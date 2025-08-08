Более 145 тыс. нелегальных ВОЛС выявили энергетики «Россети Московский регион» с начала 2025 года

С начала 2025 года специалисты «Россети Московский регион» выявили 145663 нелегальных проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), размещенных на опорах линий электропередачи компании.

Захламленность опорных сооружений незаконными проводами не только мешает проведению плановых и восстановительных работ, но и создает угрозу стабильной работе электросетевого оборудования. Нелегально смонтированные ВОЛС могут привести к аварийным ситуациям с обесточиванием потребителей.

Размещая свои линии связи на опорах линий электропередачи без разрешения «Россети Московский регион», провайдеры нарушают Федеральный закон «О связи», а также п.19. Постановления Правительства РФ от 22 ноября 2022 г. №2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи», согласно которым специальные объекты инфраструктуры используются для размещения сетей электросвязи на основании договора пользователя инфраструктуры с ее владельцем.

Факты незаконного монтажа ВОЛС выявляются энергетиками в рамках регулярных обходов линий электропередачи. После чего производится документирование факта незаконного размещения сетей связи, а работники компании организуют претензионную работу, предлагая операторам связи заключить договор и оплатить незаконное пользование. В противном случае юристы компании вынуждены обратиться в суд. С начала 2025 г. в судебном порядке взысканы денежные средства по более чем 20 делам в пользу «Россети Московский регион».