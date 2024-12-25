Разработчик «АйТи Бастион» обновил продукт «СКДПУ НТ Шлюз доступа» Версия платформы класса PAM «СКДПУ НТ Шлюз доступа» 7.0.18 предлагает новые функции и улучшения для оптимизации работы и п

«АйТи Бастион» и InfoWatch успешно интегрировали свои продукты СКДПУ НТ и InfoWatch ARMA Российские ИТ-компании «АйТи Бастион» и InfoWatch объявляют об интеграции своих решений СКДПУ НТ и InfoWatch ARMA. Это сотрудничество направлено на усиление защиты информационных ре

Компании «АйТи Бастион» и «Базис» успешно завершили интеграцию продуктов Российские разработчики интегрировали свои флагманские решения СКДПУ НТ «Шлюз доступа» (платформа PAM) и инфраструктуру виртуальных рабочих столов Basis Wor

Российский курорт усилил и оптимизировал контроль доступа к информационным системам служивающий десятки тысяч человек в год, внедрил платформу контроля привилегированных пользователей СКДПУ НТ для защиты цифровой инфраструктуры и автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews с

Подсистема платформы СКДПУ НТ получила сертификат ФСТЭК России Разработчик «АйТи Бастион» сообщает о сертификации компонентов PAM-платформы СКДПУ НТ по четвертому уровню доверия (сертификат ФСТЭК России № 4811). Платформа СКДПУ

«АйТи Бастион» и «Газинформсервис» интегрировали решения по кибербезопасности для крупного бизнеса ти провели успешную интеграцию продуктов: системы контроля доступа привилегированных пользователей «СКДПУ НТ» и системы централизованного управления безопасностью, событиями и информацией Ankey

Аэропорт «Пулково» внедрил «СКДПУ НТ Шлюз доступа» ародный аэропорт Санкт-Петербурга «Пулково» сообщают об успешном внедрении отечественного продукта «СКДПУ НТ Шлюз доступа» в корпоративную ИТ-систему. Решение развернули для усиления защиты циф

«Айти бастион» обучил свыше ста ИТ и ИБ-специалистов. И поиграл с ними в «кибердетектив» удников ИТ и ИБ-служб. На онлайн-встречах специалисты разобрали функциональные возможности решения «СКДПУ НТ Компакт», предназначенного для организации доступа и контроля действий привилегирова

OCS и «Айти бастион» объединяют усилия для продвижения СКДПУ НТ «Компакт» в в области ИТ OCS и компания-разработчик «Айти бастион» объявляют о совместном продвижении решения СКДПУ НТ «Компакт» на региональных рынках России и в странах СНГ. Совместная работа компаний

«Айти бастион» и R-Vision развивают технологическое партнерство ции системы контроля действий привилегированных пользователей (PAM — Privileged Access Management) «СКДПУ НТ» и «СКДПУ НТ Компакт» с платформой по автоматизации реагирования на инциденты

Решения «СКДПУ НТ» и «Паладин-Х14» прошли технологическую совместимость ь своих ключевых продуктов — комплексной системы контроля действий привилегированных пользователей «СКДПУ НТ» и серверной платформы «Паладин-Х14». Тестирование платформы «Паладин-Х14» проходило

«Айти бастион» и MFAsoft подтвердили совместимость своих продуктов тимость собственных решений: комплексная система контроля действий привилегированных пользователей «СКДПУ НТ» от компании «Айти бастион» и программный комплекс Secure Authentication Server (SAS

СКДПУ НТ прошел оценку уровня надежности компанией «Акстел-безопасность» манская РАМ-система (Privileged Access Management) контроля доступа привилегированных пользователей СКДПУ НТ компании «Айти бастион» прошла технологические кибериспытания ИБ-интегратора «Акстел

СКДПУ НТ и ЦУП 2.0 прошли интеграцию авщиков ИТ-услуг. Вместе с AT Consulting компания завершила автоматизацию процессов: теперь решения СКДПУ НТ и ЦУП 2.0 работают в технологической связке и могут закрыть больше ИБ-потребностей б

Успешно реализована интеграция СКДПУ НТ и менеджера паролей «Пассворк» уктуру требуют отдельного внимания и использования специального функционала программных продуктов. «СКДПУ НТ шлюз доступа» обладает как собственным функционалом управления паролями, так и возмо

Внедрение СКДПУ НТ в АК «Ямал» привело к оптимизации бизнес-процессов Авиакомпания «Ямал» внедрила систему СКДПУ НТ для контроля действий пользователей. Система контроля привилегированного доступа пок

Подтверждена совместимость CyberLympha Datapk и «СКДПУ НТ» работки «Сайберлимфа» и платформы контроля и отслеживания действий привилегированных пользователей «СКДПУ НТ Шлюз доступа» разработки «Айти бастион». Интеграция продуктов позволяет регистрирова

«Ренессанс банк» организует удаленный доступ к своей инфраструктуре с помощью комплекса СКДПУ НТ анком» для защиты своей инфраструктуры при организации удаленного доступа для пользователей. Через «СКДПУ НТ Шлюз доступа» к инфраструктуре организации удаленно подключаются как внутренние поль

Устройства »Рутокен ЭЦП» 3.0 совместимы с системой контроля действий привилегированных пользователей «Айти бастион» и, и компания «Айти бастион», российский разработчик системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ, успешно завершили испытания совместной работы решения СКДПУ НТ и USB-токенов

Реализована технологическая интеграция продуктов СКДПУ НТ и Efros Config Inspector «Газинформсервис» и «Айти бастион» реализовали технологическую интеграцию своих продуктов – «СКДПУ НТ Шлюз доступа» и Efros Config Inspector (Efros CI). Благодаря этой интеграции упрощае

«Айти бастион» выпустила новую версию комплекса СКДПУ НТ Компания «Айти бастион» обновила комплека СКДПУ НТ. В версии 2.2.8 добавлено несколько функциональных возможностей. Теперь пользователя

Подтверждена совместимость СКДПУ НТ «Шлюз доступа» и СУБД Jatoba на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba – разработка компании «Газинформсервис», и СКДПУ НТ «Шлюз доступа», производства компании «Айти бастион», при условии выполнения требова

СКДПУ НТ совместима с российской платформой виртуализации HOSTVM ждают совместимость и корректность работы системы контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ на платформе виртуализации HOSTVM. На основании испытаний, проведенных компаниями, б

«СКДПУ НТ» компании «Айти бастион» теперь может реагировать на инциденты безопасности В продукте «СКДПУ НТ мониторинг и аналитика», который входит в комплекс «СКДПУ НТ», появилась функ

Решение «СКДПУ НТ» компании «Айти бастион» сертифицировано в Белоруссии «Айти бастион» объявила о том, что ее решение «СКДПУ НТ» прошло сертификационные испытания на соответствие требованиям Технического регламен

СКДПУ НТ интегрирован с UTM-решением компании «Код безопасности» ние интегрированного решения. Комплексная система контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ теперь работает в связке с решением UTM со встроенным NGFW. Благодаря широкой функци

Подтверждена совместимость «СКДПУ НТ Шлюз доступа» с ОС «Альт Рабочая станция 10» альт СПО» в рамках технологического партнерства подтвердили совместимость системы контроля доступа «СКДПУ НТ Шлюз доступа» с операционной системой «Альт Рабочая станция 10». Созданный программн

«Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов В рамках системы контроля доступа СКДПУ НТ решение JaCarta Authentication Server (JAS) компании «Аладдин Р.Д.» интегрирован как

«Банки.ру» выбрал продукт компании «Айти бастион» для защиты своей облачной инфраструктуры для защиты своей облачной инфраструктуры выбрал продукт компании «Айти бастион», а именно комплекс СКДПУ НТ, включающий в себя «СКДПУ НТ шлюз» доступа и «СКДПУ НТ мониторинг и ан

СКДПУ НТ развернут в лаборатории компании iGrids Компания «Айти бастион» развернула свое решение СКДПУ НТ на стендах испытательной лаборатории компании iGrids в Чебоксарах. «iGrids Интеллект

«Айти бастион» получил сертификат ФСТЭК России «Айти бастион» получил сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям безопасности информации на «Систему контроля действий поставщиков» (СКДПУ) версии 7.0, сообщили CNews в компании. Как указано в экспертном заключении органа по сертификации ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России», СКДПУ соответствует требованиям документов Т ДОВ п

«Айти бастион» выпустила обновленную версию СКДПУ НТ «Мониторинг и аналитика» «Айти бастион» выпустила обновленную версию продукта «СКДПУ НТ Мониторинг и аналитика 2.2». Новый релиз включает в себя несколько принципиально важ

Российские банки активнее других игроков рынка ведут работы по импортозамещению иностранного ПО в сфере кибербезопасности. Таковы выводы компании «АйТи Бастион», которая проанализировала запросы на свой продукт СКДПУ НТ (система контроля действий привилегированных пользователей) в период с 24 февраля по

«Айти бастион» предоставит лицензии СКДПУ НТ для ключевых предприятий российской промышленности Компания «Айти бастион» объявила о готовности предоставлять лицензии на свой продукт СКДПУ НТ российским промышленным предприятиям и другим объектам, обладающим критической инфор

«АйТи бастион» и «СайберЛимфа» договорились об интеграции решений в интересах объектов КИИ ограммного комплекса CyberLympha DATAPK и системы контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ. Об этом CNews сообщили представители компании «СайберЛимфа». Программный комплекс C

«Доктор веб» и «АйТи бастион» начали работу по технологической совместимости своих продуктов сти своих продуктов — антивируса Dr Web и системы контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ НТ. Цель — создание комплексной защиты для промышленных объектов, противодействие разли

«Актив» и «АйТи Бастион» представили решение для защиты ИТ-инфраструктуры и, и компания «АйТи Бастион», российский разработчик системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ, успешно завершили испытания совместной работы решения СКДПУ НТ и USB-токенов

Подтверждена совместимость zVirt и СКДПУ НТ местимость и корректность работы системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг «Новые технологии» (СКДПУ НТ) и системы безопасного управления средой виртуализации zVirt. Данные испытания подтв

«Айти бастион» получила сертификат ФСТЭК на СКДПУ версии 5.0 олучила сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям безопасности информации на свой продукт СКДПУ версии 5.0. Как указано в экспертном заключении органа по сертификации ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК