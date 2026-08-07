Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы

В российском разработчике мобильных процессоров сменился гендиректор Новый гендиректор Как выяснил CNews, в АО НПЦ «ЭЛВИС»» — одном из ведущих российских разработчиков микросхем и процессоров сменился ген

Знаменитый российский дизайн-центр оштрафован за срыв разработки чипа для распознавания БПЛА Модуль для БПЛА Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал АО НПЦ «Элвис» на 78,2 млн руб. за срыв сроков разработки многокристального модуля для идентифик

Российский разработчик чипов поплатился за опоздание с заменой процессоров Texas Instruments азработчика чипов научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «ЭЛВИС») на 32,3 млн руб. за срыв сроков разработки микропроцессора. Это следует из прете

Сорвана поставка аэроскопов для комплексов борьбы с БПЛА. Виноват бывший продавец Ozon и», которое взыскало через суд 5 млн руб. Неудавшиеся поставки дронов «Абико 24» задолжал не только НПЦ «Элвис» и банкам. Компания также не смогла осуществить поставку дронов в адрес золотодобы

Разработчик российских чипов оштрафован на 50 миллионов за срыв сроков создания процессора отчик процессоров научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис») получил штраф в размере 49,1 млн руб. за просрочку разработки процессора для исп

«ИТ-Экспертиза» и «Элвис-плюс» объединяют усилия в области информационной безопасности Компании «ИТ-Экспертиза» и «Элвис-плюс» подписали соглашение о стратегическом и технологическом партнерстве, цель которого – долгосрочное сотрудничество в области кибербезопасности и защиты от угроз в сфере ИБ. В рамках с

Знаменитый разработчик процессоров на два года опоздал с аналогом европейской микросхемы для БПЛА Задержка на два года Как выяснил CNews, Минпромторг требует у российского разработчика процессоров НПЦ «Элвис» штраф в размере 89 млн руб. за просрочку исполнения госконтракта на 862 дня (почт

«Ростелеком» купил 100% легендарной российской ИБ-компании. Ее основатель покинул проект Стопроцентное увеличение доли Группа компаний «Солар», входящая в «Ростелеком», сообщила об увеличении с 49% до 100% своей доли в системном интеграторе в сфере информационной безопасности (ИБ) «Элвис-Плюс». Сумма сделки не раскрывается. «Ростелеком» через «РТК ИБ» (юридическое лицо «Солар») в 2020 г. приобрел 49% акций «Элвис-Плюс». Сумма сделки тогда также не раскрывалась, при

ГК «Солар» стала владельцем 100% системного ИБ‑интегратора «Элвис-Плюс» Группа компаний «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, завершила сделку по приобретению 51% доли компании «Элвис-Плюс», доведя общую долю владения активом до 100%. Сумма сделки не раскрывается. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Основная цель сделки — усиление команды «Солара» инженера

Минпромторг требует от правообладателя двух российских процессоров вернуть многомиллионную субсидию Вернуть субсидии Как выяснил CNews, Минпромторг подал иск к портфельной компании «Роснано» — «Элвис-неотек» с требованием вернуть субсидию в размере 54,8 млн руб. Иск был подан министерством в ноябре 2024 г., следует из картотеки арбитражных дел. Представители Минпромторга и «Элвис

Знаменитый разработчик процессоров «Элвис» стал совладельцем системообразующего ИТ-предприятия сразу после выхода «Ростеха» «Элвис» стал соучредителем «Булата» Как выяснил CNews, российский разработчик чипов НПЦ «Элвис» стал совладельцем разработчика отечественного телекоммуникационного и ИТ-оборудов

Замглавы разработчика российских процессоров тайком приписал ему многомиллионный долг перед своей компанией Неожиданные долги «Элвиса» Как выяснил CNews, российский разработчик чипов НПЦ «Элвис» неожиданно для себя обнаружил, что задолжал сторонней организации 14 млн руб. Эту

Создатели российских процессоров выбили 50 миллионов из американского разработчика ПО для проектирования чипов зеленоградскому научно-производственному центру «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис») удалось обязать российское представительство американской компании Synopsys выпл

«АРМО-системы» представила передвижной видеокомплекс «ЭЛВИС-неотек» на базе IP-камер, тепловизора и радаров В предложениях «АРМО-системы» появился мобильный комплекс видеонаблюдения и контроля периметра – инновационная разработка российской компании «ЭЛВИС-неотек». В состав комплекса, который базируется на шасси автоприцепа, входит оборудование для автономного энергообеспечения, система из IP-камер, тепловизора и радиолокаторов, расположенн

«АРМО-системы» и «ЭЛВИС-Неотек» подписали соглашение о партнерстве «АРМО-системы» подписала дистрибьюторский договор с российской компанией «ЭЛВИС-Неотек», которая специализируется на разработке и производстве аппаратных и программных продуктов для систем безопасности. «АРМО-системы» будет поставлять IP-камеры, тепловизоры, охранные

Разработчик космических чипов неожиданно избежал полумиллиардного штрафа за срыв госпроекта инпромторгу в удовлетворении иска более чем на полмиллиарда рублей к дизайн-центру микроэлектроники НПЦ «Элвис». Информацию об этом можно обнаружить в опубликованной карточке дела. «Элвис» прос

США ввели санкции против всей российской электроники. Под ударом «Аквариус», «Ангстрем», «Байкал», МЦСТ, «Элвис» казались «Аквариус», структура Yadro («КНС групп» — «Ядро фаб Дубна»), «Байкал Электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис». В SDN также были включены «Элемент», «Ангстрем», «Научно-исследовательский инсти

Арестован бывший топ-менеджер правообладателя российских ARM и MIPS-процессоров. Ему грозит 10 лет тюрьмы е арестован бывший инвестиционный директор управляющей компании «Роснано» и член совета директоров «Элвис-неотека» (портфельная ИТ-структура упомянутой госкомпании) Наиль Губаев. «Элвис-

Дочь основателя НПЦ «Элвис» взяла под контроль загадочную компанию, помогающую с растаможкой и включением в реестр российского «железа» Компания дочери основателя НПЦ «Элвис» Как выяснил CNews, дочь отошедшего недавно от дел по состоянию здоровья основател

Разработчик российских ARM-процессоров сменил владельца ьной записке к бухгалтерской отчетности компании, на конец 2020 г. Петричковичу принадлежало 30% АО НПЦ «Элвис», а оставшиеся 70% — номинальному держателю АО НК «Банк». Теперь контроль над «Элв

«Ростелеком» основал микроэлектронную компанию вместе с создателем российских процессоров «уровня чипов для iPad Air» ом» совместно с научно-производственным центром «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис») создали предприятие «Эсай майкро». Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ. Компани

Выручка российского разработчика микросхем сократилась вдвое, прибыль — почти в 100 раз еноградского Научно-производственного центра «Электронные вычислительно-информационные системы» (АО НПЦ «Элвис») сократилась вдвое. Согласно базе «Контур.фокус», выручка компании по итогам 2021

Российский разработчик продает на корню два своих процессора, запросив больше полумиллиарда Российские чипы на продажу Как стало известно CNews, зеленоградский разработчик ИТ-систем «Элвис-неотек» — портфельная компания «Роснано» — решил продать права на два своих чипа. Торги

Власти требуют у создателей «уникальной российской камеры» вернуть 200 миллионов, выданных на ее разработку Вернуть всю субсидию Как выяснил CNews, Минпромторг подал иск к портфельной компании «Роснано» — «Элвис-неотек» с требованием вернуть всю предоставленную субсидию в сумме около 200 млн руб. Эти средства были выделены на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий пр

В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор зеленоградским научно-производственным центром «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис»). Создатели называют свой телефон трастфоном — концептуально он позиционируется к

В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air зеленоградского научно-производственного центра «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис») появились в России в виде серийной партии и были переданы разработчика ПО и коне

В России появятся продвинутые отечественные процессоры для смартфонов и интернета вещей Мобильные CPU отечественной разработки Отечественное предприятие НПЦ «Элвис» (Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы»

Проектам на «Эльбрусах», «Байкалах» и чипах «Элвиса» выделили 880 миллионов. На что пойдут деньги стем критической информационной инфраструктуры «на базе доверенного российского чипа MC-IoT-01». Напомним, судя по выложенным в интернете презентациям зеленоградского научно-производственного центра «Элвис», известного своей линейкой процессоров «Мультикор», речь идет о его новом 40-нанометровом чипе, чей выпуск еще только запланирован — на 2020 г. Проект рассчитан на срок до 30 июня 2024 г

ОС «Касперского» портируют на загадочный отечественный процессор. Не «Эльбрус» и не «Байкал» т инсталяция на один из готовящихся к выходу чипов зеленоградского научно-производственного центра «Элвис», известного своей процессорной линейкой «Мультикор». Об этом сообщил руководитель напр

ИТ-компания «Роснано» не получила 100 миллионов в странной сделке с участием «дочки» «Лукойла» Долг в 100 миллионов Как установил CNews, российская ИТ-компания «Элвис-неотек» — дочерняя структура «Роснано» — недополучила 99,2 млн руб. по договору, связан

Собирать защищенные ПК для ЗАГСов будет компания основателя Almaz и Runa Capital Компьютеры для ЗАГСов Изготовлением защищенных компьютеров для ЗАГСов займется российская компания «Элвис-плюс», известная как разработчик линейки продуктов «Застава» для защиты корпоративных и

На отечественном процессоре создан простейший компьютер специально для разработчиков Первый процессорный модуль «Элвиса» Российская микроэлектронная компания НПЦ «Элвис» начала поставки своего процессорного модуля «Салют-ЭЛ24ПМ» на базе собственного п

Российский микропроцессор для систем компьютерного зрения пошел в серию Выход инженерной партии ELISE Компании «ЭЛВИС-неотек» и НПЦ «ЭЛВИС» сообщили о выпуске инженерной партии своего микропроцессора ELISE со встроенной в

«Элвис-НеоТек» запускает партнерскую программу Компания «Элвис-НеоТек», отечественный разработчик и производитель высокотехнологичных решений в области систем безопасности и бизнес-мониторинга, объявила о запуске новой инициативы для стимулирования р

Коммерческим директором «Элвис-НеоТек» назначен Михаил Чичварин К команде компании «Элвис-НеоТек», отечественного разработчика и производителя высокотехнологичных решений в области систем безопасности и бизнес-мониторинга, в качестве коммерческого директора присоединился Михаи

Solar Security и «Элвис-Плюс» договорились о сотрудничестве Компания Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, и «Элвис-Плюс», российский поставщик продуктов и услуг в сфере ИБ, подписали партнерское соглашение. Как сообщили CNews в Solar Security, в рамках сотрудничества «Элвис-Плюс» планирует реал

«Элвис-НеоТек» представила видеосистему для контроля проходов через металлодетектор Компания «Элвис-НеоТек» представила видеосистему для автоматической фиксации несанкционированных проходов через зоны контроля «Пост-Контроль». Система создана в соответствии с задачами по осуществлению ф

«Элвис-НеоТек» интегрировала новые устройства в систему видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k Российский разработчик и производитель высокотехнологичных систем безопасности — «Элвис-НеоТек» (портфельная компания «Роснано») — интегрировала новые камеры с лазерной подсветкой в систему видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k. Об этом CNews сообщили в «Роснано».

«Техносерв» и «Элвис-НеоТек» расширили партнёрство в сфере безопасности и интеллектуальных транспортных систем Компании «Техносерв», российский системный интегратор, и «Элвис-НеоТек», отечественный разработчик систем на основе технологии мультиспектрального компьютерного зрения, объявили о расширении партнёрства в сфере безопасности и интеллектуальных транспор