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Юриспруденция Jurisprudence юридическая консультация юридические услуги

Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги

СОБЫТИЯ


30.06.2026 Основателю технопарка электроники могут дать 4 года за растрату госсубсидии на оборудование. Адвокаты утверждают, что оно куплено и работает

полтора года. Защитники утверждают, что в Минпромторге прекрасно знали об этом. Субсидия, по словам адвокатов, была потрачена на покрытие понесенных затрат на оборудование. Причем из 209,8 млн

25.06.2026 «Яндекс» предоставит вузам и юридическим клиникам гранты на использование «Нейроюриста»

сплатную помощь. Теперь они могут получить гранты на использование «Нейроюриста» — ИИ-помощника для юристов. Грант выдаётся для образовательной и исследовательской работы. С помощью «Нейроюрист
10.06.2026 «Нейроюрист» научился составлять ответ на претензию

и Суворов» уже получила ускорение в работе с входящими документами для одного из партнеров на 30%. Юристы компании использовали быстрые ответы на претензию еще в ходе бета-тестирования функцио
10.06.2026 Российский рынок LegalTech в 2026 году составит 20 млрд рублей

местном исследовании платформы защиты авторских прав Copydefend и центра повышения квалификации для юристов Moscow Digital School. В позитивном сценарии объем рынка увеличится почти на треть по
05.06.2026 Юристы нефтегазовой отрасли получат ИИ-ассистента

В России планируется создать первое решение на базе искусственного интеллекта для юристов нефтегазовой сферы и недропользования. Разработкой займутся «Сбер Лигал» и «Газпромне
18.05.2026 «Точка Банк» обучил ИИ-ассистента бухгалтера на правовой базе из 60 тыс. документов и судебной практики

нансовых потерь или подорвать доверие клиента. Поэтому бухгалтерам важны быстрые и точные ответы, которые можно сразу использовать в работе. Интеграция с «Гарантом» переводит всю работу со справочной правовой информацией в единое окно, но не предполагает самостоятельную работу пользователя напрямую со всей базой документов. Нейросеть формулирует ответы только на основе загруженных документо
17.03.2026 Бухгалтеры, юристы и кадровые специалисты проходят обучение на платформе «МТС Линк»

ганизовало образовательные мероприятия для более чем 30 тыс. слушателей со всей страны. Бухгалтеры, юристы и кадровые специалисты подключались к вебинарам с помощью платформы для бизнес-коммуни
04.03.2026 «Авито Услуги»: спрос на юридические услуги по оценке имущества вырос в 6 раз

сегменте услуг, связанных с экспертизой и оценочной деятельностью — в два раза за год. Консультации юристов по вопросам интеллектуального права пользователи стали искать на 67% чаще. Также увел
27.02.2026 «Нейроюрист» теперь отвечает на вопросы с учетом процессуального законодательства

процессуальные — порядок их реализации и защиты. Процессуальные отрасли особенно важны для судебных юристов, поскольку регулируют порядок действий до, во время и после судебного разбирательства
09.12.2025 Антон Фролов, Content AI: ИИ-ассистенты в работе с документами стали реальностью для юристов, инженеров и закупщиков

числу закрытых тикетов на сотрудника в неделю и уровню удовлетворенности клиентов. Затем подключить юридический отдел, предложив ассистента по проверке договоров и поиску по накопленным архивам
24.11.2025 CorpSoft24 поддержит чат-бот юридической помощи участникам СВО «КСВО Право»

итет семей воинов Отечества» (КСВО), оказывающей различные виды помощи участникам СВО. В частности, юристы организации отрабатывают обращения по таким темам, как получение удостоверения ветеран
21.11.2025 «Яндекс» создал робота на замену юристам

ИИ-помощник для юристов от «Яндекса» Компания «Яндекс» представила продукт «Нейроюрист», направленный на авто
20.11.2025 «Сбер» и Минюст Амурской области запустили ИИ-ассистента по обработке обращений граждан к мировым судьям и оказанию юридической помощи

«Сбер Бизнес Софт», дочерняя компания «Сбера», разработали платформу на базе нейросетевой модели GigaChat для автоматизации работы судей. С 2024 г. реализована серия решений по цифровой трансформации юстиции. Платформа для автоматизации работы судей объединяет сразу несколько ИИ-технологий. Оркестратор всей системы — ИИ-ассистент на базе GigaChat, который объясняет гражданам, как именно они
06.11.2025 В своих знаниях по кибербезопасности юристы и эйчары уверены больше бухгалтеров и врачей

х данных, наиболее уверенно в вопросах распознавании мошенников чувствуют себя программисты (средний балл 4,7) и системные администраторы (4,6). Оценки выше средней по рынку труда также демонстрируют юристы (4,3), HR-менеджеры, маркетологи, менеджеры по продажам и операторы кол-центров (по 4,2). Меньшую уверенность в своих навыках распознавания мошенников проявляют бухгалтеры и врачи (по 3,
04.11.2025 Бывших ИТ-чиновников Минюста признали виновными в мошенничестве, но освободили от наказания

районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора Научного центра правовой информации (НЦПИ) при Минюсте Юрия Даценко, бывшего начальника отдела материально-те
16.10.2025 ГК «Солар» запустила услугу по защите бренда с юридическим сопровождением

скольким направлениям и закрывает потребность в комплексной защите бренда. ИБ-специалисты и опытные юристы в рамках услуги помогут: осуществить «юридический пентест» – выяснить, насколько компа
14.10.2025 «Ситидрайв» внедряет «Адвоката клиента» – новый уровень защиты прав пользователей каршеринга

льную форму на официальном сайте, либо с помощью электронной почты. Обращения, которые содержат информацию о ДТП, повреждениях автомобилей или нарушениях ПДД, поступают непосредственно к специалистам-юристам для подробного изучения. По данным компании, за первые девять месяцев 2025 г. специалисты рассмотрели тысячи ситуаций, из них взяли в работу 1500 сложных кейсов. В результате около 40%

27.08.2025 Рост скорости обслуживания до 30% и автоматизация юридического блока: ITSM 365 внедрили service desk для девелоперской компании ЦДС

ми ИТ с единой точкой входа для сотрудников компании. На базе ITSM 365 детально проработали сервисы юридического департамента. В service desk реализовали выполнение внутренних заявок, работу по
14.08.2025 Решение «СберТеха» обеспечит надежное и безопасное управление данными российской адвокатуры

ядром Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР), созданной Федеральной палатой адвокатов России. СУБД обеспечит надежную и безопасную работу с данными для более 110 тыс. по
12.08.2025 «Русклимат» сократил время проверки договоров в два раза с помощью ИИ

ем работы правового департамента «Русклимата» в последние годы существенно вырос. При команде из 15 юристов ручная обработка всех документов становилась все более трудоемкой: увеличивались риск
29.07.2025 В России бум «юридического экстремизма». В судах тысячи исков из-за фото, внезапно удаленных из фотобанков

ожения причинителя вреда. Нельзя игнорировать проблему Проблема фототроллинга реальна, подтверждают юристы, опрошенные «Коммерсант». В частности, советник практики разрешения споров и интеллект
26.06.2025 ИИ в ИТ и киноиндустрии: правовая адаптация под новую технологическую реальность

одов делает международную правовую охрану ИИ-контента особенно сложной, но меж тем и интересной для юристов во всем мире. Фото: Антон Мишаков Мария Князева, «Амедиа Продакшн»: Cуды будут искать
26.06.2025 Юристы отдыхают в России, маркетологи летят за границу: где и как предпочитают путешествовать представители разных профессий

том CNews сообщили представители hh.ru. В среднем по всем профессиональным областям 34% россиян планируют провести отпуск, путешествуя по стране – по отечественным курортам и туристическим маршрутам. Юристы делают это охотнее других: поездки по России выбирают 43% опрошенных представителей этой сферы. Также высокий интерес к внутреннему туризму проявляют финансисты (41%), работники автобизн
25.06.2025 «Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс»

сультантПлюс» объявили о полной совместимости своих продуктов – ОС «МСВСфера Сервер» 9 и справочной правовой системы «КонсультантПлюс». Теперь у российских организаций есть возможность работать
24.06.2025 Мощная хакерская группировка Qilin нанимает юристов для дополнительного давления на жертв

, стоящая за шифровальщиком Qilin, начала предлагать своим партнерам - в буквальном смысле - помощь юристов. Объявление об этом было опубликовано на русском языке на одном из киберкриминальных

05.06.2025 Счетная палата: Цифровизация Минюста неэффективна. Потрачено почти 3 миллиарда

России за 2021–2023 гг., Счетная палата (СП) пришла к выводу, что цели цифровой трансформации сферы юстиции реализуются недостаточно эффективно и могут быть не достигнуты. Отчет опубликован на

02.06.2025 Чаще всего перерабатывают курьеры, реже всего — юристы

SuperJob выяснил, что чаще всего перерабатывают курьеры, реже всего — юристы, а вот по количеству сверхурочных часов лидируют врачи и учителя. В опросе сервиса по поиску работы приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения и
24.03.2025 Исследование ЭБР: число судебных дел по авторским и смежным правам в России выросло на 35% в 2024 году

дел. За последние два года рост судебных дел в области интеллектуальной собственности составил 26%. Юристы отмечают, что текущий тренд, в первую очередь, связан с акцентом государства на развит
24.02.2025 Пермский разработчик из реестра Минцифры перешел в юрисдикцию Объединенных Арабских Эмиратов

г. «Сателлит» имеет аккредитацию ИТ-компании в реестре Минцифры России с 2018 г. Российский бизнес в ОАЭ В 2024 и 2025 гг. еще несколько пермских компаний из разных сфер, по данным издания, перешли в юрисдикцию ОАЭ. Российский бизнес, по словам экономиста Антона Любича, привлекаю низкие налоги (9% — корпоративный налог, 5% — НДС, 0% — подоходный налог), лояльное таможенное регулирование при
24.02.2025 Президент России призвал к разработке национальной нормативно-правовой базы для искусственного интеллекта

Модернизация законодательной сферы Для ускорения развития искусственного интеллекта (ИИ) Президент России Владимир Путин выступил с инициативой разработки нормативно-правовой базы для регулирования работы с большими массивами данных, пишет «Коммерсант». «За счет внедрения ИИ, компьютерного моделирования в нашей стране нужно — и это вполне реально — уменьшит
19.02.2025 «Токеон» запускает программу правовой помощи инвесторам-физическим лицам в цифровые активы

Платформа «Токеон» совместно с мультисервисной платформой «Правокард» запускают программу правовой помощи инвесторам-физическим лицам в цифровые активы. Об этом CNews сообщили предста
12.02.2025 «Газпром межрегионгаз инжиниринг» создал возможность одновременной авторизации в экосистеме «Газпром Бизнес ID» и личном кабинете юридического лица

Специалисты «Газпром межрегионгаз инжиниринг» настроили систему единого доступа в экосистему «Газпром Бизнес ID» с использованием логина и пароля пользователя из личного кабинета юридического лица (ЛК ЮЛ). Это позволит региональным газовым компаниям и их партнерам одновременно авторизоваться в любом из связанных сервисов, получить быстрый доступ к ЛК ЮЛ и цифровой платф
06.02.2025 Блиц-обзор российского рынка LegalTech: как бизнесу автоматизировать юридическую функцию

atGPT, Claude и др.) и российских (YandexGPT, GigaChat и др.) LLM продукты. Это: чаты-помощники для юристов, студентов и преподавателей права;конструкторы документов;сервисы для поиска ошибок в
31.01.2025 Экс-министр юстиции Польши сбежал от ареста по скандальному делу о прослушках с помощью шпионского ПО Pegasus

том числе те, чьи телефонные разговоры прослушивались при помощи Pegasus. Ранее известный в Польше адвокат Роман Гертых (Roman Jacek Giertych), как писали РИА «Новости» в январе 2025 г., обрат
28.11.2024 В России на 39% увеличился спрос на блокчейн-юристов в 2024 году

По итогам трех кварталов 2024 г. спрос на юристов, чья практика предусматривает работу с блокчейном, вырос на 39% по сравнению с аналог
21.11.2024 Лихие 90-е пришли в онлайн. Продавцов на Wildberries, Ozon и «Яндекс маркете» терроризируют «потребители-экстремисты» и «организованные банды юристов»

ет на комиссии, а продавцы дополнительно оплачивают еще и логистику», сказал он «Ведомостям». Банды юристов в деле С потребительским экстремизмом в России сталкиваются не только продавцы на мар
21.11.2024 В ИТ-отрасли спрос на юристов по ВЭД увеличился в два раза в 2024 году

За первые девять месяцев 2024 г. количество вакансий для юристов, специализирующихся на внешнеэкономической деятельности (ВЭД), в ИТ-индустрии выросло
25.09.2024 SAP 10 лет завышала цены на госзакупках США

Расследование сговора Министерство юстиции США расследует дело по подозрению в незаконном сговоре технологической компания SAP и
13.09.2024 Роботы-юристы могут появиться в России уже через два года

Согласно анализу специалистов Telegram-канала LLM4dev компании Artezio, внедрение ИИ-помощников для юристов может начаться в России уже через два-три года. Об этом CNews сообщили представители

26.07.2024 Американскому ИТ-шнику родом из Китая грозят 15 лет за шпионаж в пользу Пекина

ажданину США, эмигранту из КНР, Пин Ли (Ping Li) из Уэсли-Чапел (Флорида) американское Министерство юстиции (DoJ) выдвинуло обвинение в шпионаже в интересах Китайской Народной Республики (КНР),

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КонсультантПлюс 161 71
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 70
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 67
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РЖД - Российские железные дороги 2096 65
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 61
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 59
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 58
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 55
eBay Inc 1640 54
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Евросеть 1421 53
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Газпром ПАО 1493 51
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 51
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Резонанс НПП 407 38
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Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 199
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Федеральное казначейство России 1949 134
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Единая Россия - Политическая партия 321 48
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 47
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 45
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 43
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 37
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 34
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 34
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 30
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 28
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 26
АЮР - Ассоциация юристов России 51 25
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 24
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 22
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 22
РосКомСвобода - Общественная организация 86 19
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 19
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 19
ЛДПР 116 18
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 18
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 17
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 17
Демократическая политическая партия США 122 17
OSI - Open Source Initiative 80 17
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 16
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 16
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 16
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 16
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 16
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 15
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 14
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 14
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 13
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 13
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 13
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 13
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1932
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1319
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1290
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1123
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1050
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1038
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 884
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 854
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 742
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 663
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 642
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 622
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 602
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 588
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 565
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 553
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 547
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 532
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 532
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 525
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 505
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 488
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 472
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 408
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 406
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 396
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 392
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 332
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 316
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 309
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 308
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 298
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 476
Microsoft Windows 16882 314
Linux OS 11533 265
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 239
Google Android 15243 222
Microsoft Windows 2000 8678 204
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 168
Apple iOS 8583 161
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 146
FreePik 1841 135
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 131
Microsoft Office 4170 130
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 117
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 116
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 96
Google YouTube - Видеохостинг 3002 95
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 92
Oracle Java - язык программирования 3469 86
Apple iPad 4011 80
Apple iPhone 6 4861 77
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 76
Apple - App Store 3109 72
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 71
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 69
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 58
Microsoft Windows XP 2431 55
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 54
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 52
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 51
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 49
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 47
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 46
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Наумов Виктор 126 116
Шадаев Максут 1210 106
Мишустин Михаил 787 100
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Дегтев Геннадий 271 79
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CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 5
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IDC Russia - IDC Россия 183 4
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 29
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 27
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 22
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 21
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 21
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 19
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 17
ИИИ - Институт исследований интернета 66 17
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 16
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 15
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 15
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 15
СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 14
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 13
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 13
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 13
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 13
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 12
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 11
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 11
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 11
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 11
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 10
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 10
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 10
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 10
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 10
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 9
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 9
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 25 9
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