Россия - СКФО - Ставропольский край

«ГПБ Мобайл» начинает работу в Ставропольском крае и в Республике Татарстан Мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявил о начале работы в Ставропольском крае и в Республике Татарстан. С 4 августа по 30 сентября 2026 г. жители регионов могут на три месяца бесплатно подключить тариф «Движение» от «ГПБ Мобайл» с ежемесячной тарифика

Телефонные мошенники пытаются атаковать пенсионерок с низким доходом на Ставрополье дставители МТС. Также аналитики составили актуальный портрет типичной цели телефонных мошенников на Ставрополье. Чаще всего недоброжелатели звонили пенсионеркам с низким доходом. На втором мест

Число заказов на Ozon в Ставрополье выросло в два раза с начала 2026 года 35%. Вместе с цифровой платформой продолжают развивать свой бизнес более 6 тыс. предпринимателей из Ставропольского края. Многие из них предлагают клиентам уникальную продукцию собственного про

На ставропольских дачах «выросла» связь орода. Надежный интернет позволяет оставаться на связи с близкими и коллегами, а также подключать современные решения для дома — от видеонаблюдения до климат-контроля», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко. Также для комфортного отдыха ставропольцев и туристов «МегаФон» расширил покрытие и увеличил скорость мобильного интернета на всех официальных пляжах в кра

T2 улучшил покрытие в курортных зонах Ставропольского края сийский оператор мобильной связи, усилил сеть в популярных туристических и оздоровительных локациях Ставропольского края. Компания провела технические работы вблизи востребованных мест отдыха,

«МегаФон» прокачал сеть на ставропольских пляжах На Ставрополье летом 2026 г. официально заработало 15 пляжей. Во всех этих местах отдыха в крае

«МегаФон»: ставропольские родители вошли в топ-3 самых заботливых на Северном Кавказе а и баланс на счету. Специальные онлайн‑сервисы позволяют решать эти вопросы без лишних звонков. На Ставрополье за детьми чаще приглядывают отцы. Именно на мужчин приходится более 60% подключен

МТС с начала года прокачала мобильный интернет в 30 сельских населенных пунктах Ставрополья МТС установила дополнительное телеком-оборудование в 30 сельских населенных пунктах Ставрополья. Качество голосовой связи и скорость передачи данных стали выше для 168 тыс. жите

К 2027 г. на Ставрополье будут работать 122 отечественные базовые станции оличество в регионе до 50. Российское телеком-оборудование работает уже практически во всех районах Ставрополья. К 2027 г. количество отечественных базовых станций в регионе достигнет 122. Об э

Отечественный комплекс видеофиксации «Метеор» начал следить за безопасностью на дорогах Ставропольского края ализуется совместно с ГКУ СК «Краевой центр информационных технологий» по государственной программе Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения». ПАК «Метеор» включает в себ

«МегаФон» улучшил качество связи в ставропольском ЖК «Шоколад» ься по электронной почте и в соцсетях, учиться и работать онлайн, а также постить фотографии с видами на город, Киринский мост и реку Мутнянку, открывающимися из окон», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко. Помимо центра города «МегаФон» расширил покрытие и рядом со строящимися ЖК в юго-западном районе Ставрополя.

«МегаФон» улучшил связь в Арзгирском округе Ставрополья боненты всегда могут оставаться на связи, а также не только связываться с близкими, но и учиться и работать онлайн, пользоваться всеми сервисами государственных услуг», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко. Также специалисты «МегаФона», изучив обезличенные данные абонентов, выяснили, что за первые три месяца туристический поток в Арзгирский район увеличился на

Миллениалы в Ставропольском крае предпочитают красивые номера – исследование T2 язи, на основе big data проанализировал пользовательские предпочтения при выборе красивых номеров в Ставропольском крае. Компания на основе обезличенных данных выяснила, какие цифровые комбинац

«МегаФон» прокачал LTE на востоке Ставрополья ернизацию телеком-инфраструктуры. Скорость загрузки уже стала быстрее не только в крупных селах и аулах на востоке, но и в десятке других небольших населенных пунктов», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко. Также «МегаФон» подготовился к жаркому летнему сезону (уже в июне в этих местах столбик термометра может подняться до 40°C) и обновил климатическое оборудо

На Ставрополье разработают интеллектуальную систему мониторинга для промышленных теплиц Ученые Ставропольского государственного аграрного университета займутся созданием надежной системы беспроводных сенсоров, которая будет в режиме реального времени мониторить параметры тепличных компле

«МегаФон»: ставропольцы стали чаще интересоваться историей дыдущие месяцы. Особенно активно искали материалы на сайте Государственного архива новейшей истории Ставропольского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Как показывает аналити

Ставрополье — самый DDoS-атакуемый регион Северного Кавказа регион России, который хакеры стали атаковать реже, чем годом ранее. Больше всего атак пришлось на Ставрополье, на втором месте Дагестан. Самой атакуемой отраслью Северного Кавказа стал госсек

«МегаФон» расширил покрытие в Ипатовском округе Ставрополья боненты всегда могут оставаться на связи, а также не только связываться с близкими, но и учиться и работать онлайн, пользоваться всеми сервисами государственных услуг», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко. Также специалисты big data «МегаФона», изучив обезличенные данные абонентов, выяснили, что за первые два месяца 2026 г. туристический поток в Ипатовский ра

«МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру на участке федеральной трассы, ведущей из Дагестана в Ставропольский край й через поселок Коминтерн, село Юбилейное, город Южно-Сухокумск, а также части Нефтекумского округа Ставрополья. Работы устранили «белые пятна» на значительном отрезке пути, повышая не только к

T2 усилила сеть на 29 трассах юга России тодорогу между Краснодаром и Ейском (03К-001), локальные трассы в Апшеронском и Крымском районах. В Ставропольском крае Т2 модернизировала сеть на 103 участках 10 федеральных и региональных авт

T2 расширила сеть на 10 трассах в Ставропольском крае ализовала масштабный проект по развитию сети вдоль ключевых транспортных автомагистралей и развязок Ставропольского края. В 2025 г., в том числе на этапе подготовки к запуску коммерческих опера

«МегаФон» расширил покрытие в Красногвардейском округе Ставрополья «МегаФон» расширил покрытие в Красногвардейском округе Ставрополья. Изменения почувствовали жители и гости поселка Коммунар и хутора Медвеженского,

Повсеместная цифровизация: 125 тысяч жителей хуторов и сел Ставропольского края в 2025 году получили стабильную связь чественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом 105 малых и отдаленных населенных пунктов Ставропольского края. Доступ к услугам оператора в 2025 г. получили 125 тыс. человек. Об этом

Новый уровень связи на древних ставропольских склонах гаФона» завершили работы по расширению зоны уверенного приема на территории Минераловодского округа Ставропольского края, в районе горы Змейка. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Отечественный ИИ поможет находить пропавших без вести в Ставропольском крае . Более того, наша нейросеть позитивно скажется и на повышении уровня комфорта и безопасности всего Ставропольского края. Решения NtechLab уже используются в Кисловодске, мы также прорабатываем

МТС: отрасль ЖКХ на Ставрополье чаще других использует М2М-устройства МТС изучила спрос на М2М-устройства на Ставрополье. В топе отраслей, где эта технология в крае наиболее востребована – жилищно-комму

МТС обновила сеть в 70 сельских населенных пунктах Ставрополья МТС установила дополнительное телеком-оборудование более чем в 70 сельских населенных пунктах Ставропольского края. В течение 2025 г. компания провела работы на сети в 25 округах региона.

«Ростелеком» открыл центр обработки данных в Ставрополе бходимыми вычислительными мощностями и объемами хранения данных государственных и бизнес-заказчиков Ставропольского края. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Клиентам ЦОДа досту

70% ставропольских застройщиков не перезванивают клиентам: исследование Profitbase не востребованы — за ноябрь 2025 г. в «Яндекс»е пользователи искали информацию о покупке квартиры в Ставропольском крае более 127 тыс. раз. Но не все девелоперы используют этот спрос. Исследова

«Авантелеком» внедрил ИИ-помощника в контакт-центр Службы занятости населения Ставропольского края ор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» разработал комплексную платформу с голосовым ассистентом и чат-ботом для внедрения в контакт-центр Службы занятости населения Ставропольского края. Компания «Авантелеком» разработала и внедрила комплексную систему цифрового помощника для контакт-центра Службы занятости населения Ставропольского края. Решение на

«МегаФон» расширил сеть по дороге из Дагестана на Ставрополье дорога длиною в 30 километров включает в себя несколько населенных пунктов и является ключевой транспортной артерией между регионами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». По этому пути на Ставрополье ежедневно ездят более 50 тыс. абонентов «МегаФона» из Дагестана, Северной Осетии и Чечни. При столь загруженных условиях движения наличие мобильной связи в пути имеет критическую ва

«МегаФон» расширил покрытие в центре Ставрополья и представители «МегаФона». Город входит в Петровский округ — один из самых густонаселенных районов Ставрополья. Техническая служба компании запустила новые базовые станции как в самом Светлогр

МТС расширила сеть LTE вдоль трассы Кавказ в Андроповском округе рудование вдоль трассы «Кавказ». Покрытие мобильного интернета стало шире на одной из главных трасс Ставрополья и Северного Кавказа, а также в семи сельских территориях Андроповского муниципаль

T2 и Северо-Кавказский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве рудничестве. Партнерство направлено на развитие научно-образовательного и инновационного потенциала Ставропольского края, формирование кадрового резерва региона, а также укрепление взаимодейств

T2 обеспечила связью 99% населения Ставропольского края ородах и 18 районах края. На сегодняшний день в зоне действия сети T2 проживает более 99% населения Ставрополья. Об этом CNews сообщили представители Т2. В марте 2025 г. T2 запустила сеть в Ста

Расставили сеть: на Ставрополье вырос интерес к рыбалке и «тихой охоте» Сейчас оборудование работает в различных частотных диапазонах, что позволяет обеспечить расширенную зону покрытия мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

МТС подключила к сети проводного интернета новые жилые комплексы Ставрополья вых абонентов мы постоянно обновляем телекоммуникационное оборудование, и программное обеспечение, чтобы у пользователей был постоянный доступ к качественной передаче данных», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников. В 2025 г. МТС подключила к широкополосному доступу более 40 домов в Ставрополе и более 30 – на КМВ. За последний год домашний интернет МТС стал доступе

На Ставрополье улучшили качество связи ежедневно продолжаем развивать сеть, проводим необходимые работы для увеличения покрытия, чтобы наши клиенты круглосуточно имели доступ к необходимым онлайн-сервисам», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

«СКБ Контур» поможет Ставрополью ускорить цифровизацию бизнеса и госструктур ​ Правительство Ставропольского края и компания «СКБ Контур» подписали соглашение о сотрудничестве. Вместе он