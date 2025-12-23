Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сударкин Евгений
СОБЫТИЯ
Сударкин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
|Аникин Леонид 61 2
|Шерстобитов Сергей 57 1
|Волдохин Сергей 12 1
|Булгаков Кирилл 131 1
|Кошкина Юлия 13 1
|Артемьев Антон 2 1
|Сирик Дмитрий 6 1
|Шакирзянов Ренат 2 1
|Никаншин Артем 2 1
|Чернышев Андрей 70 1
|Гудырин Сергей 5 1
|Чернобыль Григорий 3 1
|Яценко Вадим 89 1
|Чеснавский Александр 26 1
|Курилин Александр 1 1
|Сюч Эрнест 4 1
|Гумурзаков Эльдар 1 1
|Путин Сергей 72 1
|Шеховцов Юрий 34 1
|Кочаров Григорий 20 1
|Дунаев Сергей 61 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Калинин Александр 178 1
|Ступин Евгений 28 1
|Овчаренко Юрий 38 1
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Трапезин Владимир 30 1
|Бобровников Борис 104 1
|Сотин Денис 216 1
|Захаренко Максим 56 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Хомяков Сергей 62 1
|Михалев Максим 16 1
|Рожков Александр 17 1
|Шелепов Владимир 25 1
|Морозов Сергей 59 1
|Опенышева Светлана 64 1
|УлГУ - Ульяновский государственный университет 12 1
|УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409851, в очереди разбора - 730861.
Создано именных указателей - 188050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.