Индексная книга (каталог) CNews*
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Макаров Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 69, упоминаний - 74
Макаров Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 5
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
|АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
|Ларькин Максим 26 5
|Бударин Андрей 12 4
|Рудычева Наталья 95 4
|Романенко Андрей 94 3
|Путин Владимир 3454 3
|Румянцев Антон 47 3
|Махсон Михаил 14 2
|Андрияшкин Сергей 7 2
|Гузовский Денис 79 2
|Соколов Артем 56 2
|Бочерова Елена 46 2
|Мельников Максим 39 2
|Емельченков Сергей 141 2
|Востриков Анатолий 3 2
|Попандопуло Валерий 2 2
|Шипов Савва 102 2
|Афанасьев Дмитрий 22 1
|Боим Анна 11 1
|Калина Роман 62 1
|Осипов Александр 96 1
|Бойко Андрей 56 1
|Сергиенко Дмитрий 35 1
|Скрынский Василий 3 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Гимранов Ринат 126 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Паршин Константин 64 1
|Петров Сергей 61 1
|Русинова Юлия 24 1
|Волков Никита 80 1
|Логинов Александр 54 1
|Хрипунов Павел 20 1
|Колчина Оксана 11 1
|Игнатова Людмила 40 1
|Козловский Андрей 12 1
|Шершульский Владислав 22 1
|Щетинин Александр 13 1
|Нинбург Александр 3 1
|Новиков Александр 36 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
|CNews TV 747 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
|РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.