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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ковалев Денис


31.03.2025 «АТ Консалтинг» получила сертификат ФСТЭК России на продукт «ЦУП 2.0 Модуль управления секретами» 1
13.06.2024 MONT предложит партнерам модуль управления секретами ЦУП 2.0 от «АТ Консалтинг» 1
03.04.2024 Модуль управления секретами ЦУП — 2.0 «АТ Консалтинг» получил сертификат совместимости с ОС Astra Linux 1
15.01.2024 «Лига Цифровой Экономики» получила право проводить мониторинг ИБ по расширенной лицензии ФСТЭК России 1
04.10.2023 «Лига цифровой экономики» открыла собственную испытательную лабораторию ПО 1
09.08.2023 СКДПУ НТ и ЦУП 2.0 прошли интеграцию 1
02.08.2023 «Лига цифровой экономики» подписала партнерское соглашение с разработчиком отечественного мессенджера tada.team 1
18.08.2022 Росбанк подключается к цифровому сервису «Дом.РФ» для индивидуального строительства 1
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
12.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
02.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
20.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
06.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
26.01.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
27.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
14.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
29.11.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
30.08.2013 DeltaCredit оптимизирует систему принятия решения о выдаче кредита 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Ковалев Денис и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 9
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Техконсур 12 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4968 2
Microsoft Corporation 24735 2
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 33 1
ЦМД-Софт 42 1
АйТи Бастион - IT Bastion 104 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
АйТи 1376 1
Умные коммуникационные технологии 3 1
SAP SE 5308 1
Информтехника и Связь 36 1
Информтехника ГК 32 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12969 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1971 1
Ростелеком 9821 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
Системпром ФГУП Концерн 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 250 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 313 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 237 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 863 1
MONT - МОНТ 149 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7457 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 9
Газпром нефть 627 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 9
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 9
Эстет 14 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 670 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 9
Нэклис-Банк 16 8
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 8
Интерпрогрессбанк 21 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 8
НСПК - Национальная система платежных карт 825 7
Экономикс-Банк 8 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 228 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
Протей НТЦ - Протей спецтехника 1 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2841 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 600 1
Альфа-Банк 1785 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4255 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4856 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2783 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 9
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 88 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1102 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3172 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 14
Google Android-уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 107 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5842 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11337 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7802 9
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  675 9
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 200 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12202 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12896 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1172 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21504 2
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6367 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3939 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6853 2
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SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 389 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6929 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2183 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3338 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 460 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 282 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7253 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3991 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15955 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1282 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1045 1
Умные платформы 1723 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 427 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3124 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 383 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2052 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7563 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 468 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3621 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 674 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2280 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4589 3
Microsoft Dynamics CRM 543 1
Microsoft Dynamics 1178 1
Loginom Company - Deductor 24 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 63 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 138 1
Microsoft Teams - MS Teams 556 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 70 1
Умные коммуникационные технологии - Tada.team - мессенджер 9 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 68 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 353 1
Linux OS 10111 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 267 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 301 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 162 1
Супертел ДАЛС 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 285 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 204 1
Бокова Людмила 82 9
Демидов Сергей 127 9
Палей Лев 52 9
Горбатько Александр 105 9
Остапенко Григорий 28 9
Соколов Алексей 134 9
Сычев Артем 73 9
Контемиров Юрий 32 9
Кузнецов Станислав 133 9
Дюбанов Анатолий 95 9
Козлов Александр 68 9
Приезжева Антонина 20 9
Соколов Олег 51 9
Гадарь Дмитрий 26 9
Данилов Сергей 15 9
Устюжанин Дмитрий 50 9
Лебедь Сергей 22 9
Хлысталова Юлия 9 9
Лютиков Виталий 23 9
Громов Александр 17 9
Юфаркин Александр 10 8
Свириденко Алексей 18 8
Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
Кулинич Владимир 8 8
Скородумов Анатолий 65 7
Окулесский Василий 26 7
Петрова Елена 20 6
Борисов Илья 27 1
Аитов Тимур 197 1
Кандыбович Дмитрий 17 1
Глебов Олег 9 1
Борисов Сергей 20 1
Козак Николай 164 1
Михеев Дмитрий 40 1
Иконникова Ирина 1 1
Трубочев Алексей 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 9
Россия - УФО - Челябинская область 1248 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 611 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1709 9
Россия - ЦФО - Воронежская область 809 9
Израиль 2744 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17621 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5704 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2777 9
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 938 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8759 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3527 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7930 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6790 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 581 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5514 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4001 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14695 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3519 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10071 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 501 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7000 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4909 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1292 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8681 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6274 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1242 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2446 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29618 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7056 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7710 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 705 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2767 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11279 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2049 9
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350018, в очереди разбора - 761445.
Создано именных указателей - 171953.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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