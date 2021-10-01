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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дегтев Геннадий
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Публикаций - 85, упоминаний - 125
Дегтев Геннадий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 1 1
|IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 1
|Google Android 10751 1
|Apple iOS 5742 1
|Прохоров Александр 86 38
|Лысенко Эдуард 209 5
|Ефимов Владимир 32 3
|Байкин Александр 2 1
|Путин Владимир 1826 1
|Кочеткова Александра 2 1
|Зезуля Алексей 1 1
|Тимошенков Алексей 1 1
|Алясев Алексей 1 1
|Голиков Алексей 1 1
|Конончук Денис 7 1
|Петричкович Ярослав 10 1
|Емельянов Антон 54 1
|Усачев Владимир 3 1
|Чернышов Андрей 14 1
|Смирнов Андрей 23 1
|Кравцов Александр 2 1
|Смирнов Максим 19 1
|Горбатько Александр 90 1
|Хасьянова Гульнара 85 1
|TAdviser100 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru