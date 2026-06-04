Индексная книга (каталог) CNews*
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Дегтев Геннадий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 271, упоминаний - 295
Дегтев Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:
|Овчинский Владислав 230 127
|Прохоров Александр 102 57
|Ефимов Владимир 145 47
|Гарбузов Анатолий 167 32
|Собянин Сергей 538 23
|Ликсутов Максим 245 13
|Усачев Владимир 9 9
|Хасьянова Гульнара 156 6
|Лысенко Эдуард 317 5
|Крикушенко Владимир 16 4
|Емельянов Антон 63 3
|Голиков Алексей 5 3
|Стесин Святослав 4 3
|Поваляев Олег 4 3
|Овсепян Ашхен 3 3
|Сергунина Наталья 375 3
|Кузнецов Кирилл 29 2
|Кравцов Александр 7 2
|Беспалов Владимир 9 2
|Лебедев Павел 36 2
|Хохлов Александр 14 2
|Балашов Александр 4 2
|Кузьмин Евгений 28 2
|Ковалев Анатолий 18 2
|Филимонов Михаил 4 2
|Полянский Емельян 2 2
|Машинин Олег 2 2
|Просвиряков Александр 2 2
|Лукин Артем 16 2
|Рудаков Олег 5 2
|Корнев Николай 2 2
|Воронин Виталий 5 2
|Маковецкий Валерий 5 2
|Старков Антон 3 2
|Волосов Василий 5 2
|Шимко Василий 2 2
|Лаверычев Илья 4 2
|Алиханов Магомед 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Иванов Сергей 405 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
|TAdviser 100 5 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.