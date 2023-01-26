Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 122017
ИКТ 10003
Организации 7720
Ведомства 1395
Ассоциации 766
Технологии 3112
Системы 20300
Персоны 48412
География 1955
Статьи 1362
Пресса 984
ИАА 607
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1932
Мероприятия 818

Юриспруденция Jurisprudence юридическая консультация юридические услуги

Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги


26.01.2023 Адвокат, посаженный на 14 лет за охоту на интернет-пиратов, продолжил свою борьбу из-за решетки

ором тот отбывает наказание, следует из ходатайства о сокращении тюремного срока, недавно поданного юристом. По его словам, в учреждении к нему относятся плохо – 122 дня он провел в одиночной к
28.11.2022 Образовательная экосистема Moscow Digital School вошла в холдинг Ultimate Education

EdTech-компания Moscow Digital School, участник рынка дополнительного профессионального образования юристов и адвокатов в области цифрового права, стала частью образовательного холдинга Ultimat
08.11.2022 Модульбанк запустил сервис юридической поддержки бизнеса

т». Это полноценная юридическая служба в смартфоне или на компьютере, которая дает доступ к опытным юристам со стажем работы от 10 лет. Стоимость сервиса – от 1690 руб. в месяц, что в десятки р
31.05.2022 ГИС для бесплатной юридической помощи россиянам обойдется в 175 млн руб. Ее создатель определен

теко», которая стала победителем соответствующего тендера. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок. Создаваемая система предназначена для предоставления доступа россиянам к бесплатной юридической помощи. Цифровой сервис обеспечит взаимодействие граждан с федеральными органами исполнительной власти, государственными юридическими бюро, адвокатами, нотариусами, а также негосуда
21.04.2022 Арестован адвокат, плохо защищавший совладельцев Merlion

159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»), ему грозит до десяти лет лишения свободы. Адвокат, которого месяц назад лишили профессионального статуса, пробудет в СИЗО до 15 июня 20
07.02.2022 «Ростелеком» усиливает функции юридического блока

осударственными органами, участниками рынка и общественными организациями. Синергия экспертизы GR и юридического блока позволит оператору более качественно прорабатывать инициативы, связанные с
07.02.2022 Экспериментальный правовой режим повысит доступность медицинской помощи и расширит возможности проведения телемедицинских консультаций в пилотных регионах России

поддержал предложение Антона Буздалина и ходатайствовал о принятии федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сферах цифровых инноваций в России». Немаловажно, что экспериментальный правовой режим (ЭПР) направлен на расширение возможностей проведения телемедицинских консультаций, повышение доступности медицинской помощи: постановку первичного ‎и (или) окончательного диагно
21.01.2022 Петр Иванцов назначен вице-президентом «Билайн» по юридическим вопросам

«Билайн» объявляет о назначении Петра Иванцова вице-президентом по юридическим вопросам. Ранее в том числе этот блок курировал Виктор Бирюков, который в настоящ
02.12.2021 ГИС для юридической помощи россиянам спроектируют за 5 неполных рабочих дней

агоприятном исходе будет всего семь дней на выполнение предпроектных и проектных работ на создание «Правовой помощи». Два дня из семи приходятся на выходные. Рабочих остается пять. При этом пер
19.11.2021 «Логика: АРХИВ» — электронный архив с обеспечением юридической значимости

м времени теряют юридическую значимость. Появляется необходимость обращения к сторонним программно-техническим комплексам для организации долговременно хранения электронных документов с продлением их юридической значимости или внедрения в корпоративный периметр частного ИТ-решения для архивного хранения. Понимая возникающие потребности в долговременном хранении информации и базовые задачи э
29.10.2021 «Яндекс» стремится получить монополию на бренд Lavka

у товарных знаков Lavka и Lavka.ru. Права на эти товарные знаки принадлежат ООО «Магазин для дома». Юристы Versus.IT проанализировали дело и рассказали о поводах для иска и возможных исходах де
05.08.2021 Жертвам колоссальной утечки, «добившей» соцсеть Google+, выплачивают по $2. Остальное ушло юристам

ы на $2,15. По информации издания, львиная доля средств, отсуженных у Google, пошла на оплату услуг юристов, покрытие административных расходов и пожертвования. Утечка данных стала возможна из-
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы

принято 2 августа в рамках судебного заседания, на котором рассматривалась апелляционная жалоба его адвокатов на решение Пресненского районного суда города Москвы о продлении меры пресечения. В
29.07.2021 На GitHub создана служба юридической защиты программистов от борцов за копирайт

нсультации, сказано в блоге GitHub. Часть средств будет направлена на расширение собственного штата юристов и технических специалистов GitHub. Новые сотрудники займутся рассмотрением всех жалоб
21.06.2021 Электронный архив ЭТЛАС в Московской коллегии адвокатов

Московская коллегия адвокатов им. генерал-майора юстиции А.С.Кудряшова настроила и внедрила систему электронного

21.05.2021 «Ростелеком» и «Право.ру» займутся цифровизацией профессиональной юридической деятельности

ельности. Меморандум определяет широкий спектр совместных действий, анализ требований пользователей-юристов, разработку стратегии реализации партнерства с учетом особенностей ИТ-инфраструктуры

20.05.2021 В Москве ликвидирован мошеннический колл-центр, работавший под вывеской юридической фирмы

анее приобретенные лекарственные препараты или медицинские приборы. Любопытно, что колл-центр мошенников размещался не в местах лишения свободы, как принято считать, а в московском офисе под вывеской юридической фирмы — буквально в ста метрах от одного из зданий суда. Чтобы войти в доверие к жертвам, мошенники не только называли имя и адрес, но и стоимость приобретенного ранее лекарства. Ко
07.05.2021 Россиян по юридическим вопросам будет бесплатно консультировать робот

ая стоимость составит около 230 млн руб. Суммарно министерство рассчитывает вложить в цифровизацию ведомства около 908,5 млн руб. до 2023 г. Чат-бот Минюста бесплатно будет консультировать россиян по юридическим вопросам Источник, знакомый с подробностями проекта, сообщил «Коммерсанту», что чат-бота министерства обучат на массиве российских нормативно-правовых актов. И в дальнейшем «Цифрово
13.04.2021 Российские юристы попросили власть не пускать ИИ в «опасные» сферы

живается комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения (МО) Ассоциации юристов России (АЮР). Об этом со ссылкой на письмо комиссии в адрес Совета Федерации, Госдумы
05.04.2021 Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы

срок задержания всех четырех подозреваемых до 6 февраля 2021 г. Новые обстоятельства расследования Адвокаты арестованных владельцев и топ-менеджеров группы Merlion отвергли обвинение в попытке
12.03.2021 Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании

азывающие на то, что Вячеслав Симоненко инсценировал попытку поджога дома на его участке. По мнению адвокатов, он сделал это якобы с целью создать искусственные доказательства для обвинения Абр
11.03.2021 Адвокаты совладельцев Merlion считают незаконным решение Мосгорсуда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитных

д стражей их подзащитных. 10 марта Московским городским судом была рассмотрена апелляционная жалоба адвокатов Алексея Абрамова, Владислава Мангутова и Бориса Левина на постановление Пресненског
03.02.2021 Суд продлил срок содержания под стражей совладельцев Merlion

роны защиты есть доказательства сфабрикованности дела в отношении совладельцев Merlion. Имеющиеся у адвокатов материалы, по их словам, подтверждают, что Вячеслав Симоненко фальсифицировал доказ
28.01.2021 Арестованные владельцы Merlion отвергли обвинения в попытке убийства экс-гендиректора компании

Заявление адвокатов владельцев Merlion Адвокаты владельцев и топ-менеджеров группы Merlion, находящихся
04.12.2020 Москвичи из-за развода делят в суде общий Instagram-аккаунт с миллионом подписчиков

ажданский кодекс пополнился еще одним видом объектов гражданских прав — цифровым активом. По мнению юристов в блоге юридической компании «Планета закона», данному виду прав посвящена статья 141
03.07.2020 ВТБ предложил новые онлайн-сервисы юридической поддержки

ВТБ предложил клиентам новые сервисы налоговой и юридической поддержки, сертификаты на услуги, которые можно приобрести в отделениях банка. Налоговый онлайн-консультант «Налогия» поможет дистанционно оформить налоговый вычет, а «Европейская ю
10.06.2020 Как перестать тонуть в море документов и устранить риск потери клиентов

шений Microsoft позволило O2 Consulting повысить уровень клиентского сервиса, продуктивность работы юристов и качество реализуемых проектов. О чем думает бизнес О2 Consulting — юридическая фирм
04.06.2020 Москва готовит систему контроля и отсева таксистов. Ее строит компания адвоката Артема Чайки

нии за весь 2019 г. составила около 86,6 млн руб. У Руслана Шумакова с 2003 г. есть доля в коллегии адвокатов «Чаадаев, Хейфец и партнеры». В списке совладельцев коллегии также присутствует Арт
02.06.2020 Минюст начал подготовку к введению в России онлайн-нотариата

иказа «Об утверждении порядка установления личности гражданина, его представителя или представителя юридического лица посредством единой информационной системы персональных данных, обеспечивающ
18.05.2020 Запущен бесплатный SOS-сервис обмена сотрудниками с правовой поддержкой

м оплаты труда и штатом сотрудников. Сервис бесплатный, всем пользователям предоставляется доступ к правовой базе для обмена сотрудниками с соблюдением требований законодательства. На платформе
30.03.2020 А судьи кто? Программные решения грозят заменить юристов

бработке сообщения о домогательствах. В целом средства автоматизации обещают улучшить условия труда юристов и дать возможность активнее заниматься более ценной работой. Цифровые юристы уже «осв
20.03.2020 В России за 413 миллионов построят госпортал бесплатной юридической помощи

ту. Функции и сервисы правового портала Портал также призван помочь в формировании «высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, ис
29.01.2020 «Мегафон» начинает продавать электронную замену юристов и бухгалтеров

Система МТС также базируется на технологиях ИИ и позволяет сократить затраты времени корпоративных юристов на рутину с помощью автоматизации работы с документами и управления жизненным циклом

24.12.2019 Прокуроры добились блокировки сайтов, торговавших справками о беременности

ресурсов, чьи имена на момент публикации материала не раскрывались, могли сделать справку для участия в соревнованиях или, наоборот, освобождающие от физкультуры в школе или другом учебном заведении. Прокуроры закрыли восемь сайтов по продаже медсправок, но их может оказаться намного больше В качестве отдельной услуги сайты предлагали справки свободной формы из нужной поликлиники или больни
26.04.2019 Oracle сменила свое название, чтобы не платить партнеру гонорар

вознаграждения, но не смог забрать деньги, потому что Oracle внезапно изменила наименование своего юридического лица в этой стране. После этого предъявить судебный ордер на выплату средств он

14.11.2018 «Пепеляев Групп» проводит правовой семинар для ИТ-компаний

Юридическая компания «Пепеляев Групп» приглашает представителей ИТ-компаний на правовой семинар «Всё о данных!». Руководитель группы защиты информации Дмитрий Зыков расскажет о сборе данных, ограничениях сбора, обработке данных и хранении как части обработки. Руководитель
07.11.2018 Правовой семинар для IT-компаний «Всё о данных!»

23 НОЯБРЯ 2018 Юридическая компания «Пепеляев Групп» приглашает представителей IT-компаний на правовой семинар «Всё о данных!». Руководитель группы защиты информации Дмитрий Зыков расскажет о сборе данных, ограничениях сбора, обработке данных и хранении как части обработки. Руководитель
11.10.2018 Dentons создает «Лабораторию юридических инноваций»

Legal Tech является закономерным результатом работы фирмы в данной сфере. Лаборатория соединит опыт юристов российских офисов Dentons в области сопровождения инновационных проектов, включающий

28.08.2018 В московских судах автоматизирована оплата услуг адвокатов

Оплату услуг адвокатов ускорили и избавили от ошибок За более чем полгода эксплуатации подсистемы учета и

21.08.2018 Разработчик антивирусов развернул в интернете охоту на критиков своего ПО. Видео

оказалась удалена с Youtube по жалобе разработчика антивирусов «следующего поколения» SentinelOne. Юристы SentinelOne посчитали, что ролик нарушает копирайт компании. Youtube, в соответствии с

Публикаций - 6697, упоминаний - 7988

Юриспруденция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23773 721
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10327 382
Google LLC 11139 323
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9904 291
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8188 276
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7241 271
Apple Inc 11398 242
Yandex - Яндекс 5986 212
IBM - International Business Machines Corp 9266 203
Oracle Corporation 6399 184
7277 168
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 682 161
1С-ИЖТИСИ 31 156
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4319 149
SAP SE 4985 140
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2926 128
Meta Platforms - Facebook 4354 127
Intel Corporation 11756 117
Samsung Electronics 9838 117
VK - Mail.ru Group 3241 111
Cisco Systems 4939 108
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2588 90
HP Inc. 5588 89
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2890 88
Directum - Директум 956 87
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1410 85
Dell EMC 4955 84
Telia Company - TeliaSonera 1023 84
Yahoo! 3692 83
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1896 80
Крок - Croc 1730 80
Adobe Systems 1521 79
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1158 78
Amazon Inc - Amazon.com 2841 75
АФК Система ПАО 1747 75
Twitter 2756 73
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1204 72
Huawei 3589 72
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 806 70
ЭОС - Электронные офисные системы 1154 70
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6125 265
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6329 147
Почта России ПАО 2049 95
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2503 89
Альфа-Групп 668 62
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6716 61
Beiten Burkhardt 62 60
Россети Ленэнерго 2401 58
eBay Inc 1604 52
Альфа-Банк 1628 52
КонсультантПлюс 118 51
РЖД - Российские железные дороги 1676 49
Евросеть 1402 49
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 49
ГПБ - Газпромбанк 967 45
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1274 42
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 727 40
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 39
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1042 37
Май - Майский чай - российская торговая компания 1067 36
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1908 35
Visa International 1888 34
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2552 34
Лента - Сеть розничной торговли 1785 33
Газпром ПАО 1189 33
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 30
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 690 29
НСПК - Национальная система платежных карт 644 29
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1923 28
ПСБ - Промсвязьбанк 751 28
Резонанс НПП 348 27
РВК - Российская венчурная компания 539 27
IPOC 123 27
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 933 26
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 857 24
X5 Group 862 24
Familia - Фамилия - Торговая сеть 239 23
Связной ГК 1351 23
Assist - Ассист 205 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 970 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18502 1534
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10653 818
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9621 762
Судебная власть - Judicial power 2145 638
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3070 425
Президент Российской Федерации 3827 385
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4688 366
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2800 267
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2474 261
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2527 255
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2434 254
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3109 250
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3890 244
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 666 212
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2058 204
Верховный суд Российской Федерации 793 176
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 888 163
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1709 163
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 688 162
Правительство Москвы 2098 154
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3075 146
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 508 125
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 484 113
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1355 112
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2906 111
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1993 109
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1085 106
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1618 105
Федеральное казначейство России 1605 103
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 978 102
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 242 95
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1076 95
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2557 95
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1273 94
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1227 90
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 584 86
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 688 78
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1093 71
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 362 70
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1554 70
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 137
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 985 88
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 57
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2608 53
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 39
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 475 38
Единая Россия - Политическая партия 270 37
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 33
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 582 33
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 30
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 220 30
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 252 27
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 24
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 23
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 22
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 21
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 20
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 81 19
РосКомСвобода - Общественная организация 86 17
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 16
Демократическая политическая партия США 118 16
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 16
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 16
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 15
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 14
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 14
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 13
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 13
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 12
ЛДПР 100 12
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1811 12
OSI - Open Source Initiative 65 11
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 93 11
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 39 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 10
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 10
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 10
АЮР - Ассоциация юристов России 31 10
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55539 1797
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41034 1327
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26871 850
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11268 800
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21014 700
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26577 612
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13309 585
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18385 559
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25859 526
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8007 509
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22740 435
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6067 427
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9513 415
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18075 415
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3115 414
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11849 403
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22613 395
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13693 393
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9494 385
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10507 347
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10379 334
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15285 325
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8818 323
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12671 296
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13772 290
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10287 289
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11238 287
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8308 286
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9791 285
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6177 280
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9234 276
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21955 261
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17736 254
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4166 251
Электронный документ - Electronic document 1311 239
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11585 229
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8603 220
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4221 213
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 198
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5524 187
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4292 384
Microsoft Windows 2000 12844 350
Microsoft Windows 14703 259
Linux OS 8572 207
Google Android 12902 166
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4836 162
1С:ERP Управление предприятием 368 161
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2977 158
Age of Kings 3460 157
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 345 157
Apple iPhone 6 6296 116
Apple iOS 7022 114
Apple iPhone - серия смартфонов 6729 112
Microsoft Office 3515 90
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 918 89
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1125 88
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1817 87
СКБ Контур - Контур.Фокус 803 86
Apple iPad 3767 71
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3537 68
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2551 64
Google YouTube - Видеохостинг 2491 59
Microsoft Windows XP 2375 57
Microsoft Edge - браузер 1953 56
VK - Mail.ru Одноклассники 1514 55
Oracle Java - язык программирования 2813 55
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 193 53
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 488 51
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4400 43
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 478 42
Apple - App Store 2672 42
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1461 40
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 447 40
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1030 40
Google Play - Google Store - Android Market 3033 39
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2022 38
Microsoft SharePoint Products and Technologies 780 38
Новые облачные технологии - МойОфис 552 36
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 626 35
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 556 35
Путин Владимир 2810 245
Медведев Дмитрий 1635 144
Наумов Виктор 125 116
Мишустин Михаил 527 85
Никифоров Николай 1172 71
Шадаев Максут 712 68
Рейман Леонид 1033 65
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 56
Чернышенко Дмитрий 480 45
Щеголев Игорь 692 40
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 38
Богатов Антон 79 36
Овчинский Владислав 100 35
Паршин Максим 294 33
Греф Герман 375 32
Серго Антон 41 31
Врублевский Павел 94 26
Носков Константин 231 24
Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 24
Левин Леонид 126 23
Шалманов Сергей 201 23
Макаров Станислав 117 23
Валяева Елизавета 72 23
Лысенко Эдуард 279 22
Касперская Наталья 279 21
Дуров Павел 256 21
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 20
Волин Алексей 116 20
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 20
Демидов Михаил 133 20
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 19
Левин Борис 49 19
Жаров Александр 174 19
Сергунина Наталья 322 19
Белоусов Андрей 96 18
Зенкин Денис 262 18
Орловский Виктор 351 18
Комиссаров Дмитрий 205 18
Евраев Михаил 244 17
Макаров Валентин 198 17
Россия - РФ - Российская федерация 126890 3873
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50719 1606
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40281 1501
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13841 515
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15631 507
Европа 21525 455
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13088 383
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13419 352
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15476 314
Германия - Федеративная Республика 12195 301
Украина 7384 290
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6546 231
США - Калифорния 4688 193
Казахстан - Республика 5083 189
Беларусь - Белоруссия 4557 162
Франция - Французская Республика 7626 141
Япония 13038 139
Швеция - Королевство 3547 137
Канада 4741 130
Южная Корея - Республика 6344 128
Финляндия - Финляндская Республика 3499 117
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2387 116
Земля - планета Солнечной системы 9995 113
США - Нью-Йорк 3104 110
Азия - Азиатский регион 5171 109
Нидерланды 3345 109
Индия - Республика 5158 98
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2906 96
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2087 95
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2706 95
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1078 86
Россия - СФО - Новосибирск 3818 84
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3448 83
Узбекистан - Республика 1498 82
Великобритания - Лондон 2384 81
Европа Восточная 3015 73
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2402 72
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1459 71
Испания - Королевство 3626 70
Россия - УФО - Екатеринбург 3423 69
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43148 2401
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43249 1546
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5571 1094
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6630 1016
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25100 835
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5214 674
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14453 573
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4195 518
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21324 511
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 3841 474
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15674 473
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5667 447
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11216 420
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9033 386
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1686 333
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11117 327
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8608 323
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5340 322
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9588 317
Страхование - Страховое дело - Insurance 5301 291
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7205 279
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3280 272
Федеральное законодательство 1784 258
Кредитование - Сrediting - Заём 6091 247
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4688 237
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10194 232
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4792 232
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7149 229
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2194 222
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8116 217
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4602 213
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4039 196
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4411 184
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1776 184
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3338 183
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2757 182
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2214 177
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 1419 176
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4624 172
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3150 171
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11040 266
Thomson Reuters - Рейтер 5796 140
Коммерсантъ - Издательский дом 1365 137
AP - Associated Press 1994 76
The Register 1443 60
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 838 56
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 700 52
Ведомости 634 50
Bloomberg 1144 50
РИА Новости 816 48
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 42
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1255 40
FT - Financial Times 1178 39
CNET Networks - CNET News 1642 35
NYT - The New York Times 1007 33
Wikipedia - Википедия 444 32
Forbes - Форбс 660 31
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 27
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 27
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 27
The Washington Post 311 26
Известия ИД 499 26
91Mobiles 1734 23
Times 654 23
Ars Technica 393 22
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 635 21
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 21
TAdviser - Центр выбора технологий 320 19
ZDnet 597 17
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 17
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 16
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1189 15
The Verge - Издание 512 15
The Guardian - Британская газета 347 14
Российская газета 243 14
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 580 13
РОИ - Российская общественная инициатива 77 13
TorrentFreak (TF) 111 12
CNews RND - R&D.CNews 2274 12
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 177 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7580 325
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2445 110
IDC - International Data Corporation 4871 85
Gartner - Гартнер 3498 77
Forrester Research 814 18
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 17
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 14
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 10
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 189 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 543 9
Fortune Global 500 283 8
ABI Research 233 7
BCG - Boston Consulting Group 101 7
Juniper Research 509 6
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 6
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 6
Frost & Sullivan 202 6
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 27 5
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 109 5
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 52 5
The Economist Intelligence Unit 41 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 355 4
Internet Stock Report 994 4
Медиалогия 51 3
Fortune Global 100 139 3
Infonetics Research 50 3
CNews SaaS рейтинг 23 3
CNews Инновация года - награда 99 3
TeleGeography Research 39 3
IDC Russia - IDC Россия 161 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 3
Wainhouse Research 40 3
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 3
CNews Рынок ИТ-услуг 115 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 98 3
Moody's Investors Service 135 3
comScore 394 3
Markets&Markets Research 106 3
РАН - Российская академия наук 1821 68
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1322 59
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 747 50
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 611 31
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 467 28
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 497 25
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 388 25
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 91 23
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 18
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 692 18
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 162 18
ИИИ - Институт исследований интернета 49 15
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 426 15
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 201 14
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 14
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 13
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 225 11
РНБ - Российская национальная библиотека 28 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 925 10
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 173 10
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 10
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 19 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 292 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 251 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 242 9
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 207 9
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 184 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 179 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 315 9
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 251 8
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 512 8
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 8
University of Oxford - Оксфордский университет 193 7
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 7
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 151 7
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 108 7
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 7
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 45 7
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 273 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11870 342
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2143 138
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1833 70
CNews FORUM Информационные технологии завтра 918 38
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 20
День молодёжи - 27 июня 707 20
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 478 20
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 687 17
CNews AWARDS - награда 435 13
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 236 11
Docflow 133 10
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 8
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 113 7
Международный день медицинской сестры - 12 мая 52 7
Международный женский день - 8 марта 283 7
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 7
ИнфоКом 88 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 5
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 5
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 5
Единый день голосования 94 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 5
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 46 4
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 4
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 31 4
Infosecurity - выставка 63 4
ЭОС Осенний документооборот 22 4
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 108 4
CeBIT 461 3
CNews Женщины года в отрасли ИТ 15 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 3
LinuxWorld 53 3
Ярославский энергетический форум 3 3
Земля из космоса 50 3
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 8 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
ПМЮФ - Петербургский Международный Юридический Форум 3 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1240186, в очереди разбора - 851251.
Создано именных указателей - 122017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Huawei MateBook D 14 — универсальный ноутбук c матовым экраном

Сравниваем умные автоответчики на русском языке — какой выбрать?

Как легко сменить браузер и перенести закладки, пароли и историю

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь
Показать еще