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Макаров Алексей


16.06.2021 «Тинькофф» выдал 10 тысяч электронных закладных с помощью SmartDeal 1
26.05.2021 Smartdeal получила лицензию ФСБ в области криптозащиты 1
19.05.2021 Райффайзенбанк перевел ипотеку полностью в онлайн 1
21.04.2021 Совкомбанк и SmartDeal объявляют о начале партнерства 1
23.12.2020 Сбербанк купил контрольный пакет в крупнейшем поставщике платежных терминалов 1
25.02.2020 Сбербанк представил новую технологию оплаты проезда 1
19.02.2020 В «Атоле» назначен исполнительный директор 1
30.07.2019 Smartdeal внедряет решение по выпуску электронной подписи на базе «Криптопро DSS» 1
16.07.2019 Рынок SaaS вырос более чем на треть 1
18.06.2019 Базовая функциональность смарт-терминалов АТОЛ SIGMA становится бесплатной 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
15.04.2019 «Левада-Центр» и «АТОЛ» изучили готовность розницы к работе с маркировкой 1
15.04.2019 CNews Analytics опубликовал результаты первого исследования рынка онлайн-касс 2
27.03.2019 SmartDeal и ГК «Регион» переведут ипотечные сделки на вторичном рынке в «цифру» 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 3
18.01.2019 «Атол» выпустил новые недорогие онлайн-кассы для малого бизнеса 1
01.11.2018 Karma использует Smartdeal для регистрации залогового обеспечения 1
25.09.2018 Подтверждена регистрация первой электронной закладной для «Райффайзенбанка» через платформу SmartDeal 1
04.09.2018 «Цифровая ипотека» и SmartDeal завершили проект по интеграции сервисов в области недвижимости 1
10.07.2018 Росреестр принял к регистрации первую электронную закладную через платформу SmartDeal 1
04.07.2018 CNews AWARDS 2018: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
16.11.2017 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2017 г. получили награды CNews AWARDS. Фото 2
13.11.2017 Президент «Атол» признан Человеком года в сфере e-commerce 3
16.04.2017 Российские ИТ-компании удерживают выручку на падающем розничном рынке 2
31.03.2017 «Атол» и «Первый ОФД» договорились о стратегическом партнерстве 1
31.03.2017 «Атол» и «Первый ОФД» объявили о стратегическом партнерстве 1
02.03.2017 Как интернет-магазину перейти на онлайн-кассы? 1
25.01.2017 С 1 февраля 2017 г. зарегистрировать старую ККТ будет невозможно 2
25.10.2016 «Атол» представила самую экономичную POS-систему для СМБ, соответствующую требованиям 54-ФЗ 1
24.10.2016 «Атол» представил POS-систему для среднего и малого ритейла 1
04.10.2016 До конференции о реформе 54-ФЗ и внедрении онлайн-касс осталось меньше недели 1
29.09.2016 В реестре онлайн-касс появились 4 новые кассы «Атол» 2
27.09.2016 Стартовали продажи ПО для онлайн-касс 2
19.09.2016 Почему переход на онлайн-кассы может занять полгода 14
16.09.2016 Онлайн-кассы: модернизация или замена оборудования? 1
14.09.2016 ФНС пообещала жесткую конкуренцию на рынке онлайн-касс 1
12.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут крупнейшую в России конференцию о реформе 54-ФЗ и внедрении онлайн-касс 1
12.09.2016 Российский бизнес поддерживает внедрение онлайн-касс, но беспокоится из-за цены и сложности вопроса 3
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
07.09.2016 70% ритейлеров не знают об обязательном внедрении онлайн-касс 3

Публикаций - 49, упоминаний - 79

Макаров Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АТОЛ ГК 168 34
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 8
Эвотор - Evotor 105 7
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 6
Такском - Taxcom 119 4
ОФД-Я - Ярус 18 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
3770 4
Практика Успеха 5 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 3
Softline - Софтлайн 1475 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 2
Галактика - Корпорация 250 2
Чек Онлайн 6 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 2
Штрих-М 36 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
Крок 1221 2
Ланит ГК 1160 2
Intel Corporation 4198 1
ТелеСвязь 11 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 62 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Дримкас - Dreamkas 14 1
IBM 3554 1
Информзащита 423 1
2КОМ 9 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
1С-Битрикс 349 1
B2B-Center - Центр развития экономики 136 1
Унитех 10 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 5
Почта России ПАО 1577 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 3
X5 Group - Перекресток 204 3
Роснефть НК 367 2
ВТБ24 583 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
X5 Group 599 2
Qiwi 783 2
Национальная Фабрика Ипотеки 1 1
Согласие СК 44 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Uniteller 51 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Деловые Линии ГК 36 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
MR Group 7 1
Руснарбанк КБ 9 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 1
Rendez-Vous - Рандеву 9 1
Level Group - Левел Груп 4 1
Visa International 1346 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
А101 Группа Компаний 30 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
О2О Delivery club 153 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 1
Lamoda 83 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 4
УТМ - Универсальный транспортный модуль 8 3
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
3G - Стандарт мобильной связи 3748 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
2D - 2-Dimensional 297 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
Умные платформы 499 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 27 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 387 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
Смартизация 178 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
Практика Успеха SmartDeal 12 10
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 8
АТОЛ Онлайн-кассы 54 8
Эвотор ОФД 10 4
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 27 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
АТОЛ Frontol Xpos 5 2
Linux OS 4272 2
Google Android 10751 2
АТОЛ Frontol 23 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Эвотор Pay 5 1
Эвотор Power - фискальный регистратор 1 1
Эвотор Маркет - Магазин приложений 15 1
Сбербанк Social ID 8 1
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 6 1
АТОЛ Sigma еда 1 1
KRM - Karma - токены криптовалюты - децентрализованная платформа P2P-кредитования 11 1
Модульбанк - Модулькасса 12 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 2 1
Сбербанк Плати QR 3 1
Эвотор - серия смарт-терминалов 13 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 7 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
1С:Касса 5 1
КриптоПро myDSS 17 1
Amazon Alexa 138 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Apple Pay 385 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Контур.ОФД 6 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Ларькин Максим 25 5
Бударин Андрей 9 4
Румянцев Антон 46 3
Рудычева Наталья 81 3
Путин Владимир 1828 3
Романенко Андрей 76 3
Соколов Артем 28 2
Гузовский Денис 26 2
Андрияшкин Сергей 7 2
Емельченков Сергей 83 2
Махсон Михаил 13 2
Шипов Савва 70 2
Аниканова Мария 3 1
Спиваков Андрей 4 1
Казанцев Кирилл 1 1
Николашин Павел 3 1
Ваничев Андрей 1 1
Макаров Андрей 18 1
Вершков Сергей 5 1
Новиков Александр 24 1
Хрупов Сергей 1 1
Исеев Руслан 1 1
Нинбург Александр 2 1
Зайцева Анна 62 1
Шебаршова Жанна 3 1
Волков Никита 50 1
Гребень Оксана 1 1
Иодковский Станислав 1 1
Борис Альберт 6 1
Богданов Валентин 7 1
Лаптев Артем 1 1
Осипов Сергей 19 1
Шитиков Константин 2 1
Бударин Алексей 1 1
Сорокин Александр 4 1
Гражданкин Алексей 1 1
Бойко Андрей 37 1
Хасис Лев 96 1
Силуанов Антон 52 1
Юсупов Реваз 22 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 10
Ближний Восток 1478 2
Россия - Архангельск 213 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Россия - Калужская область 574 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
Европа 3781 1
Россия - Оренбург 259 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
Россия - Калуга 298 1
Россия - Улан-Удэ 141 1
Россия - Тольятти 238 1
Бахрейн - Королевство 58 1
Россия - Саранск 198 1
Россия - Ставрополь 275 1
Россия - Курск 232 1
Россия - Пенза 256 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - Ижевск 308 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - Набережные Челны 203 1
Россия - Рязань 356 1
Россия - Орёл 216 1
Россия - Кемерово 312 1
Россия - Ульяновск 297 1
Россия - Вологда 193 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Малайзия - Куала-Лумпур 14 1
Оман 36 1
Россия - Курган 148 1
Россия - Махачкала 116 1
Полищук Ольга 1 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - Магнитогорск 151 1
Россия - Владикавказ 133 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 21
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
ДДУ - Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома 5 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1991 6
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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