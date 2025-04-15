МТС: ставропольский бизнес стал чаще расширяться с помощью геоаналитики

МТС сообщила о росте спроса на сервисы геоаналитики для бизнеса в Ставропольском крае. В I квартале 2025 г. ставропольские предприятия стали в два раза чаще интересоваться инструментами геоаналитики и Big Data по сравнению с началом 2024 г.

С помощью анализа больших данных предприниматели Ставрополья изучают портрет потребителя, точки притяжения целевых групп и модели поведения потенциальных клиентов для формирования стратегии развития своего бизнеса. Чаще других учитывают геоаналитику МТС при выборе локаций для расширения небольшие местные продуктовые сети (43%), аптеки и частные клиники (30%) и заправочные станции (8%). При этом в 80% случаев к большим данным прибегают представители малого и среднего бизнеса.

Большие данные позволяют анализировать обезличенный цифровой след пользователей и по десяткам метрик делать полезные для бизнеса выводы. Например, нарисовать социально-демографический портрет населения конкретной точки, провести конкурентный анализ, определить пешеходный трафик, уровень доходов и трат посетителей в определенном месте, комплементарные и сопутствующие интересы, в том числе в сети, а также выявить «мертвые» зоны. Таким образом, бизнес региона получает тепловую карту и визуально структурированную информацию о потенциале новых торговых точек и специфике потребительских запросов.

«Применение геоналитических данных позволяет бизнесу более эффективно вкладывать деньги – например, открывать новые точки продаж там, где на товары или услуги точно будет спрос, анализировать портрет клиентов в действующих местах и корректировать предложения под свою аудиторию. Например, в этом году на основе геоаналитики «Геоэффект» в крае могут открыться новые автозаправки и аптеки», – отметил директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.