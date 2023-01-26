Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги

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|26.01.2023
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Адвокат, посаженный на 14 лет за охоту на интернет-пиратов, продолжил свою борьбу из-за решетки
ором тот отбывает наказание, следует из ходатайства о сокращении тюремного срока, недавно поданного юристом. По его словам, в учреждении к нему относятся плохо – 122 дня он провел в одиночной к
|28.11.2022
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Образовательная экосистема Moscow Digital School вошла в холдинг Ultimate Education
EdTech-компания Moscow Digital School, участник рынка дополнительного профессионального образования юристов и адвокатов в области цифрового права, стала частью образовательного холдинга Ultimat
|08.11.2022
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Модульбанк запустил сервис юридической поддержки бизнеса
т». Это полноценная юридическая служба в смартфоне или на компьютере, которая дает доступ к опытным юристам со стажем работы от 10 лет. Стоимость сервиса – от 1690 руб. в месяц, что в десятки р
|31.05.2022
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ГИС для бесплатной юридической помощи россиянам обойдется в 175 млн руб. Ее создатель определен
теко», которая стала победителем соответствующего тендера. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок. Создаваемая система предназначена для предоставления доступа россиянам к бесплатной юридической помощи. Цифровой сервис обеспечит взаимодействие граждан с федеральными органами исполнительной власти, государственными юридическими бюро, адвокатами, нотариусами, а также негосуда
|21.04.2022
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Арестован адвокат, плохо защищавший совладельцев Merlion
159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»), ему грозит до десяти лет лишения свободы. Адвокат, которого месяц назад лишили профессионального статуса, пробудет в СИЗО до 15 июня 20
|07.02.2022
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«Ростелеком» усиливает функции юридического блока
осударственными органами, участниками рынка и общественными организациями. Синергия экспертизы GR и юридического блока позволит оператору более качественно прорабатывать инициативы, связанные с
|07.02.2022
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Экспериментальный правовой режим повысит доступность медицинской помощи и расширит возможности проведения телемедицинских консультаций в пилотных регионах России
поддержал предложение Антона Буздалина и ходатайствовал о принятии федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сферах цифровых инноваций в России». Немаловажно, что экспериментальный правовой режим (ЭПР) направлен на расширение возможностей проведения телемедицинских консультаций, повышение доступности медицинской помощи: постановку первичного и (или) окончательного диагно
|21.01.2022
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Петр Иванцов назначен вице-президентом «Билайн» по юридическим вопросам
«Билайн» объявляет о назначении Петра Иванцова вице-президентом по юридическим вопросам. Ранее в том числе этот блок курировал Виктор Бирюков, который в настоящ
|02.12.2021
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ГИС для юридической помощи россиянам спроектируют за 5 неполных рабочих дней
агоприятном исходе будет всего семь дней на выполнение предпроектных и проектных работ на создание «Правовой помощи». Два дня из семи приходятся на выходные. Рабочих остается пять. При этом пер
|19.11.2021
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«Логика: АРХИВ» — электронный архив с обеспечением юридической значимости
м времени теряют юридическую значимость. Появляется необходимость обращения к сторонним программно-техническим комплексам для организации долговременно хранения электронных документов с продлением их юридической значимости или внедрения в корпоративный периметр частного ИТ-решения для архивного хранения. Понимая возникающие потребности в долговременном хранении информации и базовые задачи э
|29.10.2021
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«Яндекс» стремится получить монополию на бренд Lavka
у товарных знаков Lavka и Lavka.ru. Права на эти товарные знаки принадлежат ООО «Магазин для дома». Юристы Versus.IT проанализировали дело и рассказали о поводах для иска и возможных исходах де
|05.08.2021
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Жертвам колоссальной утечки, «добившей» соцсеть Google+, выплачивают по $2. Остальное ушло юристам
ы на $2,15. По информации издания, львиная доля средств, отсуженных у Google, пошла на оплату услуг юристов, покрытие административных расходов и пожертвования. Утечка данных стала возможна из-
|03.08.2021
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Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы
принято 2 августа в рамках судебного заседания, на котором рассматривалась апелляционная жалоба его адвокатов на решение Пресненского районного суда города Москвы о продлении меры пресечения. В
|29.07.2021
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На GitHub создана служба юридической защиты программистов от борцов за копирайт
нсультации, сказано в блоге GitHub. Часть средств будет направлена на расширение собственного штата юристов и технических специалистов GitHub. Новые сотрудники займутся рассмотрением всех жалоб
|21.06.2021
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Электронный архив ЭТЛАС в Московской коллегии адвокатов
Московская коллегия адвокатов им. генерал-майора юстиции А.С.Кудряшова настроила и внедрила систему электронного
|21.05.2021
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«Ростелеком» и «Право.ру» займутся цифровизацией профессиональной юридической деятельности
ельности. Меморандум определяет широкий спектр совместных действий, анализ требований пользователей-юристов, разработку стратегии реализации партнерства с учетом особенностей ИТ-инфраструктуры
|20.05.2021
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В Москве ликвидирован мошеннический колл-центр, работавший под вывеской юридической фирмы
анее приобретенные лекарственные препараты или медицинские приборы. Любопытно, что колл-центр мошенников размещался не в местах лишения свободы, как принято считать, а в московском офисе под вывеской юридической фирмы — буквально в ста метрах от одного из зданий суда. Чтобы войти в доверие к жертвам, мошенники не только называли имя и адрес, но и стоимость приобретенного ранее лекарства. Ко
|07.05.2021
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Россиян по юридическим вопросам будет бесплатно консультировать робот
ая стоимость составит около 230 млн руб. Суммарно министерство рассчитывает вложить в цифровизацию ведомства около 908,5 млн руб. до 2023 г. Чат-бот Минюста бесплатно будет консультировать россиян по юридическим вопросам Источник, знакомый с подробностями проекта, сообщил «Коммерсанту», что чат-бота министерства обучат на массиве российских нормативно-правовых актов. И в дальнейшем «Цифрово
|13.04.2021
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Российские юристы попросили власть не пускать ИИ в «опасные» сферы
живается комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения (МО) Ассоциации юристов России (АЮР). Об этом со ссылкой на письмо комиссии в адрес Совета Федерации, Госдумы
|05.04.2021
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Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы
срок задержания всех четырех подозреваемых до 6 февраля 2021 г. Новые обстоятельства расследования Адвокаты арестованных владельцев и топ-менеджеров группы Merlion отвергли обвинение в попытке
|12.03.2021
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Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании
азывающие на то, что Вячеслав Симоненко инсценировал попытку поджога дома на его участке. По мнению адвокатов, он сделал это якобы с целью создать искусственные доказательства для обвинения Абр
|11.03.2021
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Адвокаты совладельцев Merlion считают незаконным решение Мосгорсуда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитных
д стражей их подзащитных. 10 марта Московским городским судом была рассмотрена апелляционная жалоба адвокатов Алексея Абрамова, Владислава Мангутова и Бориса Левина на постановление Пресненског
|03.02.2021
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Суд продлил срок содержания под стражей совладельцев Merlion
роны защиты есть доказательства сфабрикованности дела в отношении совладельцев Merlion. Имеющиеся у адвокатов материалы, по их словам, подтверждают, что Вячеслав Симоненко фальсифицировал доказ
|28.01.2021
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Арестованные владельцы Merlion отвергли обвинения в попытке убийства экс-гендиректора компании
Заявление адвокатов владельцев Merlion Адвокаты владельцев и топ-менеджеров группы Merlion, находящихся
|04.12.2020
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Москвичи из-за развода делят в суде общий Instagram-аккаунт с миллионом подписчиков
ажданский кодекс пополнился еще одним видом объектов гражданских прав — цифровым активом. По мнению юристов в блоге юридической компании «Планета закона», данному виду прав посвящена статья 141
|03.07.2020
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ВТБ предложил новые онлайн-сервисы юридической поддержки
ВТБ предложил клиентам новые сервисы налоговой и юридической поддержки, сертификаты на услуги, которые можно приобрести в отделениях банка. Налоговый онлайн-консультант «Налогия» поможет дистанционно оформить налоговый вычет, а «Европейская ю
|10.06.2020
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Как перестать тонуть в море документов и устранить риск потери клиентов
шений Microsoft позволило O2 Consulting повысить уровень клиентского сервиса, продуктивность работы юристов и качество реализуемых проектов. О чем думает бизнес О2 Consulting — юридическая фирм
|04.06.2020
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Москва готовит систему контроля и отсева таксистов. Ее строит компания адвоката Артема Чайки
нии за весь 2019 г. составила около 86,6 млн руб. У Руслана Шумакова с 2003 г. есть доля в коллегии адвокатов «Чаадаев, Хейфец и партнеры». В списке совладельцев коллегии также присутствует Арт
|02.06.2020
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Минюст начал подготовку к введению в России онлайн-нотариата
иказа «Об утверждении порядка установления личности гражданина, его представителя или представителя юридического лица посредством единой информационной системы персональных данных, обеспечивающ
|18.05.2020
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Запущен бесплатный SOS-сервис обмена сотрудниками с правовой поддержкой
м оплаты труда и штатом сотрудников. Сервис бесплатный, всем пользователям предоставляется доступ к правовой базе для обмена сотрудниками с соблюдением требований законодательства. На платформе
|30.03.2020
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А судьи кто? Программные решения грозят заменить юристов
бработке сообщения о домогательствах. В целом средства автоматизации обещают улучшить условия труда юристов и дать возможность активнее заниматься более ценной работой. Цифровые юристы уже «осв
|20.03.2020
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В России за 413 миллионов построят госпортал бесплатной юридической помощи
ту. Функции и сервисы правового портала Портал также призван помочь в формировании «высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, ис
|29.01.2020
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«Мегафон» начинает продавать электронную замену юристов и бухгалтеров
Система МТС также базируется на технологиях ИИ и позволяет сократить затраты времени корпоративных юристов на рутину с помощью автоматизации работы с документами и управления жизненным циклом
|24.12.2019
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Прокуроры добились блокировки сайтов, торговавших справками о беременности
ресурсов, чьи имена на момент публикации материала не раскрывались, могли сделать справку для участия в соревнованиях или, наоборот, освобождающие от физкультуры в школе или другом учебном заведении. Прокуроры закрыли восемь сайтов по продаже медсправок, но их может оказаться намного больше В качестве отдельной услуги сайты предлагали справки свободной формы из нужной поликлиники или больни
|26.04.2019
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Oracle сменила свое название, чтобы не платить партнеру гонорар
вознаграждения, но не смог забрать деньги, потому что Oracle внезапно изменила наименование своего юридического лица в этой стране. После этого предъявить судебный ордер на выплату средств он
|14.11.2018
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«Пепеляев Групп» проводит правовой семинар для ИТ-компаний
Юридическая компания «Пепеляев Групп» приглашает представителей ИТ-компаний на правовой семинар «Всё о данных!». Руководитель группы защиты информации Дмитрий Зыков расскажет о сборе данных, ограничениях сбора, обработке данных и хранении как части обработки. Руководитель
|07.11.2018
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Правовой семинар для IT-компаний «Всё о данных!»
23 НОЯБРЯ 2018 Юридическая компания «Пепеляев Групп» приглашает представителей IT-компаний на правовой семинар «Всё о данных!». Руководитель группы защиты информации Дмитрий Зыков расскажет о сборе данных, ограничениях сбора, обработке данных и хранении как части обработки. Руководитель
|11.10.2018
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Dentons создает «Лабораторию юридических инноваций»
Legal Tech является закономерным результатом работы фирмы в данной сфере. Лаборатория соединит опыт юристов российских офисов Dentons в области сопровождения инновационных проектов, включающий
|28.08.2018
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В московских судах автоматизирована оплата услуг адвокатов
Оплату услуг адвокатов ускорили и избавили от ошибок За более чем полгода эксплуатации подсистемы учета и
|21.08.2018
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Разработчик антивирусов развернул в интернете охоту на критиков своего ПО. Видео
оказалась удалена с Youtube по жалобе разработчика антивирусов «следующего поколения» SentinelOne. Юристы SentinelOne посчитали, что ролик нарушает копирайт компании. Youtube, в соответствии с
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