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Дегтев Геннадий


01.10.2021 Партия литий-ионных батарей впервые отправится из ОЭЗ «Технополис Москва» в Колумбию 2
29.09.2021 Производитель электроники из ОЭЗ «Технополис «Москва» освоил выпуск электросамокатов 2
28.09.2021 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется разработкой ПО для энергосбережения 1
23.09.2021 «Микрон» модернизирует производство промышленных микросхем для применения в Антарктиде 1
21.09.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» оснастил батареями еще 200 столичных электробусов 2
15.09.2021 Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создаст на площадке специализированный центр обработки данных 1
09.09.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новое оборудование для дезинфекции медицинских изделий 2
08.09.2021 Экономичный способ внедрения национальной системы цифровой маркировки предложили в ОЭЗ «Технополис «Москва» 1
07.09.2021 ОЭЗ «Технополис Москва» и МИЭТ подписали соглашение о сотрудничестве 2
06.09.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали решение для оцифровки школьного инвентаря 2
30.08.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» запускают курс обучения для специалистов ЖКХ 2
23.08.2021 В столичном ОЭЗ собран первый крупногабаритный досмотровый комплекс 2
11.08.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовал интеллектуальное устройство для объектов ЖКХ 1
05.08.2021 «Профотек» поставит оптические трансформаторы в Бразилию 1
29.07.2021 Отечественная ИТ-компания переносит производство электроники из Китая в Россию 1
29.07.2021 Delta Solutions переносит производство электроники из Китая в Россию 2
09.07.2021 «Микрон» выходит на рынок Туркменистана 1
05.07.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» запущено производство радиочастотных акустических фильтров 2
22.06.2021 Новый резидент ОЭЗ Москвы направит на увеличение мощности дата-центра почти 550 млн рублей 1
09.06.2021 «Микрон» выпустил готовое решение для цифровой маркировки объектов городской среды 2
28.05.2021 Производитель оборудования для ИТ и телекома из ОЭЗ «Технополис «Москва» вдвое увеличил рабочие места 2
24.05.2021 Инновационную систему управления проектами разработали в ОЭЗ «Технополис «Москва» 1
21.05.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширит производство электронных микроприборов 2
17.05.2021 В Москве запустят производство контактов для микроэлектроники 1
14.05.2021 Производитель канатно-транспортных систем получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» 1
12.05.2021 Стартап из ОЭЗ «Технополис «Москва» разработал высокоточный гироскоп для беспилотников 2
30.04.2021 Московский производитель 3D-сканеров развил три новых экспортных направления в 2020 году 2
29.04.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» нарастили выпуск 3D-изделий для стоматологии 1
27.04.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» запатентовал рентген для крови 1
21.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали защиту для устройств интернета вещей 1
13.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство композитных деталей для Ferrari 2
13.04.2021 «Космические» компании ОЭЗ «Технополис «Москва» имеют более 100 запатентованных разработок 1
08.04.2021 «Микрон» запустил в производство новые радиочастотные метки для металла 2
08.04.2021 ОЭЗ «Технополис «Москва» представит вакансии высокотехнологичных компаний в МИЭТ 1
05.04.2021 НТЦ «Хайтэк» инвестирует в создание систем видеоконференцсвязи 40 млн рублей 1
19.03.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали систему управления парашютно-грузовыми платформами 2
18.03.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» реализует в столице более 20 крупных проектов в сфере электроснабжения 1
17.03.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» начались испытания тренажера для сотрудников колл-центров 2
17.03.2021 Новые компании ОЭЗ «Технополис «Москва» посвятили в резиденты 2
16.03.2021 ОЭЗ «Технополис «Москва» завершает первый этап цифровизации операционных процессов 1

Публикаций - 85, упоминаний - 125

Дегтев Геннадий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 3
Профотек 11 3
Гудвин Концерн - Гудвин Европа 10 3
Condis SA 2 2
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 2
Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 4 2
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Микрон - Micron 365 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Mitsubishi Electric 72 1
IVA Technologies 33 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 2 1
Ростех РТ-Техприёмка 11 1
ЦПР - Цифровые платформенные решения 1 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 5 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 106 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Рокор НПО 1 1
Ленинградская АЭС - ЛАЭС - Атомная электростанция 10 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 69
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 11
Правительство Москвы 653 5
Алабушево ОЭЗ - Особая экономическая зона 26 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство РФ 2206 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 1 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
3D-печать 135 2
ИВЛ - Искусственная вентиляция легких - Искусственное дыхание 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Прохоров Александр 86 38
Лысенко Эдуард 209 5
Ефимов Владимир 32 3
Байкин Александр 2 1
Путин Владимир 1826 1
Кочеткова Александра 2 1
Зезуля Алексей 1 1
Тимошенков Алексей 1 1
Алясев Алексей 1 1
Голиков Алексей 1 1
Конончук Денис 7 1
Петричкович Ярослав 10 1
Емельянов Антон 54 1
Усачев Владимир 3 1
Чернышов Андрей 14 1
Смирнов Андрей 23 1
Кравцов Александр 2 1
Смирнов Максим 19 1
Горбатько Александр 90 1
Хасьянова Гульнара 85 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 47
Россия - Российская федерация - РФ 57483 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 6
Франция - Французская Республика 2130 4
Италия - Итальянская Республика 1392 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Европа 3766 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Нидерланды 976 2
Северная Америка 1413 2
Саудовская Аравия - Королевство 278 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 2
Канада 1307 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 2
Восточная Европа 1682 2
Финляндия - Финляндская Республика 817 2
Япония 2792 2
Россия - Воронежская область 397 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 518 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Россия - Новороссийск 140 1
Москва - Зеленоград 28 1
Россия - Йошкар-Ола 108 1
Узбекистан - Республика 823 1
Америка 462 1
Россия - Сахалинская область 434 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Россия - Самарская область 562 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Казахстан - Республика 2637 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 84 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Цифровая подстанция - Национальный проект 4 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
СТЕ - стандартная товарная единица 2 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
TAdviser100 3 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
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