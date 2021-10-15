Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СКФО
Ставропольский край
Публикаций - 472, упоминаний - 942
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Высочина Людмила 22 21
|Завязкин Роман 12 12
|Прозоров Дмитрий 58 12
|Сивакозов Александр 7 7
|Никифоров Николай 1126 7
|Ускова Ольга 128 6
|Валяева Елизавета 72 6
|Владимиров Владимир 7 6
|Орловский Виктор 229 5
|Путин Владимир 1840 5
|Попов Алексей 319 4
|Медведев Дмитрий 1437 4
|Смирнов Алексей 144 4
|Чубайс Анатолий 106 4
|Шипулин Александр 29 4
|Сун-чи-ми Вадим 25 3
|Попов Анатолий 98 3
|Гальцев Евгений 17 3
|Павкин Кирилл 5 3
|Хоценко Виталий 3 3
|Афонин Сергей 4 3
|Пехтерев Сергей 40 2
|Евраев Михаил 222 2
|Гусев Дмитрий 48 2
|Ковалев Сергей 18 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Меджитов Тимур 56 2
|Никифоров Михаил 12 2
|Черногоров Андрей 62 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Рейман Леонид 471 2
|Степанов Антон 56 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Ласкавый Сергей 17 2
|Никитин Игорь 7 1
|Арсентьев Андрей 54 1
|Силуанов Антон 52 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Греф Герман 212 1
|CNews Analytics 2006 6
|IDC - International Data Corporation 2797 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|Медиалогия 37 1
|TMR - Transparency Market Research 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786184, в очереди разбора - 689860.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786184, в очереди разбора - 689860.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru