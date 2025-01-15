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Level Group Левел Груп

Level Group - Левел Груп

ООО «Левел Групп» – девелопер с проектами бизнес-, комфорт-, премиум-класса.

 

15.01.2025 Level Group перенес свои корпоративные системы в облако Selectel и сократил расходы на ИT-инфраструктуру на 30% 1
20.12.2024 32% представителей поколения Z предпочли бы работать рядом с домом, 31% — полностью удаленно, и только 8% мечтают о карьере за рубежом 1
03.12.2024 «1С-Ижтиси» автоматизировала обновление «1С» в «Левел Групп» 1
08.04.2024 PropTech-платформа «Домиленд» предлагает управляющим компаниям сервис «Аренда машиномест» 1
28.02.2024 «КОРУС Консалтинг» внедрил интранет K-Team для компании Level Group 1
13.12.2023 ИТ-ипотеку в России чаще всего берут женатые мужчины среднего возраста 1
22.08.2023 idaproject представила цифровую систему для девелоперов idalite 2.0 1
23.12.2022 В России создана отраслевая цифровая платформа для определения индекса цен закупок стройматериалов 1
19.05.2021 Райффайзенбанк перевел ипотеку полностью в онлайн 1
27.08.2020 «Техносерв Cloud» в партнерстве с DataPro предоставил виртуальную инфраструктуру для Level Group 1
11.08.2020 «Домиленд» поможет девелоперам продавать онлайн 1
07.07.2020 «Домиленд» запустил цифровую доску объявлений 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Level Group и организации, системы, технологии, персоны:

Группа Самолет - Клиентский сервис - Domyland - Домиленд 15 3
8213 2
Broadcom - VMware 2359 1
SAS Institute 971 1
DataPro - ДатаПро 93 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
ИДА Групп - idaproject 1 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
1С-ИЖТИСИ 39 1
Брусника 13 4
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 3
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 3
MR Group - МР Групп 33 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Capital Group 73 2
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 16 2
Группа Самолет 72 2
Химки Групп 1 1
Seven Suns Development - Севен Санс Девелопмент 1 1
СМ.Сити 1 1
Страна Девелопмент 5 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 12 1
Интеко 17 1
Главстрой 17 1
Аквилон 7 1
КРОСТ 5 1
Alias Group - Неометрия 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 362 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 206 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 287 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1386 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4974 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 594 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 48 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 698 1
FinTech - Postpaid - после-оплата - постоплата 74 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 776 1
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 68 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 23 1
Apple iPhone 6 4862 1
Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 23 1
ИДА Групп - idaproject - idalite 1 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Корус Консалтинг - K-Team 25 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Воронова Дарья 8 2
Блинов Михаил 73 1
Солдатов Алексей 98 1
Макаров Алексей 62 1
Дзюба Ирина 1 1
Спиваков Андрей 6 1
Нейман Алексей 7 1
Кубасов Роман 1 1
Ответчиков Дмитрий 1 1
Бобров Антон 32 1
Ларионова Алина 1 1
Холуянов Алексей 1 1
Нечитайленко Всеволод 2 1
Игнахин Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 2
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 121 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 55 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 220 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Аренда 2416 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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