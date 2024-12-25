Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

АйТи Бастион СКДПУ НТ Система контроля действий привилегированных пользователей


  • СКДПУ НТ – комплексное решение «АйТи Бастион», который реализует полную функциональность PAM-систем (Privileged Access Management) и позволяет обеспечивать контролируемый удаленный доступ пользователей с привилегиями к инфраструктуре компании. Экосистема закрывает все потребности заказчика в части предоставления безопасного удаленного доступа – от входа пользователя в систему до «умного» анализа потенциального инцидента. Сертифицирована ФСТЭК России по УД4 и входит в Реестр отечественного ПО.
  • «СКДПУ НТ Компакт» — система для контроля действий внешних и внутренних администраторов, аутсорсеров, поставщиков ИТ-услуг и других привилегированных пользователей. Это готовый к работе (компактный) программно-аппаратный комплекс, предназначенный для отслеживания работы штатных и внештатных технических специалистов — решение для защиты бизнес-процессов от компрометации через «третьих лиц». Подходит для компаний малого и среднего бизнеса с небольшой ИТ-структурой и ограниченным бюджетом на информационную безопасность

 

 

"Системы контроля критичных для бизнеса систем: от задачи к защите"  Константин Родин, Руководитель направления по развитию продуктов., АйТи Бастион, CNews FORUM 2023


25.12.2024 Разработчик «АйТи Бастион» обновил продукт «СКДПУ НТ Шлюз доступа»

Версия платформы класса PAM «СКДПУ НТ Шлюз доступа» 7.0.18 предлагает новые функции и улучшения для оптимизации работы и п
29.10.2024 «АйТи Бастион» и InfoWatch успешно интегрировали свои продукты СКДПУ НТ и InfoWatch ARMA

Российские ИТ-компании «АйТи Бастион» и InfoWatch объявляют об интеграции своих решений СКДПУ НТ и InfoWatch ARMA. Это сотрудничество направлено на усиление защиты информационных ре
04.10.2024 Компании «АйТи Бастион» и «Базис» успешно завершили интеграцию продуктов

Российские разработчики интегрировали свои флагманские решения СКДПУ НТ «Шлюз доступа» (платформа PAM) и инфраструктуру виртуальных рабочих столов Basis Wor
07.08.2024 Российский курорт усилил и оптимизировал контроль доступа к информационным системам

служивающий десятки тысяч человек в год, внедрил платформу контроля привилегированных пользователей СКДПУ НТ для защиты цифровой инфраструктуры и автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews с
17.07.2024 Подсистема платформы СКДПУ НТ получила сертификат ФСТЭК России

Разработчик «АйТи Бастион» сообщает о сертификации компонентов PAM-платформы СКДПУ НТ по четвертому уровню доверия (сертификат ФСТЭК России № 4811). Платформа СКДПУ

19.02.2024 «АйТи Бастион» и «Газинформсервис» интегрировали решения по кибербезопасности для крупного бизнеса

ти провели успешную интеграцию продуктов: системы контроля доступа привилегированных пользователей «СКДПУ НТ» и системы централизованного управления безопасностью, событиями и информацией Ankey
25.01.2024 Аэропорт «Пулково» внедрил «СКДПУ НТ Шлюз доступа»

ародный аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково» сообщают об успешном внедрении отечественного продукта «СКДПУ НТ Шлюз доступа» в корпоративную ИТ-систему. Решение развернули для усиления защиты циф
21.12.2023 «Айти бастион» обучил свыше ста ИТ и ИБ-специалистов. И поиграл с ними в «кибердетектив»

удников ИТ и ИБ-служб. На онлайн-встречах специалисты разобрали функциональные возможности решения «СКДПУ НТ Компакт», предназначенного для организации доступа и контроля действий привилегирова
02.10.2023 OCS и «Айти бастион» объединяют усилия для продвижения СКДПУ НТ «Компакт»

в в области ИТ OCS и компания-разработчик «Айти бастион» объявляют о совместном продвижении решения СКДПУ НТ «Компакт» на региональных рынках России и в странах СНГ. Совместная работа компаний

07.09.2023 «Айти бастион» и R-Vision развивают технологическое партнерство

ции системы контроля действий привилегированных пользователей (PAM — Privileged Access Management) «СКДПУ НТ» и «СКДПУ НТ Компакт» с платформой по автоматизации реагирования на инциденты
05.09.2023 Решения «СКДПУ НТ» и «Паладин-Х14» прошли технологическую совместимость

ь своих ключевых продуктов — комплексной системы контроля действий привилегированных пользователей «СКДПУ НТ» и серверной платформы «Паладин-Х14». Тестирование платформы «Паладин-Х14» проходило
30.08.2023 «Айти бастион» и MFAsoft подтвердили совместимость своих продуктов

тимость собственных решений: комплексная система контроля действий привилегированных пользователей «СКДПУ НТ» от компании «Айти бастион» и программный комплекс Secure Authentication Server (SAS
22.08.2023 СКДПУ НТ прошел оценку уровня надежности компанией «Акстел-безопасность»

манская РАМ-система (Privileged Access Management) контроля доступа привилегированных пользователей СКДПУ НТ компании «Айти бастион» прошла технологические кибериспытания ИБ-интегратора «Акстел
09.08.2023 СКДПУ НТ и ЦУП 2.0 прошли интеграцию

авщиков ИТ-услуг. Вместе с AT Consulting компания завершила автоматизацию процессов: теперь решения СКДПУ НТ и ЦУП 2.0 работают в технологической связке и могут закрыть больше ИБ-потребностей б
27.06.2023 Успешно реализована интеграция СКДПУ НТ и менеджера паролей «Пассворк»

уктуру требуют отдельного внимания и использования специального функционала программных продуктов. «СКДПУ НТ шлюз доступа» обладает как собственным функционалом управления паролями, так и возмо
20.06.2023 Внедрение СКДПУ НТ в АК «Ямал» привело к оптимизации бизнес-процессов

Авиакомпания «Ямал» внедрила систему СКДПУ НТ для контроля действий пользователей. Система контроля привилегированного доступа пок
13.06.2023 Подтверждена совместимость CyberLympha Datapk и «СКДПУ НТ»

работки «Сайберлимфа» и платформы контроля и отслеживания действий привилегированных пользователей «СКДПУ НТ Шлюз доступа» разработки «Айти бастион». Интеграция продуктов позволяет регистрирова
05.06.2023 «Ренессанс банк» организует удаленный доступ к своей инфраструктуре с помощью комплекса СКДПУ НТ

анком» для защиты своей инфраструктуры при организации удаленного доступа для пользователей. Через «СКДПУ НТ Шлюз доступа» к инфраструктуре организации удаленно подключаются как внутренние поль
17.05.2023 Устройства »Рутокен ЭЦП» 3.0 совместимы с системой контроля действий привилегированных пользователей «Айти бастион»

и, и компания «Айти бастион», российский разработчик системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ, успешно завершили испытания совместной работы решения СКДПУ НТ и USB-токенов
15.05.2023 Реализована технологическая интеграция продуктов СКДПУ НТ и Efros Config Inspector

«Газинформсервис» и «Айти бастион» реализовали технологическую интеграцию своих продуктов – «СКДПУ НТ Шлюз доступа» и Efros Config Inspector (Efros CI). Благодаря этой интеграции упрощае
27.04.2023 «Айти бастион» выпустила новую версию комплекса СКДПУ НТ

Компания «Айти бастион» обновила комплека СКДПУ НТ. В версии 2.2.8 добавлено несколько функциональных возможностей. Теперь пользователя
07.04.2023 Подтверждена совместимость СКДПУ НТ «Шлюз доступа» и СУБД Jatoba

на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba – разработка компании «Газинформсервис», и СКДПУ НТ «Шлюз доступа», производства компании «Айти бастион», при условии выполнения требова
28.03.2023 СКДПУ НТ совместима с российской платформой виртуализации HOSTVM 

ждают совместимость и корректность работы системы контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ на платформе виртуализации HOSTVM. На основании испытаний, проведенных компаниями, б
23.03.2023 «СКДПУ НТ» компании «Айти бастион» теперь может реагировать на инциденты безопасности

В продукте «СКДПУ НТ мониторинг и аналитика», который входит в комплекс «СКДПУ НТ», появилась функ
01.02.2023 Решение «СКДПУ НТ» компании «Айти бастион» сертифицировано в Белоруссии

«Айти бастион» объявила о том, что ее решение «СКДПУ НТ» прошло сертификационные испытания на соответствие требованиям Технического регламен
24.01.2023 СКДПУ НТ интегрирован с UTM-решением компании «Код безопасности»

ние интегрированного решения. Комплексная система контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ теперь работает в связке с решением UTM со встроенным NGFW. Благодаря широкой функци
23.12.2022 Подтверждена совместимость «СКДПУ НТ Шлюз доступа» с ОС «Альт Рабочая станция 10»

альт СПО» в рамках технологического партнерства подтвердили совместимость системы контроля доступа «СКДПУ НТ Шлюз доступа» с операционной системой «Альт Рабочая станция 10». Созданный программн
21.12.2022 «Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов

В рамках системы контроля доступа СКДПУ НТ решение JaCarta Authentication Server (JAS) компании «Аладдин Р.Д.» интегрирован как
20.10.2022 «Банки.ру» выбрал продукт компании «Айти бастион» для защиты своей облачной инфраструктуры

для защиты своей облачной инфраструктуры выбрал продукт компании «Айти бастион», а именно комплекс СКДПУ НТ, включающий в себя «СКДПУ НТ шлюз» доступа и «СКДПУ НТ мониторинг и ан
14.10.2022 СКДПУ НТ развернут в лаборатории компании iGrids

Компания «Айти бастион» развернула свое решение СКДПУ НТ на стендах испытательной лаборатории компании iGrids в Чебоксарах. «iGrids Интеллект
12.10.2022 «Айти бастион» получил сертификат ФСТЭК России

«Айти бастион» получил сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям безопасности информации на «Систему контроля действий поставщиков» (СКДПУ) версии 7.0, сообщили CNews в компании. Как указано в экспертном заключении органа по сертификации ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России», СКДПУ соответствует требованиям документов Т ДОВ п
08.09.2022 «Айти бастион» выпустила обновленную версию СКДПУ НТ «Мониторинг и аналитика»

«Айти бастион» выпустила обновленную версию продукта «СКДПУ НТ Мониторинг и аналитика 2.2». Новый релиз включает в себя несколько принципиально важ
04.04.2022 Российские банки активнее других игроков рынка ведут работы по импортозамещению иностранного ПО в сфере кибербезопасности.

Таковы выводы компании «АйТи Бастион», которая проанализировала запросы на свой продукт СКДПУ НТ (система контроля действий привилегированных пользователей) в период с 24 февраля по
04.03.2022 «Айти бастион» предоставит лицензии СКДПУ НТ для ключевых предприятий российской промышленности

Компания «Айти бастион» объявила о готовности предоставлять лицензии на свой продукт СКДПУ НТ российским промышленным предприятиям и другим объектам, обладающим критической инфор
07.02.2022 «АйТи бастион» и «СайберЛимфа» договорились об интеграции решений в интересах объектов КИИ

ограммного комплекса CyberLympha DATAPK и системы контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ. Об этом CNews сообщили представители компании «СайберЛимфа». Программный комплекс C
02.02.2022 «Доктор веб» и «АйТи бастион» начали работу по технологической совместимости своих продуктов

сти своих продуктов — антивируса Dr Web и системы контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ. Цель — создание комплексной защиты для промышленных объектов, противодействие разли
14.12.2021 «Актив» и «АйТи Бастион» представили решение для защиты ИТ-инфраструктуры 

и, и компания «АйТи Бастион», российский разработчик системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ, успешно завершили испытания совместной работы решения СКДПУ НТ и USB-токенов
03.11.2021 Подтверждена совместимость zVirt и СКДПУ НТ

местимость и корректность работы системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг «Новые технологии» (СКДПУ НТ) и системы безопасного управления средой виртуализации zVirt. Данные испытания подтв
19.10.2021 «Айти бастион» получила сертификат ФСТЭК на СКДПУ версии 5.0

олучила сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям безопасности информации на свой продукт СКДПУ версии 5.0. Как указано в экспертном заключении органа по сертификации ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК
13.10.2021 Dataline запустила в облаке сервис мониторинга и управления доступом компании «Айти бастион»

провайдер Dataline и «Айти бастион» представили совместный сервис мониторинга и управления доступом СКДПУ НТ («Система контроля действий поставщиков ИТ-услуг»). Партнеры подписали соглашение, б

Публикаций - 69, упоминаний - 186

АйТи Бастион и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи Бастион - IT Bastion 100 69
АйТи 1365 66
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 7
InfoWatch - Инфовотч 1014 7
Газинформсервис - ГИС 272 6
8213 5
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 3
UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа 13 3
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 3
R-Vision - Р-Вижн 153 3
Dr.Web - Доктор Веб 1254 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
CyberArk 17 2
Merlion - Мерлион 793 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Qtech - Кьютэк 170 1
Multifactor - Мультифактор 38 1
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 23 1
Infoland - Инфолэнд - 9 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
ДиалогНаука 251 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
One Identity 11 1
One Identity - BalaBit IT Security 13 1
Код Безопасности 616 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Tonk - Тонк ГК 49 1
Хост ГК - HostVM 46 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Пассворк - Passwork 10 1
Directum - Директум 1090 1
UDV group - ЮДВ групп 14 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
Axxtel - Акстел-Безопасность 7 1
MFASoft - СИС Разработка 9 1
Норси-Транс - НТ 108 1
101Hotels.com 456 1
Ямал АК - авиакомпания 1 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
КонсультантПлюс 134 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Uber 330 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Абсолют Банк 230 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 8
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 30
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 30
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 16
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 15
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 13
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 13
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1243 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 10
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 451 9
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 369 8
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 277 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 6
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 5
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 4
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 585 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 4
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 4
Linux OS 9937 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 4
АйТи Бастион - Синоникс 7 4
Kaspersky OS 124 3
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 18 3
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 3
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 3
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 30 3
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 2
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 2
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 2
Microsoft Windows 15657 2
CyberArk PAS - CyberArk Privileged Account Security 8 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 37 2
Газинформсервис - Ankey SIEM 7 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
Kaspersky Security Center - KCS 66 1
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 40 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine Cloud-152 - DataLine Облака-152 7 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
UserGate SUMMA 25 1
Aladdin 2FA 9 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 22 1
S-Terra Клиент А 10 1
Aladdin JaCarta Authentication Server - Aladdin JAS 14 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 103 1
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 19 1
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 30 1
Kaspersky Thin Client 8 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 46 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 177 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 79 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 1
2Test Профишкаф 1 1
Михеев Дмитрий 40 25
Бочкарев Сергей 48 17
Новожилов Александр 21 16
Родин Константин 26 10
Никитин Сергей 72 3
Петухов Алексей 6 2
Анфимов Павел 48 2
Касперская Наталья 291 2
Шматова Елена 29 1
Арефьев Андрей 51 1
Фомиченко Сергей 3 1
Сизов Григорий 16 1
Степченков Максим 65 1
Александров Антон 11 1
Степаненко Василий 42 1
Орловский Михаил 11 1
Краснов Роман 9 1
Шаров Борис 73 1
Богданов Павел 7 1
Викторов Кирилл 12 1
Чернов Иван 28 1
Пыслару Аркадий 7 1
Мыскин Роман 37 1
Дбар Федор 35 1
Табулин Сергей 7 1
Климов Иван 24 1
Семенчук Константин 4 1
Степанюк Михаил 68 1
Расколов Сергей 43 1
Карпицкий Олег 70 1
Стуров Дмитрий 33 1
Семенов Лев 1 1
Огнев Василий 6 1
Ковалев Денис 17 1
Прокопов Максим 8 1
Бородавкин Данил 8 1
Пьянков Андрей 5 1
Скулова Ольга 11 1
Шарипзянова Гюзель 2 1
Кирьянова Александра 135 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 5
Беларусь - Белоруссия 5638 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 289 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 237 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 22
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 22
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 16
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 6
Энергетика - Energy - Energetically 5083 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 5
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 4
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 3
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Философия - Philosophy 445 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 2
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Инновация года - награда 111 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 71 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews AWARDS - награда 519 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще