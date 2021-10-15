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Элвис НПЦ
Электронные вычислительно-информационные системы


15.10.2021 Одна из ключевых проблем создателей «Эльбрусов», «Байкалов» и «Мультикоров» сохранится в 2022 году 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 5
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 4
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 8
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы» 1
19.07.2021 Главный разработчик российских чипов обвинил власти в смене правил игры и подрыве доверия отрасли 1
02.07.2021 Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно 1
02.07.2021 «Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет 1
26.05.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию бесплатной ОС Simply Linux 1
17.05.2021 В Москве запустят производство контактов для микроэлектроники 1
29.04.2021 Программно-аппаратный комплекс Kaspersky Antidrone дополнен радиолокационной системой «ЕНОТ» 3
27.04.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» запатентовал рентген для крови 1
13.04.2021 «Космические» компании ОЭЗ «Технополис «Москва» имеют более 100 запатентованных разработок 1
02.04.2021 «Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах 5
17.03.2021 Новые компании ОЭЗ «Технополис «Москва» посвятили в резиденты 2
04.03.2021 В России появятся продвинутые отечественные процессоры для смартфонов и интернета вещей 5
08.02.2021 Новая версия ОС «Альт 8 СП» сертифицирована ФСТЭК России 1
28.01.2021 Новый резидент откроет в ОЭЗ «Технополис «Москва» центр проектирования микросхем 1
28.12.2020 Минпромторг не отдаст разработчикам российских процессоров 21 миллиард, который они выиграли на конкурсе 2
23.12.2020 Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги 3
24.11.2020 Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем 1
07.10.2020 Госструктуры заставят закупать ПК и серверы на российских процессорах 1
30.09.2020 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор 1
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 1
25.08.2020 Программы создания квантового компьютера с облачным доступом и сенсорных доверенных систем выполнят к 2022 году 1
24.08.2020 Разработчик микросхем локализует производство в ОЭЗ «Технополис «Москва» 3
05.06.2020 ЗНТЦ вошел в проект исследовательского центра «Доверенные сенсорные системы» 2
01.06.2020 В России создадут доверенную платформу сбора и обработки сенсорной информации 1
27.04.2020 Россияне строят ИТ-систему поиска злоумышленников на расстоянии 4 километров 3
23.04.2020 Владелец архитектуры MIPS объявил о банкротстве 2
17.01.2020 Проектам на «Эльбрусах», «Байкалах» и чипах «Элвиса» выделили 880 миллионов. На что пойдут деньги 1
09.01.2020 В России создадут медицинский ИИ на отечественных нейропроцессорах 1
26.12.2019 От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews Analytics 1
13.12.2019 ОС «Касперского» портируют на загадочный отечественный процессор. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 5
02.12.2019 Отвергнутым властью проектам на «Эльбрусах» и «Байкалах» дали новый шанс получить миллиарды 1
21.10.2019 На конкурсе субсидий Минпромторга отклонили все проекты на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
02.10.2019 Защищенная, независимая, своя 1
21.08.2019 «Базальт СПО» выпустила Девятую платформу ALT репозитория «Сизиф» 1
15.07.2019 Владимиру Путину показали отечественную мобильную ОС «Аврора». Видео 2

Публикаций - 89, упоминаний - 180

Элвис НПЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 11
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 11
Intel Corporation 4186 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 7
Т-Платформы 274 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 6
Элвис-НеоТек 30 6
НТЦ Модуль - Научно-технический центр 23 5
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 267 4
Multiclet - Мультиклет 15 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 4
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 4
Huawei 2731 4
Промобит - Bitblaze - Promobit 15 4
Mali 54 3
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр 8 3
Aquarius - Аквариус 209 3
Wave Computing - MIPS Computer Systems 4 3
РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 13 3
Аплана Группа компаний 102 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 3
Числовая механика 10 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 3
Норси-Транс (НТ) 49 3
Комдив 20 3
СВД Встраиваемые Системы - SWD Software 19 3
КНС Групп - Yadro 124 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 3
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 3
Samsung Electronics 5686 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
ФОРС - Центр разработки 180 2
IBM 3546 2
Код Безопасности 365 2
Fastwel - Фаствел 15 2
Микрон - Micron 365 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Миландр ПКК 26 2
Измайлово Альфа - гостиничный комплекс в Москве 5 2
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
Биоамид - Bioamid 1 1
Сплит 6 1
ЭлКомИмпорт 1 1
Прима НПП - Научно-производственное предприятие 1 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 3 1
Tallwood Venture Capital 1 1
Герофарм - Geropharm 8 1
Георезонанс 2 1
Завод Премиксов №1 1 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО 1 1
Uber 257 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
Концерн Энергомера - Монокристалл ГК 8 1
Промет НПО 1 1
Нанолек 9 1
НПЦ Полюс - Научно-производственный центр 1 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Almaz Capital Partners 118 1
Runa Capital 153 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Татнефть 112 1
Альфа-Банк 1126 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Uber Technologies 258 1
Почта России ПАО 1574 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 8
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Роснано 456 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Федеральное казначейство России 766 2
Алабушево ОЭЗ - Особая экономическая зона 26 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
Правительство Москвы 653 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 6 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
РЦУД и РТ ФГАУ - Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий 2 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Правительство РФ 2206 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 10
ARM64 - Архитектура процессора 1019 7
DDR - Double data rate 1071 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 6
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 5
I2S - Inter-IC Sound - Стандарт интерфейса электрической последовательной шины соединения цифровых аудиоустройств 11 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 3
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 3
ARMv8 - Архитектура процессора 60 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 485 2
АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 18 2
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) - протокол синхронизации часов по компьютерной сети 5 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик 13 2
MIPI CSI - MIPI Camera Serial Interface - Последовательный интерфейс камеры 2 2
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 27 1
Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники 4 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 359 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 15
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 12
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 12
Intel x86 - Архитектура процессора 992 9
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 9
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 7
Linux OS 4265 6
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 6
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 8 6
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 6
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 9 5
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 5
Т-Платформы Таволга терминал 26 4
Google Android 10751 4
Элвис-НеоТек ELISE - Elvees Image Semantic Engine - Процессор для систем компьютерного зрения 9 4
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 4
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 4
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 4
PowerVR GX - серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 4 4
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ПМ - процессорный модуль 3 3
ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 4 3
МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 8 3
Fastwel CPC - процессорный модуль 5 3
Wave Computing MIPS Open - Система команд и микропроцессорных архитектур 3 3
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ОМ - отладочный модуль 4 3
Корунд-М КБ АНО - Моноблок-ВМ8 - Багет Р2А ЭВМ 7 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 3
СВД Встраиваемые Системы - КПДА 9 3
Доломант ОНИКС - защищенный планшетный компьютер 4 3
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24Д1 - отладочная плата 7 3
АИК ССИ - Автоматизированная информационно-контролирующая система сбора и обработки сенсорной информации 2 2
Nvidia Jetson Xavier NX 8 2
Nvidia GeForce GTX 2071 2
Элвис-НеоТек Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 12 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 2
Apple iOS 5742 2
Beremiz - интегрированная среда разработки для ПЛК с открытым исходным кодом 2 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Петричкович Ярослав 10 7
Прохоров Александр 86 5
Путин Владимир 1826 4
Переверзев Алексей 3 3
Эйгес Павел 66 3
Копосов Максим 7 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Swift Art - Свифт Арт 3 2
Тимофеев Олег 3 2
Бутерин Виталий 20 1
Иванченко Сергей 3 1
Ивашков Юрий 2 1
Большаков Олег 1 1
Meyer Derek - Мейер Дерек 1 1
Петричкович Екатерина 1 1
Коберда Николай 1 1
Дегтярь Николай 1 1
Царев Николай 1 1
Максимов Владимир 1 1
Коляда Виталий 1 1
Шалупов Евгений 1 1
Бурин Андрей 12 1
Рондарев Игорь 1 1
Burton Paul - Бертон Пол 1 1
Казарин Станислав 100 1
Солохина Татьяна 1 1
Orwell George - Оруэлл Джордж 9 1
Мошков Артем 9 1
Krewell Kevin - Кревелл Кевин 1 1
Диденко Дмитрий 5 1
Леонов Андрей 1 1
Зайцев Владимир 37 1
Басаев Александр 2 1
Федоров Алексей 40 1
Сизов Григорий 13 1
Акимов Максим 167 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Кисляков Евгений 83 1
Никифоров Николай 1126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 6
Китай - Тайвань 593 3
Япония 2792 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 2
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Россия - Костромская область 229 1
Ирак - Республика 81 1
Китай - Шанхай 244 1
Россия - Владимирская область 368 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
Ирак - Басра 1 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Специальный административный район Гонконг 551 1
Европа 3766 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Казахстан - Республика 2637 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 3
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 10 2
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Всероссийская перепись населения 31 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
EE Times 21 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNX Software 4 1
IDC - International Data Corporation 2723 2
CNews Analytics 1991 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 2
Gartner 2193 1
TAdviser100 3 1
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research 1 1
TIRIAS Research 4 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 4
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 3
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 3
ЭЛАС НПО 6 3
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 6 2
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 2
Доверенные сенсорные системы ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр 2 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МФТИ - Фонд перспективных исследований 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 4 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
MIPS Open Developer Days 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764297, в очереди разбора - 667984.
Создано именных указателей - 46354.
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Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

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