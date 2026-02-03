Разделы

Урал АЗ Урал Авто Уральский автомобильный завод Автозавод Урал

Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


03.02.2026 Система управления производственными операциями mQPS вошла в Единый реестр российского ПО 1
19.06.2025 «Ростелеком» и автомобильный завод «Урал» объединяют усилия для цифровой трансформации автопрома 2
30.05.2025 Гранты РФРИТ получили 13 проектов 1
29.05.2025 Prof-IT Group поддержит проект «Цифровое производство Урал» 3
26.04.2024 «Ростелеком» в Челябинске презентовал уникальный демостенд с дополненной реальностью 1
22.12.2023 Prof-IT Group внедрила цифровую платформу для управления производством на автомобильном заводе «Урал» 2
10.07.2023 «Ростелеком» и автомобильный завод «Урал» договорились о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве 2
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 3
01.02.2022 «Ростелеком» установил видеонаблюдение и модернизировал пропускную систему на автозаводе «УРАЛ» 1
21.09.2021 «1С-рарус» автоматизировал конвейерное производство для автозавода «Урал» 4
16.06.2020 «1С-Рарус» автоматизировал управление персоналом автозавода «Урал» 1
09.09.2016 В «УралАвто» интегрировали решения Omnicomm Online и «1С:Управление автотранспортом» 1
25.02.2013 Рынок СХД: Как сохранить данные современно, недорого, надежно 1
12.09.2011 «Уфимское моторостроительное производственное объединение» развивает ИСУ на базе Infor ERP LN вместе с GMCS 1
03.06.2011 Softline провела аудит системы ИБ на автомобильном заводе «Урал» 2
07.12.2009 Orange запустил телефонную сеть в Челябинской области 1
14.08.2008 Завод «Урал» автоматизирует управление ИТ-инфраструктурой 1
11.03.2008 2 июня откроется саммит «Аутсорсинг: стратегия эффективного управления и производства» 1
09.08.2006 МВСВ-2006: российский хайтек для сухопутных войск 1
09.08.2006 МВСВ-2006: российский хайтек для сухопутных войск 1
21.02.2006 АЗ "Урал" построил комнату ИТ-безопасности 2
16.02.2006 "Альфа-Интегратор" получил новый патент 1
26.01.2006 Кому достанется русский Baan? 1
05.08.2003 ЛАНИТ продолжает внедрение Baan IV на автомобильном заводе "Урал" 1

Публикаций - 24, упоминаний - 36

Урал АЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10396 6
9095 5
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 3
Ростех - Автоматика Концерн 1749 2
МегаФон 10055 2
SAP SE 5455 2
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 2
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 72 2
1С-Рарус 941 2
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 22 2
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 1
Piklema Predictive - Пиклема 9 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
BAE Systems - Marconi - British Aerospace - Matra Marconi Space, MMS 13 1
Гетнет Консалтинг - HetNet Consulting 11 1
ОБИТ - Энком - Enkom 2 1
Rocket Group - Рокет Групп 15 1
Technip 7 1
ITOREX - ТОРЭКС 3 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - С-Инфо - S-Info 2 1
Автотор - Автотор информационные технологии 1 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 1
Microsoft Corporation 25318 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14525 1
LG Electronics 3684 1
IBM - International Business Machines Corp 9564 1
Softline - Софтлайн 3320 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 884 1
Oracle Corporation 6896 1
Philips 2076 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 129 1
Компьюлинк ГК - Compulink 446 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
Галактика - Корпорация 1509 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 96 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 67 4
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 3
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 18 3
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 2
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 2
Военно-промышленная компания - Арзамасский машиностроительный завод - ЗЗГТ - Заволжский завод гусеничных тягачей 6 2
РЖД - Российские железные дороги 2017 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3021 2
Газпром ПАО 1424 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2737 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 2
Русагро Группа Компаний 341 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1131 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 577 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 210 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 172 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 2
Красноярский завод комбайнов 3 2
ОСК - Балтийский завод 28 2
Дмитрогорский продукт - Дмитрогорский молочный завод - Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод 5 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 1
Кондитер-Курск - Курский Кондитер 2 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт 15 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 18 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 659 1
АМКОДОР 8 1
Нефтиса НК 3 1
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 27 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
Стройкредит АКБ 35 1
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 1
S8 Capital - МЕТЕОР Лифт - METEOR Lift - ОТИС Лифт - ОТИС Россия - Otis Russia 5 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 20 1
Миэль ГК 38 1
Автомир ГК 43 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 12 1
Infor-media Russia - Информ-Медиа 20 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6330 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 365 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3139 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2958 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3500 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2199 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3276 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 78 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 404 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 7
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7332 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18585 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1907 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 906 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31959 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17163 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5288 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3742 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 2
Маркировка - Marking 1235 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 2
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1168 2
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10141 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1442 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1450 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6199 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 623 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1456 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1554 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13383 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 628 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7650 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2456 3
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 3
Prof-IT Group - QMS Professional 3 2
1С:ERP Управление предприятием 732 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 659 2
Prof-IT MES - Система управления производственными процессами 9 2
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургский ИВЦ СП ГВЦ - Электронный Екатеринбург - Муниципальная программа 8 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 68 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 63 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
1С:ITIL 21 1
Siemens FiberSIM 5 1
Infor - SSA Global Technologies 27 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 27 1
CDO Global - DeepTalk 3 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 23 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
Ростелеком - ОМП - Аврора Автомобильная - Аврора Авто 3 1
Кредо-Диалог - ТИМ КРЕДО - Технологии Информационного Моделирования КРЕДО 5 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 396 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Нанософт - nanoCAD 119 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 569 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 362 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 292 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 255 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 1
Aspen aspenONE 28 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
Палещук Владимир 2 2
Исхизова Александра 93 2
Яковлев Павел 6 2
Дерюгин Сергей 1 1
Косицын Дмитрий 1 1
Нам Юрий 1 1
Калмыков Евгений 1 1
Прусаков Алексей 1 1
Фирстов Олег 3 1
Анцыпович Владимир 6 1
Гумурзаков Эльдар 1 1
Wurzenrainer Matthias - Вурценрайнер Матиас 2 1
Осеевский Михаил 333 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Оганесян Ашот 139 1
Залманов Андрей 37 1
Массух Илья 235 1
Семеняк Алексей 9 1
Сергеев Михаил 111 1
Иванников Дмитрий 44 1
Сударкин Евгений 29 1
Ситников Сергей 79 1
Харламов Дмитрий 7 1
Плетнев Артем 10 1
Литвинов Павел 22 1
Новицкий Сергей 25 1
Сокольская Людмила 10 1
Фирстов Сергей 9 1
Клочков Сергей 6 1
Заборовский Андрей 6 1
Акимов Сергей 9 1
Агринский Николай 8 1
Когтев Виталий 3 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3203 21
Россия - РФ - Российская федерация 158110 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14536 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1708 4
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 119 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 3
Россия - УФО - Челябинская область 1412 3
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 96 2
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 286 2
Россия - ЦФО - Московская область - Бронницы 27 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53555 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4111 1
Европа 24674 1
Земля - планета Солнечной системы 10690 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4316 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Россия - СФО - Новосибирск 4692 1
Евразия - Евразийский континент 630 1
Нидерланды 3643 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1562 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1250 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 319 1
Донбасс 64 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 127 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3254 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 2
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 443 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6282 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3794 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7801 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Аренда 2581 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11438 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 1
АиФ - Аргументы и факты 50 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8410 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 530 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 339 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 57 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

