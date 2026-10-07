«Убийца» Windows и macOS воскрешен создателями одноплатных ПК Raspberri Pi после 4 лет забвения

Вышла новая версия системы Raspberry Pi Desktop, которая обновлялась в последний раз четыре года назад. Ее можно установить на любой современный ПК, а также компьютеры Apple, но только на те, что на чипах Intel. Систему обновили по-крупному – теперь она собрана на Debian 13, но именно это причина отсутствия поддержки современных Mac с собственными чипами Apple.

Возвращение Raspberry

Опубликовано первое за четыре года обновление операционной системы Raspberry Pi Desktop, разработанной создателями знаменитых одноплатных компьютеров Raspberry Pi. Система получила крупномасштабный апдейт – если предыдущая сборка базировалась на Debian 11, то теперь в ее основе гораздо более современная Debian 13.

Главная особенность системы – она очень легкая. Также для работы в ней совершенно нет необходимости покупать одноплатный компьютер или какой-нибудь древний ноутбук или десктоп – ее вполне можно установить на то, что продается в магазинах техники прямо сейчас.

Более того, на совсем старые компьютеры обновленные Raspberry Pi Desktop больше не получится установить – разработчики полностью вырезали из нее поддержку 32-битной архитектуры. «Теперь она основана на 64-битной Debian (архитектура amd64), а не на более старой 32-битной версии, поскольку сама Debian прекратила поддержку 32-битных архитектур для ПК. Это не должно стать большой проблемой – большинство ПК, выпущенных за последние 15 лет, без проблем будут запускать 64-битную версию Debian, как и большинство компьютеров Mac на базе Intel», – отмечают разработчики.

Raspberry Pi Raspberry Pi Desktop можно установить только на старые Mac

Технически, Raspberry Pi Desktop – это полноценный дистрибутив Linux. В качестве интерфейса используется графическая среда LXDE. Проект развивается с 2016 г.

Есть, к чему стремиться

На совсем современные Mac систему Raspberry Pi Desktop установить не удастся – в ней полностью отсутствует поддержка процессоров Apple M-series, несмотря на то, что первые MacBook на их основе поступили в продажу шесть лет назад, в конце 2020 г. Но причина здесь не в нежелании разработчиков этой ОС внедрять инновации.

«Поддержка Apple Silicon в Debian пока экспериментальная, поэтому, к сожалению, владельцы самых новых и мощных компьютеров Apple не смогут ее запустить», – отметили авторы проекта.

Разработка и продажа новых компьютеров Apple на базе процессоров Intel давно прекращены. Это касается как настольных Mac, так и ноутбуков MacBook.

ОС для нерешительных

Устанавливать Raspberry Pi Desktop на компьютер или ноутбук вместо основной ОС и даже в качестве дополнительной системы не требуется. Операционка поставляется в виде Live-сборки – ее можно развернуть прямо на USB-флешке и загружаться непосредственно с нее.

Raspberry Pi Raspberry Pi Desktop на экране ноутбука Dell XPS

Вариантов загрузки два – с сохранением изменений и без них. В первом случае все действия пользователя в системе будут зафиксированы, во втором – система каждый раз будет запускаться чистой.

Опционально Raspberry Pi Desktop можно установить и на ПК через инсталлятор Calamares. Дистрибутив системы «весит» менее 3 ГБ.

Почти macOS

Разработчики Raspberry Pi Desktop явно черпали вдохновение в операционной системе компании Apple. Вместо традиционной панели задач, характерной для Windows, здесь док-панель а-ля macOS.

Система имеет классический оконный интерфейс, привычный обладателям современных компьютеров. А поскольку это Linux, то есть поддержка знакомых многим программ – можно установить Chromium, Firefox, плеер VLC и многое другое.

Raspberry Pi Desktop распространяется на бесплатной основе. В ее составе есть сервис Raspberry Pi Connect для удаленного подключения к рабочему столу дистрибутива Raspberry Pi OS. Работает он через браузер.