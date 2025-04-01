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«РТК-Сервис» разработал единый стандарт работ для инженеров, обслуживающих КИИ операторов связи

Обслуживание критической информационной инфраструктуры (КИИ) телеком-операторов –ответственная задача, которой должны заниматься только профессионалы. Для того, чтобы стабильно оказывать высококвалифицированные сервисные услуги, ИКТ-компания «РТК-Сервис» разработала собственную методологию оценки компетенций инженерного состава. На ее основе в компании создан единый стандарт работ специалистов на сетях связи. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«В РТК-Сервис есть два приоритетных направления. Первое — поддерживать высокий уровень качества работ для наших заказчиков, независимо от их расположения, не важно, работаем мы в Москве или Хабаровске. А квалификация специалистов всегда прямо влияет на результат. Второе – это развитие инженерных талантов. Мы собираем команду не просто специалистов, а элиту инженеров, которая сможет реализовывать самые сложные проекты на сетях российских операторов связи. Это важно, потому что многие проекты, которые мы ведем, имеют стратегическое значение для всей страны», — сказал генеральный директор «РТК-Сервис» Андрей Кононенко.

«В РТК-Сервис работает более 750 человек, и около 60% сотрудников – это инженеры и технические специалисты. Люди – самая большая ценность для нас. Поэтому необходима «тонкая» настройка навыков каждого специалиста по унифицированному стандарту. Только так мы сможем быть уверенными в том, что оказываем услуги одинаково высокого качества во всех точках присутствия наших заказчиков. Кроме того, новая система не только оценивает, но и поддерживает постоянное обучение наших сотрудников, так как позволяет выявить точки роста в компетенциях и быстро скорректировать развитие специалистов», – сказала директор по работе с персоналом «РТК-Сервис» Мария Серая.

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