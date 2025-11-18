Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация

Разделы

СОБЫТИЯ


18.11.2025 Более 30% звонков на горячую линию службы технической поддержки Портала поставщиков обрабатывает голосовой помощник

технической поддержки Портала поставщиков с 2024 г. В Департаменте информационных технологий города Москвы отметили, что за это время голосовой помощник обработал свыше 56,8 тысячи обращений, ч
18.11.2025 Московские видеоигровые студии договорились о партнерстве с мировыми гигантами в Южной Корее

ддержке международных платформ. Об этом CNews сообщили представители Агентства креативных индустрий Москвы. Так, компания Antelus Games договорились о подписании контракта с международным серви
17.11.2025 Три тысячи совместных закупок провели заказчики из Москвы на портале поставщиков за девять месяцев 2025 года

Этот формат закупок позволил городу сэкономить более 600 млн руб. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева
17.11.2025 От абонемента до клубов по интересам: как меняется роль библиотек

х библиотечное движение развито лучше и предоставляет больше возможностей досуга, чем в регионах. В Москве и Санкт-Петербурге выше доля тех, кто пользуется читальными залами (48 и 45% соответст
17.11.2025 84% жителей Москвы ожидают положительных изменений от искусственного интеллекта

84% жителей Москвы ожидают положительных изменений от массового внедрения и использования технологий искусственного интеллекта (в 2024 году — 76%). В целом по стране данный показатель составляет 86% (в 202
14.11.2025 «МегаФон»: москвичи начали скупать антиквариат на маркетплейсах

В этом году винтаж и антиквариат особенно заинтересовали москвичей. Вырос не только мобильный трафик на сайты онлайн-аукционов, но и число покупок пре
13.11.2025 В 2ГИС появились детальные 3D-схемы станций метро Москвы

3D-схемами увеличится, детальные станции появятся и в других городах страны. 3D-схемы станций метро Москвы в пределах Кольцевой линии уже доступны в актуальной версии 2ГИС.
13.11.2025 Анатолий Гарбузов: Карачаровский механический завод и Сбербанк договорились о сотрудничестве по цифровизации жилья

живания, в том числе с помощью технологий «Умного дома Sber». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. П
13.11.2025 «МегаФон» ускорил интернет в поселке физиков в Москве

ское — памятник архитектуры и садово-паркового искусства XVIII-XIX веков, находящийся на юго-западе Москвы. В разное время этой территорией владели родственники Бориса Годунова, князья Долгорук
12.11.2025 Операторы связи добились от энергетиков снижения тарифов, но все равно остались недовольны

Решение суда по иску операторов связи к ФАС и «Россети» Арбитражный суд Москвы Московского округа отклонил иск небольших операторов фиксированной связи, объединенных
12.11.2025 Максим Ликсутов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство инновационных томографов

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» – компания «Зантон МС» – начала выпускать высокотехнологичные томографы и ангиографы для проведения комплексной диагностики новообразований и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об
12.11.2025 Почти 240 тыс. контрактов заключили на «Портале поставщиков» с применением торгового бота за три года

ию начальной цены в аукционах заказчики сэкономили 13,5 млрд руб. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева
10.11.2025 Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы

тира айтишника: 120 кв. м на пятерых Российскому ИТ-предпринимателю и хакеру — обанкротившемуся основателю платежной системы Chronopay Павлу Врублевскому — «могут вернуть» роскошную квартиру в центре Москвы. Врублевский, уже потерявший дачу площадью в 1000 кв. м в «самой богатой деревне мира» на Рублевке, почти год борется за единственное жилье стоимостью 125 млн для себя и семьи в 4 км от

10.11.2025 Каршеринг BelkaCar составил топ-3 поездок москвичей

ен для автомобилей BAIC U5 Plus, BAIC U5 Plus Honor, Belgee X50 и BAIC X55 Drive. Тариф действует в Москве.
10.11.2025 В Москве растет производство кабельной продукции

столице увеличился на 7,2% по сравнению с тем же периодом 2024 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
10.11.2025 В Москве растет производство электрического оборудования

ется в строительстве, промышленности и ряде других сфер экономики. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «По поручению мэра Москвы<
07.11.2025 В индустриальном парке «Руднево» создано 46 тыс. кв. м. новых производственных площадей

чит комфортные условия для работы высокотехнологичных предприятий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «По поручению мэра Москвы<
06.11.2025 «Связной» больше не банкрот. Компании простили долг в десятки миллиардов. Бренд сохранен, на пепелище можно построить новый бизнес

Понять и простить: работники и ФНС получили свои миллиарды Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве ООО «Сеть Связной», головной компании сети магазинов «Свя
06.11.2025 Продукты Security Vision включены в Каталог решений Банка технологий Москвы

ecurity Vision, российский разработчик продуктов автоматизации и роботизации процессов управления информационной безопасностью, сообщила о включении своих продуктов в Каталог решений Банка технологий Москвы. Банк технологий Москвы – это специализированная площадка, призванная содействовать развитию инновационных технологий и налаживанию связей между разработчиками и Промышленными пре
06.11.2025 Создан первый в России антропоморфный робот с ИИ. Воплощенный ИИ

В ноябре в Москве будет презентован антропоморфный робот с воплощенным ИИ. Это первый в стране робот, за
05.11.2025 Завершается регистрация на CNews FORUM 2025

Главное ИТ-событие года состоится в Москве 11 ноября 2025 г. Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специ
05.11.2025 Более 93 тыс. тонн переработанной электроники: как столичные предприятия создают экономику замкнутого цикла

повторно в производстве новой бытовой техники и оборудования. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий

01.11.2025 «Авито Авто»: больше всего машин через «Аукцион» выкупают в Петербурге, Москве и Воронеже

Авто», наибольшее количество сделок по выкупу машин через «Аукцион» закрывается в Санкт-Петербурге, Москве, Воронежской и Московской областях и Татарстане. Также в десятку лидеров по числу выку
01.11.2025 Доля e-commerce в объеме сделок со складской недвижимостью в Московском регионе снизилась за год с 65% до 34%

По данным консалтинговой компании NF Group, по итогам девяти месяцев 2025 г/ в Московском регионе объем сделок со складской недвижимостью классов A и B составил 947 тыс. кв. м, что в 2,5 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года. При этом структура спроса из
01.11.2025 Киберполиция в Москве арестовала владельца популярного Telegram-бота для пробива личных данных

ют неправомерный доступ к компьютерной информации. Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы Киберполиция в Москве задержала владельца популярного Telegram-бота для пробива Userbo
01.11.2025 У Москвы свой путь. Столичные власти закупают принтеры на миллиарды, пока весь мир переходит на электронный документооборот

ожан и предоставление жителям городских услуг и сервисов», – заявили «Ведомостям» представители ДИТ Москвы. «Иностранцам» тоже рады Комментируя закупку более 1000 принтеров, представители ДИТ <
31.10.2025 В Москве арестованы хакеры, создавшие вирус «Медуза»

Арестованы три ИТ-шника Троих хакеров, создавших вирус «Медуза», задержали на территории города Москвы и Московской области сотрудники полиции и Росгвардии, сообщила официальный представите
31.10.2025 Над страною звучит московский гигабит: «Ростелеком» запустил массовое производство роутеров Wi-Fi 6

В октябре 2025 г. началось первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения (Wi-Fi 6) на московской линии «Электры» (дочерняя компания «Ростелекома»). Ее производственные мощности рассчитаны на выпуск до 150 тыс. устройств в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома»
30.10.2025 «Московская биржа» запускает первый в России сервис онлайн-диагностики готовности компаний к IPO

льный для российского рынка цифровой продукт — автоматизированный инструмент самодиагностики готовности компаний к первичному публичному предложению акций (IPO). Об этом CNews сообщили представители «Московской биржи». Новый сервис позволит собственникам и топ-менеджерам бизнеса анонимно в режиме онлайн получить оценку зрелости компании для выхода на биржу и сформировать чек-лист дальнейших
30.10.2025 Каждый участник CNews FORUM сможет получить ценный приз. Успейте зарегистрироваться

Главное ИТ-событие года состоится в Москве 11 ноября 2025 г. Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специ
29.10.2025 Москва создаст собственную платформу нейросетей на базе PostgreSQL и Kubernetes

участия в электронном аукционе пройдет до 7 ноября. Итоги конкурса объявят 17 ноября. Правительство Москвы Московские власти выделили 435 млн руб. на создание госплатформы для разработки ИИ Как
29.10.2025 Opensource-решения ОС Аврора стали доступны на Mos.Hub

печения Mos.Hub. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы. Миграцию репозиториев, включая историю изменений, задачи и системы непрерывной интегр
29.10.2025 После блокировок звонков в Telegram и WhatsApp* россияне возвращаются к разговорам по телефону. Голосовой трафик в Москве вырос на 50%

ий по интернету, SMS и звонкам внутри сети, но с лимитом на звонки другим операторам. Правительство Москвы Россия, город Москва В «Сбермобайле» заявили, что при устойчивом изменении структуры п
29.10.2025 Московских школьников обучат работе на лазерных станках с помощью инновационного решения

ии. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. В классах, в которых проводилось пилотное тестирование, значительно увеличился средни
28.10.2025 Московское метро переходит на Astra Linux и Postgres Pro

Special Edition Embedded для различных устройств автоматики. Официальный сайт мэра и правительства Москвы Московский метрополитен переходит на Astra Linux и Postgres Pro В перечне значатся сет
28.10.2025 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку

Главное ИТ-событие года состоится в Москве 11 ноября 2025 г. Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специ
28.10.2025 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал дистанционный радиозамок

низации системы хранения в медицинских и образовательных учреждениях. Новое изделие резидента столичной особой экономической зоны работает при помощи RFID-технологии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «По поручению Сергея Собянина город активно поддерживает стратегически важную для экономики отрасль микроэлектроники. Один из рез
28.10.2025 Московский производитель оборудования для видеонаблюдения увеличил выпуск продукции благодаря федеральному проекту

оекту «Производительность труда». Об этом сообщили в Департаменте экономической политики и развития Москвы. Производство видеосерверов – оборудования, обеспечивающего хранение и обработку видео
27.10.2025 Действуем на опережение: «Московская Пивоваренная Компания» запустила прослеживаемость пива в «Честном знаке» в срок и без потерь с помощью Solvo.WMS

ли пива обязаны передавать в «Честный знак» информацию по движению каждой единицы товара до отгрузки продукции контрагентам. Чтобы организовать обмен данными вовремя и без потери производительности, «Московская Пивоваренная Компания» модернизировала склад и подключила модуль прямой интеграции с ГИС МТ «Честный знак» в Solvo.WMS. Об этом CNews сообщили представители «Солво». Для того, чтобы

27.10.2025 Компании ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили выручку на 49%

ой зоны «Технополис Москва» возросла на 48,9% – до 108,3 млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «По поручению Сергея Собянина

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 3438
МегаФон 9892 2766
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2766
Ростелеком 10306 2238
Microsoft Corporation 25236 2124
Yandex - Яндекс 8434 1765
8983 1348
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1089
IBM - International Business Machines Corp 9551 1046
Intel Corporation 12541 945
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 939
Oracle Corporation 6867 914
Samsung Electronics 10625 865
SAP SE 5426 837
Google LLC 12255 795
Cisco Systems 5222 787
Apple Inc 12628 782
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 728
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 663
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 656
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 628
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 605
HP Inc. 5761 591
Huawei 4221 558
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 546
Крок - Croc 1814 541
VK - Mail.ru Group 3532 534
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 498
Ростелеком - Связьинвест 1714 498
Softline - Софтлайн 3261 492
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 489
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 474
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 455
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 450
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 446
Meta Platforms - Facebook 4531 409
Siemens AG - Siemens Group 2628 407
Telegram Group 2571 400
Dell EMC 5092 396
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 383
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1924
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 830
Почта России ПАО 2245 703
РЖД - Российские железные дороги 2001 665
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 659
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 563
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 527
Альфа-Банк 1868 522
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 504
Лента - Сеть розничной торговли 2267 435
Евросеть 1417 397
Связной ГК 1384 353
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 344
Газпром ПАО 1416 328
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 325
Visa International 1972 317
ГПБ - Газпромбанк 1174 316
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 315
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 304
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 298
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 291
МКБ - Московский кредитный банк 618 288
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 288
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 274
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 273
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 257
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 247
Россети Ленэнерго 1699 242
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 241
ПСБ - Промсвязьбанк 901 240
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 240
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 237
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 223
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 222
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 211
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 210
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 207
X5 Group - Перекрёсток 605 203
Superjob - Суперджоб 704 202
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 201
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2911
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 2507
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1663
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1477
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1398
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1115
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1083
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1032
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 905
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 850
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 831
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 805
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 796
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 774
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 695
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 687
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 680
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 671
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 663
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 653
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 596
Федеральное казначейство России 1879 582
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 546
Судебная власть - Judicial power 2412 539
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 517
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 495
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 473
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 469
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 462 449
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 440
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 431
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 430
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 420
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 431 419
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 415
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 398
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 351
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 305
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 297
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 278
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1071
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 164
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 136
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 116
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 103
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 95
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 93
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 87
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 83
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 81
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 79
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 78
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 75
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 75
Единая Россия - Политическая партия 316 62
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 61
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 52
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 51
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 50
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 50
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 41
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 39
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 38
АЮР - Ассоциация юристов России 50 36
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 36
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 33
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 33
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 33
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 33
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 32
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 31
TIA - Telecommunications Industry Association 89 30
ГосИнформСистемы 155 30
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 29
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 27
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 27
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 26
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 24
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 22
Ассоциация менеджеров 99 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 12359
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 8765
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 5295
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 4681
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 4165
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 4078
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 3939
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 3641
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 3085
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 2962
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 2946
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 2576
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 2568
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 2515
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 2494
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 2455
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 2420
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 2241
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 2177
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 2126
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 1962
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 1933
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 1887
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 1862
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 1783
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 1738
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 1725
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 1670
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 1653
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 1652
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 1614
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 1610
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 1564
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 1519
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 1517
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 1508
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 1443
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 1426
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 1405
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 1382
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1595
Google Android 14679 1170
Microsoft Windows 2000 8662 1117
Apple iOS 8242 844
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 831
Microsoft Windows 16327 818
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 760
Linux OS 10896 651
Apple iPhone 6 4862 543
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 521
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 510
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 501
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 500
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 458
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 391
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 377
Apple - App Store 3008 364
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 360
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 340
Космодром Байконур 1071 324
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 315
Oracle Java - язык программирования 3328 311
Microsoft Office 3952 304
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 303
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 282
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 250
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 248
Google YouTube - Видеохостинг 2885 240
Apple iPad 3936 240
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 234
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 233
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 226
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 224
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4091 219
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 216
FreePik 1435 211
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 206
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 198
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1881 193
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 190
Путин Владимир 3349 715
Шадаев Максут 1146 444
Собянин Сергей 473 421
Медведев Дмитрий 1662 383
Сергунина Наталья 371 364
Куртяник Надежда 369 312
Ермолаев Артем 379 305
Рейман Леонид 1058 300
Никифоров Николай 1136 275
Дегтев Геннадий 270 267
Лысенко Эдуард 312 236
Овчинский Владислав 229 229
Щеголев Игорь 698 190
Натрусов Артем 312 172
Ликсутов Максим 180 171
Фурсин Алексей 158 156
Орловский Виктор 397 152
Чаркин Евгений 314 145
Ефимов Владимир 144 142
Паршин Максим 321 128
Албычев Александр 168 127
Козырев Алексей 326 125
Чернышенко Дмитрий 575 122
Мишустин Михаил 734 120
Гарбузов Анатолий 122 118
Попов Алексей 337 113
Прянишников Николай 311 109
Лужков Юрий 113 109
Греф Герман 465 105
Сотин Денис 216 105
Шпак Василий 263 105
Иванов Сергей 398 99
Брюквин Юрий 299 99
Евраев Михаил 264 97
Бурилов Андрей 117 92
Серова Елена 320 92
Абакумов Евгений 224 91
Казарин Станислав 175 88
Дворкович Аркадий 211 86
Ульянов Николай 162 84
Россия - РФ - Российская федерация 156831 30545
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 9999
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 6406
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 4569
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 3635
Европа 24634 3413
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2636
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2563
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 2100
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1896
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1828
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1611
Украина 7793 1584
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1571
Германия - Федеративная Республика 12936 1497
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 1444
Беларусь - Белоруссия 6023 1345
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 1291
Казахстан - Республика 5792 1257
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1197
Земля - планета Солнечной системы 10658 1145
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1126
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 994
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 964
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 891
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 888
Франция - Французская Республика 7975 874
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 869
Япония 13547 851
Европа Восточная 3121 817
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 808
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 803
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 798
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 793
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 781
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 749
Россия - УФО - Свердловская область 1735 741
Азия - Азиатский регион 5748 727
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1229 711
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 707
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 11125
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 7976
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 6387
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 4921
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 4752
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 3107
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 3010
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 2170
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 2136
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 1923
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1905
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1857
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1828
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1772
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1731
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1723
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 1695
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 1690
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 1675
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 1638
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1567
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 1560
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1444
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1443
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 1375
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 1372
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1372
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 1363
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 1348
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 1296
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1260
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1222
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1212
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1103
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 1088
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1068
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1058
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 1033
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1017
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 997
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2152
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 519
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 312
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 310
CNews RND - R&D.CNews 2274 307
Ведомости 1233 263
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 255
РИА Новости 984 242
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 164
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 161
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 158
CNews - ZOOM.CNews 1854 148
Forbes - Форбс 910 142
Известия ИД 704 128
CNews Журнал 166 126
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 124
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 123
TAdviser - Центр выбора технологий 425 92
Стрим-ТВ - телекомпания 166 87
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 85 85
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 85
Bloomberg 1417 79
CNews TV 747 76
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 72
NEWSru.com 229 69
Открытые системы ИД 176 68
Wikipedia - Википедия 585 66
AP - Associated Press 2006 64
Российская газета 275 62
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 59
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 59
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 52
ComNews - Медиа-бизнес 135 51
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 45
NYT - The New York Times 1086 43
N+1 - Издание 181 43
Казахстан Сегодня 309 42
РБК ТВ - телеканал 82 36
FT - Financial Times 1259 35
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 35
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2365
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 835
IDC - International Data Corporation 4943 497
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 361
Gartner - Гартнер 3608 316
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 163
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 118
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 104
Рустелеком ТК 304 98
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 80
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 78
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 71
CNews Инновация года - награда 133 60
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 58
Juniper Research 551 53
Forrester Research 828 52
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 50
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 41
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 38
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 37
Fortune Global 500 287 34
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 34
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 30
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 30
Gartner - Dataquest 353 29
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 29
Microsoft Research 140 28
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 28
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 27
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 27
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 26
BCG - Boston Consulting Group 111 26
Mobile Research Group 85 26
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 25
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 24
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 24
Frost & Sullivan 203 23
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 93 23
ITResearch 121 22
Автостат 44 20
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 754
РАН - Российская академия наук 2014 556
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 454
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 421
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 291
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 208
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 199
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 196
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 178
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 175
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 169
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 166
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 138
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 133
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 133
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 119
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 109
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 101
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 95
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 93
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 92
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 150 84
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 82
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 82
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 80
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 80
МЭИ - Московский энергетический институт 157 75
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 73
Московский Политех - Московский политехнический университет 84 64
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 64
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 63
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 62
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 60
ТГУ - Томский государственный университет 209 58
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 57
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 56
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 55
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 77 55
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 55
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 54
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1266
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 644
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 509
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 416
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 346
CNews AWARDS - награда 549 277
День молодёжи - 27 июня 998 219
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 219
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 152
CNews FORUM Кейсы 280 138
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 120
Международный женский день - 8 марта 371 70
Высокие технологии XXI века 78 70
Связь-Экспокомм 113 62
Docflow 147 61
Неогеография XXI - форум 65 57
Единый день голосования 138 52
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 51
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 48
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 47
CeBIT 612 46
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 45
ИнфоКом 118 43
CNews Баттл 73 42
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 39
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 39
Intel Developer Forum - IDF 278 38
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 37
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 37
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 36
Фотофорум 48 36
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 35
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 34
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 34
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 40 33
РИФ - Российский Интернет Форум 90 32
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 29
Microsoft Imagine Cup 60 28
CSTB Telecom & Media 58 27
ИгроМир 119 27
