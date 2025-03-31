«АТ Консалтинг» получила сертификат ФСТЭК России на продукт «ЦУП 2.0 Модуль управления секретами»

Программное обеспечение «ЦУП 2.0 Модуль управления секретами», разработанное компанией «АТ Консалтинг», получило сертификат соответствия средств защиты информации требованиям по безопасности информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК) № 4921 от 25 марта 2025 г. Сертификация подтвердила, что продукт отвечает требованиям, предъявляемым к четвертому уровню доверия, а также к техническим условиям. На текущий момент «ЦУП 2.0» — единственное сертифицированное решение данного класса в России. Об этом CNews сообщили представители «АТ Консалтинг».

Успешное прохождение испытаний ФСТЭК России является важным этапом развития любого программного обеспечения в сфере информационной безопасности. Сертификат подтверждает полное соответствие продукта высоким стандартам защиты данных, что повышает доверие со стороны заказчиков. Использование сертифицированных решений становится необходимой составляющей обеспечения безопасности данных в условиях растущей угрозы кибератак и утечек информации.

Сертификат ФСТЭК России позволяет использовать «ЦУП 2.0» как средство защиты информации на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), включая первую категорию значимости, в государственных информационных системах (ГИС) и автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами первого класса защищенности. Также «ЦУП 2.0» может применяться в информационных системах персональных данных (ИСПДн) и общего пользования второго класса.

Денис Ковалев, директор по информационной безопасности «АТ Консалтинг»: «Получение сертификата ФСТЭК России для нас было стратегически важной задачей. Этот результат подтверждает, что наше решение соответствует самым строгим требованиям безопасности, что особенно важно для наших клиентов, работающих в критически важных отраслях. Наличие сертификата ФСТЭК России укрепляет доверие к отечественным разработкам и способствует развитию рынка информационной безопасности в стране».

«ЦУП 2.0 Модуль управления секретами» — российское решение для безопасного хранения и управления инфраструктурными секретами (SSH-ключей, API-токенов, сертификатов, технических учетных записей и т. д.), а также для контроля за использованием секретов в высоконагруженных ИТ-инфраструктурах. Продукт разработан с учетом актуальных требований к защите данных и позволяет соблюдать все необходимые нормы, рекомендованные регулирующими органами. Зарегистрирован в реестре российского ПО под № 5757 от 20 сентября 2019 г.