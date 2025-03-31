Разделы

ПО Софт
|

«АТ Консалтинг» получила сертификат ФСТЭК России на продукт «ЦУП 2.0 Модуль управления секретами»

Программное обеспечение «ЦУП 2.0 Модуль управления секретами», разработанное компанией «АТ Консалтинг», получило сертификат соответствия средств защиты информации требованиям по безопасности информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК) № 4921 от 25 марта 2025 г. Сертификация подтвердила, что продукт отвечает требованиям, предъявляемым к четвертому уровню доверия, а также к техническим условиям. На текущий момент «ЦУП 2.0» — единственное сертифицированное решение данного класса в России. Об этом CNews сообщили представители «АТ Консалтинг».

Успешное прохождение испытаний ФСТЭК России является важным этапом развития любого программного обеспечения в сфере информационной безопасности. Сертификат подтверждает полное соответствие продукта высоким стандартам защиты данных, что повышает доверие со стороны заказчиков. Использование сертифицированных решений становится необходимой составляющей обеспечения безопасности данных в условиях растущей угрозы кибератак и утечек информации.

Сертификат ФСТЭК России позволяет использовать «ЦУП 2.0» как средство защиты информации на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), включая первую категорию значимости, в государственных информационных системах (ГИС) и автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами первого класса защищенности. Также «ЦУП 2.0» может применяться в информационных системах персональных данных (ИСПДн) и общего пользования второго класса.

Денис Ковалев, директор по информационной безопасности «АТ Консалтинг»: «Получение сертификата ФСТЭК России для нас было стратегически важной задачей. Этот результат подтверждает, что наше решение соответствует самым строгим требованиям безопасности, что особенно важно для наших клиентов, работающих в критически важных отраслях. Наличие сертификата ФСТЭК России укрепляет доверие к отечественным разработкам и способствует развитию рынка информационной безопасности в стране».

«ЦУП 2.0 Модуль управления секретами» — российское решение для безопасного хранения и управления инфраструктурными секретами (SSH-ключей, API-токенов, сертификатов, технических учетных записей и т. д.), а также для контроля за использованием секретов в высоконагруженных ИТ-инфраструктурах. Продукт разработан с учетом актуальных требований к защите данных и позволяет соблюдать все необходимые нормы, рекомендованные регулирующими органами. Зарегистрирован в реестре российского ПО под № 5757 от 20 сентября 2019 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Линус Торвальдс назвал код ядра Linux мусором и пожелал ему смерти

Эксперт по кибербезопасности бесследно исчез в США. Работодатель без объяснения причин удалил его профиль. Розыск ведет ФБР

Российские власти предложили две формы поиска уязвимостей, чтобы легализовать «белых хакеров»

Придуман хитрый способ ускорить запуск приложений MS Office

Хакеры из дерзкой группировки Hellсat стали жертвами собственных троянов-инфостилеров

Microsoft сломала ноутбуки крупнейшего производителя в мире. На них больше нельзя обновить BIOS

Конференции

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153