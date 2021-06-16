Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Макаров Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 49, упоминаний - 79
Макаров Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 5
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
|АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
|Ларькин Максим 25 5
|Бударин Андрей 9 4
|Румянцев Антон 46 3
|Рудычева Наталья 81 3
|Путин Владимир 1828 3
|Романенко Андрей 76 3
|Соколов Артем 28 2
|Гузовский Денис 26 2
|Андрияшкин Сергей 7 2
|Емельченков Сергей 83 2
|Махсон Михаил 13 2
|Шипов Савва 70 2
|Аниканова Мария 3 1
|Спиваков Андрей 4 1
|Казанцев Кирилл 1 1
|Николашин Павел 3 1
|Ваничев Андрей 1 1
|Макаров Андрей 18 1
|Вершков Сергей 5 1
|Новиков Александр 24 1
|Хрупов Сергей 1 1
|Исеев Руслан 1 1
|Нинбург Александр 2 1
|Зайцева Анна 62 1
|Шебаршова Жанна 3 1
|Волков Никита 50 1
|Гребень Оксана 1 1
|Иодковский Станислав 1 1
|Борис Альберт 6 1
|Богданов Валентин 7 1
|Лаптев Артем 1 1
|Осипов Сергей 19 1
|Шитиков Константин 2 1
|Бударин Алексей 1 1
|Сорокин Александр 4 1
|Гражданкин Алексей 1 1
|Бойко Андрей 37 1
|Хасис Лев 96 1
|Силуанов Антон 52 1
|Юсупов Реваз 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767810, в очереди разбора - 671496.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767810, в очереди разбора - 671496.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru