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Кибербезопасность КИИ Критическая информационная инфраструктура Critical information infrastructure Цифровой суверенитет Digital sovereignty

Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty


16.10.2023 Хакеры «дружественных стран» читают документы на российских предприятиях критической информационной инфраструктуры

зведка со стороны «дружественных» стран ИТ-инфраструктура в России постоянно находится под угрозой. По мнению эксперта из Positive Technologies, на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) в России присутствуют хакеры из стран, не входящих в список недружественных. Обычно они не совершают кибератак, а читают интересные документы, которых нету в открытом доступе. К объектам <
13.10.2023 Исследование: 71% компаний c КИИ сложно организовать ее безопасность

71% российских компаний заявляют, что столкнулись с различными сложностями при реализации требований 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (КИИ). Это выяснилось в ходе совместного исследования «К2 кибербезопасность» и Anti-Malware.ru. Кроме того, сложности с выполнением требований закона вынудили 44% респондентов кратно увеличить р
03.10.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с устройствами «Рутокен» — «Базальт СПО» и «Актив» наращивают экосистему для защиты КИИ

т-картами «Рутокен» и ПО «Рутокен плагин». Об этом CNews cообщили представители «Базальт СПО». Обновленный программно-аппаратный стек необходим организациям критической информационной инфраструктуры (КИИ) для ведения юридически значимого электронного документооборота, участия в электронных торгах, взаимодействия с государственными информационными системами и сдачи отчетности в электронном в
04.09.2023 ТУСУР и «ИнфоТеКС» открыли лабораторию «Кибербезопасность КИИ»

тренних угроз информационной безопасности» и «Виртуальная инфраструктура». Центр «Кибербезопасность КИИ» в ТУСУР поможет студентам получить комплексное представление о процессе управления инцид
07.08.2023 Власти решат, к каким системам предъявить повышенные требования безопасности

Критические информсистемы Правительство будет определять объекты, которые будут отнесены к критической информационной инфраструктуре (КИИ) для каждой отрасли и сроки перехода на отечественное ПО. Такое право содержится в законопроекте о безопасности КИИ, который был разработан Минцифры. Сейчас, согласно Постановлению П
01.08.2023 «СВД ВС» и «АМТ-груп «подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП

еданы через InfoDiode посредством СДКУ «Фокус»: OPC UA, MQTT, Modbus TCP/RTU, МЭК-104 и др. Совместное применение АПК «InfoDiode» и СДКУ «Фокус» позволяет решить следующие задачи: защита и мониторинг КИИ. Обеспечивается физическая изоляция объекта наблюдения от сети наблюдателя с одновременным сохранением возможности в онлайн режиме наблюдать за состоянием объекта; работа в режиме жесткого

28.03.2023 В России к критической инфраструктуре допустят ИБ-специалистов без высшего образования

Допуск к КИИ Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) готовит изменения в нормативную базу, которые позволят привлекать специалистов по информационной безопасности (ИБ) со средн
16.03.2023 «МойОфис» выпустил сертифицированную почту для КИИ

ународной арене, тем больше внимания злоумышленников к стратегически важным предприятиям и объектам КИИ. Причем, целью взлома может стать не прямой ущерб, а внедрение с целью дальнейшей долгоср
28.02.2023 Вадим Глущенко, Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации: Странам пора отстаивать свой цифровой суверенитет

дложениями выступит Центр? Вадим Глущенко: Нас особенно интересует проблематика регулирования деятельности глобальных цифровых платформ. На наш взгляд, также важно закрепить в будущем договоре вопрос цифрового суверенитета стран и подчеркнуть ключевую роль государства в управлении глобальной сетью. Конечно, в документе должны быть отражены интересы разных сторон, но следует помнить, что в к
20.02.2023 Николай Агринский, Infosecurity: Вопрос не фрагментарного импортозамещения, а достижения полного цифрового суверенитета остается открытым

ения относительно недавно, пока просто не успели накопить достаточного опыта работы с российскими системами. В целом, остается открытым вопрос не фрагментарного импортозамещения, а достижения полного цифрового суверенитета, что невозможно без создания целостной отечественной ИТ-экосистемы. Она должна включать аппаратное обеспечение на отечественной компонентной базе, системные и прикладные

03.02.2023 В пять раз в 2022 г. выросло число клиентов Axiom JDK, российской платформы Java

овых услуг, государственных информационных систем (ГИС) и критических информационных инфраструктур (КИИ). Число партнеров российской среды разработки и исполнения Java увеличилось в два раза. О
31.01.2023 На российские ОС и СУБД перешла ничтожная часть системообразующих предприятий

Прогресс невелик Только 1,7% субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и 3% системообразующих предприятий полностью заменили иностранные операционные системы (ОС) и системы управления базами данных (СУБД) на отечественные. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылко
24.01.2023 Цифровой суверенитет – главная тема промышленной практической конференции «Эффективное производство 4.0»

сти автоматизации производства, так и готовность предприятий к технологической независимости. Преграды, созданные извне, в результате еще больше стимулировали рост собственных производств, а усиление цифрового суверенитета стало логичным продолжением реализации уже накопленных возможностей. Успешные цифровые решения, оригинальные идеи и уникальный опыт — всё это можно будет увидеть на конфе
08.12.2022 В России построят ИБ-вертикаль под контролем ФСБ

ть защищенность госсектора и бизнеса. Так, 30 марта 2022 г. вышел указ президента № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ», который предписал запретить операторам объектов КИИ использовать средства защиты иностранного производства за исключением случаев отсутствия соответствующих отечественных анало
08.12.2022 В России построят ИБ-вертикаль под контролем ФСБ

ть защищенность госсектора и бизнеса. Так, 30 марта 2022 г. вышел указ президента № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ», который предписал запретить операторам объектов КИИ использовать средства защиты иностранного производства за исключением случаев отсутствия соответствующих отечественных анало
15.11.2022 Инвесторы попросили ЦБ спасти их от краха из-за новых правил формирования критической информинфраструктуры

нформационной безопасности Банка России (ЦБ) замечания к проекту постановления Правительства России «О внесении изменений в правила категорирования объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ», следует из сообщения на сайте НАУФОР. «В случае принятия изменений многие участники финансового рынка юридически станут обладать значимыми объектами, фактически же такие объекты не мо
27.10.2022 Пространство безопасности: защита цифрового суверенитета страны

стники диалога обсудят следующие вопросы: • Как российские разработчики могут реализовать свой потенциал в условиях санкционной войны? • Какие шаги должны быть предприняты для ускорения темпов защиты КИИ? • Стоит ли ужесточать законодательство в области информационной безопасности для бизнеса? • Как найти "точку равновесия" между бизнесом и государством в вопросах предоставления данных о ки
20.10.2022 «Росатом» займется выпуском электроники для критической инфраструктуры России

Электроника для КИИ Госкорпорация «Росатом» займется выпуском электроники и электронных компонентов для субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой н
18.10.2022 ERG внедрила АПК InfoDiode Smart для защиты периметра КИИ своих предприятий

объявили о завершении проекта по внедрению нового продукта линейки AMT InfoDiode – АПК InfoDiode Smart. Проект стал первым применением InfoDiode для защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ) в Казахстане. АПК InfoDiode Smart – средство защиты информации, представляющее из себя аппаратно-программный комплекс по однонаправленной передаче данных. Устройство разработано компанией

19.09.2022 Александр Гольцов -

Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Защита КИИ и АСУ ТП — главный драйвер рынка информационной безопасности

и процессов управления ИБ, в частности реагированию на инциденты. CNews: Какова ситуация на рынке в свете издания Указа Президента «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности КИИ РФ»? Насколько заметным стало его влияние к текущему моменту времени? Александр Гольцов: Недавние указы Президента РФ наделали немало шума в среде специалистов по ИТ и информационной безопа
29.08.2022 Власти разъяснили, как закупать иностранный софт для российской критической инфраструктуры

Российское или евразийское ПО Правительство России опубликовало постановление о правилах перехода субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское ПО. Документ появился 26 августа 2022 г. на портале правовой информации. Постановление подготовлено в рамках указа Президента России о мерах по обеспечению технологической не
15.08.2022 АМТ-ГРУП завершила сертификацию решения для защиты КИИ и АСУ ТП

ения систем физической изоляции сетей при внедрения данного класса систем. В настоящее время регуляторы ужесточают требования к средствам обеспечения информационной безопасности, особенно в отношении КИИ АСУ ТП, успешные атаки на которую могут привести не только к убыткам, но и к техногенным катастрофам. В частности, эти требования подразумевают применение отечественных сертифицированных ре
08.08.2022 Минпромторг требует от субъектов КИИ спланировать переход на российское ПО и «железо» до апреля 2023 года

Восемь месяцев на подготовку Минпромторг России разработал правила перевода объектов КИИ на программно-аппаратные комплексы с российскими компонентами. Подготовить план миграции компании должны до 1 апреля 2023 г., сообщается в проекте постановления правительства, опубликованно
20.06.2022 Кибербезопасность КИИ: от теории к практике

нно невозможно. Не добавляет оптимизма и нехватка квалифицированных кадров в отрасли. Указ Президента РФ от 30 марта 2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности КИИ РФ» С 1 января 2025 г. органам государственной власти и заказчикам запрещается использовать иностранное ПО на значимых объектах критической информационной инфраструктуры. Читать полностью В
02.06.2022 Безопасная «удаленка» для КИИ: как организовать и развивать

нциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды до 1-го класса защищенности включительно;• в значимых объектах КИИ до 1-ой категории включительно;• в информационных системах общего пользования II класса;• для обработки любой конфиденциальной информации, доступ к которой ограничен в соответствии с Консти
30.05.2022 «МПС софт» и «АМТ-груп» подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП

редством MasterSCADA/MasterOPC: OPC DA, OPC UA, IEC60870-5-104, IEC61850 MMS и др. Совместное применение АПК «Infodiode» и MasterSCADA/MasterOPC позволяет решить следующие задачи: защита и мониторинг КИИ. Обеспечивается физическая изоляция объекта наблюдения от сети наблюдателя с одновременным сохранением возможности в онлайн режиме наблюдать за состоянием объекта; создание основы для орган
05.05.2022 На «Ред ОС» заработала программа для инженеров КИИ

омент на “Ред ОС” работают сотрудники федеральных и региональных органов исполнительной власти более 50 регионов страны. Операционную систему активно используют госкорпорации, в том числе на объектах КИИ. Ее популярность обусловлена высокими стандартами безопасности, удобством в использовании, а также развитой экосистемой, которая предоставляет среду для решения самых разных задач. FlowVisi
15.04.2022 В России создана комиссия по безопасности критической ИТ-инфраструктуры. Ее возглавит Дмитрий Медведев

едев отвечает за ИТ В России создана межведомственная комиссия Совета безопасности (СБ) по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития критической информационной инфраструктуры (КИИ). Ее возглавит зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Указ об этом Президент России Владимир Путин подписал 14 апреля 2022 г. Документ опубликован на официальном портале прав
07.04.2022 Фонд «Сколково» запустил центр поддержки цифрового суверенитета

ИТ-продуктов до переподготовки персонала и изменения цифровой культуры. Чтобы оперативно помочь как можно большему числу компаний, подключили к работе экспертов от наших партнёров с ИТ-рынка. И сайт “Цифровой суверенитет” станет площадкой для их прямого общения». Платформа объединяет более чем 50 экспертов в области импортозамещения. Методика позволяет ознакомиться с опытом экспертов, отобр
07.02.2022 «АйТи бастион» и «СайберЛимфа» договорились об интеграции решений в интересах объектов КИИ

инения, хранить полную копию трафика пользовательских сессий для аудита и расследования. «Интеграция с решениями компании «СайберЛимфа» позволяет нам предлагать крупному бизнесу, в том числе объектам КИИ, комплексные решения. Они закрывают целый ряд требований регуляторов и обеспечивают не только надежную защиту и мониторинг, но и позволяют экономить ресурсы при внедрении решений в действую
22.12.2021 Александр Гольцов -

Вместо разделения на ИБ и ИТ необходим комплексный подход

«Большинство компаний находятся на финишной прямой или уже завершили внедрение СЗИ в соответствии с требованиями закона о КИИ» CNews: Каковы были определяющие тренды для российского рынка ИБ в 2020–2021 годах? Александр Гольцов: Можно выделить два основных фактора, которые существенно влияют на отечественный рынок
30.11.2021 10 простых шагов: Как обеспечить безопасность КИИ

1 Планируем защиту КИИ на этапе строительства 2 Проводим анализ текущей инфраструктуры и объектов, входящих в ее состав 3 Определяем сегменты сети и объекты, подлежащие защите 4 Выбираем схему включения средств з
23.09.2021 «АМТ-груп» объявляет о расширении линейки продуктов АМТ InfoDiode

«АМТ-груп» объявляет о выводе на рынок нового устройства класса диод для обеспечения комплексной защиты КИИ – «InfoDiode SMART». Название устройства отражает принципиально новый подход к организации защиты сетевого периметра с использованием однонаправленных шлюзов. Ключевой функцией InfoDiode SM
10.08.2021 «Ростелеком-Солар» защитил персональные данные и объекты КИИ оператора «Тывасвязьинформ»

ированы требования к системе обеспечения информационной безопасности и проведены работы по классификации по 152-ФЗ и категорированию по 187-ФЗ. При проектировании системы защиты персональных данных и КИИ специалисты дирекции по интеграции «Ростелеком-Солар» учли пересечения требований 152-ФЗ и 187-ФЗ и разработали оптимальный набор технических и организационных мер обеспечения ИБ, закрывающ
06.07.2021 Group-IB и «Ротек» объявили о сотрудничестве для защиты объектов КИИ от технологических рисков и киберугроз

рупнейшего американского трубопровода Colonial Pipeline Co., на водоочистные сооружения в Израиле и США или атомную энергетику в Индии, наглядно демонстрируют не только повышенный интерес атакующих к критически важной инфраструктуре, но и сравнительно низкий уровень готовности большинства предприятий противостоять актуальным киберугрозам, — уверен Илья Сачков, CEO Group-IB. — В 90% случаев

28.06.2021 Власти: Критическая инфраструктура перейдет на российское «железо» с большим опережением — с 2023 года

Российское железо для КИИ с опережением графика Использование иностранных решений на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) России, включая не только ПО, но и электронное оборудование, при н
02.06.2021 Исследование: в России каждая десятая организация – субъект КИИ заражена вредоносным ПО

Согласно исследованию центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар», каждая десятая российская организация из числа субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) уже скомпрометирована различными семействами вредоносного ПО. Помимо этого, часть уязвимостей, которые эксперты находят в объектах КИИ, хоть и были опубликованы еще 10 лет назад, до
31.05.2021 Путин ввел штрафы за нарушения на объектах критической ИТ-инфраструктуры

Штрафы за нарушение требований к безопасности КИИ Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за нарушение требований по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры (
18.05.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-Солар» рассказали об атаках иностранных проправительственных кибергруппировок на российские органы власти

стелекома», провели пресс-конференцию, посвященную новым киберугрозам национального масштаба. По данным НКЦКИ, за 2020 г. профессиональные атаки на субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ, в том числе на крупные органы государственной власти, продемонстрировали рост более чем на 40% в сравнении с 2019 г. Для проникновения в инфраструктуры субъектов КИИ и федеральн
14.05.2021 Власти: Переход на российское «железо» и ПО грозит «необоснованными расходами» бизнеса и государства

Минэкономики недовольно Министерство экономики России раскритиковало план Минцифры по импортозамещению на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Ведомство разместило отрицательный отзыв на этот план, описанный в проекте постановления Правительства и опубликованный Минцифры на портале проектов нормативных правовых актов. По мнению


Публикаций - 1597, упоминаний - 1694

Кибербезопасность замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1120 184
Microsoft Corporation 23943 152
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 166 121
Oracle Corporation 6450 115
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 122 107
IBM - International Business Machines Corp 9295 96
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Экзософт - Exosoft 129 96
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4411 91
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10490 84
SAP SE 5040 79
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 89 79
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 799 71
7440 71
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6521 67
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 656 65
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 72 64
VMware 2221 60
Ред Софт - Red Soft 488 58
Intel Corporation 11815 54
Softline - Софтлайн 2272 49
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2972 49
Dell EMC 4969 47
Google LLC 11255 45
Базальт СПО - BaseALT 465 45
Cisco Systems 4968 43
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 97 42
InfoWatch - Инфовотч 957 39
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 401 36
HP Inc. 5601 35
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 993 32
5nine Software 1879 31
Код Безопасности 507 30
Red Hat 1263 27
Крок - Croc 1751 26
Huawei 3638 25
Bellsoft - БеллСофт 49 25
Yandex - Яндекс 6208 24
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 455 24
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1681 24
AMT Group - АМТ-Груп 323 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 55
РЖД - Российские железные дороги 1720 30
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6037 26
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6771 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2557 21
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 423 20
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2573 17
Газпром ПАО 1201 16
Открытие ФК - Банк Открытие 520 16
Почта России ПАО 1966 16
Visa International 1899 14
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 449 11
Лента - Сеть розничной торговли 1831 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 10
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 468 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1342 9
Газпром нефть 534 9
Альфа-Банк 1650 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 375 8
Резонанс НПП 353 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 891 7
НСПК - Национальная система платежных карт 666 7
Транснефть 279 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 304 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 398 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 333 6
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 125 6
Роснефть НК - нефтяная компания 494 6
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 166 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 439 6
Связной ГК 1354 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 609 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1965 6
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 410 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 962 6
ВсеИнструменты.ру 243 6
Верный - торговая сеть 267 5
Россети Ленэнерго 2334 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 232 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 743 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3199 320
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9994 305
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 131
Президент Российской Федерации 3962 100
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5453 96
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2119 92
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4798 70
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4009 51
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 46
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1691 45
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 43
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3132 34
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2523 33
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2632 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2585 30
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 29
Федеральное казначейство России 1628 29
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1724 29
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2480 28
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1238 25
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1274 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1641 22
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 856 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1094 18
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 239 17
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 696 16
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 333 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2080 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 573 14
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1001 14
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 211 14
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 418 14
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 122 13
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 103 13
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 81 12
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 730 11
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 375 11
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 66 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1769 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 497 57
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 614 21
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 13
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 100 12
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 262 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6167 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 260 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 275 5
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 44 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 5
TIA - Telecommunications Industry Association 88 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 4
OWASP - Open Web Application Security Project 74 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 175 3
Linux Foundation 176 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 3
Коммунизм - Коммунистические партии 75 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 173 2
Международная академия связи - МАС 37 2
ASF - Apache Software Foundation 106 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 80 2
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 83 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 236 2
Единая Россия - Политическая партия 277 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 30 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 14 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 19 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 2
Sheltered Harbor Alliance 1 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 1
АСКОНД - Ассоциация предприятий кондитерской промышленности 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56990 1137
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14193 645
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21793 602
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42480 500
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27010 479
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23041 425
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18459 366
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27405 311
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5235 295
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9814 290
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14105 280
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10562 246
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9965 244
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8524 230
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5071 220
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6243 210
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8797 195
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9694 191
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5641 188
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11409 186
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11529 177
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2951 177
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9623 169
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6340 159
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9244 157
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17931 149
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19691 142
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8561 138
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 934 132
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1522 132
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5339 132
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18784 130
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5494 128
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 480 122
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10680 112
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5224 110
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11496 108
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13809 108
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3712 106
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4870 106
Linux OS 8791 271
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3641 142
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 161 119
MobilityLab WorksPad 175 118
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost 144 117
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 133 116
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 134 116
РусБИТех - Astra Linux ALD Pro 154 116
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 137 116
Microsoft Windows 14864 111
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 908 89
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 100 87
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 195 79
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 360 75
Ред ОС 567 64
Oracle Java - язык программирования 2837 61
Microsoft Windows 2000 12693 56
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 585 44
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4436 43
Google Android 13130 38
Apple iPhone 6 6176 37
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 176 36
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1142 35
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 839 35
Новые облачные технологии - МойОфис 601 35
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2925 34
Microsoft SQL Server 1516 30
Microsoft Office 3558 29
VMware vSphere 526 28
Oracle Java Development Kit - JDK 124 28
Intel x86 - архитектура процессора 1689 28
Apple iOS 7169 27
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 414 26
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 236 25
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 100 24
Microsoft Azure 1352 24
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 326 23
AMT Group - InfoDiode АПК 41 23
Microsoft Exchange 1369 23
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 266 22
Путин Владимир 2871 73
Рустамов Рустам 303 48
Шадаев Максут 762 31
Чернышенко Дмитрий 514 30
Сивцев Илья 94 25
Паршин Максим 306 22
Мишустин Михаил 552 21
Касперская Наталья 280 18
Гольцов Александр 69 18
Тараканов Дмитрий 32 17
Ляпунов Игорь 96 16
Шпак Василий 146 16
Белокрылов Александр 27 16
Рудевский Антон 35 15
Власов Сергей 98 15
Смирнов Алексей 212 15
Мылицын Роман 103 14
Калина Роман 62 12
Яценко Вадим 17 12
Бутенко Юрий 64 12
Покровский Иван 96 11
Фишер Андрей 69 11
Дрюков Владимир 37 10
Таипов Расул 11 10
Катамадзе Анна 74 10
Володкович Вячеслав 88 10
Чамара Денис 59 10
Никифоров Николай 1173 10
Солодовников Денис 94 10
Евстигнеев Сергей 21 10
Янкин Андрей 27 9
Герасимюк Максим 20 9
Козырев Алексей 295 9
Бойко Елена 152 9
Чернякова Елена 29 9
Карпов Роман 27 9
Цариковский Федор 32 9
Гуревич Раиса 16 9
Комиссаров Дмитрий 209 9
Медведев Дмитрий 1638 9
Россия - РФ - Российская федерация 129514 1109
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50954 170
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40502 160
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13544 96
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15724 89
Европа 21590 75
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15878 68
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13897 55
Германия - Федеративная Республика 12324 49
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13136 40
Украина 7423 37
Беларусь - Белоруссия 4793 27
Ближний Восток 2796 27
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 26
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2662 26
Индия - Bharat 5203 26
Африка - Африканский регион 3347 25
Азия - Азиатский регион 5232 24
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2426 23
Франция - Французская Республика 7652 22
Земля - планета Солнечной системы 10049 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6652 22
Япония 13069 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2493 21
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1027 19
Россия - СФО - Томская область - Томск 824 18
Россия - СЗФО - Калининградская область 1095 18
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1925 17
Южная Корея - Республика 6392 16
Канада 4759 16
Европа Восточная 3034 15
Америка Латинская 1733 15
Америка Северная 3134 15
Россия - УФО - Тюменская область 1015 15
Казахстан - Республика 5173 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3461 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 14
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1075 13
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 586 13
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1026 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46670 829
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5344 437
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43939 418
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11664 380
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25584 205
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11526 198
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16055 176
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 719 165
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4859 149
Энергетика - Energy - Energetically 4625 128
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3372 127
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9776 117
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4865 115
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6320 109
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6830 107
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Русский язык - День русского языка - 6 июня 10284 47
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2597 46
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3010 44
Коммерсантъ - Издательский дом 1450 30
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11062 30
Ведомости 690 10
TAdviser - Центр выбора технологий 329 9
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 743 7
The Register 1470 7
Forbes - Форбс 678 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 871 5
ZDnet 598 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 587 4
N+1 - Издание 143 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2717 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 3
FT - Financial Times 1183 3
Bloomberg 1165 3
BleepingComputer - Издание 248 3
NYT - The New York Times 1011 3
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Computer Weekly 373 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5814 2
РИА Новости 835 2
Phys.org 973 2
CNews - ZOOM.CNews 1801 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 78 2
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 77 2
Times 655 2
The Washington Post 315 2
Госрасходы - портал 61 2
South China Morning Post 39 2
WikiLeaks 116 2
Российская газета 253 1
China Daily 65 1
Rambler - Секрет фирмы 34 1
Virus Bulletin 33 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 155 1
Независимая газета 12 1
DigiTimes - Издание 1302 1
GigaOM 70 1
InformationWeek 241 1
Silicon 509 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7639 82
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2556 60
Gartner - Гартнер 3516 58
IDC - International Data Corporation 4882 51
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 556 10
Forrester Research 815 9
Juniper Research 511 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 344 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 276 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 5
Fortune Global 500 284 5
CNews Инновация года - награда 99 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 4
Wainhouse Research 40 3
Oxford Economics 12 3
Cybersecurity Ventures 7 3
Markets&Markets Research 107 3
Frost & Sullivan 202 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 60 2
IBM Research 107 2
IBM Institute for Business Value 25 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 53 2
A2:Research 8 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 49 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 42 2
B2B International 50 2
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
TeleGeography Research 39 1
Moody's Investors Service 135 1
IHS Infonetics Research 90 1
BroadGroup 6 1
Fortune Global 1000 50 1
Infonetics Research 98 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
Fortune Global 50 7 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Backup and Recovery Software Solutions 5 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure 3 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 634 16
РАН - Российская академия наук 1824 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 514 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1349 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 301 8
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 165 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 90 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 775 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 327 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 142 6
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 286 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 254 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 713 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 190 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 182 4
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 42 3
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 22 3
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University of Oxford - Оксфордский университет 194 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 24 2
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ТГУ - Томский государственный университет 142 2
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Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 141 2
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