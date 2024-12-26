Prof-IT Group Проф-ИТ Групп
PROF-IT GROUP - российский цифровой промышленный интегратор. Фокус компании - комплексная автоматизация и цифровизация управления крупными предприятиями, разработка прикладного и инновационного программного обеспечения, проектирование и построение инженерной и ИТ-инфраструктуры, консалтинг и проекты в сфере интеллектуальных транспортных систем и решений для умного города.
|26.12.2024
|
Prof-IT Group и «Барс Груп» объявили о партнерстве
Компания Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, и холдинг «Барс Груп» объявили о партнерстве по внедрению решений для автоматизации бизнес-процессов. Повышение производственной эффе
|20.12.2024
|
Prof-IT Group расширяет свой BI-портфель продуктами Analytic Workspace
Российский цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group усиливает экспертизу по решениям для бизнес-аналитики новыми продуктами отечественных вендоров. Интегратор заключил соглашение о партнерстве с разработчиком ПО в сфере бизнес-анал
|30.10.2024
|
Prof-IT Group автоматизировала документооборот в фармкомпании «Эллара»
Российский производитель лекарственных средств «Эллара» доверил отказ от бумажного документооборота цифровому интегратору Prof-IT Group. Сроки согласования договоров сокращены на 30%. «Эллара» — фармацевтическая компания, которая занимается разработкой, производством и реализацией собственных инъекционных лекарств
|15.08.2024
|
Prof-IT Group расширяет портфель ИБ-решений в партнерстве с компанией «Нота»
Российский цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group стал партнером мультипродуктового вендора отечественного ПО «Нота» (холдинг «Т1»). Одно из основных направлений сотрудничества – продвижение экосистемы в области информационной бе
|07.08.2024
|
Prof-IT Group и Pix Robotics заключили соглашение в сфере внедрения и импортозамещения BI
оизводительностью и масштабируемостью, а также проста в освоении, что позволяет использовать ее как для небольших компаний, так и для крупных корпораций. Есть гибкая система лицензирования. Заказчики Prof-IT Group получат инструменты для формирования отчетности на основе различных источников данных, улучшения качества анализа данных и сокращения ручного труда при сборке и обработке информац
|23.07.2024
|
Prof-IT Group открывает новое направление бизнеса по внедрению BI-систем
итики и визуализации данных. Необходимость этой услуги продиктована современными рыночными реалиями, и интерес к ней продемонстрировали многие заказчики компании. Об этом CNews сообщили представители Prof-IT Group. BI или «Business intelligence» (с англ. «бизнес-аналитика») — это работа с данными, изучение показателей компании с целью решить проблему или предложить улучшения. Бизнес-аналити
|06.03.2024
|
Prof-IT Group завершила проект внедрения «1С:УАТ» в компании «Салаир-Транс»
роизводительности департамента логистики было решено внедрить надежную и производительную систему, которую можно развивать и масштабировать в будущем. Цифровым интегратором проекта выступила компания Prof-IT Group. Prof-IT Group предложила закрыть потребности заказчика в автоматизированном управлении собственной транспортной техники при помощи специализированного отраслевого решения.
|24.01.2024
|
«Соллерс» перенес ЦОД на площадку УАЗ при поддержке Prof-IT Group
Компания Prof-IT Group в роли технологического партнера реализовала проект миграции ЦОД группы «Соллерс» на площадку Ульяновского автомобильного завода. Основанием для построения нового ЦОД стала потреб
|22.12.2023
|
Prof-IT Group внедрила цифровую платформу для управления производством на автомобильном заводе «Урал»
ие отказаться от зарубежной информационной системы, частично выполняющей функции по управлению производством, и перейти на российское ПО. Для цифровизации производства был выбран системный интегратор Prof-IT Group с опытом реализации подобных проектов на платформе «1C:Предприятие» в автомобильной промышленности. Основой для построения новой информационной системы управления производством ст
|20.11.2023
|Сергей Четвертаков, Prof IT — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах
|15.08.2023
|
Промышленный интегратор Prof-IT Group и «Dатару» стали партнерами
структурных решений для промышленности. Компании планируют усилить взаимодействие в части продвижения российских продуктов и укрепления значимости перехода на отечественные ИТ-решения. Своим клиентам Prof-IT Group сможет предложить комплексные решения на базе технологий «Dатару» и с учетом собственной глубокой отраслевой экспертизы по цифровизации производственных предприятий. Линейка проду
|22.03.2023
|
ГК «Астра» и Prof-IT Group объединят экспертизу для импортозамещения промышленных СУБД
Подписан меморандум о партнерстве между компанией «Тантор лабс», разработчиком СУБД Tantor и одноименной платформы для администрирования и мониторинга БД, и ведущим цифровым промышленным интегратором Prof-IT Group. В качестве цели в документе обозначена совместная работа в области поддержки, развития, внедрения и популяризации среди промышленных предприятий отечественной ИТ-продукции. Об эт
|15.02.2023
|
Prof-IT Group и Delta Computers договорились о партнерстве
Цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group и производитель ИТ-оборудования и программного обеспечения Delta Computers подписали соглашение о сотрудничестве. Prof-IT Group будет предлагать заказчикам продукты Delta C
|28.12.2022
|
Prof-IT Group поможет промышленным предприятиям перейти на «Яндекс 360»
p и Yandex Cloud продолжают развивать сотрудничество. К партнерской программе компаний присоединился «Яндекс 360». Виртуальный офис «Яндекс 360» для бизнеса теперь доступен всем клиентам и заказчикам Prof-IT Group. Цель партнерства — содействие промышленным предприятиям в ускорении процессов цифровой трансформации за счет использования облачной инфраструктуры. Задача нового этапа сотрудниче
|02.11.2022
|
Prof-IT Group и «Индасофт» будут вместе продвигать отечественный сервиса класса LIMS
сервис класса ЛИМС/LIMS разработки «Индасофт» для автоматизации процессов управления и контроля качества лабораторий фармацевтических, пищевых и химических предприятий. Преимуществом решения I-LDS в Prof-IT Group называют санкционную устойчивость, широкую функциональность и многолетнюю успешную практику промышленной эксплуатации программного продукта, насчитывающей на сегодняшний день окол
|19.09.2022
|
Новое решение для умного города: отечественный паркомат от PROF-IT GROUP
PROF-IT GROUP, российский цифровой промышленный и инфраструктурный интегратор, представляет свой собственный паркомат SmartPark. Об этом CNews сообщили представители PROF-IT GROUP. Развитие городской инфраструктуры, создание безопасной, экологичной и комфортной для проживания среды, повышение эффективности управления городскими ресурсами — ключевые из напра
|29.08.2022
|
Prof-IT Group и Winnum подписали договор о долгосрочном стратегическом сотрудничестве
Российский промышленный интегратор Prof-IT Group и разработчик решений для промышленного интернета вещей Winnum подписали договор о долгосрочном стратегическом сотрудничестве. Вместе компании будут продвигать технологии промышле
|25.08.2022
|
Prof-IT Group и Adeptik начинают сотрудничество в области автоматизации промышленных предприятий
Российский промышленный интегратор Prof-IT Group и отечественная компания Adeptik, специализирующаяся на решениях в области оптимального планирования производственных процессов, подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение
|17.12.2021
|
Продукты Prof-IT Group будут доступны по модели SaaS на базе облачной платформы VK
Prof-IT Group упростит промышленным компаниям доступ к цифровым технологиям при помощи VK Cloud Solutions (ранее Mail.ru Cloud Solutions). Продукты Prof-IT Group будут доступны клиентам интегратора по модели SaaS на базе облачной платформы VK. Об этом CNews сообщил представитель компании «VK цифровые технологии». Благодаря запуску продукто
|10.12.2021
|
Сервисы VK Cloud Solutions помогли Prof-IT Group сократить время простоев на 65%
Цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group повысил надежность и стабильность работы ИТ-инфраструктуры с помощью сервисов VK Cloud Solutions. Миграция в облако VK Cloud Solutions позволила компании создать более гибкую и ма
|22.09.2021
|В PROF-IT SRM появилась возможность проверки поставщиков с помощью API «Контур.Фокуса»
|31.03.2021
|
Prof-IT Group завершила проект перевода завода ВРК «Сапфир» на новую ERP-систему
единой технологической платформы, отвечающей функциональным и отраслевым требованиям завода. Основой решения стала система «1С:ERP Управление предприятием». Исполнителем проекта была выбрана компания Prof-IT Group. Ключевыми целями проекта были автоматизация основных бизнес-процессов компании, консолидация информации в единой системе для повышения эффективности и своевременности принятия уп
|22.12.2020
|
Prof-IT Group запустила решение для управления закупками и работой с поставщиками
ть поставок до 20%, улучшить качество продуктов и сервиса поставщиков на 20%, снизить затраты на закупки до 30%, сократить уровень запасов на 10%, а объем бумажного документооборота на 63%. «Компания Prof-IT Group всегда оперативно реагирует на потребности рынка. Мы уже давно вышли за рамки интегратора и стали вендором, предлагая нашим заказчикам собственные российские продукты. В этом году
|09.12.2020
|
Prof-IT Group завершила проект внедрения ERP-системы в ЩЛЗ
Перевод бизнес-процессов Щербинского лифтостроительного завода (ЩЛЗ) на новую ERP-систему завершил российский цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group. Внедрение этой системы обеспечило максимально точный регламентированный и складской учет. Проект охватил работу двух подразделений ЩЛЗ, департаменты финансов и логистики, в котор
|10.06.2020
|
Prof-IT Group автоматизировал управление ТОиР для Сосенского приборостроительного завода
ешения стала информационная система «Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» на платформе «1С» версии «2 КОРП», которая обеспечила максимальный и одновременный гибкий функциональный охват. Prof-IT Group выступила интегратором проекта, на реализацию которого потребовалось семь месяцев. Специалисты компании не только внедрили информационную систему, но и провели обучение по работе
|19.12.2019
|
Prof-IT Group помогла автоматизировать отчетность по МСФО в «Джокей пластике»
у с «Prof-IT управленческий учет и МСФО», обеспечивающим формирование отчетности в автоматическом режиме – по международным и российским стандартам (МСФО и РСБУ). По требованию компании специалистами Prof-IT Group были осуществлены: переход на конфигурацию «Бухгалтерия 8.3 КОРП + МСФО», настройка учетной политики, а также ряд доработок системы под требования заказчика. Адаптация функциональ
|29.10.2019
|
Prof-IT Group перевела бизнес-процессы Pacific Logistic на «1С:ERP Управление предприятием»
Логистический оператор Pacific Logistic оптимизировал процедуру подготовки отчетности и аналитики данных за счет перехода на новую систему управления предприятием Prof-IT Group объявила о завершении проекта по развертыванию «1C:ERP Управление предприятием» в компании Pacific Logistic. Специалисты интегратора в короткие сроки осуществили миграцию с «1С:Уп
|03.10.2019
|
Prof-IT Group получила лицензию ФСБ России на осуществление деятельности в области криптографии
ьзованием шифровальных средств информационных и телекоммуникационных систем. Компании также разрешено проводить сервисное обслуживание защищенных криптографическими средствами систем. Лицензия выдана Prof-IT Group бессрочно и в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». «Создание цифрового производства и умной инфраструктуры городо
|31.05.2019
|
Евгений Сударкин -
Чтобы построить будущее, нужно цифровизировать города и производства
CNews: Как давно Prof-IT Group работает на российском рынке? Евгений Сударкин: Недавно мы отмечали очередной д
|22.05.2019
|
Prof-IT Group автоматизировала управление закупками для Казанского вертолетного завода
тов и осуществления поставок на склад. Для выбора партнера по созданию системы управления закупками был проведен конкурс. Тендер проходил с участием нескольких организаций. Победителем стала компания Prof-IT Group. Проектирование системы проводилось с учетом имеющегося на предприятии разветвленного ИТ-ландшафта – заказчику было важно сохранить текущие бизнес-процессы и типовую функционально
|24.04.2019
|
УАЗ с помощью Prof-IT Group внедрил технологию промышленного интернета вещей
Ульяновский автомобильный завод начал использовать технологию промышленного интернета вещей (IIoT) для мониторинга производства и контроля оборудования. Проект проводит команда Prof-IT Group. Специалисты Prof-IT Group и Ульяновского автомобильного завода реализовали один из первых в России проектов на базе IoT-платформы PTC Thingworx. Решение собирает данные с
|03.04.2019
|
Prof-IT Group выпустила решение для управления командировками
Цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group объявил о выходе на рынок решения для управления командировками сотрудников. Продукт автоматизирует процессы оформления заявок на командировки и формирование отчетности. Отличител
|22.03.2019
|
Prof-IT Group представила свою инфраструктуру как сервис
Цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group объявил о выходе на рынок IaaS-платформы. Отличительные особенности PROF-IT IaaS – фокус на потребности промышленных предприятий и использование ЦОД, имеющего все три сертификата
|05.02.2019
|
Prof-IT Group выпустила специализированную RFID-метку для машиностроения
продажного обслуживания. При оптимальном размещении дальность считывания Prof-IT RFID Tag достигает шести метров, в реальных условиях. Емкость памяти и варианты крепления опциональны. «Каждый продукт Prof-IT Group – результат изучения потребностей наших клиентов. Для прослеживания в условиях автомобильного производства подходят метки с высокой устойчивостью ко внешним воздействиям. RFID мет
|20.06.2016
|Prof-IT Ventures реализует облачный сервис Scorocode с помощью «ИТ-Града»
|07.07.2015
|
Prof-IT Group оснастила первый транспортный МФЦ в Москве
ктная пропускная способность центра - 11 тыс. человек в месяц, именно такое количество обращений поступает в столичный транспортный комплекс. Проект ИТ-оснащения Сервисного центра был начат компанией Prof-IT Group в апреле 2015 г. Он включал в себя, кроме построения всей ИТ-инфраструктуры, установку и настройку информационных киосков доступа посетителей на порталы транспортных ведомств и го
|21.05.2013
|
ИТ-компания из группы «Соллерс» выходит на внешний рынок
Группа компаний «Соллерс» объявила о создании компании «Проф-ИТ Групп», объединившей в себе ИТ-ресурсы группы в Ульяновске, Москве и Заволжье (Нижегородская область). Как рассказали CNews представители «Соллерс», основной задачей «Проф-ИТ Групп
Prof-IT Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Сударкин Евгений 25 25
|Михайлов Иван 10 5
|Киселев Олег 28 4
|Щербаков Алексей 10 3
|Киселев Сергей 59 2
|Мегрелишвили Георгий 27 2
|Аншина Марина 78 2
|Никаншин Артем 2 2
|Аникин Леонид 61 2
|Горевой Руслан 2 2
|Гудырин Сергей 4 2
|Гридасов Денис 2 2
|Спицин Евгений 2 1
|Артемьев Антон 2 1
|Путин Сергей 63 1
|Шеховцов Юрий 34 1
|Кочаров Григорий 18 1
|Дунаев Сергей 55 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Калинин Александр 154 1
|Ступин Евгений 28 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Бочаров Олег 28 1
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Трапезин Владимир 30 1
|Бобровников Борис 103 1
|Ушаков Анатолий 41 1
|Черкасов Дмитрий 23 1
|Лавров Андрей 8 1
|Игитов Михаил 1 1
|Думин Антон 11 1
|Овсянников Анатолий 2 1
|Торгашин Евгений 14 1
|Каика Зоя 1 1
|Панек Мария 1 1
|Кузнецова Оксана 2 1
|Богданов Максим 33 1
|Куренков Денис 1 1
|Аронсон Михаил 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.