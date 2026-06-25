Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г. стались без присмотра С 2022 года российские компании из критической информационной инфраструктуры (КИИ), банки и госорганы перевели ключевые системы на отечественное ПО. По данным реестра Минц

«R-Vision КИИ» получил обновление R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, выпустил обновление «R-Vision КИИ», которое позволяет автоматизировать ряд задач и выстроить прозрачный процесс обеспечения

РТК-ЦОД получил право размещать в «Облаке КИИ» информационные системы организаций, подконтрольных Банку России РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, подтвердил соответствие инфраструктуры «Облака КИИ» стандарту ГОСТ 57580, регулирующему защиту информации при проведении банковских и финансовых операций. Успешное прохождение сертификации позволяет РТК-ЦОД использовать платформу «Облако

VK Tech аттестовал VK Secure Cloud для размещения значимых объектов КИИ h. Это снимает зависимость от релизного цикла сторонних вендоров, поэтому мы можем гарантировать заказчикам долгосрочную поддержку и развитие платформы под их задачи. Расширение аттестата до объектов КИИ первой категории закрывает для субъектов критической инфраструктуры весь спектр регуляторных требований на одной платформе», — сказал директор бизнес-сегмента B2G VK Tech Иван Бурдело.

«РТК-ЦОД» запустила в «Облаке КИИ» сервис сертифицированного безопасного подключения «ГОСТ-VPN» орпоративных ресурсов к облачной инфраструктуре с применением сертифицированных алгоритмов шифрования, соответствующих ГОСТ. Новый сервис «ГОСТ-VPN» работает в периметре флагманского продукта «Облако КИИ», созданного на базе отечественного оборудования и ПО для критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщил представитель «РТК-ЦОД». «ГОСТ-VPN» обеспечивает гарантированно вы

«Булат» и СПбПУ договорились о стратегическом партнерстве для укрепления цифрового суверенитета тор СПбПУ Андрей Рудской. Основные цели партнерства — развитие кадрового потенциала для ИТ-отрасли, совместная разработка и продвижение цифровых продуктов и сервисов для укрепления технологического и цифрового суверенитета. В рамках соглашения планируется организация производственной практики для студентов СПбПУ в компании «Булат», содействие в трудоустройстве выпускников университета, а та

ГК Softline и GreenMDC объединят усилия для развития ИТ-инфраструктуры и цифрового суверенитета регионов России модульных центров обработки данных (МЦОД), подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Стороны объединят усилия для достижения национальных целей, в том числе для развития ИТ-инфраструктуры и цифрового суверенитета регионов России. Об этом CNews сообщили представители Softline. Стороны намерены объединить ресурсы для создания распределенной сети МЦОД на территории России, от Калинин

РТК-ЦОД запустил размещение клиентского оборудования в зоне внешних подключений «Облака КИИ» Как это работает Новая услуга позволяет заказчикам реализовать гибридную ИТ-архитектуру с опорой на «Облако КИИ» — флагманский продукт РТК-ЦОД, предназначенный для работы с объектами критической инфраструктуры и реализованный на отечественном оборудовании и ПО. Unit-colocation предусматривает размеще

«Релэкс» и ВолГУ: подготовка кадров для цифрового суверенитета ред учебным заведением стояла задача дать студентам практические навыки администрирования и безопасной работы с базами данных, которые реально применяются в критической информационной инфраструктуре (КИИ) и государственных системах. Использование зарубежных СУБД в учебном процессе не только создавало технологическую зависимость, но и тормозило подготовку кадров для массового перехода россий

В России представлено отечественное решение для защиты данных в госсекторе и на объектах КИИ о решения. Мы реализовали такую степень синергии между платформой виртуализации и дисковой подсистемой, при которой инфраструктура способна автоматически парировать аппаратные инциденты. Для объектов КИИ и госсектора это означает сохранность данных и работоспособность сервисов в режиме 24/7 независимо от внешних факторов», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТ

«Ростелеком» и «Центр беспилотных систем и технологий» реализуют совместные проекты на предприятиях ВПК и объектах КИИ бъединяем отраслевую экспертизу с компетенциями „Ростелекома“. У компании есть успешные тесты беспилотного транспорта на 5G и защищенное облако для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Нам это нужно, чтобы закрывать задачи ВПК и КИИ по трем направлениям: связь, данные, искусственный интеллект. Пока совместные проекты только стартуют, но потенциал конкретный: наши

Российский госстандарт на ПАК будет пересмотрен Пересмотр стандарта Предварительный национальный стандарт о терминах и определениях на доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК) для критической информационной инфраструктуры (КИИ) будет пересмотрен в 2026 г., пишет ТАСС, ссылаясь на заявление участника разработки стандартов, руководителя проекта Департамента технической политики в ИT «Росатома» Дмитрия Гоголева. Док

В России появятся критерии оценки уровня безопасности ИТ-систем КИИ ика оценки Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) разработает показатели и методику оценки уровня защищенности ИТ-систем объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), проверки по которой будут проводиться не реже одного раза в полгода, указано в разработанном ведомством проекте постановления Правительства, выяснили «Ведомости». Документ дополнит указ П

Red Security: доля кибератак на критическую инфраструктуру России достигла рекордных 77% Red Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, зафиксировала рекордное усиление хакерской активности в отношении критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации. В I квартале 2026 г. доля таких атак почти достигла 80%, это рекордно высокий показатель за последние несколько лет. Согласно данным центра мониторинга и реагирования

РТК-ЦОД обновил платформы «Базиса» для своего защищенного облака Dynamix и средства защиты виртуальных сред Basis Virtual Security. В результате заказчикам «Облака КИИ» стал доступен ряд новых возможностей: гибкое управление размером хранилища, перемещение

РТК-ЦОД обновил решения экосистемы «Базис», формирующие инфраструктурный слой «Облака КИИ» нтрах компании. Обновленные решения Basis Dynamix и Basis Virtual Security являются основой «Облака КИИ» — первого на российском рынке защищенного облака, построенного на отечественных решениях

Российские ведомства и госорганизации накажут за неправильную установку российского ПО. Но заплатить штраф выгоднее, чем ставить ПАК щенные при доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК) на объектах критической инфраструктуры (КИИ). Объекты КИИ – это критически важные сети и информационные системы субъектов К

Кадровый коллапс в КИИ: RTM Group прогнозирует многомиллионные убытки из-за дефицита ИБ-специалистов Эксперты компании RTM Group, специализирующейся на кибербезопасности и праве в ИТ, предупреждают: уровень нехватки квалифицированных кадров в сегменте критической информационной инфраструктуры (КИИ) составляет 43%, что ставит под угрозу стабильность ключевых отраслей экономики и ведет к неэффективному расходованию бюджетов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, охватившего

ERP признали объектами КИИ — кто ответит за безопасность SAP и «1С» ERP признали объектами КИИ — кто ответит за безопасность SAP и «1С» Римма Кулешова менеджер продукта SafeERP компани

«Борей Технологии» и «Адвилабс Рус» представили ОС общего назначения «Х С01-03» азначена для предприятий с повышенными требованиями к стабильности и безопасности и позволяет построить защищённую современную ИТ инфраструктуру на отечественных компонентах для госсектора и объектов КИИ. Ключевая особенность «Х С01-03» («Союз») и Uncom OS — это разделение разработки программного обеспечения на две целевые операционные системы. Данный подход позволяет оптимально распределят

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета пании «Логика молока», модератор конференции: Главной ИБ-проблемой крупного бизнеса являются атаки на цепочки поставок Станислав Погоржельский, технологический евангелист VK Cloud&Data, напомнил, что цифровой суверенитет — это глобальная, а не чисто российская задача. Существует три уровня зависимости от иностранных технологий: юридическая (например, вендор под иностранной юрисдикцией), тех

ПСБ предложил переосмыслить подходы к оценке цифрового суверенитета ния. Сессия ПСБ была посвящена переосмыслению подходов к оценке и измерению цифрового суверенитета «Цифровой суверенитет — уже давно не политический термин и не пункт в стратегии развития компа

Компания Security Vision представила обновленный продукт Security Vision КИИ Компания Security Vision вывела на рынок обновленный продукт Security Vision КИИ, обеспечивающий реализацию требований законодательства в части критической информационной инфраструктуры в автоматизированном режиме. Ключевые обновления включают в себя: Сферы деятельности

Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам с 1 января 2028 г. разрешено закупать и устанавливать только российские ПАК. Уже к 2030 г. субъекты КИИ должны перевести свою ИТ-инфраструктуру на российский стек. Однако в этом правиле есть ис

OCS и «Тринити» объединяют усилия для защиты КИИ рстве. Благодаря дистрибьюторской сети OCS решения вендора станут более доступными для крупного бизнеса и государственных организаций, работающих в сегменте критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом CNews сообщили представители OCS. Портфель OCS пополнился серверами «Тринити» для коммерческих компаний и государственных организаций. Решения оснащены мощнейшими процессорами Int

На российских объектах критической информационной инфраструктуры найдено более 1,2 тыс. нарушений инимальный уровень киберзащиты Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России выявила более 1,2 тыс. нарушений в сфере киберзащиты критической информационной инфраструктуры (КИИ), пишет «Коммерсант». Среди ключевых причин сложившейся ситуации ведомство называет системное отстранение специалистов по информационной безопасности (ИБ) от бизнес-процессов и отсутствие п

Уголовная ответственность за атаки на критическую инфраструктуру наступит только при доказанном ущербе. За ошибки эксплуатации дадут штраф Думы (Госдумы) уточнили ответственность за кибератаки на критическую информационную инфраструктуру (КИИ) России, пишет «Коммерсант». Эксперты при этом указывают, что возможность избежать уголов

Михаил Россиев, «Кью-центр»: Цифровой суверенитет — это не замена софта, а управляемость и безопасность в любых условиях немаловажным остается вопрос соблюдения законодательных норм, особенно, для компаний, работающих с КИИ. Без этого фундамента невозможны ни предсказуемый рост, ни технологическое лидерство. Мих

iTProtect спроектировал подсистему безопасности для транспортного объекта КИИ в соответствии с требованиями законодательства России о критической информационной инфраструктуре (КИИ) и защите персональных данных (ПДн). Команда подобрала необходимые решения и смоделировал

Кейс УЦСБ: кастомный фаззинг подтвердил соответствие промышленного ПО требованиям ФСТЭК России и обеспечению соответствия его ПО пункту 29.3 Приказа ФСТЭК России № 239. Это позволило заказчику укрепить свой статус как надежного поставщика для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом CNews сообщили представители УЦСБ. ООО «КомКонт Текнолоджис» специализируется на технической поддержке систем управления турбомашинными агрегатами на базе промышленных программиру

Опрос «К2Тех»: треть компаний не готова к ужесточению требований КИИ для ERP Компания «К2Тех» провела опрос, посвященный готовности бизнеса к потенциальному включению систем управления предприятием (ERP) в перечень критической информационной инфраструктуры (КИИ). Опрос охватил более 200 руководителей среднего и высшего звена из ключевых секторов экономики: нефтегазового, энергетики, машиностроения, металлургии, химической, пищевой и FMCG-промышлен

Платформа Neoflex NEOMSA APIM готова к внедрению на объектах КИИ ению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ». Таким образом, NEOMSA APIM отвечает государственным стандартам безопасности и может применяться на значимых объектах КИИ. Для заказчиков из отраслей с повышенными требованиями к защите (банковский сектор, госструктуры, энергетика и др.) это означает, что решение готово к эксплуатации в строгом соответствии с

Secret Technologies и Axiom JDK формируют единый стек защищенной работы с файлами для ГИС и КИИ по требованиям ФСТЭК va Axiom JDK Certified. Совместное решение формирует надежный импортонезависимый стек для корпоративных и государственных заказчиков, обеспечивая максимальный уровень безопасности для использования в КИИ и ГИС. Об этом CNews сообщили представители АО «Аксиом». Интеграция с Axiom JDK Certified укрепляет технологическую архитектуру Secret Cloud Enterprise, повышая эффективность и обеспечивая

«РТК-ЦОД» запустил новую площадку «Облака КИИ» в московском дата-центре ЦОД «Остаповский-2» стал второй инфраструктурной площадкой «Облака КИИ» в Москве. По последним исследованиям iKS-Consulting, в стране насчитывается более 50 тыс

Atlas и «Роса» разрабатывают совместное решение для защиты данных объектов КИИ сохранность, доступность и надежность данных на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Главные компоненты решения — это реестровая СХД Atlas.SM и сертифицированная ФСТЭК плат

Глава ИТ-холдинга «Т1»: доверенные среды разработки и репозиторий открытого ПО — определяющие факторы защищенности КИИ озрачной проверки технологий по трем ключевым критериям: техническому, юридическому и операционному. Это обеспечит безопасность и предсказуемость жизненного цикла ПО, что особенно важно для субъектов КИИ. Не менее важно сфокусироваться и на развитии суверенных безопасных ПАКов, в том числе для задач промышленной автоматизации и внедрения искусственного интеллекта. К примеру, доверенные ПАКи

Глава Минцифры на CNews FORUM объяснил, кому и как можно сдвигать сроки по импортозамещению на объектах КИИ всех Штрафовать будут компании за отказ классифицировать элементы своей инфраструктуры как объекты КИИ и за нарушение сроков по импортозамещению. Что касается классификации — правительство буд

ТСЗП при помощи Itprotect выполнила требования по безопасности КИИ езопасности, провела обследование инфраструктуры и систем компании «Технологические системы защитных покрытий» (ТСЗП). За 2 месяца специалисты разработали полный пакет документации по защите объектов КИИ: от модели угроз, положений и инструкций до технического проекта на создание системы безопасности. Компания «Технологические системы защитных покрытий» — представитель отечественного рынка

Компания «Синимекс» реализовала проект по замене критически важной платформы для «Росгосстраха» Компания «Синимекс» завершила проект по разработке и внедрению новой критически важной для бизнеса платформы для «Росгосстраха». Основной задачей было повышение производительности и отказоустойчивости ключевых бизнес-процессов, а также замена платформы иностранн