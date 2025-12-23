Разделы

Сударкин Евгений


СОБЫТИЯ


23.12.2025 Prof-IT Group и УлГТУ развивают программы подготовки кадров для цифровизации промышленности 1
17.06.2025 Prof-IT Group внедрила технологии IоT и Big Data на заводе «Соллерс» в ОЭЗ «Алабуга» 1
21.05.2025 Prof-IT Group поддерживает работу отраслевых комитетов Промышленного кластера 1
19.02.2025 Prof-IT Group развивает экспертизу по PLM-решениям вместе с «Топ Системы» 1
24.01.2024 «Соллерс» перенес ЦОД на площадку УАЗ при поддержке Prof-IT Group 1
22.12.2023 Prof-IT Group внедрила цифровую платформу для управления производством на автомобильном заводе «Урал» 1
22.03.2023 ГК «Астра» и Prof-IT Group объединят экспертизу для импортозамещения промышленных СУБД 1
15.02.2023 Prof-IT Group и Delta Computers договорились о партнерстве 1
28.12.2022 Prof-IT Group поможет промышленным предприятиям перейти на «Яндекс 360» 1
02.11.2022 Prof-IT Group и «Индасофт» будут вместе продвигать отечественный сервиса класса LIMS 1
19.09.2022 Новое решение для умного города: отечественный паркомат от PROF-IT GROUP 1
29.08.2022 Prof-IT Group и Winnum подписали договор о долгосрочном стратегическом сотрудничестве 1
25.08.2022 Prof-IT Group и Adeptik начинают сотрудничество в области автоматизации промышленных предприятий 1
22.12.2021 УАЗ перенес сервисы «1С» в облако VK Cloud Solutions 1
17.12.2021 Продукты Prof-IT Group будут доступны по модели SaaS на базе облачной платформы VK 1
10.12.2021 Сервисы VK Cloud Solutions помогли Prof-IT Group сократить время простоев на 65% 1
18.08.2021 Платформа корпоративных онлайн-закупок «Комус» интегрирована с Prof-IT SRM 1
31.03.2021 Prof-IT Group завершила проект перевода завода ВРК «Сапфир» на новую ERP-систему 1
29.03.2021 Решение Prof-IT SRM для управления закупками и работой с поставщиками включено в Единый реестр российского ПО 1
17.01.2021 Что ждет ИТ-рынок от 2021 г. 1
22.12.2020 Prof-IT Group запустила решение для управления закупками и работой с поставщиками 1
09.12.2020 Prof-IT Group завершила проект внедрения ERP-системы в ЩЛЗ 1
10.06.2020 Prof-IT Group автоматизировал управление ТОиР для Сосенского приборостроительного завода 1
31.05.2019 Евгений Сударкин -

Чтобы построить будущее, нужно цифровизировать города и производства

 1
31.05.2019 Далеко ли до трансформации: российский ИТ-рынок идет своим путем 1
22.03.2019 Prof-IT Group представила свою инфраструктуру как сервис 1
12.10.2017 ИТ-компании Ульяновской области получат льготы за введение инновационных методов работы 1
20.10.2015 «Соллерс» оптимизировал управление позаказным производством с помощью системы «1С:ERP» 1
21.05.2013 ИТ-компания из группы «Соллерс» выходит на внешний рынок 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Сударкин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 70 28
9030 13
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 398 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4544 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 3
Ростелеком 10332 2
Yandex - Яндекс 8490 2
Microsoft Corporation 25260 2
Google LLC 12283 1
KUKA Robotics 36 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 278 1
НПЦАП ФГУП - Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина 10 1
ИИ-Технологии 231 1
ИндаСофт - InduSoft 26 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 110 1
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 256 1
Prof-IT Group - Prof-IT Городские решения - Ситиматикс - Citymatics 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 276 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 240 1
УльтимаТек - Экспанта - Adeptik - Адептик Плюс 6 1
Интеллектуальное производство 10 1
Broadcom - VMware 2497 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 1
Amazon Inc - Amazon.com 3143 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
Oracle Corporation 6879 1
VK - Mail.ru Group 3535 1
Крок - Croc 1815 1
Red Hat 1345 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 328 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 46 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 128 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
Dell EMC 5096 1
Softline - Софтлайн 3282 1
HP Inc. 5763 1
IBM - International Business Machines Corp 9556 1
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 5
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 4
Belgee - Белджи 19 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 10 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 23 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
iTrend 17 1
Sollers ЗМЗ - Заволжский моторный завод 14 1
SsangYong Motor Company 11 1
РЖД - Российские железные дороги 2007 1
Почта России ПАО 2252 1
Газпром ПАО 1419 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 1
Северсталь ПАО - Severstal 564 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 321 1
Инвитро - Invitro 74 1
Комус 104 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12894 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 71 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 397 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2174 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3458 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4930 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3374 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73442 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 12
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 897 9
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 622 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13363 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1135 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1905 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6162 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3063 4
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1525 4
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1088 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7422 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2451 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3187 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31834 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 424 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11595 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 618 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2169 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18322 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
Prof-IT SRM - Система автоматизации процесса управления закупками и работой с поставщиками 7 6
Prof-IT MES - Система управления производственными процессами 8 4
1С:ERP Управление предприятием 719 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 4
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 63 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 656 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 480 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1528 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 2
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 252 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 34 1
Top Systems - T-Flex PLM 25 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 56 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 250 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 87 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 241 1
Prof-IT ASM - Система управления послепродажным обслуживанием 1 1
PROF-IT IaaS 1 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 330 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 423 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 322 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 345 1
Prof-IT Identiq - платформа промышленной идентификации 2 1
Prof-IT Group - Prof-IT Городские решения - SmartPark парковочное оборудование 2 1
Prof-IT ERP 1 1
Prof-IT Enterprise Service Bus 1 1
Prof-IT Service Management 1 1
Prof-IT Group - QMS Professional 3 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 347 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 309 1
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 49 1
SAP Sybase SQL Anywhere - Sybase ASA - Sybase Adaptive Server Anywhere 30 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 616 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Аникин Леонид 61 2
Шерстобитов Сергей 57 1
Волдохин Сергей 12 1
Булгаков Кирилл 131 1
Кошкина Юлия 13 1
Артемьев Антон 2 1
Сирик Дмитрий 6 1
Шакирзянов Ренат 2 1
Никаншин Артем 2 1
Чернышев Андрей 70 1
Гудырин Сергей 5 1
Чернобыль Григорий 3 1
Яценко Вадим 89 1
Чеснавский Александр 26 1
Курилин Александр 1 1
Сюч Эрнест 4 1
Гумурзаков Эльдар 1 1
Путин Сергей 72 1
Шеховцов Юрий 34 1
Кочаров Григорий 20 1
Дунаев Сергей 61 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Калинин Александр 178 1
Ступин Евгений 28 1
Овчаренко Юрий 38 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Трапезин Владимир 30 1
Бобровников Борис 104 1
Сотин Денис 216 1
Захаренко Максим 56 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Хомяков Сергей 62 1
Михалев Максим 16 1
Рожков Александр 17 1
Шелепов Владимир 25 1
Морозов Сергей 59 1
Опенышева Светлана 64 1
Россия - РФ - Российская федерация 157320 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45831 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3190 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 646 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 31 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 74 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18260 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 1
Европа 24650 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Ближний Восток 3036 1
Америка Латинская 1886 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1182 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14505 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2116 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1700 1
Япония 13555 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3276 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1712 1
Беларусь - Белоруссия 6040 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3371 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18645 1
Южная Корея - Республика 6867 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3214 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10344 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20410 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6254 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15178 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5872 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3234 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 486 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2319 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2794 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1734 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 209 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 552 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 2
Moody's Investors Service 136 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Gartner - Гартнер 3613 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 12 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
