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Индексная книга (каталог) CNews*
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Макаров Алексей

СОБЫТИЯ


10.06.2026 «Автопилот» для химии: интеллектуальные системы повышают эффективность предприятий «ЕвроХима» 1
04.03.2026 Вендоры Goodt и «Крит» создают единое отраслевое решение на базе WFM и ТОиР 1
14.08.2025 Платформа Xello Deception получила сертификат соответствия ФСТЭК России 1
15.05.2025 ЦИАН заплатит до миллиарда за платформу электронной регистрации сделок с недвижимостью 1
27.03.2025 Появился российский аналог проекта Canarytokens от Xello 1
21.03.2025 «Импульс Телеком»: инновации для успешного бизнеса 1
31.01.2025 ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 1
23.12.2024 «Атол» объявил о смене акционера компании 1
24.07.2024 В Петербурге сотовые вышки оснастят QR-кодами с информацией об оборудовании 1
23.07.2024 Xello Deception 5.5: новая модель лицензирования, тёмная тема интерфейса и новые типы ловушек 1
29.09.2023 Xello Deception 5.3 обеспечивает гибкое управление ложным слоем инфраструктуры на распределенных площадках 1
19.09.2023 «Циан» завершила сделку по приобретению SmartDeal 1
06.09.2023 Подтверждена совместимость платформы Xello Deception с ОС Astra Linux 1
27.02.2023 Новую версию Xello Deception можно развернуть на Linux-системах 1
24.01.2022 «Циан» заключил предварительное соглашение о приобретении Smartdeal 1
29.12.2021 Формула успеха: как найти баланс между развитием технологии и бизнес-целями клиентов 1
16.06.2021 «Тинькофф» выдал 10 тысяч электронных закладных с помощью SmartDeal 1
26.05.2021 Smartdeal получила лицензию ФСБ в области криптозащиты 1
19.05.2021 Райффайзенбанк перевел ипотеку полностью в онлайн 1
21.04.2021 Совкомбанк и SmartDeal объявляют о начале партнерства 1
23.12.2020 Сбербанк купил контрольный пакет в крупнейшем поставщике платежных терминалов 1
25.02.2020 Сбербанк представил новую технологию оплаты проезда 1
19.02.2020 В «Атоле» назначен исполнительный директор 1
30.07.2019 Smartdeal внедряет решение по выпуску электронной подписи на базе «Криптопро DSS» 1
16.07.2019 Рынок SaaS вырос более чем на треть 1
18.06.2019 Базовая функциональность смарт-терминалов АТОЛ SIGMA становится бесплатной 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
15.04.2019 «Левада-Центр» и «АТОЛ» изучили готовность розницы к работе с маркировкой 1
15.04.2019 CNews Analytics опубликовал результаты первого исследования рынка онлайн-касс 1
27.03.2019 SmartDeal и ГК «Регион» переведут ипотечные сделки на вторичном рынке в «цифру» 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 2
26.03.2019 Алексей Макаров -

Мы даем малому бизнесу мощные инструменты и помогаем развиваться

 1
18.01.2019 «Атол» выпустил новые недорогие онлайн-кассы для малого бизнеса 1
01.11.2018 Karma использует Smartdeal для регистрации залогового обеспечения 1
25.09.2018 Подтверждена регистрация первой электронной закладной для «Райффайзенбанка» через платформу SmartDeal 1
04.09.2018 «Цифровая ипотека» и SmartDeal завершили проект по интеграции сервисов в области недвижимости 1
10.07.2018 Росреестр принял к регистрации первую электронную закладную через платформу SmartDeal 1
04.07.2018 CNews AWARDS 2018: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
16.11.2017 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2017 г. получили награды CNews AWARDS. Фото 2
13.11.2017 Президент «Атол» признан Человеком года в сфере e-commerce 1

Публикаций - 69, упоминаний - 74

Макаров Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 37
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 11
Эвотор - Evotor 231 9
ЦИАН - Практика Успеха 10 8
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 8
Xello - Кселло 34 7
9594 5
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Ростелеком 10948 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Такском - Taxcom 256 4
Softline - Софтлайн 3743 3
Штрих-М НТЦ 65 2
Чек Онлайн 7 2
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 14 2
Google LLC 12690 2
МегаФон 10742 2
Yandex - Яндекс 9216 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Крок - Croc 1964 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 2
Галактика - Корпорация 1545 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 2
ТелеСвязь 29 1
Novardis - Новардис Консалтинг 68 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 46 1
МФИ Софт 145 1
iFarm 5 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 65 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
ЦИАН - CIAN 192 4
Почта России ПАО 2370 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
ВТБ - ВТБ24 671 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Альфа-Банк 1979 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Деловые Линии ГК 93 1
Национальная Фабрика Ипотеки 1 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 3 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
MR Group - МР Групп - MR Office 42 1
Руснарбанк КБ 9 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 1
Rendez-Vous - Рандеву 25 1
Level Group - Левел Груп 32 1
Seiko Instruments Inc - SII 19 1
ЦИАН - iRealtor - Айриеэлтор 10 1
Регион ГК - Депозитарная компания 1 1
Twiga - Твига - Твига Диджитал Перформанс 6 1
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation - BNY ESI - Francis P. Maglio & Co - BNY Clearing Services International Limited - Би-Эн-Уай Клиринг Интернешнл Лимитед 35 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
ФСБ РФ ЦЛСЗ - Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России 8 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Администрация города Пенза 9 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 6
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 197 6
Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 76 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 5
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 71 5
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 5
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 5
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 31 12
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 8
Xello Deception 30 7
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 4
Linux OS 11533 4
АТОЛ Frontol 65 3
Google Android 15244 3
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 36 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Циан Сделка 7 2
АТОЛ HUB УТМ - универсальный транспортный модуль 3 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 35 1
1С:Касса 9 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 1
Stafory - робот Вера 377 1
UCS R-Keeper 73 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 75 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 22 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 40 1
Модульбанк - Модулькасса 32 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Microsoft Windows Remote Assistance - Microsoft Windows Remote Management - Microsoft WinRM 24 1
KRM - Karma - токены криптовалюты - децентрализованная платформа P2P-кредитования 17 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
АТОЛ ЭДО - АТОЛ ОФД 2 1
АТОЛ Drive smart - АТОЛ Драйв - цифровой тахограф 5 1
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 7 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 62 1
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 32 1
Эвотор Power - фискальный регистратор 4 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 1
Ларькин Максим 26 5
Бударин Андрей 12 4
Рудычева Наталья 95 4
Романенко Андрей 94 3
Путин Владимир 3454 3
Румянцев Антон 47 3
Махсон Михаил 14 2
Андрияшкин Сергей 7 2
Гузовский Денис 79 2
Соколов Артем 56 2
Бочерова Елена 46 2
Мельников Максим 39 2
Емельченков Сергей 141 2
Востриков Анатолий 3 2
Попандопуло Валерий 2 2
Шипов Савва 102 2
Афанасьев Дмитрий 22 1
Боим Анна 11 1
Калина Роман 62 1
Осипов Александр 96 1
Бойко Андрей 56 1
Сергиенко Дмитрий 35 1
Скрынский Василий 3 1
Тикуркин Максим 38 1
Гимранов Ринат 126 1
Дергилёв Никита 44 1
Ермолаев Артем 379 1
Паршин Константин 64 1
Петров Сергей 61 1
Русинова Юлия 24 1
Волков Никита 80 1
Логинов Александр 54 1
Хрипунов Павел 20 1
Колчина Оксана 11 1
Игнатова Людмила 40 1
Козловский Андрей 12 1
Шершульский Владислав 22 1
Щетинин Александр 13 1
Нинбург Александр 3 1
Новиков Александр 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Европа 24964 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 1
Хорватия - Республика 287 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 350 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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