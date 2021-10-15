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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - СКФО - Ставропольский край


15.10.2021 «Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro 1
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
07.09.2021 Lenovo предоставила решение для ИТ-инфраструктуры сети аптек «Здоровье» 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
31.08.2021 Как растущие компании решают проблему увеличения объема данных: опыт сети аптек «Здоровье» 1
23.08.2021 ФСБ собирается посадить бывшего топ-менеджера «Ростелекома» 6
26.07.2021 Ставропольский «Краевой центр информационных технологий» заключил соглашение с разработчиком «Р7-Офис» 1
19.07.2021 «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру для Марченковской ветроэлектростанции 1
07.06.2021 Республика Калмыкия заключила с «Базальт СПО» соглашение о поставках ОС «Альт» 1
04.06.2021 Правительство Ставропольского края и фирма "1С" заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий 5
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
19.04.2021 «Умный город» Росатома поможет развитию предпринимательства в малых городах 2
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
09.03.2021 Softline модернизировала систему защиты персональных данных в Нефтекумской районной больнице Ставропольского края 1
28.01.2021 Cognitive Pilot открыла 13 региональных представительств за три месяца 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
20.01.2021 «Ростелеком» подключил цифровые сервисы для самого мощного ветропарка России 3
15.01.2021 Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа 2
12.01.2021 Органы госвласти Ставрополья перешли на операционные системы «Альт» 10
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт» 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
03.11.2020 Комбайны с искусственным интеллектом собрали 720 тыс. тонн урожая 1
27.10.2020 «Ростелеком» на Юге подключил очередные социально значимые объекты 2
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
09.10.2020 МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
25.09.2020 Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены 1
17.08.2020 «Дочка» «Газпрома» меняет российскую СЭД на «импортонезависимую» 1
27.07.2020 Агрохолдинг «УК АСБ-Агро» подключил сервис «Ростелекома» по защите от сетевых угроз 1
21.07.2020 Росатом зарегистрировал в Роспатенте «умный город» 1
10.07.2020 Разработки Росатома в сфере «умных городов» планируют внедрить еще в восьми городах Ставрополья 1
30.06.2020 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с МИС КСАМУ 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
03.06.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2020 г. 2

Публикаций - 472, упоминаний - 942

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 84
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 64
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 47
МегаФон Кавказский филиал 192 40
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 27
Бизнес ИТ 34 17
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 197 16
Microsoft Corporation 11628 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 9
3934 9
Cognitive Pilot 35 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 6
Базальт СПО 206 6
Softline - Софтлайн 1507 6
Huawei 2750 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Электросвязь 21 5
Docsvision - ДоксВижн 814 5
Крок 1230 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 5
Apple Inc - Эппл Рус 7861 4
АйТи 771 4
IBM 3677 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Oracle Corporation 3466 4
Вайнах Телеком 42 4
Yota - Скартел 623 4
Google LLC 7439 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 4
Yandex - Яндекс 4129 4
Ростелеком - Ставропольский филиал 4 4
Cisco Systems 2158 3
Twitter 2205 3
Барс груп 402 3
LG Electronics 1942 3
Ростелеком Связьинвест 773 3
Facebook 3796 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 500 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 13
Почта России ПАО 1586 12
Газпром ПАО 538 5
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 4
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 4
Связной ГК 897 2
Роснефть НК 372 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 2
Газпром ПХГ 2 2
Восточный Банк 108 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
Русагро Группа Компаний 143 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
Восток-Запад - EWS Holding 22 2
Росатом НоваВинд - NovaWind 4 2
Deutsche Bank 136 1
MWM GmbH 1 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Мособлбанк 17 1
ВТБ24 587 1
Jaguar Cars 59 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 12 1
ВТБ Банк Москвы 379 1
РАО ЕЭС России ПАО 78 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 1
БТА Банк - Туран Алем 14 1
Moscow Tesla Club 4 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 3 1
Achemar Holdings 1 1
Песчанокопская аграрная группа 2 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 9 1
Caterpillar 34 1
ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 88 1
Гранит 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 64
Правительство РФ 2226 56
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 42
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 40
Президент Российской Федерации 1447 30
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 26
Правительство Ставропольского края 23 21
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 17
Правительство Москвы 660 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 15
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 11
Федеральное казначейство России 766 11
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 11
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 10
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 10
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 9
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 7
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 7
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 164 7
Правительство Самарской области 48 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 6
Правительство Сахалинской области 19 6
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 6
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 6
Правительство Саратовской области 17 6
Администрация Смоленской области 19 6
Роснано 456 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 269 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 53
3G - Стандарт мобильной связи 3835 53
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 40
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 11
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 10
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 6
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 452 6
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 523 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 782 5
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 5
Безопасный город 348 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 5
Родительский контроль 156 4
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3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 4
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4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1689 3
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 10
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 9
Google Android 10752 9
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ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 7
Cognitive Agro Pilot 30 7
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Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 6
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Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 4
Microsoft Office 2004 4
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 4
Обращения граждан 37 4
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 3
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 3
Apple Mac 1491 3
Apple iPad 3263 3
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 3
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 3
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Microsoft Skype 1501 3
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Linux OS 4386 3
Apple iOS 5744 3
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Завязкин Роман 12 12
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Сивакозов Александр 7 7
Никифоров Николай 1126 7
Ускова Ольга 128 6
Валяева Елизавета 72 6
Владимиров Владимир 7 6
Орловский Виктор 229 5
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Медведев Дмитрий 1437 4
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