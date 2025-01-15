Level Group Левел Груп
ООО «Левел Групп» – девелопер с проектами бизнес-, комфорт-, премиум-класса.
Level Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
|Воронова Дарья 8 2
|Блинов Михаил 73 1
|Солдатов Алексей 98 1
|Макаров Алексей 62 1
|Дзюба Ирина 1 1
|Спиваков Андрей 6 1
|Нейман Алексей 7 1
|Кубасов Роман 1 1
|Ответчиков Дмитрий 1 1
|Бобров Антон 32 1
|Ларионова Алина 1 1
|Холуянов Алексей 1 1
|Нечитайленко Всеволод 2 1
|Игнахин Кирилл 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144195 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 3
|Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
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