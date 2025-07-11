Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека

Минцифры: ИТ-ипотека станет доступна большему числу людей Т-ипотеки, выросло более чем в два раза. Сейчас в списке уже свыше 6 тыс. организаций — теперь ещё больше специалистов смогут воспользоваться льготой. ИТ-компании, которые по итогам 2024 г. применяли налоговые льготы и обеспечили раскрытие налоговой тайны, подав в ФНС согласие по коду 10062. Это нужно было сделать не позднее 20 мая. Если ранее было подано бессрочное согласие, предоставлять

Малый ИT-бизнес привлек кредиты с господдержкой на 24 млрд рублей Малый и средний бизнес из сферы ИT по данным за III квартала 2024 г. привлек кредиты с финансовой господдержкой на общую сумму более 24 млрд руб. Объем кредитования в сравнении с таким же периодом 2023 г. вырос на 17%. При этом в 3,3 раза увеличилась кредитная поддержка с использованием «зо

Власти хотят ввести налоговые льготы для «белых хакеров» вые и другие отраслевые льготы. До июля 2024 г. у ИТ-компаний сохранялась нулевая ставка по налогу на прибыль, в июле Правительство России повысило ее до 5% до 2030 г. Как утончили в самом ведомстве, налоговые льготы может получить любая отечественная ИТ-компания, соответствующая необходимым критериям. Для того чтобы претендовать на льготы, компания должна в том числе получать не менее 70%

Производителей печатных плат допустили до налоговых ИT-льгот ботчиков и производителей электронно-компонентной базы (ЭКБ) и электронной продукции. Как писал CNews в июле 2023 г., Минпромторг планировал расширить перечень компаний, которые могут претендовать на налоговые льготы, и включить в него производителей материалов для изготовления печатных плат, производителей оборудования и аппаратуры, которые применяются в изготовлении полупроводниковых плас

В России продлят и расширят налоговые льготы для производителей микроэлектроники ласти производителя электроники и компонентов GS Group Михаил Доброхотов. Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) и в 2023 г., и в 2024 г. просила распространить также налоговые льготы на контрактных производителей электроники. В сентябре 2023 г. от Минпромторга был получен отказ, так как контрактные производители не занимаются производством, а оказывают услу

За иностранный софт налог на прибыль станет выше в четыре раза. Налоговые льготы останутся только за продажу российского ПО венные разработки в ИT-сфере». Светлана Скрипник подчеркнула, что после вступления изменений в силу льготная ставка налога на прибыль будет доступна лишь компаниям, которые «занимаются реализац

Московские и питерские программисты лишатся льготной ипотеки. Остальным поднимут требования к минимальной зарплате исле, развитие российской ИТ-отрасли. Срок выполнения – не позднее 20 июня 2024 г. FreePik Льготная ИТ-ипотека становится все менее доступной Как сообщили «Ведомостям» в Минцифры, желающих купи

Власти готовят господдержку для производителей промышленных роботов. Рассматриваются налоговые льготы, субсидии, ограничения в госзакупках овек, у нас — всего 11. Источник в отрасли рассказывает, что также Минпромторг России рассматривает налоговые льготы для разработчиков и производителей компонентной базы и робототехнических уст

Владимир Ефимов: резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» получили налоговые льготы более чем на 3,1 млрд руб. еститель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» позволяет компаниям получать налоговые льготы и преференции. Так, резиденты не платят имущественный, земельный, транспортные налоги, а налог на прибыль вместо 20% составляет всего 2%. «За девять месяцев 2023 г. резиденты О

ИТ-ипотека — теперь доступнее формления кредита нужно минимум пять лет. – Если сотрудник уволился из аккредитованной ИТ-компании, льготная ставка сохранится в течение шести месяцев. За это время нужно устроиться в другую ак

Минцифры: производители ПАКов могут получить налоговые льготы Минцифры объявило о начале приёма заявок на включение программно-аппаратных комплексов (ПАК) в реестр российского ПО. Это позволит компаниям-производителям ПАКов претендовать на налоговые льготы — пониженные страховые взносы (7,6%) и нулевую ставку по налогу на прибыль. Требования: в составе ПАКа должен быть софт, включённый в реестр российского или евразийского ПО; те

«Сбер» улучшит «Ипотеку для ИТ» паний, сотрудники которых могут воспользоваться программой, — с 10 тыс. до 20 тыс. Наконец, теперь «Ипотеку для ИТ» в «Сбере» смогут получить молодые специалисты с 18 лет (раньше — с 22 лет). К

Подмосковье входит в топ-3 по количеству заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов в должен быть от 22 до 44 лет. Зарплата – от 100 тыс. руб. или 150 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) в зависимости от региона. Заявку на ипотеку для ИТ можно подать до конца 2024 г. Подробная информация о Федеральной программе льготной ипотеки для ИТ-специалистов размещена на Едином портале госуслуг.

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли ос, если все подтверждалось, сама генерировала решение об аккредитации. До этого года аккредитация была необходимым этапом для получения налоговых льгот. Необходимым, но недостаточным. Чтобы получать налоговые льготы, нужно было иметь аккредитацию и еще соответствовать ряду параметров, которые были прописаны в Налоговом кодексе. Но аккредитация была первым шагом. Кто-то не доходил до налого

Минцифры предлагает лишить ИТ-льгот банки, госорганизации и операторов связи ная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на различные преференции. Среди них, например, налоговые льготы. Так, для ИТ-компаний из реестра до конца 2024 г. налог на прибыль составит

Минцифры отобрало ИТ-льготы у 400 с лишним организаций стр приостановлена до принятия нового порядка аккредитации. Кто в списке и что это дает Государственная аккредитация позволяет ИТ-компаниям претендовать на различные преференции. Среди них, например, налоговые льготы. Так, для ИТ-компаний из реестра до конца 2024 г. налог на прибыль составит 0%, а по страховым взносам — 7,6%. В апреле 2022 г. прошла государственную аккредитацию компания «Сб

Компаниям с миллиардными доходами срочно понадобились ИТ-льготы. Их просят «Билайн», HeadHunter, Ozon ны льготы Российские компании, представители крупного бизнеса, выступили с просьбой допустить их до ИТ-льгот, которые им по нынешнему законодательству не полагаются, пишет РБК. В списке тех, ко

Банки одобрили уже около 5000 заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов 50 тыс. руб. в месяц в городах-миллионниках и от 100 тыс. руб. в других населенных пунктах. У заемщиков должен быть заключен трудовой договор с компанией, аккредитованной Минцифры России и получавшей налоговые льготы. Максимальная сумма кредита – 18 млн руб. для регионов с численностью населения не менее 1 млн человек и 9 млн руб. – для других субъектов России.

Минцифры смягчает требования к ИТ-компаниям, претендующим на налоговые льготы ый налог на прибыль и 7,3 млрд руб. — страховые взносы. Какие налоговые льготы предложены ИТ-шникам Налоговые льготы для ИТ-компаний вступили силу с 2021 г., с тех пор представители отрасли впр

Минцифры рассказало, каким ИТ-компаниям положены налоговые льготы и каким программистам отсрочка от армии данный момент аккредитовано более 14 тыс. юридических лиц, говорится на официальном сайте Минцифры. Налоговые льготы Во-вторых, для того, чтобы ИТ-компании могли претендовать на налоговые ль

Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы Разъяснения об ИТ-льготах Минцифры подготовило пояснения к правилам получения льгот, причитающихся российским ИТ-компаниям в рамках так называемого налогового маневра. Этот маневр представляет собой поправки

CNews назвал регионы России, где ИТ-компании платят меньше налогов Регионы вправе снижать свою долю налога, но не более, чем до 13,5%. Именно таким образом образуется льготная ставка. В таблице приведена только региональная доля налога на прибыль; фактически к

«Касперский» получил налоговые льготы от московских властей Налоговые льготы Правительство Москвы предоставит «Лаборатории Касперского» налоговые льготы, поскольку компании был присвоен статус якорного резидента технопарка «Водный стадион», сообщает информационное агентство «Интерфакс». Статус был утвержден сегодня на заседании

Санкт-Петербург вводит налоговые льготы для ИТ-компаний дминистрации города. Юридически документ представляет собой ряд поправок к закону Санкт-Петербурга «О налоговых льготах», его цель — простимулировать развитие местных ИТ-организаций. Далее зако

В России готовят налоговые льготы для компаний, занятых информационной безопасностью работ и услуг, выполняемых российскими лицами, по отношению к товарам и услугам иностранного происхождения. Данный приоритет должен иметь отношение к сфере госзакупок и быть утвержден правительством. Налоговые льготы в сфере информационной безопасности Параллельно должны быть установлены критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к категории российских лиц, осущест

Льготная ставка по налогу на прибыль для ИТ-компаний действует уже в четырех регионах России Российской Федерации, снизившей ставку налога на прибыль для предприятий ИТ–сектора с 20% до 15,5%. Льготный налоговый режим был реализован по предложению Министерства связи и массовых коммуник

Налоговики Московской области запустили новые интернет-сервисы портале «Интерактивная приёмная по вопросам налогообложения имущества» запустило новые сервисы «Всё о налоговых льготах» и «Объекты недвижимости, по которым не определена налоговая база». Как с

УФНС России по Московской области запустило интернет-сервис «Электронный путеводитель по налоговым льготам» логовым льготам». Электронный путеводитель позволяет в онлайн режиме получать актуальную информацию о налоговых льготах, предусмотренных при уплате транспортного налога, налога на имущество физ

Совет Федерации одобрил закон о налоговых льготах ИТ-компаний Совет Федерации одобрил закон о налоговых льготах для российских ИТ-компаний. Соответствующие поправки внесены в часть вторую Налогового кодекса РФ, а также в ряд других законодательных актов, сообщает РБК. Изменения предос