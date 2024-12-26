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Prof-IT Group Проф-ИТ Групп

Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп

PROF-IT GROUP - российский цифровой промышленный интегратор. Фокус компании - комплексная автоматизация и цифровизация управления крупными предприятиями, разработка прикладного и инновационного программного обеспечения, проектирование и построение инженерной и ИТ-инфраструктуры, консалтинг и проекты в сфере интеллектуальных транспортных систем и решений для умного города


26.12.2024 Prof-IT Group и «Барс Груп» объявили о партнерстве

Компания Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, и холдинг «Барс Груп» объявили о партнерстве по внедрению решений для автоматизации бизнес-процессов. Повышение производственной эффе
20.12.2024 Prof-IT Group расширяет свой BI-портфель продуктами Analytic Workspace

Российский цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group усиливает экспертизу по решениям для бизнес-аналитики новыми продуктами отечественных вендоров. Интегратор заключил соглашение о партнерстве с разработчиком ПО в сфере бизнес-анал
30.10.2024 Prof-IT Group автоматизировала документооборот в фармкомпании «Эллара»

Российский производитель лекарственных средств «Эллара» доверил отказ от бумажного документооборота цифровому интегратору Prof-IT Group. Сроки согласования договоров сокращены на 30%. «Эллара» — фармацевтическая компания, которая занимается разработкой, производством и реализацией собственных инъекционных лекарств
15.08.2024 Prof-IT Group расширяет портфель ИБ-решений в партнерстве с компанией «Нота»

Российский цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group стал партнером мультипродуктового вендора отечественного ПО «Нота» (холдинг «Т1»). Одно из основных направлений сотрудничества – продвижение экосистемы в области информационной бе
07.08.2024 Prof-IT Group и Pix Robotics заключили соглашение в сфере внедрения и импортозамещения BI

оизводительностью и масштабируемостью, а также проста в освоении, что позволяет использовать ее как для небольших компаний, так и для крупных корпораций. Есть гибкая система лицензирования. Заказчики Prof-IT Group получат инструменты для формирования отчетности на основе различных источников данных, улучшения качества анализа данных и сокращения ручного труда при сборке и обработке информац
23.07.2024 Prof-IT Group открывает новое направление бизнеса по внедрению BI-систем

итики и визуализации данных. Необходимость этой услуги продиктована современными рыночными реалиями, и интерес к ней продемонстрировали многие заказчики компании. Об этом CNews сообщили представители Prof-IT Group. BI или «Business intelligence» (с англ. «бизнес-аналитика») — это работа с данными, изучение показателей компании с целью решить проблему или предложить улучшения. Бизнес-аналити
06.03.2024 Prof-IT Group завершила проект внедрения «1С:УАТ» в компании «Салаир-Транс»

роизводительности департамента логистики было решено внедрить надежную и производительную систему, которую можно развивать и масштабировать в будущем. Цифровым интегратором проекта выступила компания Prof-IT Group. Prof-IT Group предложила закрыть потребности заказчика в автоматизированном управлении собственной транспортной техники при помощи специализированного отраслевого решения.
24.01.2024 «Соллерс» перенес ЦОД на площадку УАЗ при поддержке Prof-IT Group

Компания Prof-IT Group в роли технологического партнера реализовала проект миграции ЦОД группы «Соллерс» на площадку Ульяновского автомобильного завода. Основанием для построения нового ЦОД стала потреб
22.12.2023 Prof-IT Group внедрила цифровую платформу для управления производством на автомобильном заводе «Урал»

ие отказаться от зарубежной информационной системы, частично выполняющей функции по управлению производством, и перейти на российское ПО. Для цифровизации производства был выбран системный интегратор Prof-IT Group с опытом реализации подобных проектов на платформе «1C:Предприятие» в автомобильной промышленности. Основой для построения новой информационной системы управления производством ст
20.11.2023 Сергей Четвертаков, Prof IT — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах
15.08.2023 Промышленный интегратор Prof-IT Group и «Dатару» стали партнерами

структурных решений для промышленности. Компании планируют усилить взаимодействие в части продвижения российских продуктов и укрепления значимости перехода на отечественные ИТ-решения. Своим клиентам Prof-IT Group сможет предложить комплексные решения на базе технологий «Dатару» и с учетом собственной глубокой отраслевой экспертизы по цифровизации производственных предприятий. Линейка проду
22.03.2023 ГК «Астра» и Prof-IT Group объединят экспертизу для импортозамещения промышленных СУБД

Подписан меморандум о партнерстве между компанией «Тантор лабс», разработчиком СУБД Tantor и одноименной платформы для администрирования и мониторинга БД, и ведущим цифровым промышленным интегратором Prof-IT Group. В качестве цели в документе обозначена совместная работа в области поддержки, развития, внедрения и популяризации среди промышленных предприятий отечественной ИТ-продукции. Об эт
15.02.2023 Prof-IT Group и Delta Computers договорились о партнерстве

Цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group и производитель ИТ-оборудования и программного обеспечения Delta Computers подписали соглашение о сотрудничестве. Prof-IT Group будет предлагать заказчикам продукты Delta C
28.12.2022 Prof-IT Group поможет промышленным предприятиям перейти на «Яндекс 360»

p и Yandex Cloud продолжают развивать сотрудничество. К партнерской программе компаний присоединился «Яндекс 360». Виртуальный офис «Яндекс 360» для бизнеса теперь доступен всем клиентам и заказчикам Prof-IT Group. Цель партнерства — содействие промышленным предприятиям в ускорении процессов цифровой трансформации за счет использования облачной инфраструктуры. Задача нового этапа сотрудниче
02.11.2022 Prof-IT Group и «Индасофт» будут вместе продвигать отечественный сервиса класса LIMS

сервис класса ЛИМС/LIMS разработки «Индасофт» для автоматизации процессов управления и контроля качества лабораторий фармацевтических, пищевых и химических предприятий. Преимуществом решения I-LDS в Prof-IT Group называют санкционную устойчивость, широкую функциональность и многолетнюю успешную практику промышленной эксплуатации программного продукта, насчитывающей на сегодняшний день окол
19.09.2022 Новое решение для умного города: отечественный паркомат от PROF-IT GROUP

PROF-IT GROUP, российский цифровой промышленный и инфраструктурный интегратор, представляет свой собственный паркомат SmartPark. Об этом CNews сообщили представители PROF-IT GROUP. Развитие городской инфраструктуры, создание безопасной, экологичной и комфортной для проживания среды, повышение эффективности управления городскими ресурсами — ключевые из напра
29.08.2022 Prof-IT Group и Winnum подписали договор о долгосрочном стратегическом сотрудничестве

Российский промышленный интегратор Prof-IT Group и разработчик решений для промышленного интернета вещей Winnum подписали договор о долгосрочном стратегическом сотрудничестве. Вместе компании будут продвигать технологии промышле
25.08.2022 Prof-IT Group и Adeptik начинают сотрудничество в области автоматизации промышленных предприятий

Российский промышленный интегратор Prof-IT Group и отечественная компания Adeptik, специализирующаяся на решениях в области оптимального планирования производственных процессов, подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение

17.12.2021 Продукты Prof-IT Group будут доступны по модели SaaS на базе облачной платформы VK

Prof-IT Group упростит промышленным компаниям доступ к цифровым технологиям при помощи VK Cloud Solutions (ранее Mail.ru Cloud Solutions). Продукты Prof-IT Group будут доступны клиентам интегратора по модели SaaS на базе облачной платформы VK. Об этом CNews сообщил представитель компании «VK цифровые технологии». Благодаря запуску продукто
10.12.2021 Сервисы VK Cloud Solutions помогли Prof-IT Group сократить время простоев на 65%

Цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group повысил надежность и стабильность работы ИТ-инфраструктуры с помощью сервисов VK Cloud Solutions. Миграция в облако VK Cloud Solutions позволила компании создать более гибкую и ма
22.09.2021 В PROF-IT SRM появилась возможность проверки поставщиков с помощью API «Контур.Фокуса»
31.03.2021 Prof-IT Group завершила проект перевода завода ВРК «Сапфир» на новую ERP-систему

единой технологической платформы, отвечающей функциональным и отраслевым требованиям завода. Основой решения стала система «1С:ERP Управление предприятием». Исполнителем проекта была выбрана компания Prof-IT Group. Ключевыми целями проекта были автоматизация основных бизнес-процессов компании, консолидация информации в единой системе для повышения эффективности и своевременности принятия уп
22.12.2020 Prof-IT Group запустила решение для управления закупками и работой с поставщиками

ть поставок до 20%, улучшить качество продуктов и сервиса поставщиков на 20%, снизить затраты на закупки до 30%, сократить уровень запасов на 10%, а объем бумажного документооборота на 63%. «Компания Prof-IT Group всегда оперативно реагирует на потребности рынка. Мы уже давно вышли за рамки интегратора и стали вендором, предлагая нашим заказчикам собственные российские продукты. В этом году
09.12.2020 Prof-IT Group завершила проект внедрения ERP-системы в ЩЛЗ

Перевод бизнес-процессов Щербинского лифтостроительного завода (ЩЛЗ) на новую ERP-систему завершил российский цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group. Внедрение этой системы обеспечило максимально точный регламентированный и складской учет. Проект охватил работу двух подразделений ЩЛЗ, департаменты финансов и логистики, в котор
10.06.2020 Prof-IT Group автоматизировал управление ТОиР для Сосенского приборостроительного завода

ешения стала информационная система «Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» на платформе «1С» версии «2 КОРП», которая обеспечила максимальный и одновременный гибкий функциональный охват. Prof-IT Group выступила интегратором проекта, на реализацию которого потребовалось семь месяцев. Специалисты компании не только внедрили информационную систему, но и провели обучение по работе

19.12.2019 Prof-IT Group помогла автоматизировать отчетность по МСФО в «Джокей пластике»

у с «Prof-IT управленческий учет и МСФО», обеспечивающим формирование отчетности в автоматическом режиме – по международным и российским стандартам (МСФО и РСБУ). По требованию компании специалистами Prof-IT Group были осуществлены: переход на конфигурацию «Бухгалтерия 8.3 КОРП + МСФО», настройка учетной политики, а также ряд доработок системы под требования заказчика. Адаптация функциональ
29.10.2019 Prof-IT Group перевела бизнес-процессы Pacific Logistic на «1С:ERP Управление предприятием»

Логистический оператор Pacific Logistic оптимизировал процедуру подготовки отчетности и аналитики данных за счет перехода на новую систему управления предприятием Prof-IT Group объявила о завершении проекта по развертыванию «1C:ERP Управление предприятием» в компании Pacific Logistic. Специалисты интегратора в короткие сроки осуществили миграцию с «1С:Уп
03.10.2019 Prof-IT Group получила лицензию ФСБ России на осуществление деятельности в области криптографии

ьзованием шифровальных средств информационных и телекоммуникационных систем. Компании также разрешено проводить сервисное обслуживание защищенных криптографическими средствами систем. Лицензия выдана Prof-IT Group бессрочно и в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». «Создание цифрового производства и умной инфраструктуры городо
31.05.2019 Евгений Сударкин -

Чтобы построить будущее, нужно цифровизировать города и производства

CNews: Как давно Prof-IT Group работает на российском рынке? Евгений Сударкин: Недавно мы отмечали очередной д
22.05.2019 Prof-IT Group автоматизировала управление закупками для Казанского вертолетного завода

тов и осуществления поставок на склад. Для выбора партнера по созданию системы управления закупками был проведен конкурс. Тендер проходил с участием нескольких организаций. Победителем стала компания Prof-IT Group. Проектирование системы проводилось с учетом имеющегося на предприятии разветвленного ИТ-ландшафта – заказчику было важно сохранить текущие бизнес-процессы и типовую функционально
24.04.2019 УАЗ с помощью Prof-IT Group внедрил технологию промышленного интернета вещей

Ульяновский автомобильный завод начал использовать технологию промышленного интернета вещей (IIoT) для мониторинга производства и контроля оборудования. Проект проводит команда Prof-IT Group. Специалисты Prof-IT Group и Ульяновского автомобильного завода реализовали один из первых в России проектов на базе IoT-платформы PTC Thingworx. Решение собирает данные с

03.04.2019 Prof-IT Group выпустила решение для управления командировками

Цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group объявил о выходе на рынок решения для управления командировками сотрудников. Продукт автоматизирует процессы оформления заявок на командировки и формирование отчетности. Отличител
22.03.2019 Prof-IT Group представила свою инфраструктуру как сервис

Цифровой промышленный интегратор Prof-IT Group объявил о выходе на рынок IaaS-платформы. Отличительные особенности PROF-IT IaaS – фокус на потребности промышленных предприятий и использование ЦОД, имеющего все три сертификата

05.02.2019 Prof-IT Group выпустила специализированную RFID-метку для машиностроения

продажного обслуживания. При оптимальном размещении дальность считывания Prof-IT RFID Tag достигает шести метров, в реальных условиях. Емкость памяти и варианты крепления опциональны. «Каждый продукт Prof-IT Group – результат изучения потребностей наших клиентов. Для прослеживания в условиях автомобильного производства подходят метки с высокой устойчивостью ко внешним воздействиям. RFID мет
20.06.2016 Prof-IT Ventures реализует облачный сервис Scorocode с помощью «ИТ-Града»
07.07.2015 Prof-IT Group оснастила первый транспортный МФЦ в Москве

ктная пропускная способность центра - 11 тыс. человек в месяц, именно такое количество обращений поступает в столичный транспортный комплекс. Проект ИТ-оснащения Сервисного центра был начат компанией Prof-IT Group в апреле 2015 г. Он включал в себя, кроме построения всей ИТ-инфраструктуры, установку и настройку информационных киосков доступа посетителей на порталы транспортных ведомств и го
21.05.2013 ИТ-компания из группы «Соллерс» выходит на внешний рынок

Группа компаний «Соллерс» объявила о создании компании «Проф-ИТ Групп», объединившей в себе ИТ-ресурсы группы в Ульяновске, Москве и Заволжье (Нижегородская область). Как рассказали CNews представители «Соллерс», основной задачей «Проф-ИТ Групп


Публикаций - 55, упоминаний - 77

Prof-IT Group и организации, системы, технологии, персоны:

8213 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 4
Softline - Софтлайн 2811 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Крок - Croc 1777 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 3
Siemens AG - Siemens Group 2589 3
Ростелеком 9701 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Microsoft Corporation 24625 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
Oracle Corporation 6688 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
SAP SE 5277 2
Информзащита 756 2
Naumen - Наумен 625 2
Ростелеком - РТЛабс 178 2
ФОРС - Центр разработки 636 2
AMT Group - АМТ-Груп 351 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 2
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 2
HP Inc. 5685 2
Монолит-Инфо 121 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 2
БАРС Груп 545 2
Dassault Systemes 220 2
Prof-IT Group - Prof-IT Городские решения - Ситиматикс - Citymatics 2 2
Adeptik - Адептик Плюс 3 2
Broadcom - VMware 2359 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Autodesk 608 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Red Hat 1305 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 10
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 7
Газпром ПАО 1342 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 2
Sollers ЗМЗ - Заволжский моторный завод 14 2
Belgee - Белджи 9 2
Pacific Logistic - Пасифик лоджистик 1 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Почта России ПАО 2112 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Газпром нефть 618 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Локотех - Локомотивные технологии 47 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Jokey - Джокей пластик Ульяновск 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
МТЗ Трансмаш 22 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 57 1
Связной Банк 104 1
Силовые машины 111 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Ford 411 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 38 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Инвитро - Invitro 70 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 14
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 7
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 7
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 583 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 5
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 760 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 10
1С:ERP Управление предприятием 550 9
Prof-IT SRM - Система автоматизации процесса управления закупками и работой с поставщиками 7 6
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 6
Prof-IT MES - Система управления производственными процессами 5 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 4
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 3
Siemens Teamcenter 66 2
1С:Документооборот КОРП 81 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 2
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 56 2
Prof-IT Identiq - платформа промышленной идентификации 2 2
Prof-IT Group - Prof-IT Городские решения - SmartPark парковочное оборудование 2 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
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