организации экономического содействия и развития. C момента основания в 2007 г. фонды «Эльбрус Капитал» инвестировали в более чем 25 компаний (платформ) из различных отраслей, включая ведущих игроков в сферах цифровых технологий и интернета (HeadHunter, CIAN, Банки.ру, Aviasales), потребительских товаров и услуг (Great Beer Holding), аутсорсинга и логистики (DPD Russia, PickPoint, ОСГ Рекордз Менеджмент), здравоохранения (Активный Компонент, НМС) и прочих.

СОБЫТИЯ

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12.01.2023 Экс-глава «Мегафона» стал совладельцем HeadHunter

Таврин стал совладельцем HeadHunter Группа компаний Kismet, принадлежащая предпринимателю Ивану Таврину, приобрела 22,68% акций рекрутингового сервиса HeadHunter. Продавцом выступила структура фонда «Эльбрус Капитал» Highworld Investments. Об этом говорится в сообщении HeadHunter. Сумма сделки и размер оставшейся у «Эльбрус Капитал» доли не разглашается. В начале 2022 г. «Эльбрус

29.12.2021 Фонд «Эльбрус капитал» инвестировал 750 млн рублей в российскую компанию омниканального продвижения фармацевтических брендов Breffi

ния Breffi для своих клиентов является гарантия возврата их инвестиций в продвижение брендов. Для Breffi это первый опыт привлечения стороннего акционерного капитала. Инвестиции, полученные от фонда «Эльбрус капитал», будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса. Компания планирует масштабирование успешно работающих сервисов, выход в перспективные смежные направления и усиление развития

10.08.2020 «Эльбрус Капитал» потеснил американцев в совете директоров HeadHunter

ю. Как менялись доли акционеров HeadHunter Крупнейшими акционерами HeadHunter исторически являются «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs. В начале 2019 г. «Эльбрус Капитал» через оффшор High
05.04.2018 Экс-глава «Мегафона», не имея акций, заработает $22,5 млн на IPO HeadHunter

са HeadHunter содержит интересный пункт. Около 9% прибыли, которую нынешние владельцы сервиса фонд «Эльбрус-Капитал» и американская инвестиционная компания Goldman Sachs заработают от сделанных
16.01.2018 Headhunter может провести IPO в США

018 г. провести IPO (первичное размещение акций) на одной из американских фондовых бирж. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. В основном акционере HeadHunter фонде «Эльбрус-Капитал» отказались от комментариев по этой теме. Headhunter является крупнейшим рекрутинговым ресурсом в России и странах СНГ. Его месячная посещаемость составляет 17 млн уникальных по
17.11.2014 Mail.Ru Group продала HeadHunter друзьям главы «Мегафона»

Холдинг Mail.Ru Group объявил о продаже 100% акций HeadHunter консорциуму инвесторов под руководством «Эльбрус Капитал» за i9,85 млрд ($207,84 млн по курсу ЦБ РФ на 17 ноября 2014 г.). Как ожидается, сделка будет завершена в I квартале 2015 г. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал CNews, что
19.11.2010 Фонд «Эльбрус Капитал» продал свою долю в Mail.ru Group

Фонд «Эльбрус Капитал» объявил о том, что продал свою долю в Mail.ru Group Limited (прежнее название – Digital Sky Technologies Limited) в рамках IPO компании на Лондонской Фондовой Бирже. Фонд инвес

Публикаций - 53, упоминаний - 67

Эльбрус Капитал и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3593 20
МегаФон 10642 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4894 10
Yandex - Яндекс 9122 6
ЦИАН - Деловой Мир Онлайн - DMIR 12 5
MPOC Technologies 5 5
ЦИАН - ЦИАН Технолоджи - ЦИАН Технологии - Cian Technologies - Cian Technology 10 5
Kismet Acquisition One - Kismet-I 41 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15595 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1908 3
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 150 2
GDEV - Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 46 2
Новые башни ГК 17 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 287 2
JetClosing 2 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9481 2
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 75 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 1
Quorum - Кворум - 134 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 260 1
ICL ГК - ICL Group 477 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 474 1
3data - 3дата 102 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 151 1
Qtech - Кьютэк 197 1
Квант-Телеком 11 1
Эшелон НПО 149 1
УльтимаТек - Datana - Датана 31 1
PressReader 2 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1456 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 175 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 416 1
ИнфоТех 40 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 8 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 626 1
Stafory - Стафори 16 1
Top Systems - Топ Системы 86 1
Цифровые активы 166 1
Google LLC 12619 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1215 39
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 594 37
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2787 32
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1881 21
ЦИАН - CIAN 189 18
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1972 17
Kayne Anderson Rudnik Management Investment 15 15
Broomfield International 13 12
DST Global - Digital Sky Technologies 229 10
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 9
Bluemont International 8 8
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1606 7
Highworld Investments 6 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1715 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Superjob - Суперджоб 832 5
ПромСвязьКапитал 85 5
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 297 5
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 4
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 4
Joox 4 4
Mimons Investments 5 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1500 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Naspers 85 3
Fastrunner Investments 3 3
ЦИАН - iRealtor - Айриеэлтор 10 3
Proptech Group 3 3
Эквилибриум Капитал 3 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8766 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 3
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 354 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 167 2
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 2
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1055 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5606 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3053 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 3
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 206 1
Электронная Москва АО 30 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5935 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13663 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2313 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 263 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2836 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3176 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11711 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64395 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6189 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29576 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9642 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61264 5
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1630 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13524 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21877 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12761 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1394 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1300 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22776 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3653 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17993 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35843 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5715 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2841 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3393 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2728 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8171 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2658 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24199 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5326 1
Community IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях - Пользовательские платежи за социальные сервисы 73 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2030 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 363 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4210 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12833 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1394 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 738 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6196 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3086 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 942 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1613 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1367 1
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 107 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 395 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2384 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1040 39
Microsoft Windows 2000 8678 5
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 143 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1275 3
Jooble.org 3 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1345 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 294 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 40 1
Stafory - робот Вера 373 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 749 1
FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
Obsidian Entertainment - Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 31 1
VK - My.Games - Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 1
VK - Mail.Ru Работа 26 1
FreePik 1802 1
Linux OS 11444 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1556 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1960 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 1
Таврин Иван 120 18
Мельников Максим 39 11
Крюков Дмитрий 41 10
Демин Дмитрий 17 9
Делицын Леонид 137 6
Вировиц Юрий 7 6
Фролкин Михаил 17 6
Мильнер Юрий 137 6
Жуков Михаил 39 5
Усманов Алишер 311 4
Ананьев Алексей 110 4
Осипов Сергей 43 4
Григорьев Дмитрий 33 4
Антипов Дмитрий 8 4
Шрейдер Антон 4 4
Gardner Douglas - Гарднер Дуглас 4 4
Дуров Павел 325 4
Сергиенко Дмитрий 35 3
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 3
Машков Валентин 3 3
Назаров Леван 3 3
Baker Simon - Бэйкер Симон 3 3
Захаров Алексей 47 2
Harford Chloe - Харфорд Клои 2 2
Дмитриев Кирилл 120 1
Новиков Алексей 66 1
Кириенко Владимир 148 1
Макаров Алексей 69 1
Евтушенков Владимир 216 1
Богуславский Леонид 38 1
Навальный Алексей 63 1
Гришин Дмитрий 210 1
Солдатенков Сергей 162 1
Либин Сергей 24 1
Willner Guy - Вилнер Гай 15 1
Верхошинский Владимир 19 1
Голубцов Олег 8 1
Стрелкина Любовь 10 1
Ураксин Александр 2 1
Савин Александр 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 164897 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54499 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47348 15
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 66 11
Россия - СЗФО - Калининградская область 1462 10
Кипр - Республика 635 8
Украина 7908 7
Казахстан - Республика 6007 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14773 5
Европа 24910 4
Нидерланды 3725 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1107 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 3
Беларусь - Белоруссия 6257 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3319 3
США - Нью-Йорк 3175 3
Франция - Французская Республика 8143 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2811 3
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 2
Южная Корея - Республика 7021 2
Европа Восточная 3138 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4460 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1409 2
Израиль 2847 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 2
Германия - Федеративная Республика 13159 2
Ближний Восток 3141 2
Эстония - Эстонская Республика 764 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 593 2
Литва - Литовская Республика 672 1
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Сербия - Республика 372 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Украина - Киев 1150 1
Лихтенштейн Княжество 101 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 183 1
Уганда - Республика 91 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2123 43
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18036 33
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6663 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53093 27
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8033 19
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5565 14
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 203 8
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1269 7
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 82 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4783 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 7
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2383 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12222 6
U.S. SEC - ADS - American Depositary Shares - Американские депозитарные акции 40 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15902 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5086 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2852 5
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 281 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3820 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1825 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 863 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7019 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1096 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6461 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2299 3
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 144 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57248 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8172 3
Опцион 108 3
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3775 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10234 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5724 2
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