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Минпромторг требует от правообладателя двух российских процессоров вернуть многомиллионную субсидию

Минпромторг через суд пытается вернуть субсидию, выданную структуре «Роснано» — «Элвис-неотек». Ранее министерство уже обращалось с той же проблемой в суд и победило.

Вернуть субсидии

Как выяснил CNews, Минпромторг подал иск к портфельной компании «Роснано» — «Элвис-неотек» с требованием вернуть субсидию в размере 54,8 млн руб. Иск был подан министерством в ноябре 2024 г., следует из картотеки арбитражных дел.

Представители Минпромторга и «Элвис-неотек» не ответили на запрос CNews о причинах разбирательства и о том, на что именно была выдана субсидия.

Однако согласно порталу «Госзатраты», «Элвис-неотек» получила четыре субсидии от Минпромторга на суммы 199,0 млн руб., (выдана в октябре 2016 г.) 148,3 млн руб. (в декабре 2019 г.), 99,7 млн руб. (в декабре 2018 г.) и 51 млн руб. (в декабре 2019 г.).

Субсидии были выданы на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры, а также на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры.

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Минпромторг обратилось в суд за возвратом субсидии
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В январе 2022 г. CNews писал о том, что Минпромторг уже обращался в суд для возврата полной суммы субсидии (199,9 млн руб.). Эти средства были выделены на разработку и выпуск на рынок сферической видеокамеры VisorJet720, поясняли CNews представители «Элвис-неотек». И тогда суд встал на сторону министерства.

«Элвис-неотек» известен не только как разработчик ИТ-систем с использованием ИИ, но и как правообладатель двух российских процессоров.

Арест топ-менеджера компании

В сентябре 2022 г. CNews писал об аресте бывшего топ-менеджера «Роснано» и ее портфельной ИТ-компании «Элвис-неотек» Наиля Губаева. По статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

В апреле 2022 г. CNews выяснил, что компания выставила права на свои чипы на продажу — за 470 и 50 млн руб. соответственно. Один из них, VIP-1 строится на известной архитектуре ARM, другой, EliseMIPS. Обе архитектуры созданы в соответствии с концепцией RISC, то есть для чипов с сокращенным набором команд. Представители «Элвис-неотека» тогда объяснили CNews продажу процессоров тем, что права на них относятся к результатам интеллектуальной деятельности (РИД), «которые в соответствии с новой стратегией развития компании не вошли в пул ключевых».

Как «Элвис-неотек» связана с «Роснано»

Компания была создана в 2011 г. Большая часть «Элвис-неотек» принадлежит «Роснано». Согласно ежеквартальному отчету «Роснано» за II квартал 2021 г., доля госкорпорации в уставном капитале «Элвис-неотек» составляла 58,57%. Цель участия госкорпорации — реализация инвестиционного проекта для производства нанотехнологической продукции.

Согласно официальному сайту, «Элвис-неотек» — разработчик и производитель систем безопасности с применением технологий распознавания образов, компьютерного зрения, радиолокационного, видео, тепловизионного наблюдения.

Кристина Холупова

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