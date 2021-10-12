Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MIPS
MIPS Instruction Set Architecture
Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages
Система команд и микропроцессорных архитектур
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 192, упоминаний - 390
MIPS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евдокимов Андрей 54 12
|Опанасенко Всеволод 101 10
|Арлазаров Владимир 118 9
|Легостаева Светлана 23 8
|Малафеев Андрей 8 7
|Новодворский Алексей 95 6
|Смирнов Алексей 142 5
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 5
|Махсон Михаил 13 5
|Петричкович Ярослав 10 4
|Мылицын Роман 79 4
|Трушкин Константин 43 3
|Swift Art - Свифт Арт 3 3
|Грищенков Александр 10 3
|Титов Борис 27 3
|Бурмистров Роман 5 2
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 52 2
|Николаев Дмитрий 4 2
|Зырянов Борис 10 2
|Куренев Алексей 6 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Бетелин Владимир 6 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Щербаков Константин 3 2
|Шпак Василий 39 2
|Коган Алексей 2 1
|Малышев Александр 31 1
|Козлов Александр 54 1
|Бутенко Юрий 64 1
|Турчак Евгений 23 1
|Симаков Олег 106 1
|Овчаренко Юрий 25 1
|Фишер Андрей 54 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Сысоев Игорь 31 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Рустамов Рустам 169 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru