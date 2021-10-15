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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Элвис НПЦ
Электронные вычислительно-информационные системы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 89, упоминаний - 180
Элвис НПЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Петричкович Ярослав 10 7
|Прохоров Александр 86 5
|Путин Владимир 1826 4
|Переверзев Алексей 3 3
|Эйгес Павел 66 3
|Копосов Максим 7 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Swift Art - Свифт Арт 3 2
|Тимофеев Олег 3 2
|Бутерин Виталий 20 1
|Иванченко Сергей 3 1
|Ивашков Юрий 2 1
|Большаков Олег 1 1
|Meyer Derek - Мейер Дерек 1 1
|Петричкович Екатерина 1 1
|Коберда Николай 1 1
|Дегтярь Николай 1 1
|Царев Николай 1 1
|Максимов Владимир 1 1
|Коляда Виталий 1 1
|Шалупов Евгений 1 1
|Бурин Андрей 12 1
|Рондарев Игорь 1 1
|Burton Paul - Бертон Пол 1 1
|Казарин Станислав 100 1
|Солохина Татьяна 1 1
|Orwell George - Оруэлл Джордж 9 1
|Мошков Артем 9 1
|Krewell Kevin - Кревелл Кевин 1 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Леонов Андрей 1 1
|Зайцев Владимир 37 1
|Басаев Александр 2 1
|Федоров Алексей 40 1
|Сизов Григорий 13 1
|Акимов Максим 167 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Никифоров Николай 1126 1
|EE Times 21 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNX Software 4 1
|IDC - International Data Corporation 2723 2
|CNews Analytics 1991 2
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 2
|Gartner 2193 1
|TAdviser100 3 1
|BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research 1 1
|TIRIAS Research 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764297, в очереди разбора - 667984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764297, в очереди разбора - 667984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru