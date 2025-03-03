В ОЭЗ «Технополис Москва» реализовали стартапы в микроэлектронике

13 проектов в области микроэлектроники были запущены за год существования стартап-студии, созданной Национальным исследовательским университетом «МИЭТ» и Зеленоградским нанотехнологическим центром. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Стартап-студия МИЭТ запущена в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки России с привлечением государственного финансирования через Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

«Стартап-студия резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» объединила 23 молодых ученых с проектами различной степени проработки в областях микроэлектроники, нанотехнологий, телекоммуникаций, фотоники, биотехнологий, БАС и ИТ. В настоящее время в портфель студии входят 13 полноценных проектов. В них сформированы команды и созданы компании, которые в прошлом году привлекли инвестиции на сумму 46 млн руб. Один из этих проектов уже вышел на стадию получения выручки, а еще четыре команды получили документы, подтверждающие их права на результаты интеллектуальной деятельности», – сказал Анатолий Гарбузов.

Стартап-студия предлагает студентам услуги, включая экспертную и инвестиционную оценку проектов, анализ рынка и целевой аудитории, а также юридическую, бухгалтерскую, кадровую и финансовую поддержку. Начинающий технологический предприниматель может воспользоваться механизмом поэтапного финансирования микро-траншами для минимизации рисков и оптимизации стоимости.

«Студия не только занимается просветительской деятельностью и поддержкой студенческих проектных команд, инициатив в области технологического предпринимательства, но и нацелена на создание востребованных, инновационных и экономически привлекательных продуктов. Наша задача – вовлечь студентов технологических вузов и научное сообщество в деятельность, ориентированную на разработку прорывных продуктов и предоставление услуг с интеграцией новых научных и научно-технологических достижений и технологий, соответствующих приоритетам научно-технологического развития нашей страны, особенно в сфере микроэлектроники», – отметила генеральный директор университетской стартап-студии МИЭТ Полина Корнейчук.

В частности, решение компании QuantCAD позволит импортозаместить ключевой этап проектирования фотонных интегральных схем (ФИС). Команда проекта разработала оригинальные средства автоматизированного проектирования оптоэлектронных устройств и фотонных интегральных схем. Это программное обеспечение существенно ускорит разработку ФИС, волоконно-оптических систем связи и других устройств.

«Мы создаем программное обеспечение для схемотехнического проектирования устройств, основанных на фотонных интегральных схемах, а также для систем классической и квантовой оптоэлектроники. Основная функциональность продукта сосредоточена на прототипировании оптоэлектронных систем и устройств, осуществляемом путем их конструирования из заданного набора оптических и оптоэлектронных компонентов в графическом интерфейсе», – отметил руководитель проекта QuantCAD Эдуард Самсонов.

В 2024 г. стартап QuantCAD достиг этапа получения выручки. Объем инвестиций составил 12,5 млн руб.

Другая команда «ИИ-ТЕХ» разработала программное обеспечение для мониторинга внешнего вида кристаллов микросхем. Данная разработка представляет собой интеллектуальную систему визуального контроля, которая обеспечивает полную автоматизацию процесса: от загрузки образцов до формирования итогового отчета. Программное обеспечение предназначено для работы с широкой номенклатурой изделий и может быть адаптировано под специфические задачи производства.

«В конце 2024 г. были достигнуты соглашения о партнерстве компании «ИИ-ТЕХ» с резидентами ОЭЗ Москвы – заводом «Микрон», а также компаниями «НМ-Тех» и «Элвис». Производители окажут содействие в доработке, испытаниях и внедрении технологии на своих производственных мощностях», – сказал генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.