Продан создатель легендарной архитектуры процессоров MIPS. Покупатель - выросшее в независимую компанию подразделение AMD ndries Контрактный производитель интегральных микросхем GlobalFoundries покупает разработчика чипов MIPS Technologies. Финансовые условия сделки стороны не раскрывают. Согласно опубликованному

Арестован бывший топ-менеджер правообладателя российских ARM и MIPS-процессоров. Ему грозит 10 лет тюрьмы отек» известен не только как разработчик ИТ-систем с использованием ИИ, но и как правообладатель двух российских процессоров. Один из них, VIP-1 строится на известной архитектуре ARM, другой, Elise — MIPS. Обе архитектуры созданы в соответствии с концепцией RISC, то есть для чипов с сокращенным набором команд. Как следует из картотеки московских судов общей юрисдикции, 2 сентября 2022 г. Ба

Производителя «Байкалов» отлучают от ARM. Российские процессоры спасет переход на RISC-V и MIPS соров. На них базируются чипы Apple, Qualcomm, Samsung, MediaTek и других компаний. Альтернативным решением для «Байкал электроникс» может стать полный отказ от ARM в пользу открытых архитектур VLIW, MIPS или RISC-V при разработке новых CPU. Все дело в лицензиях В 2016 г. ARM была куплена японским холдингом SoftBank, а в 2020 г. глаз на нее положила американская компания Nvidia, чьи графиче

Какие потери данных, MIPS, IOPS могут быть у топового облачного провайдера? Обзор Market.CNews Что такое MIPS в процессорах и каким он должен быть Конечно, в серверном компьютере важен каждый отдельный узел. Именно от хорошей компоновки зависит успешность машины. Но если все-таки выбирать из всех

Китайцы создали полностью американонезависимые процессоры для ПК и серверов. Не Intel, не ARM, не MIPS ивают, что она не нарушает каких-либо патентов, связанных с уже существующими, такими как x86, ARM, MIPS или RISC-V. Ожидается, что процессоры на базе LoongArch поступят в продажу на территории

Владелец архитектуры MIPS объявил о банкротстве Неожиданное банкротство Компания Wave Computing, владелец процессорной архитектуры MIPS, в обозримом будущем может обанкротиться. По данным ресурса SemiWiki, она уволила всех с

Стала бесплатной новейшая процессорная архитектура, на которой построены «Байкалы» Полный и бесплатный доступ Калифорнийская компания Wave Computing объявила о запуске программы MIPS Open по бесплатному лицензированию процессорной архитектуры MIPS. В рамках первог

Процессорная архитектура MIPS впервые за 37 лет станет открытой PS уходит в open source Компания Wave Computing с 2017 г. владеющая патентами и лицензиями компании MIPS Technologies, сообщила о новой инициативе MIPS Open. В рамках этой инициативы Wav

Обнаружен боевой ботнет для MIPS, ARM и x86. Кто его будущая цель? атформ и пригодный для использования в любых целях. По данным экспертов Avast, ботнет функционирует самое позднее с декабря 2017 г. Его вредоносный агент способен атаковать и выживать на архитектурах MIPS, ARM, x86, x64, PowerPC и SuperH.Первоначальные атаки направлены на порт 23, типичный для Telnet, однако соединения направляются через сеть Tor. Если в атакуемой системе соединениеTelnet о

Бывшая команда ALT Linux выпустила ОС для процессоров «Эльбрус», ARM и MIPS в серверах, рабочих станциях, ноутбуках и планшетах, а также о совместимости с архитектурами ARM и MIPS в их 32- и 64-разрядных вариантах. Линейку планируется дополнить еще одним вариантом ОС,

Dr.Web обнаружил загрузчик троянца для «умных» Linux-устройств на базе MIPS и MIPSEL основной модуль троянца. В свою очередь вредоносная программа включает инфицированное устройство в децентрализованный P2P-ботнет. Linux.Hajime способен заражать объекты с аппаратной архитектурой ARM, MIPS и MIPSEL.Помимо вредоносного загрузчика для ARM-устройств в «дикой природе» уже более полугода распространяются аналогичные по своим функциям модули для устройств с архитектурой MIPS

На процессорах «Байкал» начали испытывать технологию безопасности «интернета вещей» , сформированный для поддержки программного обеспечения с открытым кодом на «железе» с архитектурой MIPS, создал прототип среды prplSecurity на кристалле Baikal-T1 российской компании «Байкал э

Новый троян для Linux заражает роутеры с архитектурой ARM, MIPS и PowerPC Специалисты компании «Доктор Веб» исследовали опасную троянскую программу, способную инфицировать роутеры с архитектурой ARM, MIPS и PowerPC, работающие под управлением ОС Linux. Как сообщили CNews в «Доктор Веб», троян получил наименование Linux.PNScan.1. С помощью данной вредоносной программы и других загружаемых ею

Создана телеприставка на базе операционной системы Android и процессора MIPS Появились первые результаты усилий американской компании MIPS Technologies, заявившей в начале августа об открытии программного кода операционной сист

MIPS откроет код Google Android для телевизоров и плееров Американская компания MIPS Technologies готовится к публикации открытого программного кода операционной системы Goo

13 апреля в Москве откроется выставка MIPS 2009 Осталось всего несколько дней до того момента, когда 15–я юбилейная выставка MIPS 2009 распахнет двери «Экспоцентра» на Красной Пресне. Уже 15 лет выставка MIPS является указателем вектора развития отрасли систем безопасности в России, мостом между всеми участник

С 13 по 16 апреля в Москве пройдет выставка MIPS 2009 С 13 по 16 апреля в Москве, в «Экспоцентре» на Красной Пресне, пройдет выставка «MIPS 2009 Охрана, безопасность и противопожарная защита». Данное мероприятие является крупнейшей в России международной специализированной выставкой по безопасности со сложившейся репутацией и

MIPS 2008: мир под прицелом CCTV ненты, участвовавшие в ней, уже представили новинки и разного рода усовершенствования, внесенные в демонстрировавшееся всего пару месяцев назад оборудование. Что день грядущий нам готовит В этом году MIPS прошел сразу в двух павильонах "Экспоцентра", спорткомплекс "Олимпийский" уже не мог вместить всех желающих. В выставке приняли участие более 350 компаний из 23 стран. Отдельные павильоны

Производительность ЦВК ГВЦ ОАО РЖД составляет 40300 Mips сообщил главный инженер главного вычислительного центра (ГВЦ) ОАО «РЖД» Михаил Фридман на конференции «Инфотранс-2007», производительность центрального вычислительного комплекса ГВЦ составляет 40300 Mips. Серверов типа Mainframe в ГВЦ установлено 78, а серверов Sun - 214. Общий объём внешней памяти – 590 Тбайт, а число используемых рабочих станций – 47400.

25 апреля состоится конференция "Современная безопасность" еждународная выставочная компании «АйТиИ» проводит 4-ю международную конференцию «Современная Безопасность. Законодательство. Новации. Практика», которая состоится 25 апреля 2007 г. в рамках выставки MIPS 2007 в профессиональном конференц-зале гостиницы Ренессанс, Москва. К участию в конференции приглашаются ведущие российские и международные компании-производители систем и средств безопасн

25 апреля откроется конференция "Современная безопасность" тавочная компании «АйТиИ» приглашает принять участие в международной конференции «Современная Безопасность. Законодательство. Новации. Практика», которая состоится 25 апреля 2007 г. в рамках выставки MIPS 2007 в профессиональном конференц-зале гостиницы Ренессанс, Москва. К участию в конференции приглашаются ведущие российские и международные компании-производители систем и средств безопасн

Qrio: шаг к созданию процессора с быстродействием 108 MIPS системам (ИС), г-н Цугио Макимото заявил, что появление робота уровня Qrio — эпохальное событие для полупроводниковой промышленности. Это шаг на пути к созданию процессора с быстродействием 108 MIPS, который, по оценкам, необходим для интеллекта, приближенного к человеческому. По его словам, в первую очередь, такой вызов в развитии технологий предъявляет RoboCup: создать к 2050 году к

MIPS принял в совет директоров бывшего СЕО AMD MIPS Technologies Inc. избрала Энтони Холбрука (Anthony Holbrook) неисполнительным председателем совета директоров на место Джона Бургойна (John Bourgoin), который остается президентом MIPS. Как член совета директоров, Холбрук будет вовлечен в такие области деятельности, как стратегическое планирование и развитие партнерских отношений. Ему предстоит тесно сотрудничать с Бурго

SGI сообщила о планах в отношении серверов на основе архитектуры MIPS Несмотря на то, что внимание производителей серверов приковано к предстоящему выходу процессора Intel Itanium 2, архитектура MIPS компании SGI пока не сдает своих позиций. Более того, SGI собирается поддерживать MIPS по крайней мере до 2006 года, в отличие, например, от Hewlett-Packard, которая отказалась от с

MIPS Technologies объявила о снижении прибыли в четвертом квартале Компания MIPS Technologies понизила прогнозные значения доходов на акцию и валовой прибыли в четвертом квартале в связи с трудностями текущей рыночной ситуации и большими затратами времени и усилий, соп

Итоги выставки MIPS'2002 За восемь лет работы выставка MIPS "Охрана, безопасность и противопожарная защита", приобрела статус крупнейшей специализированной выставки в Восточной Европе. Число участников и посетителей выставки MIPS увеличивает

AMD будет использовать 64-разрядную архитектуру компании MIPS Technologies Компания MIPS Technologies, Inc. (Nasdaq: MIPS, MIPSB), поставщик процессорных архитектур, а та

Выставка MIPS'2002: день первый C 17 по 20 апреля в СК проходит 8-ая Московская Международная выставка "Охрана, Безопасность и Противопожарная защита - 2002" (MIPS'2002). Более 30 тысяч специалистов (силовые структуры, проектно-монтажные, торговые организации, службы безопасности аэропортов, гостиниц, банков и др.) ежегодно знакомятся с новейшими оте

В Москве начала работу выставка MIPS'2002 С 17 по 20 апреля в спорткомплексе "Олимпийский" (г.Москва) проходит выставка MIPS'2002. В выставке 2002 года принимает участие более 250 компаний из Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Италии, Кореи, Нидерландов, Франции, Японии, а также МВД и МЧС России, ассоциации BSIA

MIPS Technologies и Ampro Computers подписали соглашение о совместной разработке и внедрении встраиваемых решений на процессорах MIPS Ampro Computers, производитель встраиваемых модульных компьютерных решений формата PC/104 и EBX, и MIPS Technologies, разработчик архитектуры ядра RISC-процессоров, подписали соглашение о совм

Motorola в следующем квартале представит новый DSP Symphony с производительностью 150 MIPS представить новейший DSP Symphony DSP56367, предназначенный для цифровой обработки аудио сигналов, сообщает Electronicnews.com. По заявлению компании, новый чип будет обладать производительностью 150 MIPS (миллионов операций в секунду) и поддерживать все известные стандарты мультиканального аудио: Dolby Digital, DTS, MPEG2 Multichannel, AAC и DVD-audio с функцией Dolby Headphone. Также буде

MIPS Technologies и Gemplus объединились для совместной разработки нового поколения смарт-карт Компании MIPS Technologies Inc. и Gemplus S.A. сообщили о намерении совместно разрабатывать новое поколения смарт-карт. Новые спецификации будут разработаны на базе существующей архитектуры MIPS

SGI намерена распродать 65% пакет акций MIPS Technologies своим акционерам Компания SGI планирует распродать весь пакет акций MIPS Technologies Inc. своим акционерам. Доля SGI в MIPS оценивается в 65% - это около 25 млн. простых акций класса "B". Как ожидается, сделка будет закрыта к 20 июня. MIPS Techno

MIPS Technologies подает иск на Lexra по обвинению в нарушении авторских прав Обвинение касается нескольких продуктов Lexra, в которых, согласно MIPS Technologies, используется защищенная патентами архитектура MIPS(r). Lexra и M

SandCraft покупает лицензию на MIP32(tm) и MIPS64(tm) в дизайнах своих процессоров 32 и 64-битную архитектуру процессоров MIP32(tm) и MIPS64(tm) компании MIPS Technologies. Эта лицензия позволяет SandCraft разрабатывать и продавать 32 и 64-битные

Изготовитель серверных платформ Cobalt отказался от процессоров MIPS в пользу архитектуры x86 Новая линия серверов, RaQ 3, будет работать на процессорах 300 МГц AMD K6-2, старая линия RaQ 2, поставляемая с марта этого года - на процессорах MIPS 250 МГц. RaQ 3 поступит в продажу с 26 октября этого года и будет ориентирована на Интернет-провайдеров и корпоративный бизнес, которые желают разместить на этих серверах приложения электр

IBM PowerPC Power4 будет обеспечивать быстродействие 11000 MIPS ии изготовления 0,18 микрон, и более 200 млн транзисторов на чипе. Power4 будет иметь два микропроцессора на одной силиконовой подложке, и на частоте 1,1 ГГц будет обеспечивать быстродействие в 11000 MIPS (для сравнения, Power Mac G4 обеспечивает 2400 MIPS). IBM уверена, что ее подход к параллельным процессам, Ultra SMP, более естественен, нежели тот, которым пользуется Intel, EPIC -

MIPS Technologies повышает производительность своей архитектуры MIPS64 Компания MIPS Technologies выпустила MIPS-3D, дополнение к своей графической архитектуре MIPS64

ATI лицензировала архитектуру MIPS у компании MIPS Technologies Компания ATI Technologies лицензировала MIPS архитектуру у фирмы MIPS Technologies. Компании, владеющие лицензией MIPS, сейчас являются единственными поставщиками 64-битных встроенных процессорных технологий. ATI исполь