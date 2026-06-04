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Дегтев Геннадий

СОБЫТИЯ


04.06.2026 ОЭЗ «Технополис Москва» и Фонд содействия инновациям усилят поддержку технологического бизнеса 1
30.07.2025 В Москве открылось производство чипов для БПЛА 1
29.07.2025 В ОЭЗ «Технополис Москва» запущено производство полетных контроллеров 1
04.07.2025 Анатолий Гарбузов: В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали наземный робот-дрон 1
23.05.2025 В новом промышленном корпусе ОЭЗ «Технополис Москва» откроются пять инновационных производств 1
21.05.2025 Степан Коваленко: В ОЭЗ «Технополис Москва» освоили реверсивный инжиниринг 1
14.05.2025 Максим Ликсутов: Высокотехнологичный робоцентр открылся в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
22.04.2025 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали три новых технологических решения для металлообработки 1
18.04.2025 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» изготовил головное устройство для электромобиля 1
04.03.2025 Анатолий Гарбузов: От чипов до вакцин – столичные промышленники наращивают производство продукции для домашних питомцев 1
03.03.2025 В ОЭЗ «Технополис Москва» реализовали стартапы в микроэлектронике 1
28.02.2025 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали первый курс аппаратного программирования на отечественном микроконтроллере 1
27.02.2025 Производитель оптического оборудования стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» 1
17.02.2025 Производитель систем радиационного контроля стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» 1
03.02.2025 «Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал выпускать кассы самообслуживания» 1
23.01.2025 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новое решение для маркировки стройматериалов 1
16.01.2025 В ОЭЗ «Технополис Москва» за год выпустили 2,78 млн российских карт «Тройка» 1
09.01.2025 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил модернизированный цех по производству электронных медизделий 1
09.12.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил RFID-решение для систем пожаротушения 1
27.11.2024 Досмотровая техника резидента ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечивает безопасность российских метрополитенов 1
22.11.2024 Анатолий Гарбузов: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил в серию российскую микросхему для «умных» систем 1
18.11.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал российскую микросхему СВЧ трансформатора 1
18.10.2024 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил производство литий-ионных батарей 1
15.10.2024 Производитель электроники «Диджитал лаб» стал резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» 1
07.10.2024 Батареи для электровелосипедов, самокатов и гироскутеров начнут изготавливать в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
30.09.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» внедрил новое высокопроизводительное медоборудование 1
27.09.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» внедрил в производство современный российский 3D-принтер 1
19.09.2024 Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в 7,5 раза 1
03.09.2024 В Москве увеличился прием абитуриентов на технические специальности 1
13.08.2024 ОЭЗ «Технополис Москва» построила для резидентов свыше 5,5 тысячи квадратных метров «чистых комнат» 1
30.07.2024 От лазерных станков до металлорежущих инструментов: какую продукцию для машиностроения производят в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
23.07.2024 В ОЭЗ «Технополис Москва» работают лаборатории мирового уровня 1
08.07.2024 «Микрон» расширяет сборочное производство микросхем для экстремальной электроники 1
04.07.2024 От видеорегистраторов до досмотровой техники: как продукция компаний ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечивает безопасность граждан 1
28.06.2024 Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» создают технологические кооперации, способствующие импортозамещению 1
07.06.2024 Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировали в развитие высокотехнологичных производств около 50 млрд рублей в 2023 году 1
20.05.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал инновационный сервис расчетов инвестпроектов для энергетиков 1
20.05.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис расчетов инвестпроектов для энергетиков 1
16.05.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство киберпротезов 1
17.04.2024 Микросхемы и «умные» метки: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил производство почти 60 новых изделий в 2023 году 1

Публикаций - 271, упоминаний - 295

Дегтев Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 117
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 102
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 12
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 81 11
Профотек 17 8
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 8
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 44 7
Ростех - ОДК - ЦАТ - Центр аддитивных технологий - Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 11 7
Неорос - Neoros 14 7
Приводная техника НТЦ ГК 18 7
Научные развлечения 9 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 16 5
МЦР - Мастерская цифровых решений 6 5
Электронинвест ГК 9 5
Бутис НПП 6 5
СКТБ ПР - Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники 9 5
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 4
Завод Протон Зеленоград 13 4
Bitrobotics - Битроботикс - BIT Robotics 6 4
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 26 4
ГЦМО ЭМС - Госцентр стандартизации, сертификации и метрологического обеспечения в области электромагнитной совместимости 4 4
EnSol Tech - ЭнСол Технологии - Хранение энергии 13 4
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 3
ВЭБ.РФ - НМ-тех 56 3
Drive Electro - Драйв Электро - НИИКЭУ - НИИ комбинированных электроустановок 7 3
Микробор Технолоджи 7 3
Рукэп - ruCap 5 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 2
Condis SA 2 2
Delta Solutions - Дельта солюшнс 22 2
Аметист Групп - Gaskar Group - Гаскар Групп - Гаскар Интеграция - Гаскар Технологии - Диджитал лаб 18 2
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 16 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 2
Цифровые технологии безопасности 3 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 2
Термико НПП - Научно-производственное предприятие 2 2
Ангстрем-Телеком 14 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 122
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 65
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 29 18
Chirana+ - Хирана+ 7 7
ТЗМОИ - Тюменский завод медицинского оборудования 7 5
Композит 99 3
Рада-Фарма 3 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp - Экопласт 17 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - ЭМ Рус 7 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Москвы завода Микрон 5 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Фармстандарт АО 48 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 35 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 1
Ferrari NV 159 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
Гранит 57 1
Рокор НПО 4 1
Фотоэксперт 2 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Социальные гарантии 41 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 1
РУСАЛ - КрАЗ - Красноярский алюминиевый завод 8 1
Доза НПП 6 1
Наукоград - технопарк 156 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
БПК ЦОП - Бизнес против коррупции ЦОП - Центр общественных процедур 5 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии - Завод углеродных и композиционных материалов, ЗУКМ - Челябинский электродный завод, Эл 6 Челябинс 14 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 258
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 204
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 90
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 82
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 54
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 18
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Правительство Москвы - ДНПиП - МФППиП - Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства 21 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 32 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
ОЭЗ Мегри - Особая экономическая зона 2 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 3 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 92
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 82
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 73
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 34
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 25
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 25
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 16
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 14
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 14
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 13
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 12
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 10
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 9
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 701 9
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 9
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 9
Оцифровка - Digitization 5185 9
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 7
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 7
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 40 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 1
Национальный проект - Здравоохранение 27 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КалугаПрибор - Сканер НПО - РуСкан - серия УЗИ-сканеров 8 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 1
Ramax Simba - Рамакс Симба - среда управления цифровой трансформации бизнеса 6 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 1
Intuit MailChimp - Почтовый сервис 13 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 38 1
Интертех НЦИТ - Инмарсис ЭТП 9 1
НП ПСС - Развитие российских светодиодных технологий - Технологическая платформа 6 1
IVA Technologies - IVA Connect 40 1
Ростех - S-Terra CSP - VPN Gate - С‑Терра Шлюз - С‑Терра TLS-шлюз 25 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 6 1
Правительство Москвы - Мосробот.Бизнесу - сервис бизнес-уведомлений 9 1
Sollers - УАЗ - УАЗ Профи 7 1
Элемент ГК - Микрон RFID 12 1
Engy Energy 1 1
Юсонтек - Илифия ФМП - портативный фетальный монитор 3 1
Ангстрем-Телеком - AngtelOS 2 1
NexTouch - Everytale 3 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Google Android 15244 1
Овчинский Владислав 230 127
Прохоров Александр 102 57
Ефимов Владимир 145 47
Гарбузов Анатолий 167 32
Собянин Сергей 538 23
Ликсутов Максим 245 13
Усачев Владимир 9 9
Хасьянова Гульнара 156 6
Лысенко Эдуард 317 5
Крикушенко Владимир 16 4
Емельянов Антон 63 3
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