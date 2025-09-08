Получите все материалы CNews по ключевому слову
Prof-IT Group Prof-IT Городские решения Ситиматикс Citymatics
«PROF- IT Городские решения» реализует проекты по управлению парковочным пространством городов, разрабатывает и внедряет системы интеллектуальной видеоаналитики, поставляет решения для инфраструктуры умных городов. Портфель собственных продуктов включает в себя комплекс решений для управления парковочным пространством города (АИС ЕПП), системы интеллектуальной нейросетевой видеоаналитики, собственное парковочное оборудование и др.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 6 дел, на cумму 30 101 782 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Prof-IT Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3194 1
