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MIPS
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Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages
Система команд и микропроцессорных архитектур


12.10.2021 Какие потери данных, MIPS, IOPS могут быть у топового облачного провайдера? Обзор Market.CNews 7
08.10.2021 Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах 2
23.08.2021 В Реестр российской электроники вписали центральный процессор отечественной архитектуры. Не «Эльбрус», не «Байкал» 2
23.07.2021 Китай выпустил новейший процессор на собственной уникальной архитектуре. Он на 50% мощнее предшественника 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
13.07.2021 Linux перестанет работать на ПК со старыми жесткими дисками 2
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
31.05.2021 Решена «фундаментальная проблема» распознавания российского паспорта искусственным интеллектом 1
26.05.2021 «Базальт СПО» выпустила новую версию бесплатной ОС Simply Linux 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
19.04.2021 Китайцы создали полностью американонезависимые процессоры для ПК и серверов. Не Intel, не ARM, не MIPS 7
15.04.2021 В России появятся новые СХД на базе процессоров «Байкал» 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
19.03.2021 ПО Smart Engines для распознавания банковских карт, баркодов и типовых документов внесено в реестр российского софта 1
04.03.2021 Система распознавания документов Smart ID Engine внесена в реестр российского ПО 1
08.02.2021 Google хочет сломать Chrome. Он перестанет работать на миллионах ПК по всему миру 1
02.02.2021 Из ядра Linux исчезнет поддержка уникальных процессоров, созданных Intel и HPE 1
21.01.2021 Система резервного копирования Rubackup совместима с процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux 1
13.01.2021 Из ядра Linux исчезнет поддержка старых процессоров 2
12.01.2021 В 2021 г. «Эльбрусов» будет выпущено в 20 раз меньше, чем «Байкалов», но разработчики не считают это проигрышем 1
12.01.2021 Органы госвласти Ставрополья перешли на операционные системы «Альт» 1
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт» 1
16.12.2020 «Базальт СПО» и Консорциум «Вычислительная техника» подписали меморандум о сотрудничестве 1
30.11.2020 В России создаются дешевые версии процессоров «Байкал» 1
27.11.2020 После появления инвестора «Байкал электроникс» заказывает сотни тысяч чипов под миллиардные проекты 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
12.11.2020 Госорганы России массово меняют Windows на Astra Linux 1
26.10.2020 НТЦ «Модуль» получил 400 миллионов на космический процессор, совместимый с его нейрочипами 1
21.10.2020 Власти потратят 270 миллионов на поддержку российского микропроцессора. Не «Эльбрус», не «Байкал» 3
07.10.2020 Подтверждена совместимость «ОТВ Аврора» и «Ред ОС» 1
02.10.2020 Разработчики «Байкалов» чудом избежали миллиардных госсанкций за многолетнюю задержку выпуска чипов 1
18.09.2020 Разработана отечественная программно-определяемая транзакционная СХД «Аврора» 1
17.09.2020 Dr.Web будут предустановливать на маршрутизаторы «Элтекс» 1
26.08.2020 «Юнидата» получила сертификат совместимости с операционной системой «Лотос» 1
24.08.2020 Выпущен первый российский моноблок на новом чипе «Байкал» и отечественном Linux. Цена от 150 тысяч 1
18.08.2020 ПК ViPNet Client 4U for Linux сертифицирован ФСБ России 2
14.08.2020 Начато производство настольного суперкомпьютера на процессорах «Байкал». Видео 1
03.08.2020 Вышло самое крупное в истории обновление Linux. В него впервые добавлена поддержка российского процессора 6
29.07.2020 Релиз операционной системы «Альт 9.1» 1
22.07.2020 В России начался выпуск первых материнских плат для нового «Байкала». Цена 1

Публикаций - 192, упоминаний - 390

MIPS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 65
Intel Corporation 4175 38
Т-Платформы 274 32
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 24
Базальт СПО 206 24
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 24
AMD - Advanced Micro Devices 1670 22
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 18
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 17
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 12
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 11
Комдив 20 10
Microsoft Corporation 11077 10
Mali 54 9
ALT Linux - Альт Линукс 138 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 9
Imagination Technologies 24 9
Dr.Web - Доктор Веб 976 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 8
Samsung Electronics 5666 8
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Google LLC 7148 7
Энстрим - Instream 19 7
Huawei 2730 6
Edelweiss - Эдельвейс 29 6
Элвис-НеоТек 30 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 350 5
IBM 3539 5
КНС Групп - Yadro 124 5
Loongson Technology 17 5
Lenovo Group 1636 5
Крипто-ПРО 200 5
TrueConf - ТруКонф 252 4
Wave Computing - MIPS Computer Systems 4 4
Новые облачные технологии (НОТ) 227 4
Broadcom Inc 197 4
Facebook 3765 4
STMicroelectronics 102 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 11
АльфаСтрахование СГ 208 10
Альфа-Банк 1123 10
Почта Банк 289 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Газпромбанк - ГПБ 692 7
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 5
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 5
Локо-Банк 31 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
Совкомбанк ПАО 147 3
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 3
Dukascopy Bank SA 4 3
Ренессанс Страхование 51 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 3
Tessi 8 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 2
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 2
Банк Санкт-Петербург 120 2
Восточный Банк 108 2
ЦИАН - CIAN 39 2
ИТЭЛМА НПП 15 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
Согласие СК 44 2
Citibank - Ситибанк 170 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Газпром ПАО 520 2
BCW - BioCollections Worldwide 7 2
Jysan Bank - Жусан банк 3 2
Visa International 1345 2
Чип и Дип 5 2
Аэрофлот 493 2
Qiwi 783 2
УЦ Профи 2 1
Lego 84 1
Агентство Финансовой Поддержки 7 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Nouse Limited 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 8
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 7
Роснано 456 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 3
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
МИАЦ ОО - Медицинский информационно-аналитический центр Омской области 2 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 44 1
Правительство РФ 2203 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
SoGo - Open Source Groupware 8 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 2
Руссофт - Russoft 250 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 90
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 28
DDR - Double data rate 1068 22
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 18
ARM - Advanced RISC Machine 225 17
ARMv8 - Архитектура процессора 60 15
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 15
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 15
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 10
PPC - PowerPC - микропроцессорная RISC-архитектура 53 10
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 41 9
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 8
Microsoft Windows API 68 8
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 7
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 119 7
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 6
Gigabit Ethernet 358 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
Wave Computing MIPSel - система команд и микропроцессорных архитектур 9 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 6
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 5
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 5
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 4
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 4
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 4
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 4
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 433 4
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 478 4
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 4
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик 13 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 68
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 62
Linux OS 4257 57
Intel x86 - Архитектура процессора 992 56
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 49
Google Android 10751 24
Microsoft Windows 10 6635 22
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 20
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 18
Apple iOS 5742 18
Linux - Debian GNU 272 17
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 16
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 15
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 14
Т-Платформы Таволга терминал 26 14
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 13
Apple macOS 925 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 12
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 11
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 11
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 9
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 16 9
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 8
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 8
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 7
Новые облачные технологии - МойОфис 311 7
Купибилет - Kupibilet 13 7
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 7
Nvidia GeForce GTX 2062 7
Ред ОС 239 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 6
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Энстрим Лотос - Операционная система 13 6
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 6
Apple - App Store 2198 5
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 5
Intel Itanium 80 5
Java - Язык программирования 1176 5
Google Chrome - браузер 1117 4
Евдокимов Андрей 54 12
Опанасенко Всеволод 101 10
Арлазаров Владимир 118 9
Легостаева Светлана 23 8
Малафеев Андрей 8 7
Новодворский Алексей 95 6
Смирнов Алексей 142 5
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 5
Махсон Михаил 13 5
Петричкович Ярослав 10 4
Мылицын Роман 79 4
Трушкин Константин 43 3
Swift Art - Свифт Арт 3 3
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Титов Борис 27 3
Бурмистров Роман 5 2
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 52 2
Николаев Дмитрий 4 2
Зырянов Борис 10 2
Куренев Алексей 6 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Бетелин Владимир 6 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Щербаков Константин 3 2
Шпак Василий 39 2
Коган Алексей 2 1
Малышев Александр 31 1
Козлов Александр 54 1
Бутенко Юрий 64 1
Турчак Евгений 23 1
Симаков Олег 106 1
Овчаренко Юрий 25 1
Фишер Андрей 54 1
Чукарин Алексей 56 1
Одинцов Дмитрий 83 1
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Ахмеров Тимур 73 1
Мишустин Михаил 302 1
Нуралиев Борис 204 1
Рустамов Рустам 169 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 15
Германия - Федеративная Республика 3633 9
Россия - Севастополь 420 9
Россия - Новороссийск 140 9
Россия - Смоленск 234 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 8
Россия - Керчь 35 7
Япония 2780 7
Россия - Мурманск 257 7
Индия - Республика 2169 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Европа 3752 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Китай - Тайвань 589 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Россия - Ставропольский край 458 4
Франция - Французская Республика 2122 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Испания - Барселона 536 3
Малайзия 340 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 3
Африка 1489 2
Италия - Итальянская Республика 1384 2
Казахстан - Республика 2629 2
Россия - Новосибирская область 815 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Россия - Ярославская область 332 2
Россия - Челябинская область 658 2
Бразилия - Федеративная Республика 1125 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 2
Южная Корея - Республика 1459 2
Земля - планета Солнечной системы 863 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 4
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 59 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 5 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
ТТН - товарно-транспортная накладная 6 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 11 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Tom’s Hardware 86 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 3
Phoronix 15 3
The Register 342 2
CNews - ZOOM.CNews 1093 2
EE Times 21 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
The Guardian - Британская газета 190 1
Известия ИД 59 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 29 1
CNX Software 4 1
Pangnote 1 1
CNews - Auto.CNews 50 1
CNews Analytics 1988 3
IDC - International Data Corporation 2718 1
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МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 26 3
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ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
АНК - Академия наук Китая - Академия общественных наук КНР - CAS - Chinese Academy of Sciences 3 2
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
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ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
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Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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