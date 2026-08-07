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Элвис НПЦ Электронные вычислительно-информационные системы

Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 96 329 879 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 96 329 879 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 95 385 384 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 944 496 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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07.08.2026 В российском разработчике мобильных процессоров сменился гендиректор

Новый гендиректор Как выяснил CNews, в АО НПЦ «ЭЛВИС»» — одном из ведущих российских разработчиков микросхем и процессоров сменился ген
22.07.2026 Знаменитый российский дизайн-центр оштрафован за срыв разработки чипа для распознавания БПЛА

Модуль для БПЛА Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал АО НПЦ «Элвис» на 78,2 млн руб. за срыв сроков разработки многокристального модуля для идентифик
28.04.2026 Российский разработчик чипов поплатился за опоздание с заменой процессоров Texas Instruments

азработчика чипов научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «ЭЛВИС») на 32,3 млн руб. за срыв сроков разработки микропроцессора. Это следует из прете
10.03.2026 Сорвана поставка аэроскопов для комплексов борьбы с БПЛА. Виноват бывший продавец Ozon

и», которое взыскало через суд 5 млн руб. Неудавшиеся поставки дронов «Абико 24» задолжал не только НПЦ «Элвис» и банкам. Компания также не смогла осуществить поставку дронов в адрес золотодобы
14.11.2025 Разработчик российских чипов оштрафован на 50 миллионов за срыв сроков создания процессора

отчик процессоров научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис») получил штраф в размере 49,1 млн руб. за просрочку разработки процессора для исп
22.08.2025 «ИТ-Экспертиза» и «Элвис-плюс» объединяют усилия в области информационной безопасности

Компании «ИТ-Экспертиза» и «Элвис-плюс» подписали соглашение о стратегическом и технологическом партнерстве, цель которого – долгосрочное сотрудничество в области кибербезопасности и защиты от угроз в сфере ИБ. В рамках с
20.05.2025 Знаменитый разработчик процессоров на два года опоздал с аналогом европейской микросхемы для БПЛА

Задержка на два года Как выяснил CNews, Минпромторг требует у российского разработчика процессоров НПЦ «Элвис» штраф в размере 89 млн руб. за просрочку исполнения госконтракта на 862 дня (почт
23.12.2024 «Ростелеком» купил 100% легендарной российской ИБ-компании. Ее основатель покинул проект

Стопроцентное увеличение доли Группа компаний «Солар», входящая в «Ростелеком», сообщила об увеличении с 49% до 100% своей доли в системном интеграторе в сфере информационной безопасности (ИБ) «Элвис-Плюс». Сумма сделки не раскрывается. «Ростелеком» через «РТК ИБ» (юридическое лицо «Солар») в 2020 г. приобрел 49% акций «Элвис-Плюс». Сумма сделки тогда также не раскрывалась, при
23.12.2024 ГК «Солар» стала владельцем 100% системного ИБ‑интегратора «Элвис-Плюс»

Группа компаний «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, завершила сделку по приобретению 51% доли компании «Элвис-Плюс», доведя общую долю владения активом до 100%. Сумма сделки не раскрывается. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Основная цель сделки — усиление команды «Солара» инженера
20.12.2024 Минпромторг требует от правообладателя двух российских процессоров вернуть многомиллионную субсидию

Вернуть субсидии Как выяснил CNews, Минпромторг подал иск к портфельной компании «Роснано» — «Элвис-неотек» с требованием вернуть субсидию в размере 54,8 млн руб. Иск был подан министерством в ноябре 2024 г., следует из картотеки арбитражных дел. Представители Минпромторга и «Элвис

15.05.2023 Знаменитый разработчик процессоров «Элвис» стал совладельцем системообразующего ИТ-предприятия сразу после выхода «Ростеха»

«Элвис» стал соучредителем «Булата» Как выяснил CNews, российский разработчик чипов НПЦ «Элвис» стал совладельцем разработчика отечественного телекоммуникационного и ИТ-оборудов
05.05.2023 Замглавы разработчика российских процессоров тайком приписал ему многомиллионный долг перед своей компанией

Неожиданные долги «Элвиса» Как выяснил CNews, российский разработчик чипов НПЦ «Элвис» неожиданно для себя обнаружил, что задолжал сторонней организации 14 млн руб. Эту
21.02.2023 Создатели российских процессоров выбили 50 миллионов из американского разработчика ПО для проектирования чипов

зеленоградскому научно-производственному центру «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис») удалось обязать российское представительство американской компании Synopsys выпл
13.02.2023 «АРМО-системы» представила передвижной видеокомплекс «ЭЛВИС-неотек» на базе IP-камер, тепловизора и радаров

В предложениях «АРМО-системы» появился мобильный комплекс видеонаблюдения и контроля периметра – инновационная разработка российской компании «ЭЛВИС-неотек». В состав комплекса, который базируется на шасси автоприцепа, входит оборудование для автономного энергообеспечения, система из IP-камер, тепловизора и радиолокаторов, расположенн
06.02.2023 «АРМО-системы» и «ЭЛВИС-Неотек» подписали соглашение о партнерстве

«АРМО-системы» подписала дистрибьюторский договор с российской компанией «ЭЛВИС-Неотек», которая специализируется на разработке и производстве аппаратных и программных продуктов для систем безопасности. «АРМО-системы» будет поставлять IP-камеры, тепловизоры, охранные
23.01.2023 Разработчик космических чипов неожиданно избежал полумиллиардного штрафа за срыв госпроекта

инпромторгу в удовлетворении иска более чем на полмиллиарда рублей к дизайн-центру микроэлектроники НПЦ «Элвис». Информацию об этом можно обнаружить в опубликованной карточке дела. «Элвис» прос
16.09.2022 США ввели санкции против всей российской электроники. Под ударом «Аквариус», «Ангстрем», «Байкал», МЦСТ, «Элвис»

казались «Аквариус», структура Yadro («КНС групп» — «Ядро фаб Дубна»), «Байкал Электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис». В SDN также были включены «Элемент», «Ангстрем», «Научно-исследовательский инсти
02.09.2022 Арестован бывший топ-менеджер правообладателя российских ARM и MIPS-процессоров. Ему грозит 10 лет тюрьмы

е арестован бывший инвестиционный директор управляющей компании «Роснано» и член совета директоров «Элвис-неотека» (портфельная ИТ-структура упомянутой госкомпании) Наиль Губаев. «Элвис-
24.06.2022 Дочь основателя НПЦ «Элвис» взяла под контроль загадочную компанию, помогающую с растаможкой и включением в реестр российского «железа»

Компания дочери основателя НПЦ «Элвис» Как выяснил CNews, дочь отошедшего недавно от дел по состоянию здоровья основател
03.06.2022 Разработчик российских ARM-процессоров сменил владельца

ьной записке к бухгалтерской отчетности компании, на конец 2020 г. Петричковичу принадлежало 30% АО НПЦ «Элвис», а оставшиеся 70% — номинальному держателю АО НК «Банк». Теперь контроль над «Элв
28.04.2022 «Ростелеком» основал микроэлектронную компанию вместе с создателем российских процессоров «уровня чипов для iPad Air»

ом» совместно с научно-производственным центром «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис») создали предприятие «Эсай майкро». Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ. Компани
18.04.2022 Выручка российского разработчика микросхем сократилась вдвое, прибыль — почти в 100 раз

еноградского Научно-производственного центра «Электронные вычислительно-информационные системы» (АО НПЦ «Элвис») сократилась вдвое. Согласно базе «Контур.фокус», выручка компании по итогам 2021
08.04.2022 Российский разработчик продает на корню два своих процессора, запросив больше полумиллиарда

Российские чипы на продажу Как стало известно CNews, зеленоградский разработчик ИТ-систем «Элвис-неотек» — портфельная компания «Роснано» — решил продать права на два своих чипа. Торги
25.01.2022 Власти требуют у создателей «уникальной российской камеры» вернуть 200 миллионов, выданных на ее разработку

Вернуть всю субсидию Как выяснил CNews, Минпромторг подал иск к портфельной компании «Роснано» — «Элвис-неотек» с требованием вернуть всю предоставленную субсидию в сумме около 200 млн руб. Эти средства были выделены на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий пр
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор

зеленоградским научно-производственным центром «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис»). Создатели называют свой телефон трастфоном — концептуально он позиционируется к
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air

зеленоградского научно-производственного центра «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис») появились в России в виде серийной партии и были переданы разработчика ПО и коне
04.03.2021 В России появятся продвинутые отечественные процессоры для смартфонов и интернета вещей

Мобильные CPU отечественной разработки Отечественное предприятие НПЦ «Элвис» (Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы»
17.01.2020 Проектам на «Эльбрусах», «Байкалах» и чипах «Элвиса» выделили 880 миллионов. На что пойдут деньги

стем критической информационной инфраструктуры «на базе доверенного российского чипа MC-IoT-01». Напомним, судя по выложенным в интернете презентациям зеленоградского научно-производственного центра «Элвис», известного своей линейкой процессоров «Мультикор», речь идет о его новом 40-нанометровом чипе, чей выпуск еще только запланирован — на 2020 г. Проект рассчитан на срок до 30 июня 2024 г
13.12.2019 ОС «Касперского» портируют на загадочный отечественный процессор. Не «Эльбрус» и не «Байкал»

т инсталяция на один из готовящихся к выходу чипов зеленоградского научно-производственного центра «Элвис», известного своей процессорной линейкой «Мультикор». Об этом сообщил руководитель напр
30.10.2018 ИТ-компания «Роснано» не получила 100 миллионов в странной сделке с участием «дочки» «Лукойла»

Долг в 100 миллионов Как установил CNews, российская ИТ-компания «Элвис-неотек» — дочерняя структура «Роснано» — недополучила 99,2 млн руб. по договору, связан
19.07.2018 Собирать защищенные ПК для ЗАГСов будет компания основателя Almaz и Runa Capital

Компьютеры для ЗАГСов Изготовлением защищенных компьютеров для ЗАГСов займется российская компания «Элвис-плюс», известная как разработчик линейки продуктов «Застава» для защиты корпоративных и
14.03.2018 На отечественном процессоре создан простейший компьютер специально для разработчиков

Первый процессорный модуль «Элвиса» Российская микроэлектронная компания НПЦ «Элвис» начала поставки своего процессорного модуля «Салют-ЭЛ24ПМ» на базе собственного п
10.11.2017 Российский микропроцессор для систем компьютерного зрения пошел в серию

Выход инженерной партии ELISE Компании «ЭЛВИС-неотек» и НПЦ «ЭЛВИС» сообщили о выпуске инженерной партии своего микропроцессора ELISE со встроенной в
14.03.2017 «Элвис-НеоТек» запускает партнерскую программу

Компания «Элвис-НеоТек», отечественный разработчик и производитель высокотехнологичных решений в области систем безопасности и бизнес-мониторинга, объявила о запуске новой инициативы для стимулирования р
14.02.2017 Коммерческим директором «Элвис-НеоТек» назначен Михаил Чичварин

К команде компании «Элвис-НеоТек», отечественного разработчика и производителя высокотехнологичных решений в области систем безопасности и бизнес-мониторинга, в качестве коммерческого директора присоединился Михаи
02.11.2016 Solar Security и «Элвис-Плюс» договорились о сотрудничестве

Компания Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, и «Элвис-Плюс», российский поставщик продуктов и услуг в сфере ИБ, подписали партнерское соглашение. Как сообщили CNews в Solar Security, в рамках сотрудничества «Элвис-Плюс» планирует реал
31.05.2016 «Элвис-НеоТек» представила видеосистему для контроля проходов через металлодетектор

Компания «Элвис-НеоТек» представила видеосистему для автоматической фиксации несанкционированных проходов через зоны контроля «Пост-Контроль». Система создана в соответствии с задачами по осуществлению ф
29.03.2016 «Элвис-НеоТек» интегрировала новые устройства в систему видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k

Российский разработчик и производитель высокотехнологичных систем безопасности — «Элвис-НеоТек» (портфельная компания «Роснано») — интегрировала новые камеры с лазерной подсветкой в систему видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k. Об этом CNews сообщили в «Роснано».
17.11.2015 «Техносерв» и «Элвис-НеоТек» расширили партнёрство в сфере безопасности и интеллектуальных транспортных систем

Компании «Техносерв», российский системный интегратор, и «Элвис-НеоТек», отечественный разработчик систем на основе технологии мультиспектрального компьютерного зрения, объявили о расширении партнёрства в сфере безопасности и интеллектуальных транспор
21.07.2015 Система управления инфраструктурой открытых ключей Avanpost PKI внедрена в УК «Роснано»

Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), и компания «Элвис-Плюс», системный интегратор в области обеспечения безопасности информации и разработчик средств защиты информации, завершили проект по созданию защищённого программно-аппаратного комплекс

Публикаций - 308, упоминаний - 586

Элвис НПЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 73
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 61
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 54
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 40
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 37
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 35
Элвис-НеоТек 56 35
Intel Corporation 12811 30
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 28
Ростелеком 10948 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 26
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 26
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 24
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 17
ЭЛАС НПО 18 17
Информзащита 941 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
Microsoft Corporation 25775 14
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 13
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 13
9594 12
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 68 11
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 11
Элвис-Телеком 38 11
Норси-Транс - НТ 146 11
Т-Платформы - T-Platforms 412 10
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 10
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 10
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 10
ИКС 538 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 9
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 9
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Softline - Софтлайн 3743 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 8
ДиалогНаука 271 8
Анкад - Ancud 50 8
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 8
Газпром ПАО 1493 8
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
РВК - Российская венчурная компания 571 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
Альфа-Банк 1979 4
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 4
Intel Capital 148 4
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 3
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
ЭлКомИмпорт 3 3
Новая Евразия Фонд 3 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 74
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 29
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 16
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 4
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 3
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 3
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 10
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
Консорциум Светотехника АНО 4 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 118
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 115
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 82
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 73
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 67
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 64
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 53
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 35
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 33
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 29
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 29
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 28
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 27
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 27
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 26
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 25
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 24
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 22
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 20
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 19
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 19
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 18
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 18
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 17
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 15
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 14
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 14
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 14
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 59
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 46
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 39
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 33
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 51 28
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 26
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 22
Linux OS 11533 22
Элвис НПЦ - Senesys 19 19
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 18
Intel x86 - архитектура процессора 2151 16
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 16
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 15
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 15
Элвис-НеоТек - Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 20 14
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 13
Элвис-НеоТек - ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 14 13
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 12
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 11 11
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 9
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 9
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 9
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 9
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 8
СВД ВС - КПДА Нейтрино 19 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 8
Google Android 15243 8
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407, NM640 - нейропроцессор 33 7
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24Д1 - отладочная плата 7 7
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 7
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 6
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 6
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 6
Aladdin Secret Disk 91 6
Корунд-М КБ АНО - Моноблок-ВМ8 - Багет Р2А ЭВМ 8 6
Петричкович Ярослав 30 30
Галицкий Александр 123 15
Дегтев Геннадий 271 12
Ким Александр 47 10
Копосов Максим 74 8
Покровский Иван 136 7
Путин Владимир 3454 7
Трушкин Константин 60 6
Шпак Василий 279 6
Семилетов Антон 6 6
Прохоров Александр 102 5
Мантуров Денис 126 5
Овчинский Владислав 230 5
Рейман Леонид 1065 5
Эйгес Павел 108 4
Евдокимов Андрей 95 4
Комаров Александр 24 4
Пименов Андрей 7 4
Легостаева Светлана 96 4
Бойко Алексей 138 4
Гостомельский Алексей 14 4
Черный Михаил 6 4
Опанасенко Всеволод 139 3
Ефимов Владимир 145 3
Калинин Алексей 77 3
Новодворский Алексей 114 3
Овчинников Сергей 50 3
Ляпунов Игорь 132 3
Комлев Николай 113 3
Петричкович Екатерина 3 3
Степанов Владимир 91 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Красников Геннадий 73 3
Переверзев Алексей 8 3
Мирошниченко Александр 5 3
Милованцев Дмитрий 110 3
Бяхов Олег 59 3
Иванов Владислав 27 3
Лысенко Александр 11 3
Шперлинг Андрей 9 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 248
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 77
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 64
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 61
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 37
Китай - Тайвань 4245 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 19
Украина 7928 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 14
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Европа 24964 12
Израиль 2856 11
Беларусь - Белоруссия 6289 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Южная Корея - Республика 7052 6
Япония 13807 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 4
Евразия - Евразийский континент 643 4
Малайзия 922 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 4
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 4
США - Калифорния - Беркли 286 4
Сингапур - Республика 1953 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Канада 5081 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 71
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 21
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Ведомости 1466 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
EE Times 160 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
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ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Axel Springer - Аксель Шпрингер Раша 15 1
Госрасходы - портал 70 1
Variety 24 1
Newsweek 39 1
CNX Software 18 1
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Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
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Ananova 250 1
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Forbes - Форбс 1002 1
FT - Financial Times 1296 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
IDC - International Data Corporation 4975 7
Gartner - Гартнер 3658 4
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
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TAdviser 100 5 1
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research - Berkeley Artificial Intelligence Lab 2 1
TIRIAS Research 4 1
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ITSM Tool Universe 1 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 15
РАН - Российская академия наук 2122 13
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 13
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 8
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 8
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 3
Доверенные сенсорные системы ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр 3 3
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 2
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 3 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
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Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 2
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День молодёжи - 27 июня 1087 2
Biometrics AIA 17 2
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
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