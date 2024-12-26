Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп

Prof-IT Group и «Барс Груп» объявили о партнерстве Компания Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, и холдинг «Барс Груп» объявили о партнерстве по внедрению решений для автоматизации бизнес-процессов. Повышение производственной эффе

Prof-IT Group расширяет свой BI-портфель продуктами Analytic Workspace Российский цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group усиливает экспертизу по решениям для бизнес-аналитики новыми продуктами отечественных вендоров. Интегратор заключил соглашение о партнерстве с разработчиком ПО в сфере бизнес-анал

Prof-IT Group автоматизировала документооборот в фармкомпании «Эллара» Российский производитель лекарственных средств «Эллара» доверил отказ от бумажного документооборота цифровому интегратору Prof-IT Group. Сроки согласования договоров сокращены на 30%. «Эллара» — фармацевтическая компания, которая занимается разработкой, производством и реализацией собственных инъекционных лекарств

Prof-IT Group расширяет портфель ИБ-решений в партнерстве с компанией «Нота» Российский цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group стал партнером мультипродуктового вендора отечественного ПО «Нота» (холдинг «Т1»). Одно из основных направлений сотрудничества – продвижение экосистемы в области информационной бе

Prof-IT Group и Pix Robotics заключили соглашение в сфере внедрения и импортозамещения BI оизводительностью и масштабируемостью, а также проста в освоении, что позволяет использовать ее как для небольших компаний, так и для крупных корпораций. Есть гибкая система лицензирования. Заказчики Prof-IT Group получат инструменты для формирования отчетности на основе различных источников данных, улучшения качества анализа данных и сокращения ручного труда при сборке и обработке информац

Prof-IT Group открывает новое направление бизнеса по внедрению BI-систем итики и визуализации данных. Необходимость этой услуги продиктована современными рыночными реалиями, и интерес к ней продемонстрировали многие заказчики компании. Об этом CNews сообщили представители Prof-IT Group. BI или «Business intelligence» (с англ. «бизнес-аналитика») — это работа с данными, изучение показателей компании с целью решить проблему или предложить улучшения. Бизнес-аналити

Prof-IT Group завершила проект внедрения «1С:УАТ» в компании «Салаир-Транс» роизводительности департамента логистики было решено внедрить надежную и производительную систему, которую можно развивать и масштабировать в будущем. Цифровым интегратором проекта выступила компания Prof-IT Group. Prof-IT Group предложила закрыть потребности заказчика в автоматизированном управлении собственной транспортной техники при помощи специализированного отраслевого решения.

«Соллерс» перенес ЦОД на площадку УАЗ при поддержке Prof-IT Group Компания Prof-IT Group в роли технологического партнера реализовала проект миграции ЦОД группы «Соллерс» на площадку Ульяновского автомобильного завода. Основанием для построения нового ЦОД стала потреб

Prof-IT Group внедрила цифровую платформу для управления производством на автомобильном заводе «Урал» ие отказаться от зарубежной информационной системы, частично выполняющей функции по управлению производством, и перейти на российское ПО. Для цифровизации производства был выбран системный интегратор Prof-IT Group с опытом реализации подобных проектов на платформе «1C:Предприятие» в автомобильной промышленности. Основой для построения новой информационной системы управления производством ст

Промышленный интегратор Prof-IT Group и «Dатару» стали партнерами структурных решений для промышленности. Компании планируют усилить взаимодействие в части продвижения российских продуктов и укрепления значимости перехода на отечественные ИТ-решения. Своим клиентам Prof-IT Group сможет предложить комплексные решения на базе технологий «Dатару» и с учетом собственной глубокой отраслевой экспертизы по цифровизации производственных предприятий. Линейка проду

ГК «Астра» и Prof-IT Group объединят экспертизу для импортозамещения промышленных СУБД Подписан меморандум о партнерстве между компанией «Тантор лабс», разработчиком СУБД Tantor и одноименной платформы для администрирования и мониторинга БД, и ведущим цифровым промышленным интегратором Prof-IT Group. В качестве цели в документе обозначена совместная работа в области поддержки, развития, внедрения и популяризации среди промышленных предприятий отечественной ИТ-продукции. Об эт

Prof-IT Group и Delta Computers договорились о партнерстве Цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group и производитель ИТ-оборудования и программного обеспечения Delta Computers подписали соглашение о сотрудничестве. Prof-IT Group будет предлагать заказчикам продукты Delta C

Prof-IT Group поможет промышленным предприятиям перейти на «Яндекс 360» p и Yandex Cloud продолжают развивать сотрудничество. К партнерской программе компаний присоединился «Яндекс 360». Виртуальный офис «Яндекс 360» для бизнеса теперь доступен всем клиентам и заказчикам Prof-IT Group. Цель партнерства — содействие промышленным предприятиям в ускорении процессов цифровой трансформации за счет использования облачной инфраструктуры. Задача нового этапа сотрудниче

Prof-IT Group и «Индасофт» будут вместе продвигать отечественный сервиса класса LIMS сервис класса ЛИМС/LIMS разработки «Индасофт» для автоматизации процессов управления и контроля качества лабораторий фармацевтических, пищевых и химических предприятий. Преимуществом решения I-LDS в Prof-IT Group называют санкционную устойчивость, широкую функциональность и многолетнюю успешную практику промышленной эксплуатации программного продукта, насчитывающей на сегодняшний день окол

Новое решение для умного города: отечественный паркомат от PROF-IT GROUP PROF-IT GROUP, российский цифровой промышленный и инфраструктурный интегратор, представляет свой собственный паркомат SmartPark. Об этом CNews сообщили представители PROF-IT GROUP. Развитие городской инфраструктуры, создание безопасной, экологичной и комфортной для проживания среды, повышение эффективности управления городскими ресурсами — ключевые из напра

Prof-IT Group и Winnum подписали договор о долгосрочном стратегическом сотрудничестве Российский промышленный интегратор Prof-IT Group и разработчик решений для промышленного интернета вещей Winnum подписали договор о долгосрочном стратегическом сотрудничестве. Вместе компании будут продвигать технологии промышле

Prof-IT Group и Adeptik начинают сотрудничество в области автоматизации промышленных предприятий Российский промышленный интегратор Prof-IT Group и отечественная компания Adeptik, специализирующаяся на решениях в области оптимального планирования производственных процессов, подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение

Продукты Prof-IT Group будут доступны по модели SaaS на базе облачной платформы VK Prof-IT Group упростит промышленным компаниям доступ к цифровым технологиям при помощи VK Cloud Solutions (ранее Mail.ru Cloud Solutions). Продукты Prof-IT Group будут доступны клиентам интегратора по модели SaaS на базе облачной платформы VK. Об этом CNews сообщил представитель компании «VK цифровые технологии». Благодаря запуску продукто

Сервисы VK Cloud Solutions помогли Prof-IT Group сократить время простоев на 65% Цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group повысил надежность и стабильность работы ИТ-инфраструктуры с помощью сервисов VK Cloud Solutions. Миграция в облако VK Cloud Solutions позволила компании создать более гибкую и ма

Prof-IT Group завершила проект перевода завода ВРК «Сапфир» на новую ERP-систему единой технологической платформы, отвечающей функциональным и отраслевым требованиям завода. Основой решения стала система «1С:ERP Управление предприятием». Исполнителем проекта была выбрана компания Prof-IT Group. Ключевыми целями проекта были автоматизация основных бизнес-процессов компании, консолидация информации в единой системе для повышения эффективности и своевременности принятия уп

Prof-IT Group запустила решение для управления закупками и работой с поставщиками ть поставок до 20%, улучшить качество продуктов и сервиса поставщиков на 20%, снизить затраты на закупки до 30%, сократить уровень запасов на 10%, а объем бумажного документооборота на 63%. «Компания Prof-IT Group всегда оперативно реагирует на потребности рынка. Мы уже давно вышли за рамки интегратора и стали вендором, предлагая нашим заказчикам собственные российские продукты. В этом году

Prof-IT Group завершила проект внедрения ERP-системы в ЩЛЗ Перевод бизнес-процессов Щербинского лифтостроительного завода (ЩЛЗ) на новую ERP-систему завершил российский цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group. Внедрение этой системы обеспечило максимально точный регламентированный и складской учет. Проект охватил работу двух подразделений ЩЛЗ, департаменты финансов и логистики, в котор

Prof-IT Group автоматизировал управление ТОиР для Сосенского приборостроительного завода ешения стала информационная система «Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» на платформе «1С» версии «2 КОРП», которая обеспечила максимальный и одновременный гибкий функциональный охват. Prof-IT Group выступила интегратором проекта, на реализацию которого потребовалось семь месяцев. Специалисты компании не только внедрили информационную систему, но и провели обучение по работе

Prof-IT Group помогла автоматизировать отчетность по МСФО в «Джокей пластике» у с «Prof-IT управленческий учет и МСФО», обеспечивающим формирование отчетности в автоматическом режиме – по международным и российским стандартам (МСФО и РСБУ). По требованию компании специалистами Prof-IT Group были осуществлены: переход на конфигурацию «Бухгалтерия 8.3 КОРП + МСФО», настройка учетной политики, а также ряд доработок системы под требования заказчика. Адаптация функциональ

Prof-IT Group перевела бизнес-процессы Pacific Logistic на «1С:ERP Управление предприятием» Логистический оператор Pacific Logistic оптимизировал процедуру подготовки отчетности и аналитики данных за счет перехода на новую систему управления предприятием Prof-IT Group объявила о завершении проекта по развертыванию «1C:ERP Управление предприятием» в компании Pacific Logistic. Специалисты интегратора в короткие сроки осуществили миграцию с «1С:Уп

Prof-IT Group получила лицензию ФСБ России на осуществление деятельности в области криптографии ьзованием шифровальных средств информационных и телекоммуникационных систем. Компании также разрешено проводить сервисное обслуживание защищенных криптографическими средствами систем. Лицензия выдана Prof-IT Group бессрочно и в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». «Создание цифрового производства и умной инфраструктуры городо

Евгений Сударкин - Чтобы построить будущее, нужно цифровизировать города и производства CNews: Как давно Prof-IT Group работает на российском рынке? Евгений Сударкин: Недавно мы отмечали очередной д

Prof-IT Group автоматизировала управление закупками для Казанского вертолетного завода тов и осуществления поставок на склад. Для выбора партнера по созданию системы управления закупками был проведен конкурс. Тендер проходил с участием нескольких организаций. Победителем стала компания Prof-IT Group. Проектирование системы проводилось с учетом имеющегося на предприятии разветвленного ИТ-ландшафта – заказчику было важно сохранить текущие бизнес-процессы и типовую функционально

УАЗ с помощью Prof-IT Group внедрил технологию промышленного интернета вещей Ульяновский автомобильный завод начал использовать технологию промышленного интернета вещей (IIoT) для мониторинга производства и контроля оборудования. Проект проводит команда Prof-IT Group. Специалисты Prof-IT Group и Ульяновского автомобильного завода реализовали один из первых в России проектов на базе IoT-платформы PTC Thingworx. Решение собирает данные с

Prof-IT Group выпустила решение для управления командировками Цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group объявил о выходе на рынок решения для управления командировками сотрудников. Продукт автоматизирует процессы оформления заявок на командировки и формирование отчетности. Отличител

Prof-IT Group представила свою инфраструктуру как сервис Цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group объявил о выходе на рынок IaaS-платформы. Отличительные особенности PROF-IT IaaS – фокус на потребности промышленных предприятий и использование ЦОД, имеющего все три сертификата

Prof-IT Group выпустила специализированную RFID-метку для машиностроения продажного обслуживания. При оптимальном размещении дальность считывания Prof-IT RFID Tag достигает шести метров, в реальных условиях. Емкость памяти и варианты крепления опциональны. «Каждый продукт Prof-IT Group – результат изучения потребностей наших клиентов. Для прослеживания в условиях автомобильного производства подходят метки с высокой устойчивостью ко внешним воздействиям. RFID мет

Prof-IT Group оснастила первый транспортный МФЦ в Москве ктная пропускная способность центра - 11 тыс. человек в месяц, именно такое количество обращений поступает в столичный транспортный комплекс. Проект ИТ-оснащения Сервисного центра был начат компанией Prof-IT Group в апреле 2015 г. Он включал в себя, кроме построения всей ИТ-инфраструктуры, установку и настройку информационных киосков доступа посетителей на порталы транспортных ведомств и го