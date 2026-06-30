Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги

Основателю технопарка электроники могут дать 4 года за растрату госсубсидии на оборудование. Адвокаты утверждают, что оно куплено и работает полтора года. Защитники утверждают, что в Минпромторге прекрасно знали об этом. Субсидия, по словам адвокатов, была потрачена на покрытие понесенных затрат на оборудование. Причем из 209,8 млн

«Яндекс» предоставит вузам и юридическим клиникам гранты на использование «Нейроюриста» сплатную помощь. Теперь они могут получить гранты на использование «Нейроюриста» — ИИ-помощника для юристов. Грант выдаётся для образовательной и исследовательской работы. С помощью «Нейроюрист

«Нейроюрист» научился составлять ответ на претензию и Суворов» уже получила ускорение в работе с входящими документами для одного из партнеров на 30%. Юристы компании использовали быстрые ответы на претензию еще в ходе бета-тестирования функцио

Российский рынок LegalTech в 2026 году составит 20 млрд рублей местном исследовании платформы защиты авторских прав Copydefend и центра повышения квалификации для юристов Moscow Digital School. В позитивном сценарии объем рынка увеличится почти на треть по

Юристы нефтегазовой отрасли получат ИИ-ассистента В России планируется создать первое решение на базе искусственного интеллекта для юристов нефтегазовой сферы и недропользования. Разработкой займутся «Сбер Лигал» и «Газпромне

«Точка Банк» обучил ИИ-ассистента бухгалтера на правовой базе из 60 тыс. документов и судебной практики нансовых потерь или подорвать доверие клиента. Поэтому бухгалтерам важны быстрые и точные ответы, которые можно сразу использовать в работе. Интеграция с «Гарантом» переводит всю работу со справочной правовой информацией в единое окно, но не предполагает самостоятельную работу пользователя напрямую со всей базой документов. Нейросеть формулирует ответы только на основе загруженных документо

Бухгалтеры, юристы и кадровые специалисты проходят обучение на платформе «МТС Линк» ганизовало образовательные мероприятия для более чем 30 тыс. слушателей со всей страны. Бухгалтеры, юристы и кадровые специалисты подключались к вебинарам с помощью платформы для бизнес-коммуни

«Авито Услуги»: спрос на юридические услуги по оценке имущества вырос в 6 раз сегменте услуг, связанных с экспертизой и оценочной деятельностью — в два раза за год. Консультации юристов по вопросам интеллектуального права пользователи стали искать на 67% чаще. Также увел

«Нейроюрист» теперь отвечает на вопросы с учетом процессуального законодательства процессуальные — порядок их реализации и защиты. Процессуальные отрасли особенно важны для судебных юристов, поскольку регулируют порядок действий до, во время и после судебного разбирательства

Антон Фролов, Content AI: ИИ-ассистенты в работе с документами стали реальностью для юристов, инженеров и закупщиков числу закрытых тикетов на сотрудника в неделю и уровню удовлетворенности клиентов. Затем подключить юридический отдел, предложив ассистента по проверке договоров и поиску по накопленным архивам

CorpSoft24 поддержит чат-бот юридической помощи участникам СВО «КСВО Право» итет семей воинов Отечества» (КСВО), оказывающей различные виды помощи участникам СВО. В частности, юристы организации отрабатывают обращения по таким темам, как получение удостоверения ветеран

«Яндекс» создал робота на замену юристам ИИ-помощник для юристов от «Яндекса» Компания «Яндекс» представила продукт «Нейроюрист», направленный на авто

«Сбер» и Минюст Амурской области запустили ИИ-ассистента по обработке обращений граждан к мировым судьям и оказанию юридической помощи «Сбер Бизнес Софт», дочерняя компания «Сбера», разработали платформу на базе нейросетевой модели GigaChat для автоматизации работы судей. С 2024 г. реализована серия решений по цифровой трансформации юстиции. Платформа для автоматизации работы судей объединяет сразу несколько ИИ-технологий. Оркестратор всей системы — ИИ-ассистент на базе GigaChat, который объясняет гражданам, как именно они

В своих знаниях по кибербезопасности юристы и эйчары уверены больше бухгалтеров и врачей х данных, наиболее уверенно в вопросах распознавании мошенников чувствуют себя программисты (средний балл 4,7) и системные администраторы (4,6). Оценки выше средней по рынку труда также демонстрируют юристы (4,3), HR-менеджеры, маркетологи, менеджеры по продажам и операторы кол-центров (по 4,2). Меньшую уверенность в своих навыках распознавания мошенников проявляют бухгалтеры и врачи (по 3,

Бывших ИТ-чиновников Минюста признали виновными в мошенничестве, но освободили от наказания районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора Научного центра правовой информации (НЦПИ) при Минюсте Юрия Даценко, бывшего начальника отдела материально-те

ГК «Солар» запустила услугу по защите бренда с юридическим сопровождением скольким направлениям и закрывает потребность в комплексной защите бренда. ИБ-специалисты и опытные юристы в рамках услуги помогут: осуществить «юридический пентест» – выяснить, насколько компа

«Ситидрайв» внедряет «Адвоката клиента» – новый уровень защиты прав пользователей каршеринга льную форму на официальном сайте, либо с помощью электронной почты. Обращения, которые содержат информацию о ДТП, повреждениях автомобилей или нарушениях ПДД, поступают непосредственно к специалистам-юристам для подробного изучения. По данным компании, за первые девять месяцев 2025 г. специалисты рассмотрели тысячи ситуаций, из них взяли в работу 1500 сложных кейсов. В результате около 40%

Рост скорости обслуживания до 30% и автоматизация юридического блока: ITSM 365 внедрили service desk для девелоперской компании ЦДС ми ИТ с единой точкой входа для сотрудников компании. На базе ITSM 365 детально проработали сервисы юридического департамента. В service desk реализовали выполнение внутренних заявок, работу по

Решение «СберТеха» обеспечит надежное и безопасное управление данными российской адвокатуры ядром Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР), созданной Федеральной палатой адвокатов России. СУБД обеспечит надежную и безопасную работу с данными для более 110 тыс. по

«Русклимат» сократил время проверки договоров в два раза с помощью ИИ ем работы правового департамента «Русклимата» в последние годы существенно вырос. При команде из 15 юристов ручная обработка всех документов становилась все более трудоемкой: увеличивались риск

В России бум «юридического экстремизма». В судах тысячи исков из-за фото, внезапно удаленных из фотобанков ожения причинителя вреда. Нельзя игнорировать проблему Проблема фототроллинга реальна, подтверждают юристы, опрошенные «Коммерсант». В частности, советник практики разрешения споров и интеллект

ИИ в ИТ и киноиндустрии: правовая адаптация под новую технологическую реальность одов делает международную правовую охрану ИИ-контента особенно сложной, но меж тем и интересной для юристов во всем мире. Фото: Антон Мишаков Мария Князева, «Амедиа Продакшн»: Cуды будут искать

Юристы отдыхают в России, маркетологи летят за границу: где и как предпочитают путешествовать представители разных профессий том CNews сообщили представители hh.ru. В среднем по всем профессиональным областям 34% россиян планируют провести отпуск, путешествуя по стране – по отечественным курортам и туристическим маршрутам. Юристы делают это охотнее других: поездки по России выбирают 43% опрошенных представителей этой сферы. Также высокий интерес к внутреннему туризму проявляют финансисты (41%), работники автобизн

«Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс» сультантПлюс» объявили о полной совместимости своих продуктов – ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс». Теперь у российских организаций есть возможность работать

Мощная хакерская группировка Qilin нанимает юристов для дополнительного давления на жертв , стоящая за шифровальщиком Qilin, начала предлагать своим партнерам - в буквальном смысле - помощь юристов. Объявление об этом было опубликовано на русском языке на одном из киберкриминальных

Счетная палата: Цифровизация Минюста неэффективна. Потрачено почти 3 миллиарда России за 2021–2023 гг., Счетная палата (СП) пришла к выводу, что цели цифровой трансформации сферы юстиции реализуются недостаточно эффективно и могут быть не достигнуты. Отчет опубликован на

Чаще всего перерабатывают курьеры, реже всего — юристы SuperJob выяснил, что чаще всего перерабатывают курьеры, реже всего — юристы, а вот по количеству сверхурочных часов лидируют врачи и учителя. В опросе сервиса по поиску работы приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения и

Исследование ЭБР: число судебных дел по авторским и смежным правам в России выросло на 35% в 2024 году дел. За последние два года рост судебных дел в области интеллектуальной собственности составил 26%. Юристы отмечают, что текущий тренд, в первую очередь, связан с акцентом государства на развит

Пермский разработчик из реестра Минцифры перешел в юрисдикцию Объединенных Арабских Эмиратов г. «Сателлит» имеет аккредитацию ИТ-компании в реестре Минцифры России с 2018 г. Российский бизнес в ОАЭ В 2024 и 2025 гг. еще несколько пермских компаний из разных сфер, по данным издания, перешли в юрисдикцию ОАЭ. Российский бизнес, по словам экономиста Антона Любича, привлекаю низкие налоги (9% — корпоративный налог, 5% — НДС, 0% — подоходный налог), лояльное таможенное регулирование при

Президент России призвал к разработке национальной нормативно-правовой базы для искусственного интеллекта Модернизация законодательной сферы Для ускорения развития искусственного интеллекта (ИИ) Президент России Владимир Путин выступил с инициативой разработки нормативно-правовой базы для регулирования работы с большими массивами данных, пишет «Коммерсант». «За счет внедрения ИИ, компьютерного моделирования в нашей стране нужно — и это вполне реально — уменьшит

«Токеон» запускает программу правовой помощи инвесторам-физическим лицам в цифровые активы Платформа «Токеон» совместно с мультисервисной платформой «Правокард» запускают программу правовой помощи инвесторам-физическим лицам в цифровые активы. Об этом CNews сообщили предста

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал возможность одновременной авторизации в экосистеме «Газпром Бизнес ID» и личном кабинете юридического лица Специалисты «Газпром межрегионгаз инжиниринг» настроили систему единого доступа в экосистему «Газпром Бизнес ID» с использованием логина и пароля пользователя из личного кабинета юридического лица (ЛК ЮЛ). Это позволит региональным газовым компаниям и их партнерам одновременно авторизоваться в любом из связанных сервисов, получить быстрый доступ к ЛК ЮЛ и цифровой платф

Блиц-обзор российского рынка LegalTech: как бизнесу автоматизировать юридическую функцию atGPT, Claude и др.) и российских (YandexGPT, GigaChat и др.) LLM продукты. Это: чаты-помощники для юристов, студентов и преподавателей права;конструкторы документов;сервисы для поиска ошибок в

Экс-министр юстиции Польши сбежал от ареста по скандальному делу о прослушках с помощью шпионского ПО Pegasus том числе те, чьи телефонные разговоры прослушивались при помощи Pegasus. Ранее известный в Польше адвокат Роман Гертых (Roman Jacek Giertych), как писали РИА «Новости» в январе 2025 г., обрат

В России на 39% увеличился спрос на блокчейн-юристов в 2024 году По итогам трех кварталов 2024 г. спрос на юристов, чья практика предусматривает работу с блокчейном, вырос на 39% по сравнению с аналог

Лихие 90-е пришли в онлайн. Продавцов на Wildberries, Ozon и «Яндекс маркете» терроризируют «потребители-экстремисты» и «организованные банды юристов» ет на комиссии, а продавцы дополнительно оплачивают еще и логистику», сказал он «Ведомостям». Банды юристов в деле С потребительским экстремизмом в России сталкиваются не только продавцы на мар

В ИТ-отрасли спрос на юристов по ВЭД увеличился в два раза в 2024 году За первые девять месяцев 2024 г. количество вакансий для юристов, специализирующихся на внешнеэкономической деятельности (ВЭД), в ИТ-индустрии выросло

SAP 10 лет завышала цены на госзакупках США Расследование сговора Министерство юстиции США расследует дело по подозрению в незаконном сговоре технологической компания SAP и

Роботы-юристы могут появиться в России уже через два года Согласно анализу специалистов Telegram-канала LLM4dev компании Artezio, внедрение ИИ-помощников для юристов может начаться в России уже через два-три года. Об этом CNews сообщили представители