Prof-IT Group Prof-IT Городские решения Ситиматикс Citymatics

«PROF- IT Городские решения» реализует проекты по управлению парковочным пространством городов, разрабатывает и внедряет системы интеллектуальной видеоаналитики, поставляет решения для инфраструктуры умных городов. Портфель собственных продуктов включает в себя комплекс решений для управления парковочным пространством города (АИС ЕПП), системы интеллектуальной нейросетевой видеоаналитики, собственное парковочное оборудование и др.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 6 дел, на cумму 30 101 782 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 3, упоминаний - 4