Эльбрус Капитал - Elbrus Capital

Экс-глава «Мегафона» стал совладельцем HeadHunter Таврин стал совладельцем HeadHunter Группа компаний Kismet, принадлежащая предпринимателю Ивану Таврину, приобрела 22,68% акций рекрутингового сервиса HeadHunter. Продавцом выступила структура фонда «Эльбрус Капитал» Highworld Investments. Об этом говорится в сообщении HeadHunter. Сумма сделки и размер оставшейся у «Эльбрус Капитал» доли не разглашается. В начале 2022 г. «Эльбрус

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Экс-глава «Мегафона», не имея акций, заработает $22,5 млн на IPO HeadHunter са HeadHunter содержит интересный пункт. Около 9% прибыли, которую нынешние владельцы сервиса фонд «Эльбрус-Капитал» и американская инвестиционная компания Goldman Sachs заработают от сделанных

Headhunter может провести IPO в США 018 г. провести IPO (первичное размещение акций) на одной из американских фондовых бирж. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. В основном акционере HeadHunter фонде «Эльбрус-Капитал» отказались от комментариев по этой теме. Headhunter является крупнейшим рекрутинговым ресурсом в России и странах СНГ. Его месячная посещаемость составляет 17 млн уникальных по

Mail.Ru Group продала HeadHunter друзьям главы «Мегафона» Холдинг Mail.Ru Group объявил о продаже 100% акций HeadHunter консорциуму инвесторов под руководством «Эльбрус Капитал» за i9,85 млрд ($207,84 млн по курсу ЦБ РФ на 17 ноября 2014 г.). Как ожидается, сделка будет завершена в I квартале 2015 г. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал CNews, что