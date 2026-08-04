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Россия СКФО Ставропольский край

Россия - СКФО - Ставропольский край

СОБЫТИЯ


04.08.2026 «ГПБ Мобайл» начинает работу в Ставропольском крае и в Республике Татарстан

Мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявил о начале работы в Ставропольском крае и в Республике Татарстан. С 4 августа по 30 сентября 2026 г. жители регионов могут на три месяца бесплатно подключить тариф «Движение» от «ГПБ Мобайл» с ежемесячной тарифика
21.07.2026 Телефонные мошенники пытаются атаковать пенсионерок с низким доходом на Ставрополье

дставители МТС. Также аналитики составили актуальный портрет типичной цели телефонных мошенников на Ставрополье. Чаще всего недоброжелатели звонили пенсионеркам с низким доходом. На втором мест
17.07.2026 Число заказов на Ozon в Ставрополье выросло в два раза с начала 2026 года

35%. Вместе с цифровой платформой продолжают развивать свой бизнес более 6 тыс. предпринимателей из Ставропольского края. Многие из них предлагают клиентам уникальную продукцию собственного про
30.06.2026 На ставропольских дачах «выросла» связь

орода. Надежный интернет позволяет оставаться на связи с близкими и коллегами, а также подключать современные решения для дома — от видеонаблюдения до климат-контроля», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко. Также для комфортного отдыха ставропольцев и туристов «МегаФон» расширил покрытие и увеличил скорость мобильного интернета на всех официальных пляжах в кра
22.06.2026 T2 улучшил покрытие в курортных зонах Ставропольского края

сийский оператор мобильной связи, усилил сеть в популярных туристических и оздоровительных локациях Ставропольского края. Компания провела технические работы вблизи востребованных мест отдыха,

22.06.2026 «МегаФон» прокачал сеть на ставропольских пляжах

На Ставрополье летом 2026 г. официально заработало 15 пляжей. Во всех этих местах отдыха в крае

18.06.2026 «МегаФон»: ставропольские родители вошли в топ-3 самых заботливых на Северном Кавказе

а и баланс на счету. Специальные онлайн‑сервисы позволяют решать эти вопросы без лишних звонков. На Ставрополье за детьми чаще приглядывают отцы. Именно на мужчин приходится более 60% подключен
27.05.2026 МТС с начала года прокачала мобильный интернет в 30 сельских населенных пунктах Ставрополья

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в 30 сельских населенных пунктах Ставрополья. Качество голосовой связи и скорость передачи данных стали выше для 168 тыс. жите
21.05.2026 К 2027 г. на Ставрополье будут работать 122 отечественные базовые станции

оличество в регионе до 50. Российское телеком-оборудование работает уже практически во всех районах Ставрополья. К 2027 г. количество отечественных базовых станций в регионе достигнет 122. Об э
20.05.2026 Отечественный комплекс видеофиксации «Метеор» начал следить за безопасностью на дорогах Ставропольского края

ализуется совместно с ГКУ СК «Краевой центр информационных технологий» по государственной программе Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения». ПАК «Метеор» включает в себ
18.05.2026 «МегаФон» улучшил качество связи в ставропольском ЖК «Шоколад»

ься по электронной почте и в соцсетях, учиться и работать онлайн, а также постить фотографии с видами на город, Киринский мост и реку Мутнянку, открывающимися из окон», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко. Помимо центра города «МегаФон» расширил покрытие и рядом со строящимися ЖК в юго-западном районе Ставрополя.
06.04.2026 «МегаФон» улучшил связь в Арзгирском округе Ставрополья

боненты всегда могут оставаться на связи, а также не только связываться с близкими, но и учиться и работать онлайн, пользоваться всеми сервисами государственных услуг», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко. Также специалисты «МегаФона», изучив обезличенные данные абонентов, выяснили, что за первые три месяца туристический поток в Арзгирский район увеличился на
02.04.2026 Миллениалы в Ставропольском крае предпочитают красивые номера – исследование T2

язи, на основе big data проанализировал пользовательские предпочтения при выборе красивых номеров в Ставропольском крае. Компания на основе обезличенных данных выяснила, какие цифровые комбинац
23.03.2026 «МегаФон» прокачал LTE на востоке Ставрополья

ернизацию телеком-инфраструктуры. Скорость загрузки уже стала быстрее не только в крупных селах и аулах на востоке, но и в десятке других небольших населенных пунктов», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко. Также «МегаФон» подготовился к жаркому летнему сезону (уже в июне в этих местах столбик термометра может подняться до 40°C) и обновил климатическое оборудо
16.03.2026 На Ставрополье разработают интеллектуальную систему мониторинга для промышленных теплиц

Ученые Ставропольского государственного аграрного университета займутся созданием надежной системы беспроводных сенсоров, которая будет в режиме реального времени мониторить параметры тепличных компле
10.03.2026 «МегаФон»: ставропольцы стали чаще интересоваться историей

дыдущие месяцы. Особенно активно искали материалы на сайте Государственного архива новейшей истории Ставропольского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Как показывает аналити
06.03.2026 Ставрополье — самый DDoS-атакуемый регион Северного Кавказа

регион России, который хакеры стали атаковать реже, чем годом ранее. Больше всего атак пришлось на Ставрополье, на втором месте Дагестан. Самой атакуемой отраслью Северного Кавказа стал госсек
26.02.2026 «МегаФон» расширил покрытие в Ипатовском округе Ставрополья

боненты всегда могут оставаться на связи, а также не только связываться с близкими, но и учиться и работать онлайн, пользоваться всеми сервисами государственных услуг», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко. Также специалисты big data «МегаФона», изучив обезличенные данные абонентов, выяснили, что за первые два месяца 2026 г. туристический поток в Ипатовский ра
16.02.2026 «МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру на участке федеральной трассы, ведущей из Дагестана в Ставропольский край

й через поселок Коминтерн, село Юбилейное, город Южно-Сухокумск, а также части Нефтекумского округа Ставрополья. Работы устранили «белые пятна» на значительном отрезке пути, повышая не только к
12.02.2026 T2 усилила сеть на 29 трассах юга России

тодорогу между Краснодаром и Ейском (03К-001), локальные трассы в Апшеронском и Крымском районах. В Ставропольском крае Т2 модернизировала сеть на 103 участках 10 федеральных и региональных авт
12.02.2026 T2 расширила сеть на 10 трассах в Ставропольском крае

ализовала масштабный проект по развитию сети вдоль ключевых транспортных автомагистралей и развязок Ставропольского края. В 2025 г., в том числе на этапе подготовки к запуску коммерческих опера
09.02.2026 «МегаФон» расширил покрытие в Красногвардейском округе Ставрополья

«МегаФон» расширил покрытие в Красногвардейском округе Ставрополья. Изменения почувствовали жители и гости поселка Коммунар и хутора Медвеженского,

30.01.2026 Повсеместная цифровизация: 125 тысяч жителей хуторов и сел Ставропольского края в 2025 году получили стабильную связь

чественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом 105 малых и отдаленных населенных пунктов Ставропольского края. Доступ к услугам оператора в 2025 г. получили 125 тыс. человек. Об этом
28.01.2026 Новый уровень связи на древних ставропольских склонах

гаФона» завершили работы по расширению зоны уверенного приема на территории Минераловодского округа Ставропольского края, в районе горы Змейка. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

22.01.2026 Отечественный ИИ поможет находить пропавших без вести в Ставропольском крае

. Более того, наша нейросеть позитивно скажется и на повышении уровня комфорта и безопасности всего Ставропольского края. Решения NtechLab уже используются в Кисловодске, мы также прорабатываем
15.01.2026 МТС: отрасль ЖКХ на Ставрополье чаще других использует М2М-устройства

МТС изучила спрос на М2М-устройства на Ставрополье. В топе отраслей, где эта технология в крае наиболее востребована – жилищно-комму
23.12.2025 МТС обновила сеть в 70 сельских населенных пунктах Ставрополья

МТС установила дополнительное телеком-оборудование более чем в 70 сельских населенных пунктах Ставропольского края. В течение 2025 г. компания провела работы на сети в 25 округах региона.
22.12.2025 «Ростелеком» открыл центр обработки данных в Ставрополе

бходимыми вычислительными мощностями и объемами хранения данных государственных и бизнес-заказчиков Ставропольского края. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Клиентам ЦОДа досту
09.12.2025 70% ставропольских застройщиков не перезванивают клиентам: исследование Profitbase

не востребованы — за ноябрь 2025 г. в «Яндекс»е пользователи искали информацию о покупке квартиры в Ставропольском крае более 127 тыс. раз. Но не все девелоперы используют этот спрос. Исследова
25.11.2025 «Авантелеком» внедрил ИИ-помощника в контакт-центр Службы занятости населения Ставропольского края

ор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» разработал комплексную платформу с голосовым ассистентом и чат-ботом для внедрения в контакт-центр Службы занятости населения Ставропольского края. Компания «Авантелеком» разработала и внедрила комплексную систему цифрового помощника для контакт-центра Службы занятости населения Ставропольского края. Решение на
18.11.2025 «МегаФон» расширил сеть по дороге из Дагестана на Ставрополье

дорога длиною в 30 километров включает в себя несколько населенных пунктов и является ключевой транспортной артерией между регионами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». По этому пути на Ставрополье ежедневно ездят более 50 тыс. абонентов «МегаФона» из Дагестана, Северной Осетии и Чечни. При столь загруженных условиях движения наличие мобильной связи в пути имеет критическую ва
10.11.2025 «МегаФон» расширил покрытие в центре Ставрополья

и представители «МегаФона». Город входит в Петровский округ — один из самых густонаселенных районов Ставрополья. Техническая служба компании запустила новые базовые станции как в самом Светлогр
27.10.2025 МТС расширила сеть LTE вдоль трассы Кавказ в Андроповском округе

рудование вдоль трассы «Кавказ». Покрытие мобильного интернета стало шире на одной из главных трасс Ставрополья и Северного Кавказа, а также в семи сельских территориях Андроповского муниципаль
10.10.2025 T2 и Северо-Кавказский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве

рудничестве. Партнерство направлено на развитие научно-образовательного и инновационного потенциала Ставропольского края, формирование кадрового резерва региона, а также укрепление взаимодейств
09.10.2025 T2 обеспечила связью 99% населения Ставропольского края

ородах и 18 районах края. На сегодняшний день в зоне действия сети T2 проживает более 99% населения Ставрополья. Об этом CNews сообщили представители Т2. В марте 2025 г. T2 запустила сеть в Ста
09.10.2025 Расставили сеть: на Ставрополье вырос интерес к рыбалке и «тихой охоте»

Сейчас оборудование работает в различных частотных диапазонах, что позволяет обеспечить расширенную зону покрытия мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.
01.10.2025 МТС подключила к сети проводного интернета новые жилые комплексы Ставрополья

вых абонентов мы постоянно обновляем телекоммуникационное оборудование, и программное обеспечение, чтобы у пользователей был постоянный доступ к качественной передаче данных», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников. В 2025 г. МТС подключила к широкополосному доступу более 40 домов в Ставрополе и более 30 – на КМВ. За последний год домашний интернет МТС стал доступе
17.09.2025 На Ставрополье улучшили качество связи

ежедневно продолжаем развивать сеть, проводим необходимые работы для увеличения покрытия, чтобы наши клиенты круглосуточно имели доступ к необходимым онлайн-сервисам», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.
10.09.2025 «СКБ Контур» поможет Ставрополью ускорить цифровизацию бизнеса и госструктур ​

Правительство Ставропольского края и компания «СКБ Контур» подписали соглашение о сотрудничестве. Вместе он
08.09.2025 «МегаФон» расширил покрытие в Георгиевске Ставропольского края

«МегаФона». Город входит в агломерацию Кавказских Минеральных Вод — самого густонаселенного района Ставрополья. Техническая служба компании запустила новые базовые станции как в самом Георгиев

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 232
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 165
Ростелеком 10948 98
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 84
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 44
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 43
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 36
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 32
9594 21
Бизнес ИТ 47 20
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 17
Microsoft Corporation 25775 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 15
Электросвязь 268 15
Крок - Croc 1964 11
Ростелеком - Связьинвест 1719 10
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - СтавТелеСот - Карачаево-Черкесск-Телесот - Каббалк GSM - Северо-Кавказский GSM 25 10
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 77 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
Yandex - Яндекс 9216 10
Softline - Софтлайн 3743 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 10
Telegram Group 2940 10
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 10
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 9
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N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 9
Cisco Systems 5372 9
HP Inc. 5883 9
БАРС Груп 579 9
АйТи 1519 8
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АСВТ 96 8
МегаФон - Мобиком 230 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Oracle Corporation 7074 8
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АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 36
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 26
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 21
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 18
Почта России ПАО 2370 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
МТС Трэвел - MTS Travel 292 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 10
Газпром ПАО 1493 10
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 7
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 6
Россети Ленэнерго 1699 6
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 5
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 5
Еврохим МХК - Невинномысский Азот 13 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
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GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
Макател - Ассоциация операторов кабельного телевидения 3 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 211
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 185
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 179
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 164
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 161
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 151
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 148
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 147
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 101
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 98
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 93
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 88
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 83
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 82
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 81
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 80
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 78
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 70
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 68
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 63
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 56
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 53
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 53
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 52
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 47
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 47
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 46
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 46
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 46
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 46
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 45
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 43
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 41
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 40
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 40
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 40
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 40
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 39
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 39
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 38
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 71
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 38
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 22
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 20
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 18
Google Android 15243 18
Avito - Авито Путешествия 60 14
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 14
Microsoft Windows 2000 8678 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 12
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 12
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Linux OS 11533 11
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 10
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 10
МТС Big Data 324 9
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 9
Apple iOS 8583 9
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 8
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 8
СКР РФ - АИК Надзор - автоматизированный информационный комплекс 27 8
FreePik 1841 8
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 8
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 8
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Apple iPhone 6 4861 7
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 7
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 7
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 7
Microsoft Windows 16882 7
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 7
Cognitive Agro Pilot 39 7
Космодром Байконур 1072 6
Самойленко Игорь 68 68
Стак Александр 34 29
Высочина Людмила 22 22
Кошурников Святослав 32 21
Владимиров Владимир 19 15
Завязкин Роман 14 14
Прозоров Дмитрий 59 13
Орловский Виктор 408 13
Путин Владимир 3454 11
Насруллаев Магомед 56 9
Житник Роман 9 9
Никифоров Николай 1138 8
Сивакозов Александр 7 7
Евлоев Мурад 56 7
Ускова Ольга 174 6
Валяева Елизавета 72 6
Чернышенко Дмитрий 581 6
Попов Алексей 339 5
Мотлях Константин 29 5
Волянский Игорь 5 5
Холодов Андрей 55 5
Кромочкин Артем 18 5
Чубайс Анатолий 222 5
Попов Анатолий 154 4
Смирнов Алексей 269 4
Кузнецов Владимир 47 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Шипулин Александр 29 4
Курашов Денис 4 4
Павлов Виктор 10 4
Карпушкин Владимир 10 4
Каппушев Расул 20 4
Ковалев Иван 5 4
Пироженко Игорь 4 4
Шадаев Максут 1210 4
Комиссаров Дмитрий 248 3
Песков Дмитрий 129 3
Галактионова Инесса 120 3
Дюбанов Анатолий 95 3
Брюквин Юрий 300 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 673
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 321
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 268
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 228
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 192
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 191
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 174
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 146
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 136
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 133
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 131
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 131
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 119
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 116
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 107
Россия - ПФО - Самарская область 1577 103
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 101
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 99
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 99
Россия - УФО - Свердловская область 1951 98
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 97
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Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 93
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 451 88
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 87
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 124
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 34
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Ведомости 1466 5
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 4
Ставропольская правда 4 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
ComNews - Медиа-бизнес 142 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 3
Рен ТВ - телеканал 82 2
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
Известия ИД 770 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
ТАСС Телеком 38 2
Forbes - Форбс 1002 2
РИА Новости 1033 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Российская газета 290 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Eurovision 5 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
Мобильные системы 118 1
CNews TV 747 1
Кабардино-Балкарская правда 1 1
Первый Ярославский областной телеканал 1 1
Intelligent Enterprise 27 1
Times 661 1
Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 12 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
IDC - International Data Corporation 4975 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
Рустелеком ТК 305 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
SimilarWeb 62 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Wainhouse Research 40 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
CNews Инновация года - награда 155 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Moody's Investors Service 136 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 19
РАН - Российская академия наук 2122 13
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 12 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 3
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 3
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 7 3
ПГУ - Пятигорский государственный университет 4 3
Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова ГБПОУ 3 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 2
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 2
КамГУ им. Витуса Беринга ФГБОУ ВО - Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 7 2
ПГТУ - Пятигорский государственный гуманитарно-технологический университет - Ставропольский институт экономики и управления им. О.В.Казначеева 2 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
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Международный женский день - 8 марта 418 3
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Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 2
ЭОС Осенний документооборот 35 2
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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