Prof-IT Group Prof-IT Городские решения Ситиматикс Citymatics

Prof-IT Group - Prof-IT Городские решения - Ситиматикс - Citymatics

«PROF- IT Городские решения» реализует проекты по управлению парковочным пространством городов, разрабатывает и внедряет системы интеллектуальной видеоаналитики, поставляет решения для инфраструктуры умных городов. Портфель собственных продуктов включает в себя комплекс решений для управления парковочным пространством города (АИС ЕПП), системы интеллектуальной нейросетевой видеоаналитики, собственное парковочное оборудование и др.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 30 101 782 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 30 101 782 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 6 462 516 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 23 639 266 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 Парковочное решение Ultra Parking: больше защиты, больше возможностей  1
09.11.2023 «Prof-IT городские решения» поставила более 140 отечественных паркоматов для Санкт-Петербурга 2
19.09.2022 Новое решение для умного города: отечественный паркомат от PROF-IT GROUP 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Prof-IT Group и организации, системы, технологии, персоны:

Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 66 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3194 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21903 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9111 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3879 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55069 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70518 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13201 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1386 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1502 1
Prof-IT Group - Prof-IT Городские решения - SmartPark парковочное оборудование 2 2
Кечуткин Сергей 2 1
Сударкин Евгений 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 152814 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5301 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18206 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1663 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44927 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3289 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1206 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19797 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1121 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50222 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5479 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53825 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4241 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10355 1
