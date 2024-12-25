АйТи Бастион СКДПУ НТ Система контроля действий привилегированных пользователей
- СКДПУ НТ – комплексное решение «АйТи Бастион», который реализует полную функциональность PAM-систем (Privileged Access Management) и позволяет обеспечивать контролируемый удаленный доступ пользователей с привилегиями к инфраструктуре компании. Экосистема закрывает все потребности заказчика в части предоставления безопасного удаленного доступа – от входа пользователя в систему до «умного» анализа потенциального инцидента. Сертифицирована ФСТЭК России по УД4 и входит в Реестр отечественного ПО.
- «СКДПУ НТ Компакт» — система для контроля действий внешних и внутренних администраторов, аутсорсеров, поставщиков ИТ-услуг и других привилегированных пользователей. Это готовый к работе (компактный) программно-аппаратный комплекс, предназначенный для отслеживания работы штатных и внештатных технических специалистов — решение для защиты бизнес-процессов от компрометации через «третьих лиц». Подходит для компаний малого и среднего бизнеса с небольшой ИТ-структурой и ограниченным бюджетом на информационную безопасность.
"Системы контроля критичных для бизнеса систем: от задачи к защите" Константин Родин, Руководитель направления по развитию продуктов., АйТи Бастион, CNews FORUM 2023
|25.12.2024
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Разработчик «АйТи Бастион» обновил продукт «СКДПУ НТ Шлюз доступа»
Версия платформы класса PAM «СКДПУ НТ Шлюз доступа» 7.0.18 предлагает новые функции и улучшения для оптимизации работы и п
|29.10.2024
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«АйТи Бастион» и InfoWatch успешно интегрировали свои продукты СКДПУ НТ и InfoWatch ARMA
Российские ИТ-компании «АйТи Бастион» и InfoWatch объявляют об интеграции своих решений СКДПУ НТ и InfoWatch ARMA. Это сотрудничество направлено на усиление защиты информационных ре
|04.10.2024
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Компании «АйТи Бастион» и «Базис» успешно завершили интеграцию продуктов
Российские разработчики интегрировали свои флагманские решения СКДПУ НТ «Шлюз доступа» (платформа PAM) и инфраструктуру виртуальных рабочих столов Basis Wor
|07.08.2024
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Российский курорт усилил и оптимизировал контроль доступа к информационным системам
служивающий десятки тысяч человек в год, внедрил платформу контроля привилегированных пользователей СКДПУ НТ для защиты цифровой инфраструктуры и автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews с
|17.07.2024
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Подсистема платформы СКДПУ НТ получила сертификат ФСТЭК России
Разработчик «АйТи Бастион» сообщает о сертификации компонентов PAM-платформы СКДПУ НТ по четвертому уровню доверия (сертификат ФСТЭК России № 4811). Платформа СКДПУ
|19.02.2024
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«АйТи Бастион» и «Газинформсервис» интегрировали решения по кибербезопасности для крупного бизнеса
ти провели успешную интеграцию продуктов: системы контроля доступа привилегированных пользователей «СКДПУ НТ» и системы централизованного управления безопасностью, событиями и информацией Ankey
|25.01.2024
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Аэропорт «Пулково» внедрил «СКДПУ НТ Шлюз доступа»
ародный аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково» сообщают об успешном внедрении отечественного продукта «СКДПУ НТ Шлюз доступа» в корпоративную ИТ-систему. Решение развернули для усиления защиты циф
|21.12.2023
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«Айти бастион» обучил свыше ста ИТ и ИБ-специалистов. И поиграл с ними в «кибердетектив»
удников ИТ и ИБ-служб. На онлайн-встречах специалисты разобрали функциональные возможности решения «СКДПУ НТ Компакт», предназначенного для организации доступа и контроля действий привилегирова
|02.10.2023
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OCS и «Айти бастион» объединяют усилия для продвижения СКДПУ НТ «Компакт»
в в области ИТ OCS и компания-разработчик «Айти бастион» объявляют о совместном продвижении решения СКДПУ НТ «Компакт» на региональных рынках России и в странах СНГ. Совместная работа компаний
|07.09.2023
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«Айти бастион» и R-Vision развивают технологическое партнерство
ции системы контроля действий привилегированных пользователей (PAM — Privileged Access Management) «СКДПУ НТ» и «СКДПУ НТ Компакт» с платформой по автоматизации реагирования на инциденты
|05.09.2023
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Решения «СКДПУ НТ» и «Паладин-Х14» прошли технологическую совместимость
ь своих ключевых продуктов — комплексной системы контроля действий привилегированных пользователей «СКДПУ НТ» и серверной платформы «Паладин-Х14». Тестирование платформы «Паладин-Х14» проходило
|30.08.2023
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«Айти бастион» и MFAsoft подтвердили совместимость своих продуктов
тимость собственных решений: комплексная система контроля действий привилегированных пользователей «СКДПУ НТ» от компании «Айти бастион» и программный комплекс Secure Authentication Server (SAS
|22.08.2023
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СКДПУ НТ прошел оценку уровня надежности компанией «Акстел-безопасность»
манская РАМ-система (Privileged Access Management) контроля доступа привилегированных пользователей СКДПУ НТ компании «Айти бастион» прошла технологические кибериспытания ИБ-интегратора «Акстел
|09.08.2023
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СКДПУ НТ и ЦУП 2.0 прошли интеграцию
авщиков ИТ-услуг. Вместе с AT Consulting компания завершила автоматизацию процессов: теперь решения СКДПУ НТ и ЦУП 2.0 работают в технологической связке и могут закрыть больше ИБ-потребностей б
|27.06.2023
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Успешно реализована интеграция СКДПУ НТ и менеджера паролей «Пассворк»
уктуру требуют отдельного внимания и использования специального функционала программных продуктов. «СКДПУ НТ шлюз доступа» обладает как собственным функционалом управления паролями, так и возмо
|20.06.2023
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Внедрение СКДПУ НТ в АК «Ямал» привело к оптимизации бизнес-процессов
Авиакомпания «Ямал» внедрила систему СКДПУ НТ для контроля действий пользователей. Система контроля привилегированного доступа пок
|13.06.2023
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Подтверждена совместимость CyberLympha Datapk и «СКДПУ НТ»
работки «Сайберлимфа» и платформы контроля и отслеживания действий привилегированных пользователей «СКДПУ НТ Шлюз доступа» разработки «Айти бастион». Интеграция продуктов позволяет регистрирова
|05.06.2023
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«Ренессанс банк» организует удаленный доступ к своей инфраструктуре с помощью комплекса СКДПУ НТ
анком» для защиты своей инфраструктуры при организации удаленного доступа для пользователей. Через «СКДПУ НТ Шлюз доступа» к инфраструктуре организации удаленно подключаются как внутренние поль
|17.05.2023
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Устройства »Рутокен ЭЦП» 3.0 совместимы с системой контроля действий привилегированных пользователей «Айти бастион»
и, и компания «Айти бастион», российский разработчик системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ, успешно завершили испытания совместной работы решения СКДПУ НТ и USB-токенов
|15.05.2023
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Реализована технологическая интеграция продуктов СКДПУ НТ и Efros Config Inspector
«Газинформсервис» и «Айти бастион» реализовали технологическую интеграцию своих продуктов – «СКДПУ НТ Шлюз доступа» и Efros Config Inspector (Efros CI). Благодаря этой интеграции упрощае
|27.04.2023
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«Айти бастион» выпустила новую версию комплекса СКДПУ НТ
Компания «Айти бастион» обновила комплека СКДПУ НТ. В версии 2.2.8 добавлено несколько функциональных возможностей. Теперь пользователя
|07.04.2023
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Подтверждена совместимость СКДПУ НТ «Шлюз доступа» и СУБД Jatoba
на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba – разработка компании «Газинформсервис», и СКДПУ НТ «Шлюз доступа», производства компании «Айти бастион», при условии выполнения требова
|28.03.2023
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СКДПУ НТ совместима с российской платформой виртуализации HOSTVM
ждают совместимость и корректность работы системы контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ на платформе виртуализации HOSTVM. На основании испытаний, проведенных компаниями, б
|23.03.2023
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«СКДПУ НТ» компании «Айти бастион» теперь может реагировать на инциденты безопасности
В продукте «СКДПУ НТ мониторинг и аналитика», который входит в комплекс «СКДПУ НТ», появилась функ
|01.02.2023
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Решение «СКДПУ НТ» компании «Айти бастион» сертифицировано в Белоруссии
«Айти бастион» объявила о том, что ее решение «СКДПУ НТ» прошло сертификационные испытания на соответствие требованиям Технического регламен
|24.01.2023
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СКДПУ НТ интегрирован с UTM-решением компании «Код безопасности»
ние интегрированного решения. Комплексная система контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ теперь работает в связке с решением UTM со встроенным NGFW. Благодаря широкой функци
|23.12.2022
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Подтверждена совместимость «СКДПУ НТ Шлюз доступа» с ОС «Альт Рабочая станция 10»
альт СПО» в рамках технологического партнерства подтвердили совместимость системы контроля доступа «СКДПУ НТ Шлюз доступа» с операционной системой «Альт Рабочая станция 10». Созданный программн
|21.12.2022
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«Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов
В рамках системы контроля доступа СКДПУ НТ решение JaCarta Authentication Server (JAS) компании «Аладдин Р.Д.» интегрирован как
|20.10.2022
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«Банки.ру» выбрал продукт компании «Айти бастион» для защиты своей облачной инфраструктуры
для защиты своей облачной инфраструктуры выбрал продукт компании «Айти бастион», а именно комплекс СКДПУ НТ, включающий в себя «СКДПУ НТ шлюз» доступа и «СКДПУ НТ мониторинг и ан
|14.10.2022
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СКДПУ НТ развернут в лаборатории компании iGrids
Компания «Айти бастион» развернула свое решение СКДПУ НТ на стендах испытательной лаборатории компании iGrids в Чебоксарах. «iGrids Интеллект
|12.10.2022
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«Айти бастион» получил сертификат ФСТЭК России
«Айти бастион» получил сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям безопасности информации на «Систему контроля действий поставщиков» (СКДПУ) версии 7.0, сообщили CNews в компании. Как указано в экспертном заключении органа по сертификации ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России», СКДПУ соответствует требованиям документов Т ДОВ п
|08.09.2022
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«Айти бастион» выпустила обновленную версию СКДПУ НТ «Мониторинг и аналитика»
«Айти бастион» выпустила обновленную версию продукта «СКДПУ НТ Мониторинг и аналитика 2.2». Новый релиз включает в себя несколько принципиально важ
|04.04.2022
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Российские банки активнее других игроков рынка ведут работы по импортозамещению иностранного ПО в сфере кибербезопасности.
Таковы выводы компании «АйТи Бастион», которая проанализировала запросы на свой продукт СКДПУ НТ (система контроля действий привилегированных пользователей) в период с 24 февраля по
|04.03.2022
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«Айти бастион» предоставит лицензии СКДПУ НТ для ключевых предприятий российской промышленности
Компания «Айти бастион» объявила о готовности предоставлять лицензии на свой продукт СКДПУ НТ российским промышленным предприятиям и другим объектам, обладающим критической инфор
|07.02.2022
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«АйТи бастион» и «СайберЛимфа» договорились об интеграции решений в интересах объектов КИИ
ограммного комплекса CyberLympha DATAPK и системы контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ. Об этом CNews сообщили представители компании «СайберЛимфа». Программный комплекс C
|02.02.2022
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«Доктор веб» и «АйТи бастион» начали работу по технологической совместимости своих продуктов
сти своих продуктов — антивируса Dr Web и системы контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ. Цель — создание комплексной защиты для промышленных объектов, противодействие разли
|14.12.2021
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«Актив» и «АйТи Бастион» представили решение для защиты ИТ-инфраструктуры
и, и компания «АйТи Бастион», российский разработчик системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ, успешно завершили испытания совместной работы решения СКДПУ НТ и USB-токенов
|03.11.2021
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Подтверждена совместимость zVirt и СКДПУ НТ
местимость и корректность работы системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг «Новые технологии» (СКДПУ НТ) и системы безопасного управления средой виртуализации zVirt. Данные испытания подтв
|19.10.2021
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«Айти бастион» получила сертификат ФСТЭК на СКДПУ версии 5.0
олучила сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям безопасности информации на свой продукт СКДПУ версии 5.0. Как указано в экспертном заключении органа по сертификации ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК
|13.10.2021
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Dataline запустила в облаке сервис мониторинга и управления доступом компании «Айти бастион»
провайдер Dataline и «Айти бастион» представили совместный сервис мониторинга и управления доступом СКДПУ НТ («Система контроля действий поставщиков ИТ-услуг»). Партнеры подписали соглашение, б
АйТи Бастион и организации, системы, технологии, персоны:
|Михеев Дмитрий 40 25
|Бочкарев Сергей 48 17
|Новожилов Александр 21 16
|Родин Константин 26 10
|Никитин Сергей 72 3
|Петухов Алексей 6 2
|Анфимов Павел 48 2
|Касперская Наталья 291 2
|Шматова Елена 29 1
|Арефьев Андрей 51 1
|Фомиченко Сергей 3 1
|Сизов Григорий 16 1
|Степченков Максим 65 1
|Александров Антон 11 1
|Степаненко Василий 42 1
|Орловский Михаил 11 1
|Краснов Роман 9 1
|Шаров Борис 73 1
|Богданов Павел 7 1
|Викторов Кирилл 12 1
|Чернов Иван 28 1
|Пыслару Аркадий 7 1
|Мыскин Роман 37 1
|Дбар Федор 35 1
|Табулин Сергей 7 1
|Климов Иван 24 1
|Семенчук Константин 4 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Расколов Сергей 43 1
|Карпицкий Олег 70 1
|Стуров Дмитрий 33 1
|Семенов Лев 1 1
|Огнев Василий 6 1
|Ковалев Денис 17 1
|Прокопов Максим 8 1
|Бородавкин Данил 8 1
|Пьянков Андрей 5 1
|Скулова Ольга 11 1
|Шарипзянова Гюзель 2 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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