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MIPS MIPS Instruction Set Architecture Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages Система команд и микропроцессорных архитектур

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.07.2025 Продан создатель легендарной архитектуры процессоров MIPS. Покупатель - выросшее в независимую компанию подразделение AMD

ndries Контрактный производитель интегральных микросхем GlobalFoundries покупает разработчика чипов MIPS Technologies. Финансовые условия сделки стороны не раскрывают. Согласно опубликованному

02.09.2022 Арестован бывший топ-менеджер правообладателя российских ARM и MIPS-процессоров. Ему грозит 10 лет тюрьмы

отек» известен не только как разработчик ИТ-систем с использованием ИИ, но и как правообладатель двух российских процессоров. Один из них, VIP-1 строится на известной архитектуре ARM, другой, Elise — MIPS. Обе архитектуры созданы в соответствии с концепцией RISC, то есть для чипов с сокращенным набором команд. Как следует из картотеки московских судов общей юрисдикции, 2 сентября 2022 г. Ба
05.05.2022 Производителя «Байкалов» отлучают от ARM. Российские процессоры спасет переход на RISC-V и MIPS

соров. На них базируются чипы Apple, Qualcomm, Samsung, MediaTek и других компаний. Альтернативным решением для «Байкал электроникс» может стать полный отказ от ARM в пользу открытых архитектур VLIW, MIPS или RISC-V при разработке новых CPU. Все дело в лицензиях В 2016 г. ARM была куплена японским холдингом SoftBank, а в 2020 г. глаз на нее положила американская компания Nvidia, чьи графиче
12.10.2021 Какие потери данных, MIPS, IOPS могут быть у топового облачного провайдера? Обзор Market.CNews

Что такое MIPS в процессорах и каким он должен быть Конечно, в серверном компьютере важен каждый отдельный узел. Именно от хорошей компоновки зависит успешность машины. Но если все-таки выбирать из всех

19.04.2021 Китайцы создали полностью американонезависимые процессоры для ПК и серверов. Не Intel, не ARM, не MIPS

ивают, что она не нарушает каких-либо патентов, связанных с уже существующими, такими как x86, ARM, MIPS или RISC-V. Ожидается, что процессоры на базе LoongArch поступят в продажу на территории
23.04.2020 Владелец архитектуры MIPS объявил о банкротстве

Неожиданное банкротство Компания Wave Computing, владелец процессорной архитектуры MIPS, в обозримом будущем может обанкротиться. По данным ресурса SemiWiki, она уволила всех с
29.03.2019 Стала бесплатной новейшая процессорная архитектура, на которой построены «Байкалы»

Полный и бесплатный доступ Калифорнийская компания Wave Computing объявила о запуске программы MIPS Open по бесплатному лицензированию процессорной архитектуры MIPS. В рамках первог
18.12.2018 Процессорная архитектура MIPS впервые за 37 лет станет открытой

PS уходит в open source Компания Wave Computing с 2017 г. владеющая патентами и лицензиями компании MIPS Technologies, сообщила о новой инициативе MIPS Open. В рамках этой инициативы Wav
28.09.2018 Обнаружен боевой ботнет для MIPS, ARM и x86. Кто его будущая цель?

атформ и пригодный для использования в любых целях. По данным экспертов Avast, ботнет функционирует самое позднее с декабря 2017 г. Его вредоносный агент способен атаковать и выживать на архитектурах MIPS, ARM, x86, x64, PowerPC и SuperH.Первоначальные атаки направлены на порт 23, типичный для Telnet, однако соединения направляются через сеть Tor. Если в атакуемой системе соединениеTelnet о
14.12.2017 Бывшая команда ALT Linux выпустила ОС для процессоров «Эльбрус», ARM и MIPS

в серверах, рабочих станциях, ноутбуках и планшетах, а также о совместимости с архитектурами ARM и MIPS в их 32- и 64-разрядных вариантах. Линейку планируется дополнить еще одним вариантом ОС,
25.08.2017 Dr.Web обнаружил загрузчик троянца для «умных» Linux-устройств на базе MIPS и MIPSEL

основной модуль троянца. В свою очередь вредоносная программа включает инфицированное устройство в децентрализованный P2P-ботнет. Linux.Hajime способен заражать объекты с аппаратной архитектурой ARM, MIPS и MIPSEL.Помимо вредоносного загрузчика для ARM-устройств в «дикой природе» уже более полугода распространяются аналогичные по своим функциям модули для устройств с архитектурой MIPS

19.02.2016 На процессорах «Байкал» начали испытывать технологию безопасности «интернета вещей»

, сформированный для поддержки программного обеспечения с открытым кодом на «железе» с архитектурой MIPS, создал прототип среды prplSecurity на кристалле Baikal-T1 российской компании «Байкал э
04.08.2015 Новый троян для Linux заражает роутеры с архитектурой ARM, MIPS и PowerPC

Специалисты компании «Доктор Веб» исследовали опасную троянскую программу, способную инфицировать роутеры с архитектурой ARM, MIPS и PowerPC, работающие под управлением ОС Linux. Как сообщили CNews в «Доктор Веб», троян получил наименование Linux.PNScan.1. С помощью данной вредоносной программы и других загружаемых ею
31.08.2009 Создана телеприставка на базе операционной системы Android и процессора MIPS

Появились первые результаты усилий американской компании MIPS Technologies, заявившей в начале августа об открытии программного кода операционной сист
04.08.2009 MIPS откроет код Google Android для телевизоров и плееров

Американская компания MIPS Technologies готовится к публикации открытого программного кода операционной системы Goo
09.04.2009 13 апреля в Москве откроется выставка MIPS 2009

Осталось всего несколько дней до того момента, когда 15–я юбилейная выставка MIPS 2009 распахнет двери «Экспоцентра» на Красной Пресне. Уже 15 лет выставка MIPS является указателем вектора развития отрасли систем безопасности в России, мостом между всеми участник
03.04.2009 С 13 по 16 апреля в Москве пройдет выставка MIPS 2009

С 13 по 16 апреля в Москве, в «Экспоцентре» на Красной Пресне, пройдет выставка «MIPS 2009 Охрана, безопасность и противопожарная защита». Данное мероприятие является крупнейшей в России международной специализированной выставкой по безопасности со сложившейся репутацией и

28.04.2008 MIPS 2008: мир под прицелом CCTV

ненты, участвовавшие в ней, уже представили новинки и разного рода усовершенствования, внесенные в демонстрировавшееся всего пару месяцев назад оборудование. Что день грядущий нам готовит В этом году MIPS прошел сразу в двух павильонах "Экспоцентра", спорткомплекс "Олимпийский" уже не мог вместить всех желающих. В выставке приняли участие более 350 компаний из 23 стран. Отдельные павильоны

05.10.2007 Производительность ЦВК ГВЦ ОАО РЖД составляет 40300 Mips

сообщил главный инженер главного вычислительного центра (ГВЦ) ОАО «РЖД» Михаил Фридман на конференции «Инфотранс-2007», производительность центрального вычислительного комплекса ГВЦ составляет 40300 Mips. Серверов типа Mainframe в ГВЦ установлено 78, а серверов Sun - 214. Общий объём внешней памяти – 590 Тбайт, а число используемых рабочих станций – 47400.
23.04.2007 25 апреля состоится конференция "Современная безопасность"

еждународная выставочная компании «АйТиИ» проводит 4-ю международную конференцию «Современная Безопасность. Законодательство. Новации. Практика», которая состоится 25 апреля 2007 г. в рамках выставки MIPS 2007 в профессиональном конференц-зале гостиницы Ренессанс, Москва. К участию в конференции приглашаются ведущие российские и международные компании-производители систем и средств безопасн
18.04.2007 25 апреля откроется конференция "Современная безопасность"

тавочная компании «АйТиИ» приглашает принять участие в международной конференции «Современная Безопасность. Законодательство. Новации. Практика», которая состоится 25 апреля 2007 г. в рамках выставки MIPS 2007 в профессиональном конференц-зале гостиницы Ренессанс, Москва. К участию в конференции приглашаются ведущие российские и международные компании-производители систем и средств безопасн
02.04.2004 Qrio: шаг к созданию процессора с быстродействием 108 MIPS

системам (ИС), г-н Цугио Макимото заявил, что появление робота уровня Qrio — эпохальное событие для полупроводниковой промышленности. Это шаг на пути к созданию процессора с быстродействием 108 MIPS, который, по оценкам, необходим для интеллекта, приближенного к человеческому. По его словам, в первую очередь, такой вызов в развитии технологий предъявляет RoboCup: создать к 2050 году к
01.09.2003 MIPS принял в совет директоров бывшего СЕО AMD

MIPS Technologies Inc. избрала Энтони Холбрука (Anthony Holbrook) неисполнительным председателем совета директоров на место Джона Бургойна (John Bourgoin), который остается президентом MIPS. Как член совета директоров, Холбрук будет вовлечен в такие области деятельности, как стратегическое планирование и развитие партнерских отношений. Ему предстоит тесно сотрудничать с Бурго
04.07.2002 SGI сообщила о планах в отношении серверов на основе архитектуры MIPS

Несмотря на то, что внимание производителей серверов приковано к предстоящему выходу процессора Intel Itanium 2, архитектура MIPS компании SGI пока не сдает своих позиций. Более того, SGI собирается поддерживать MIPS по крайней мере до 2006 года, в отличие, например, от Hewlett-Packard, которая отказалась от с
02.07.2002 MIPS Technologies объявила о снижении прибыли в четвертом квартале

Компания MIPS Technologies понизила прогнозные значения доходов на акцию и валовой прибыли в четвертом квартале в связи с трудностями текущей рыночной ситуации и большими затратами времени и усилий, соп
06.05.2002 Итоги выставки MIPS'2002

За восемь лет работы выставка MIPS "Охрана, безопасность и противопожарная защита", приобрела статус крупнейшей специализированной выставки в Восточной Европе. Число участников и посетителей выставки MIPS увеличивает
30.04.2002 AMD будет использовать 64-разрядную архитектуру компании MIPS Technologies

Компания MIPS Technologies, Inc. (Nasdaq: MIPS, MIPSB), поставщик процессорных архитектур, а та
18.04.2002 Выставка MIPS'2002: день первый

C 17 по 20 апреля в СК проходит 8-ая Московская Международная выставка "Охрана, Безопасность и Противопожарная защита - 2002" (MIPS'2002). Более 30 тысяч специалистов (силовые структуры, проектно-монтажные, торговые организации, службы безопасности аэропортов, гостиниц, банков и др.) ежегодно знакомятся с новейшими оте
17.04.2002 В Москве начала работу выставка MIPS'2002

С 17 по 20 апреля в спорткомплексе "Олимпийский" (г.Москва) проходит выставка MIPS'2002. В выставке 2002 года принимает участие более 250 компаний из Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Италии, Кореи, Нидерландов, Франции, Японии, а также МВД и МЧС России, ассоциации BSIA
24.10.2000 MIPS Technologies и Ampro Computers подписали соглашение о совместной разработке и внедрении встраиваемых решений на процессорах MIPS

Ampro Computers, производитель встраиваемых модульных компьютерных решений формата PC/104 и EBX, и MIPS Technologies, разработчик архитектуры ядра RISC-процессоров, подписали соглашение о совм
20.09.2000 Motorola в следующем квартале представит новый DSP Symphony с производительностью 150 MIPS

представить новейший DSP Symphony DSP56367, предназначенный для цифровой обработки аудио сигналов, сообщает Electronicnews.com. По заявлению компании, новый чип будет обладать производительностью 150 MIPS (миллионов операций в секунду) и поддерживать все известные стандарты мультиканального аудио: Dolby Digital, DTS, MPEG2 Multichannel, AAC и DVD-audio с функцией Dolby Headphone. Также буде
26.07.2000 MIPS Technologies и Gemplus объединились для совместной разработки нового поколения смарт-карт

Компании MIPS Technologies Inc. и Gemplus S.A. сообщили о намерении совместно разрабатывать новое поколения смарт-карт. Новые спецификации будут разработаны на базе существующей архитектуры MIPS

19.05.2000 SGI намерена распродать 65% пакет акций MIPS Technologies своим акционерам

Компания SGI планирует распродать весь пакет акций MIPS Technologies Inc. своим акционерам. Доля SGI в MIPS оценивается в 65% - это около 25 млн. простых акций класса "B". Как ожидается, сделка будет закрыта к 20 июня. MIPS Techno
01.11.1999 MIPS Technologies подает иск на Lexra по обвинению в нарушении авторских прав

Обвинение касается нескольких продуктов Lexra, в которых, согласно MIPS Technologies, используется защищенная патентами архитектура MIPS(r). Lexra и M
01.11.1999 SandCraft покупает лицензию на MIP32(tm) и MIPS64(tm)

в дизайнах своих процессоров 32 и 64-битную архитектуру процессоров MIP32(tm) и MIPS64(tm) компании MIPS Technologies. Эта лицензия позволяет SandCraft разрабатывать и продавать 32 и 64-битные

20.10.1999 Изготовитель серверных платформ Cobalt отказался от процессоров MIPS в пользу архитектуры x86

Новая линия серверов, RaQ 3, будет работать на процессорах 300 МГц AMD K6-2, старая линия RaQ 2, поставляемая с марта этого года - на процессорах MIPS 250 МГц. RaQ 3 поступит в продажу с 26 октября этого года и будет ориентирована на Интернет-провайдеров и корпоративный бизнес, которые желают разместить на этих серверах приложения электр
27.09.1999 IBM PowerPC Power4 будет обеспечивать быстродействие 11000 MIPS

ии изготовления 0,18 микрон, и более 200 млн транзисторов на чипе. Power4 будет иметь два микропроцессора на одной силиконовой подложке, и на частоте 1,1 ГГц будет обеспечивать быстродействие в 11000 MIPS (для сравнения, Power Mac G4 обеспечивает 2400 MIPS). IBM уверена, что ее подход к параллельным процессам, Ultra SMP, более естественен, нежели тот, которым пользуется Intel, EPIC -
18.08.1999 MIPS Technologies повышает производительность своей архитектуры MIPS64

Компания MIPS Technologies выпустила MIPS-3D, дополнение к своей графической архитектуре MIPS64
03.06.1999 ATI лицензировала архитектуру MIPS у компании MIPS Technologies

Компания ATI Technologies лицензировала MIPS архитектуру у фирмы MIPS Technologies. Компании, владеющие лицензией MIPS, сейчас являются единственными поставщиками 64-битных встроенных процессорных технологий. ATI исполь
27.05.1999 SGI будет устанавливать процессор MIPS R12000 на свои рабочие станции Origin 200, 2000 и Onyx2

Компания SGI начала установку новых RISC процессоров MIPS R12000 на свои рабочие станции Origin 200, Origin 2000 и Onyx2. По сравнению с предыдущей моделью MIPS R10000, в новом процессоре в 2 раза увеличена кэш-память второго уровня и на 4

Публикаций - 390, упоминаний - 484

MIPS и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 101
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 93
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 51
AMD - Advanced Micro Devices 4641 50
Т-Платформы - T-Platforms 412 39
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 30
HPE SGI - Silicon Graphics 390 28
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 27
Microsoft Corporation 25775 27
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 22
MIPS Technologies 34 20
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 20
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 20
Loongson Technology 80 19
Samsung Electronics 11065 16
Apple Inc 13156 16
Nvidia Corp 4002 15
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 15
Google LLC 12690 14
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 13
Sony 6739 12
Huawei 4677 12
BLX IC Design Corporation 13 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Imagination Technologies - VideoLogic 43 10
Cisco Systems 5372 10
HP Inc. 5883 10
Lenovo Motorola 3566 9
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 9
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 9
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 9
МегаФон 10742 9
Dr.Web - Доктор Веб 1294 9
Qualcomm Technologies 1974 9
Hitachi - Хитачи 1501 9
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 12
АльфаСтрахование СГ 394 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
ВТБ - Почта Банк 514 11
Альфа-Банк 1979 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 5
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 4
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Совкомбанк ПАО 316 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
EPIC Telecom Invest 212 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 3
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 3
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 3
Canyon Bridge 3 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Газпром ПАО 1493 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
BMW Group 482 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
ЦИАН - CIAN 192 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Согласие СК - Согласие-Вита 47 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Tessi 9 2
Tallwood Venture Capital 2 2
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 49
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
SoGo - Open Source Groupware 8 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
TSSIA - Taiwan Safety and Security Industry Association 1 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 253
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 157
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 156
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 115
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 99
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 86
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 67
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 57
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 54
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 52
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 46
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 46
DDR - Double data rate 3083 44
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 42
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 37
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 35
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 34
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 33
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 32
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 30
ARM - Advanced RISC Machine 494 29
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 29
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 608 28
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 28
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 26
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 26
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 25
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 23
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 22
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 21
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 21
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 20
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 20
Linux OS 11533 136
Intel x86 - архитектура процессора 2151 98
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 86
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 83
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 62
Microsoft Windows 16882 61
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 53
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 34
Google Android 15244 30
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 26
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 25
Linux - Debian GNU 567 22
Intel Itanium 649 20
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 84 20
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 20
Apple iOS 8583 19
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 19
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 18
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 18
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 16
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 15
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 15
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 15
Microsoft Windows 2000 8678 15
Apple macOS 2419 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 14
Т-Платформы - Таволга терминал 27 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 14
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 12
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 10
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 10
HPE SGI Irix - Silicon Graphics Irix 46 10
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 10
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 9
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 9
Intel - StrongARM - 121 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
Евдокимов Андрей 95 21
Арлазаров Владимир 290 12
Опанасенко Всеволод 139 12
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 10
Легостаева Светлана 96 8
Новодворский Алексей 114 7
Малафеев Андрей 52 7
Смирнов Алексей 269 5
Махсон Михаил 14 5
Шпак Василий 279 5
Сивцев Илья 174 5
Шадаев Максут 1210 5
Мылицын Роман 111 4
Титов Борис 64 4
Грищенков Александр 17 4
Петричкович Ярослав 30 4
Трушкин Константин 60 3
Swift Art - Свифт Арт 5 3
Горшенин Максим 39 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Мухин Денис 58 3
Кочергин Михаил 5 3
Квашенкина Ольга 56 3
Зайцев Михаил 345 2
Комиссаров Дмитрий 248 2
Бурмистров Роман 6 2
Куренев Алексей 6 2
Козлов Александр 71 2
Фридман Михаил 146 2
Тюрин Андрей 8 2
Гаврилова Татьяна 6 2
Бетелин Владимир 8 2
Николаев Дмитрий 21 2
Изумрудов Олег 41 2
Покровский Иван 136 2
Зырянов Борис 12 2
Фролов Денис 73 2
Щербаков Константин 3 2
Бойко Алексей 138 2
Римский Александр 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 216
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 76
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 55
Китай - Тайвань 4245 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 34
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Европа 24964 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
Япония 13807 19
Южная Корея - Республика 7052 12
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 11
Азия - Азиатский регион 5920 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
США - Калифорния 4829 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Россия - ЮФО - Севастополь 613 9
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 46 7
Индия - Bharat 5870 7
Нидерланды 3746 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Украина 7928 5
Испания - Королевство 3840 5
Европа Восточная 3138 5
Америка - Американский регион 2206 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Испания - Каталония - Барселона 752 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 99
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 62
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 47
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 46
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 29
Английский язык 7030 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 27
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 20
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 15
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 13
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 13
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 11
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 10
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 100 10
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 10
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 9
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 8
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 363 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 7
Паспорт - Паспортные данные 2848 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 7
Tom’s Hardware 600 10
Silicon 494 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
The Register - The Register Hardware 1784 5
Phoronix 59 4
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РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
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Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 8 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
ИвГУ - Ивановский государственный университет 7 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 16 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 8
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
MIPS Securika 10 4
Микроэлектроника - международный форум 22 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
CeBIT 614 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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