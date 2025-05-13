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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174501
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Брусника

Брусника


13.05.2025 «Яндекс» купил платформу для управления жилыми домами 1
10.12.2024 Девелопер «Брусника» интегрирует Tangl SDK для работы с BIM-данными 2
08.04.2024 PropTech-платформа «Домиленд» предлагает управляющим компаниям сервис «Аренда машиномест» 1
24.01.2024 Изгнание SAP, Oracle и IBM из российского ЖКХ будет стоить властям 6,1 миллиарда 2
24.01.2024 «Брусника» и RedLab создают ИТ-платформу для проектирования застройки 4
30.11.2023 МТС оцифровала древние памятники Орловского полесья 1
14.11.2023 Российский девелопер внедряет RFID технологию для учета средств производства с использованием ручных UHF RFID считывателей от Chainway 1
22.08.2023 idaproject представила цифровую систему для девелоперов idalite 2.0 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
21.06.2021 Банки и застройщики обсудят BIM и проектное финансирование на онлайн-форуме Autodesk и СSD 1
11.08.2020 «Домиленд» поможет девелоперам продавать онлайн 1
07.07.2020 «Домиленд» запустил цифровую доску объявлений 1
29.05.2020 Сбербанк запустил сервис удаленного открытия счета эскроу 1
14.01.2008 Выбор ZOOM.CNews: 5 лучших морозильников 1

Публикаций - 14, упоминаний - 19

Брусника и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Domyland - Домиленд - Клиентский сервис 19 3
Autodesk 616 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13144 2
SAP SE 5326 2
EY - Ernst & Young Global 373 1
Siemens AG - Siemens Group 2602 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 474 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3241 1
Microsoft Corporation 24814 1
Ростелеком 9892 1
Миранда-Медиа 59 1
МегаФон 9212 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 569 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 842 1
Box inc - box.com - box.net 363 1
Сател 149 1
Optimacros - Оптимакрос 67 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 137 1
Монолит-Инфо 123 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 1
Piklema Predictive - Пиклема 8 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 60 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 125 1
ИДА Групп - idaproject 1 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 56 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 1
ИнфоТех 32 1
Top Systems - Топ Системы 70 1
Омега 82 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
Fidesys - Фидесис 21 1
RESA Airport Data Systems 3 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
8436 1
Scanport - Сканпорт 8 1
Oracle Corporation 6754 1
Level Group - Левел Груп 22 4
Донстрой - Дон-Строй Инвест 31 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2870 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 2
Capital Group 73 2
Группа Самолет 84 2
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 30 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 343 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 200 2
MR Group - МР Групп 35 2
Веста 51 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1108 2
Ситиматик 5 2
Российские коммунальные системы - РКС 15 2
Химки Групп 1 1
Seven Suns Development - Севен Санс Девелопмент 1 1
СМ.Сити 2 1
Страна Девелопмент 6 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2491 1
Сургутнефтегаз - СНГ 271 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 449 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 100 1
Роснефть НК - нефтяная компания 518 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 183 1
Газпром ПАО 1362 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 489 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 1
Нефтиса НК 2 1
Автобан ДСК ГК 15 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 888 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 292 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1981 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 349 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 88 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1236 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 300 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 7
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 384 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11478 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13668 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7018 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6830 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21724 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12252 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4676 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10375 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 985 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8559 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28209 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 779 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12794 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11684 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5867 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25925 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3804 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1295 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 412 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 807 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2947 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1284 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3161 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6279 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1000 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1780 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24639 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12838 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5294 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4120 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12625 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2430 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 50 2
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 2
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 2
Google Play - Google Store - Android Market 3343 1
Apple - App Store 2930 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 785 1
Liebherr GP - холодильник 1 1
Liebherr GN - холодильник 1 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 140 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 341 1
Siemens FiberSIM 3 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 21 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 44 1
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
Нанософт - nanoCAD 98 1
Мобильный обходчик 21 1
Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 23 1
ИДА Групп - idaproject - idalite 1 1
Aspen aspenONE 27 1
Siemens Teamcenter 67 1
Top Systems T-Flex PLM 20 1
OSIsoft PI System 14 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 23 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5417 1
1С:ERP Управление предприятием 591 1
CDO Global - DeepTalk 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 743 1
Oracle Java - язык программирования 3130 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1325 1
1С:УСО - 1С:Управление строительной организацией - 1С:BIM 16 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2316 1
Минцифры РФ - Госключ 158 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 212 1
Siemens GS - Siemens KA - серия холодильников 5 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 1
Воронова Дарья 10 2
Кравченко Евгений 13 1
Сыч Сергей 2 1
Чернышенко Дмитрий 571 1
Массух Илья 234 1
Толстобров Михаил 10 1
Ответчиков Дмитрий 1 1
Богданов Михаил 1 1
Сидоренко Ольга 2 1
Перминова Светлана 30 1
Павлов Алексей 20 1
Мочалов Юрий 37 1
Белькевич Андрей 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3005 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7688 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1502 1
Германия - Федеративная Республика 12777 1
Швеция - Королевство 3642 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 1
Европа 21900 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 419 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 305 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 819 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 730 1
Земля - планета Солнечной системы 10458 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 576 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 122 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 104 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 336 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4047 1
Россия - СФО - Новосибирск 4411 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 263 1
Беларусь - Белоруссия 5812 1
Армения - Республика 2316 1
Россия - ЦФО - Орловская область 331 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 882 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2559 1
Европа Восточная - Полесская низменность - Полесье 11 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орловское Полесье - национальный парк 3 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 615 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1149 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5685 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4983 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5738 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19114 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7137 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 152 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7286 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 2
Энергетика - Energy - Energetically 5211 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3613 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1943 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1076 2
Аренда 2476 2
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 154 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 77 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10146 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 899 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 136 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5647 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2950 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2461 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2494 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 823 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6328 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8996 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1741 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1262 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5296 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3349 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 420 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1998 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 78 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4113 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 649 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 467 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 322 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 193 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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