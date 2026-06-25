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Кибербезопасность КИИ Критическая информационная инфраструктура Critical information infrastructure Цифровой суверенитет Digital sovereignty

Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty

СОБЫТИЯ


25.06.2026 Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

стались без присмотра С 2022 года российские компании из критической информационной инфраструктуры (КИИ), банки и госорганы перевели ключевые системы на отечественное ПО. По данным реестра Минц
23.06.2026 «R-Vision КИИ» получил обновление

R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, выпустил обновление «R-Vision КИИ», которое позволяет автоматизировать ряд задач и выстроить прозрачный процесс обеспечения
22.06.2026 РТК-ЦОД получил право размещать в «Облаке КИИ» информационные системы организаций, подконтрольных Банку России

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, подтвердил соответствие инфраструктуры «Облака КИИ» стандарту ГОСТ 57580, регулирующему защиту информации при проведении банковских и финансовых операций. Успешное прохождение сертификации позволяет РТК-ЦОД использовать платформу «Облако

17.06.2026 VK Tech аттестовал VK Secure Cloud для размещения значимых объектов КИИ

h. Это снимает зависимость от релизного цикла сторонних вендоров, поэтому мы можем гарантировать заказчикам долгосрочную поддержку и развитие платформы под их задачи. Расширение аттестата до объектов КИИ первой категории закрывает для субъектов критической инфраструктуры весь спектр регуляторных требований на одной платформе», — сказал директор бизнес-сегмента B2G VK Tech Иван Бурдело.
10.06.2026 «РТК-ЦОД» запустила в «Облаке КИИ» сервис сертифицированного безопасного подключения «ГОСТ-VPN»

орпоративных ресурсов к облачной инфраструктуре с применением сертифицированных алгоритмов шифрования, соответствующих ГОСТ. Новый сервис «ГОСТ-VPN» работает в периметре флагманского продукта «Облако КИИ», созданного на базе отечественного оборудования и ПО для критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщил представитель «РТК-ЦОД». «ГОСТ-VPN» обеспечивает гарантированно вы
04.06.2026 «Булат» и СПбПУ договорились о стратегическом партнерстве для укрепления цифрового суверенитета

тор СПбПУ Андрей Рудской. Основные цели партнерства — развитие кадрового потенциала для ИТ-отрасли, совместная разработка и продвижение цифровых продуктов и сервисов для укрепления технологического и цифрового суверенитета. В рамках соглашения планируется организация производственной практики для студентов СПбПУ в компании «Булат», содействие в трудоустройстве выпускников университета, а та
27.05.2026 ГК Softline и GreenMDC объединят усилия для развития ИТ-инфраструктуры и цифрового суверенитета регионов России

модульных центров обработки данных (МЦОД), подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Стороны объединят усилия для достижения национальных целей, в том числе для развития ИТ-инфраструктуры и цифрового суверенитета регионов России. Об этом CNews сообщили представители Softline. Стороны намерены объединить ресурсы для создания распределенной сети МЦОД на территории России, от Калинин
27.05.2026 РТК-ЦОД запустил размещение клиентского оборудования в зоне внешних подключений «Облака КИИ»

Как это работает Новая услуга позволяет заказчикам реализовать гибридную ИТ-архитектуру с опорой на «Облако КИИ» — флагманский продукт РТК-ЦОД, предназначенный для работы с объектами критической инфраструктуры и реализованный на отечественном оборудовании и ПО. Unit-colocation предусматривает размеще
21.05.2026 «Релэкс» и ВолГУ: подготовка кадров для цифрового суверенитета

ред учебным заведением стояла задача дать студентам практические навыки администрирования и безопасной работы с базами данных, которые реально применяются в критической информационной инфраструктуре (КИИ) и государственных системах. Использование зарубежных СУБД в учебном процессе не только создавало технологическую зависимость, но и тормозило подготовку кадров для массового перехода россий
20.05.2026 В России представлено отечественное решение для защиты данных в госсекторе и на объектах КИИ

о решения. Мы реализовали такую степень синергии между платформой виртуализации и дисковой подсистемой, при которой инфраструктура способна автоматически парировать аппаратные инциденты. Для объектов КИИ и госсектора это означает сохранность данных и работоспособность сервисов в режиме 24/7 независимо от внешних факторов», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТ
19.05.2026 «Ростелеком» и «Центр беспилотных систем и технологий» реализуют совместные проекты на предприятиях ВПК и объектах КИИ

бъединяем отраслевую экспертизу с компетенциями „Ростелекома“. У компании есть успешные тесты беспилотного транспорта на 5G и защищенное облако для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Нам это нужно, чтобы закрывать задачи ВПК и КИИ по трем направлениям: связь, данные, искусственный интеллект. Пока совместные проекты только стартуют, но потенциал конкретный: наши
13.05.2026 Российский госстандарт на ПАК будет пересмотрен

Пересмотр стандарта Предварительный национальный стандарт о терминах и определениях на доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК) для критической информационной инфраструктуры (КИИ) будет пересмотрен в 2026 г., пишет ТАСС, ссылаясь на заявление участника разработки стандартов, руководителя проекта Департамента технической политики в ИT «Росатома» Дмитрия Гоголева. Док
07.05.2026 В России появятся критерии оценки уровня безопасности ИТ-систем КИИ

ика оценки Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) разработает показатели и методику оценки уровня защищенности ИТ-систем объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), проверки по которой будут проводиться не реже одного раза в полгода, указано в разработанном ведомством проекте постановления Правительства, выяснили «Ведомости». Документ дополнит указ П
04.05.2026 Red Security: доля кибератак на критическую инфраструктуру России достигла рекордных 77%

Red Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, зафиксировала рекордное усиление хакерской активности в отношении критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации. В I квартале 2026 г. доля таких атак почти достигла 80%, это рекордно высокий показатель за последние несколько лет. Согласно данным центра мониторинга и реагирования
22.04.2026 РТК-ЦОД обновил платформы «Базиса» для своего защищенного облака

Dynamix и средства защиты виртуальных сред Basis Virtual Security. В результате заказчикам «Облака КИИ» стал доступен ряд новых возможностей: гибкое управление размером хранилища, перемещение

22.04.2026 РТК-ЦОД обновил решения экосистемы «Базис», формирующие инфраструктурный слой «Облака КИИ»

нтрах компании. Обновленные решения Basis Dynamix и Basis Virtual Security являются основой «Облака КИИ» — первого на российском рынке защищенного облака, построенного на отечественных решениях
20.04.2026 Российские ведомства и госорганизации накажут за неправильную установку российского ПО. Но заплатить штраф выгоднее, чем ставить ПАК

щенные при доверенные программно-аппаратные комплексы (ПАК) на объектах критической инфраструктуры (КИИ). Объекты КИИ – это критически важные сети и информационные системы субъектов К
15.04.2026 Кадровый коллапс в КИИ: RTM Group прогнозирует многомиллионные убытки из-за дефицита ИБ-специалистов

Эксперты компании RTM Group, специализирующейся на кибербезопасности и праве в ИТ, предупреждают: уровень нехватки квалифицированных кадров в сегменте критической информационной инфраструктуры (КИИ) составляет 43%, что ставит под угрозу стабильность ключевых отраслей экономики и ведет к неэффективному расходованию бюджетов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, охватившего

ERP признали объектами КИИ — кто ответит за безопасность SAP и «1С»

ERP признали объектами КИИ — кто ответит за безопасность SAP и «1С» Римма Кулешова менеджер продукта SafeERP компани
13.03.2026 «Борей Технологии» и «Адвилабс Рус» представили ОС общего назначения «Х С01-03»

азначена для предприятий с повышенными требованиями к стабильности и безопасности и позволяет построить защищённую современную ИТ инфраструктуру на отечественных компонентах для госсектора и объектов КИИ. Ключевая особенность «Х С01-03» («Союз») и Uncom OS — это разделение разработки программного обеспечения на две целевые операционные системы. Данный подход позволяет оптимально распределят
06.03.2026 ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета

пании «Логика молока», модератор конференции: Главной ИБ-проблемой крупного бизнеса являются атаки на цепочки поставок Станислав Погоржельский, технологический евангелист VK Cloud&Data, напомнил, что цифровой суверенитет — это глобальная, а не чисто российская задача. Существует три уровня зависимости от иностранных технологий: юридическая (например, вендор под иностранной юрисдикцией), тех
20.02.2026 ПСБ предложил переосмыслить подходы к оценке цифрового суверенитета

ния. Сессия ПСБ была посвящена переосмыслению подходов к оценке и измерению цифрового суверенитета «Цифровой суверенитет — уже давно не политический термин и не пункт в стратегии развития компа
12.02.2026 Компания Security Vision представила обновленный продукт Security Vision КИИ

Компания Security Vision вывела на рынок обновленный продукт Security Vision КИИ, обеспечивающий реализацию требований законодательства в части критической информационной инфраструктуры в автоматизированном режиме. Ключевые обновления включают в себя: Сферы деятельности
12.02.2026 Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам

с 1 января 2028 г. разрешено закупать и устанавливать только российские ПАК. Уже к 2030 г. субъекты КИИ должны перевести свою ИТ-инфраструктуру на российский стек. Однако в этом правиле есть ис
05.02.2026 OCS и «Тринити» объединяют усилия для защиты КИИ

рстве. Благодаря дистрибьюторской сети OCS решения вендора станут более доступными для крупного бизнеса и государственных организаций, работающих в сегменте критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом CNews сообщили представители OCS. Портфель OCS пополнился серверами «Тринити» для коммерческих компаний и государственных организаций. Решения оснащены мощнейшими процессорами Int
29.01.2026 На российских объектах критической информационной инфраструктуры найдено более 1,2 тыс. нарушений

инимальный уровень киберзащиты Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России выявила более 1,2 тыс. нарушений в сфере киберзащиты критической информационной инфраструктуры (КИИ), пишет «Коммерсант». Среди ключевых причин сложившейся ситуации ведомство называет системное отстранение специалистов по информационной безопасности (ИБ) от бизнес-процессов и отсутствие п
28.01.2026 Уголовная ответственность за атаки на критическую инфраструктуру наступит только при доказанном ущербе. За ошибки эксплуатации дадут штраф

Думы (Госдумы) уточнили ответственность за кибератаки на критическую информационную инфраструктуру (КИИ) России, пишет «Коммерсант». Эксперты при этом указывают, что возможность избежать уголов
27.01.2026 Михаил Россиев, «Кью-центр»: Цифровой суверенитет — это не замена софта, а управляемость и безопасность в любых условиях

немаловажным остается вопрос соблюдения законодательных норм, особенно, для компаний, работающих с КИИ. Без этого фундамента невозможны ни предсказуемый рост, ни технологическое лидерство. Мих
22.01.2026 iTProtect спроектировал подсистему безопасности для транспортного объекта КИИ

в соответствии с требованиями законодательства России о критической информационной инфраструктуре (КИИ) и защите персональных данных (ПДн). Команда подобрала необходимые решения и смоделировал
24.12.2025 Кейс УЦСБ: кастомный фаззинг подтвердил соответствие промышленного ПО требованиям ФСТЭК России

и обеспечению соответствия его ПО пункту 29.3 Приказа ФСТЭК России № 239. Это позволило заказчику укрепить свой статус как надежного поставщика для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом CNews сообщили представители УЦСБ. ООО «КомКонт Текнолоджис» специализируется на технической поддержке систем управления турбомашинными агрегатами на базе промышленных программиру
23.12.2025 Опрос «К2Тех»: треть компаний не готова к ужесточению требований КИИ для ERP

Компания «К2Тех» провела опрос, посвященный готовности бизнеса к потенциальному включению систем управления предприятием (ERP) в перечень критической информационной инфраструктуры (КИИ). Опрос охватил более 200 руководителей среднего и высшего звена из ключевых секторов экономики: нефтегазового, энергетики, машиностроения, металлургии, химической, пищевой и FMCG-промышлен
18.12.2025 Платформа Neoflex NEOMSA APIM готова к внедрению на объектах КИИ

ению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ». Таким образом, NEOMSA APIM отвечает государственным стандартам безопасности и может применяться на значимых объектах КИИ. Для заказчиков из отраслей с повышенными требованиями к защите (банковский сектор, госструктуры, энергетика и др.) это означает, что решение готово к эксплуатации в строгом соответствии с

02.12.2025 Secret Technologies и Axiom JDK формируют единый стек защищенной работы с файлами для ГИС и КИИ по требованиям ФСТЭК

va Axiom JDK Certified. Совместное решение формирует надежный импортонезависимый стек для корпоративных и государственных заказчиков, обеспечивая максимальный уровень безопасности для использования в КИИ и ГИС. Об этом CNews сообщили представители АО «Аксиом». Интеграция с Axiom JDK Certified укрепляет технологическую архитектуру Secret Cloud Enterprise, повышая эффективность и обеспечивая

28.11.2025 «РТК-ЦОД» запустил новую площадку «Облака КИИ» в московском дата-центре

ЦОД «Остаповский-2» стал второй инфраструктурной площадкой «Облака КИИ» в Москве. По последним исследованиям iKS-Consulting, в стране насчитывается более 50 тыс
20.11.2025 Atlas и «Роса» разрабатывают совместное решение для защиты данных объектов КИИ

сохранность, доступность и надежность данных на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Главные компоненты решения — это реестровая СХД Atlas.SM и сертифицированная ФСТЭК плат
17.11.2025 Глава ИТ-холдинга «Т1»: доверенные среды разработки и репозиторий открытого ПО — определяющие факторы защищенности КИИ

озрачной проверки технологий по трем ключевым критериям: техническому, юридическому и операционному. Это обеспечит безопасность и предсказуемость жизненного цикла ПО, что особенно важно для субъектов КИИ. Не менее важно сфокусироваться и на развитии суверенных безопасных ПАКов, в том числе для задач промышленной автоматизации и внедрения искусственного интеллекта. К примеру, доверенные ПАКи
11.11.2025 Глава Минцифры на CNews FORUM объяснил, кому и как можно сдвигать сроки по импортозамещению на объектах КИИ

всех Штрафовать будут компании за отказ классифицировать элементы своей инфраструктуры как объекты КИИ и за нарушение сроков по импортозамещению. Что касается классификации — правительство буд
07.10.2025 ТСЗП при помощи Itprotect выполнила требования по безопасности КИИ

езопасности, провела обследование инфраструктуры и систем компании «Технологические системы защитных покрытий» (ТСЗП). За 2 месяца специалисты разработали полный пакет документации по защите объектов КИИ: от модели угроз, положений и инструкций до технического проекта на создание системы безопасности. Компания «Технологические системы защитных покрытий» — представитель отечественного рынка

02.10.2025 Компания «Синимекс» реализовала проект по замене критически важной платформы для «Росгосстраха»

Компания «Синимекс» завершила проект по разработке и внедрению новой критически важной для бизнеса платформы для «Росгосстраха». Основной задачей было повышение производительности и отказоустойчивости ключевых бизнес-процессов, а также замена платформы иностранн
30.09.2025 «Синимекс» реализовала проект по замене критически важной платформы для «Росгосстраха»

Компания «Синимекс» завершила проект по разработке и внедрению новой критически важной для бизнеса платформы для «Росгосстраха». Основной задачей было повышение производительности и отказоустойчивости ключевых бизнес-процессов, а также замена платформы иностранн

Публикаций - 3821, упоминаний - 4463

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 537
Microsoft Corporation 25775 263
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 243
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 218
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 218
Ростелеком 10948 214
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 212
9594 202
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 201
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 200
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 189
Softline - Софтлайн 3743 187
Oracle Corporation 7074 179
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 149
SAP SE 5601 139
Ред Софт - Red Soft 1236 139
IBM - International Business Machines Corp 9699 128
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 125
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 123
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 114
Код Безопасности 812 113
Broadcom - VMware 2610 110
Intel Corporation 12811 95
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 94
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 91
Cisco Systems 5372 87
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 83
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 83
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 83
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 81
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 79
Газинформсервис - ГИС 496 79
Google LLC 12688 78
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 76
InfoWatch - Инфовотч 1185 74
Yandex - Яндекс 9215 68
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 65
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 65
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 60
Dell EMC 5180 59
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 133
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 83
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 81
РЖД - Российские железные дороги 2096 76
Газпром ПАО 1493 55
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 53
Почта России ПАО 2370 45
ГПБ - Газпромбанк 1273 39
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 36
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 35
Альфа-Банк 1979 33
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 31
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 30
Газпром нефть 725 30
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 30
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 25
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 25
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 24
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 22
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 21
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 20
Русагро Группа Компаний 379 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 20
Северсталь ПАО - Severstal 629 19
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 19
НСПК - Национальная система платежных карт 948 19
МКБ - Московский кредитный банк 657 19
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 19
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 18
Кофемания 85 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 16
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 16
Visa International 1993 15
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 932
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 749
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 305
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 289
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 224
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 200
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 171
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 117
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 114
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 91
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 77
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 71
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 67
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 56
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 51
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 47
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 46
Федеральное казначейство России 1949 45
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 44
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 40
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 38
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 38
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 36
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 32
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 28
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 28
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 27
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 26
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 26
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 23
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 23
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 23
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 23
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 22
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 21
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 21
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 19
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 18
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 17
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 118
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 45
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 22
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 22
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 20
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 16
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 15
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 14
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 10
OWASP - Open Web Application Security Project 146 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 4
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 4
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 4 4
Apache Software Foundation - ASF 231 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
TIA - Telecommunications Industry Association 90 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 4
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 4
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 3
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 3
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 2263
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 1930
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1806
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 1052
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 990
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 873
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 786
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 779
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 696
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 689
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 678
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 553
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 535
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 533
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 525
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 502
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 482
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 449
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 429
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 422
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 422
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 416
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 386
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 369
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 349
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 330
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 315
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 313
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 305
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 246
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МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 227
Linux OS 11533 607
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 361
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 248
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 248
Microsoft Windows 16882 234
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 232
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 228
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 226
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 225
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 220
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 219
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 219
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 200
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 181
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 170
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 218 130
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 125
Oracle Java - язык программирования 3469 117
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 102
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 97
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 93
Google Android 15243 92
FreePik 1841 87
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 83
Новые облачные технологии - МойОфис 958 82
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Intel x86 - архитектура процессора 2151 68
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Microsoft Office 4170 56
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Oracle Java Development Kit - JDK 207 54
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Apple iOS 8583 52
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 17
CNews Инновация года - награда 155 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 12
Forrester Research 834 11
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 10
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 10
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 9
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 6
Cybersecurity Ventures 11 5
CNews Мишень 186 5
Fortune Global 500 295 5
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 28 4
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 4
Российский рынок ERP 24 4
Markets&Markets Research 113 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 4
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 4
Frost & Sullivan 207 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
CNews Рынок ИТ-услуг 171 4
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 4
Oxford Economics 13 3
Technavio 29 3
Wainhouse Research 40 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 3
Business Research Company 5 2
MAR Consult - Мар Консалт 29 2
Piccard - Пикард 5 2
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 2
Juniper Research 131 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
IBM Research 111 2
CNews Fast рейтинг 55 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 34
РАН - Российская академия наук 2122 28
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 27
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 25
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 23
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 23
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 23
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 14
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 14
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 13
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 10
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 9
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 9
ТГУ - Томский государственный университет 233 9
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 8
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 8
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 8
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 7
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 5
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 5
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 5
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 5
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
Базальт СПО - Альт академия 38 4
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 4
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 4
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ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 6
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Capture the Flag - CTF 56 3
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Армия - Международный военно-технический форум 68 2
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Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
itSMF - IT Service Management Forum 40 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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