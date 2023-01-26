Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги

Адвокат, посаженный на 14 лет за охоту на интернет-пиратов, продолжил свою борьбу из-за решетки ором тот отбывает наказание, следует из ходатайства о сокращении тюремного срока, недавно поданного юристом. По его словам, в учреждении к нему относятся плохо – 122 дня он провел в одиночной к

Образовательная экосистема Moscow Digital School вошла в холдинг Ultimate Education EdTech-компания Moscow Digital School, участник рынка дополнительного профессионального образования юристов и адвокатов в области цифрового права, стала частью образовательного холдинга Ultimat

Модульбанк запустил сервис юридической поддержки бизнеса т». Это полноценная юридическая служба в смартфоне или на компьютере, которая дает доступ к опытным юристам со стажем работы от 10 лет. Стоимость сервиса – от 1690 руб. в месяц, что в десятки р

ГИС для бесплатной юридической помощи россиянам обойдется в 175 млн руб. Ее создатель определен теко», которая стала победителем соответствующего тендера. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок. Создаваемая система предназначена для предоставления доступа россиянам к бесплатной юридической помощи. Цифровой сервис обеспечит взаимодействие граждан с федеральными органами исполнительной власти, государственными юридическими бюро, адвокатами, нотариусами, а также негосуда

Арестован адвокат, плохо защищавший совладельцев Merlion 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»), ему грозит до десяти лет лишения свободы. Адвокат, которого месяц назад лишили профессионального статуса, пробудет в СИЗО до 15 июня 20

«Ростелеком» усиливает функции юридического блока осударственными органами, участниками рынка и общественными организациями. Синергия экспертизы GR и юридического блока позволит оператору более качественно прорабатывать инициативы, связанные с

Экспериментальный правовой режим повысит доступность медицинской помощи и расширит возможности проведения телемедицинских консультаций в пилотных регионах России поддержал предложение Антона Буздалина и ходатайствовал о принятии федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сферах цифровых инноваций в России». Немаловажно, что экспериментальный правовой режим (ЭПР) направлен на расширение возможностей проведения телемедицинских консультаций, повышение доступности медицинской помощи: постановку первичного ‎и (или) окончательного диагно

Петр Иванцов назначен вице-президентом «Билайн» по юридическим вопросам «Билайн» объявляет о назначении Петра Иванцова вице-президентом по юридическим вопросам. Ранее в том числе этот блок курировал Виктор Бирюков, который в настоящ

ГИС для юридической помощи россиянам спроектируют за 5 неполных рабочих дней агоприятном исходе будет всего семь дней на выполнение предпроектных и проектных работ на создание «Правовой помощи». Два дня из семи приходятся на выходные. Рабочих остается пять. При этом пер

«Логика: АРХИВ» — электронный архив с обеспечением юридической значимости м времени теряют юридическую значимость. Появляется необходимость обращения к сторонним программно-техническим комплексам для организации долговременно хранения электронных документов с продлением их юридической значимости или внедрения в корпоративный периметр частного ИТ-решения для архивного хранения. Понимая возникающие потребности в долговременном хранении информации и базовые задачи э

«Яндекс» стремится получить монополию на бренд Lavka у товарных знаков Lavka и Lavka.ru. Права на эти товарные знаки принадлежат ООО «Магазин для дома». Юристы Versus.IT проанализировали дело и рассказали о поводах для иска и возможных исходах де

Жертвам колоссальной утечки, «добившей» соцсеть Google+, выплачивают по $2. Остальное ушло юристам ы на $2,15. По информации издания, львиная доля средств, отсуженных у Google, пошла на оплату услуг юристов, покрытие административных расходов и пожертвования. Утечка данных стала возможна из-

Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы принято 2 августа в рамках судебного заседания, на котором рассматривалась апелляционная жалоба его адвокатов на решение Пресненского районного суда города Москвы о продлении меры пресечения. В

На GitHub создана служба юридической защиты программистов от борцов за копирайт нсультации, сказано в блоге GitHub. Часть средств будет направлена на расширение собственного штата юристов и технических специалистов GitHub. Новые сотрудники займутся рассмотрением всех жалоб

Электронный архив ЭТЛАС в Московской коллегии адвокатов Московская коллегия адвокатов им. генерал-майора юстиции А.С.Кудряшова настроила и внедрила систему электронного

«Ростелеком» и «Право.ру» займутся цифровизацией профессиональной юридической деятельности ельности. Меморандум определяет широкий спектр совместных действий, анализ требований пользователей-юристов, разработку стратегии реализации партнерства с учетом особенностей ИТ-инфраструктуры

В Москве ликвидирован мошеннический колл-центр, работавший под вывеской юридической фирмы анее приобретенные лекарственные препараты или медицинские приборы. Любопытно, что колл-центр мошенников размещался не в местах лишения свободы, как принято считать, а в московском офисе под вывеской юридической фирмы — буквально в ста метрах от одного из зданий суда. Чтобы войти в доверие к жертвам, мошенники не только называли имя и адрес, но и стоимость приобретенного ранее лекарства. Ко

Россиян по юридическим вопросам будет бесплатно консультировать робот ая стоимость составит около 230 млн руб. Суммарно министерство рассчитывает вложить в цифровизацию ведомства около 908,5 млн руб. до 2023 г. Чат-бот Минюста бесплатно будет консультировать россиян по юридическим вопросам Источник, знакомый с подробностями проекта, сообщил «Коммерсанту», что чат-бота министерства обучат на массиве российских нормативно-правовых актов. И в дальнейшем «Цифрово

Российские юристы попросили власть не пускать ИИ в «опасные» сферы живается комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения (МО) Ассоциации юристов России (АЮР). Об этом со ссылкой на письмо комиссии в адрес Совета Федерации, Госдумы

Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы срок задержания всех четырех подозреваемых до 6 февраля 2021 г. Новые обстоятельства расследования Адвокаты арестованных владельцев и топ-менеджеров группы Merlion отвергли обвинение в попытке

Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании азывающие на то, что Вячеслав Симоненко инсценировал попытку поджога дома на его участке. По мнению адвокатов, он сделал это якобы с целью создать искусственные доказательства для обвинения Абр

Адвокаты совладельцев Merlion считают незаконным решение Мосгорсуда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитных д стражей их подзащитных. 10 марта Московским городским судом была рассмотрена апелляционная жалоба адвокатов Алексея Абрамова, Владислава Мангутова и Бориса Левина на постановление Пресненског

Суд продлил срок содержания под стражей совладельцев Merlion роны защиты есть доказательства сфабрикованности дела в отношении совладельцев Merlion. Имеющиеся у адвокатов материалы, по их словам, подтверждают, что Вячеслав Симоненко фальсифицировал доказ

Арестованные владельцы Merlion отвергли обвинения в попытке убийства экс-гендиректора компании Заявление адвокатов владельцев Merlion Адвокаты владельцев и топ-менеджеров группы Merlion, находящихся

Москвичи из-за развода делят в суде общий Instagram-аккаунт с миллионом подписчиков ажданский кодекс пополнился еще одним видом объектов гражданских прав — цифровым активом. По мнению юристов в блоге юридической компании «Планета закона», данному виду прав посвящена статья 141

ВТБ предложил новые онлайн-сервисы юридической поддержки ВТБ предложил клиентам новые сервисы налоговой и юридической поддержки, сертификаты на услуги, которые можно приобрести в отделениях банка. Налоговый онлайн-консультант «Налогия» поможет дистанционно оформить налоговый вычет, а «Европейская ю

Как перестать тонуть в море документов и устранить риск потери клиентов шений Microsoft позволило O2 Consulting повысить уровень клиентского сервиса, продуктивность работы юристов и качество реализуемых проектов. О чем думает бизнес О2 Consulting — юридическая фирм

Москва готовит систему контроля и отсева таксистов. Ее строит компания адвоката Артема Чайки нии за весь 2019 г. составила около 86,6 млн руб. У Руслана Шумакова с 2003 г. есть доля в коллегии адвокатов «Чаадаев, Хейфец и партнеры». В списке совладельцев коллегии также присутствует Арт

Минюст начал подготовку к введению в России онлайн-нотариата иказа «Об утверждении порядка установления личности гражданина, его представителя или представителя юридического лица посредством единой информационной системы персональных данных, обеспечивающ

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А судьи кто? Программные решения грозят заменить юристов бработке сообщения о домогательствах. В целом средства автоматизации обещают улучшить условия труда юристов и дать возможность активнее заниматься более ценной работой. Цифровые юристы уже «осв

В России за 413 миллионов построят госпортал бесплатной юридической помощи ту. Функции и сервисы правового портала Портал также призван помочь в формировании «высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, ис

«Мегафон» начинает продавать электронную замену юристов и бухгалтеров Система МТС также базируется на технологиях ИИ и позволяет сократить затраты времени корпоративных юристов на рутину с помощью автоматизации работы с документами и управления жизненным циклом

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Oracle сменила свое название, чтобы не платить партнеру гонорар вознаграждения, но не смог забрать деньги, потому что Oracle внезапно изменила наименование своего юридического лица в этой стране. После этого предъявить судебный ордер на выплату средств он

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Правовой семинар для IT-компаний «Всё о данных!» 23 НОЯБРЯ 2018 Юридическая компания «Пепеляев Групп» приглашает представителей IT-компаний на правовой семинар «Всё о данных!». Руководитель группы защиты информации Дмитрий Зыков расскажет о сборе данных, ограничениях сбора, обработке данных и хранении как части обработки. Руководитель

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В московских судах автоматизирована оплата услуг адвокатов Оплату услуг адвокатов ускорили и избавили от ошибок За более чем полгода эксплуатации подсистемы учета и