Транспорт АЗС Автомобильная заправочная станция топливный ритейл

Успешно завершился совместный проект assino с Teboil по замене кассовой системы всей сети АЗС Специалисты assino совместно с командой Teboil завершили переход кассовой системы на всех 242 АЗС менее чем за 2 месяца. Программное обеспечение на базе программного продукта 1С внедрено для комплексного оперативного учета Teboil. Перевод АЗС на новую кассовую систему начался 28

Умные счетчики МТС помогут обеспечить бесперебойную работу крупной сети АЗС Хакасии вала умными счетчиками одну из крупнейших сетей автозаправочных станций в Хакасии. Счетчики, работающие на сети интернета вещей NB-IoT МТС, установлены в щитовых и на электроподстанциях объектов сети АЗС. Цифровое IoT-решение дает возможность автоматизировать передачу показаний расхода электроэнергии и контролировать энергопотребление, а также моментально оповещает о сбое в электросети. Это

«Яндекс заправки» начали подключать АЗС сети «Газпромнефть» рославской, Ивановской, Вологодской и Владимирской областях. Всего к сервису подключили 120 станций сети «Газпромнефть». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Сотрудничество сервиса с сетью АЗС «Газпромнефть» позволит сделать привычную оплату топлива еще быстрее и удобнее для автомобилистов. Ранее оплата топлива через сервис на станциях сети уже стала доступна водителям-партнерам

«Едадил» начал показывать цены и скидки на топливо на АЗС В приложении сервиса «Едадил» теперь можно посмотреть цены и скидки на топливо на АЗС, которые подключены к «Яндекс заправкам». Это больше 8,5 тыс. станций по всей стране — в том числе заправки сетей «Роснефть», «Нефтьмагистраль», «Башнефть» и «Татнефть». До сих пор «Едадил»

Сеть АЗС «Ростнефть» повышает эффективность управления бизнесом благодаря системе «1С:АЗС. Бэк-офис» от компании «Практикон» Компания «Практикон» (группа компаний «АйТи-Ойл») реализовала проект по внедрению решения «1С:АЗС. Бэк-офис» в сети АЗС «Ростнефть» в Башкортостане. «1С:АЗС. Бэк-офис» – совместное отраслевое решение компаний «1С» и «Практикон» для управления деятельностью предприятий нефт

Сеть АЗС «Газпромнефть» запустила на станциях оплату через СБП На станциях АЗС «Газпромнефть» стала доступна оплата покупок через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом CNews сообщили в пресс-службе сети. При оплате топлива через СБП покупатели смогут экономить 50 ко

На АЗС «Татнефть» предрейсовые медосмотры стали круглосуточными Одна из крупнейших российских нефтяных компаний «Татнефть» вместе с разработчиком автоматизированных систем Medpoint 24 с августа 2021 г. запустила в своей сети АЗС дистанционные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры. Теперь эти осмотры стали круглосуточными. Водители пассажирского и коммерческого транспорта могут проверить состояние своего

Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл» рацией на сети автозаправочных станций «Лукойл» в Москве и Санкт-Петербурге. Клиенты могут приобрести карты с тарифным планом «Мой онлайн». К концу марта 2021 г. проект будет запущен более чем на 450 АЗС нефтяной компании в 40 регионах. Tele2 продолжает фокусироваться на развитии альтернативных каналов продаж во всех регионах присутствия. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией комп

«Яндекс.Заправки» научились показывать АЗС по маршруту и сравнивать на них цены «Яндекс» сообщил о том, что в сервисе «Яндекс.Заправки» можно найти АЗС по маршруту, сравнить на них цены и одним движением выбрать заправку до полного бака. Все это работает в новом дизайне приложения «Яндекс.Заправки» на Android и iOS, а позже появится в «Нав

«Шелл» запустила оплату через СБП и Webmoney на своих АЗС в России C начала января 2020 г. возможность оплаты с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП) и Webmoney доступна более чем на 220 АЗС «Шелл» в различных регионах России. При этом все участники программы лояльности Shell Clubsmart будут получать удвоенные бонусные баллы при оплате покупок на АЗС «Шелл» через СБП и э

«Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть» фть», банк «Зенит» и международная платежная система Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на автозаправочных станциях компании «Татнефть». Держатели карт Mastercard смогут снять на кассе АЗС до 5 тыс. руб. при условии оплаты покупок. Получить наличные с покупкой могут клиенты банков, которые уже подключили сервис, список представлен на сайте Mastercard. Пилотный проект реализов

Tele2 запустил продажи SIM-карт на АЗС «Шелл» в России Tele2, российский оператор мобильной связи, начал продавать SIM-карты с саморегистрацией на сети автозаправочных станций «Шелл». Проект охватывает более 200 АЗС концерна в России в 26 регионах Tele2. Максимальная доступность подключения позволяет клиентам минимизировать социальные контакты, что особенно важно на фоне напряженной эпидемиологической

В России запатентована технология оплаты топлива с помощью QR-кода ТД «Смарт-Технологии», создатель мобильного приложения BENZUBER по оплате топлива онлайн без обращения в кассу АЗС, получил от Федеральной службы по интеллектуальной собственности патент на изобретение способа оплаты услуг автозаправочных станций при заправке транспортных средств топливом и устройство д

Райффайзенбанк подключил в пилотном режиме АЗС «Шелл» к СБП Райффайзенбанк подключил пять автозаправочных станций (АЗС) концерна «Шелл» к сервису приема оплаты системы быстрых платежей (СБП) в пилотном режиме. Все АЗС расположены в городе Королев (Московская область). В рамках пилотного проекта клиен

Сервис «Яндекс.Заправки» начнет работать на 3 тысячах станций «Роснефти» Все сети «Роснефти» подключатся к сервису бесконтактной оплаты топлива «Яндекс.Заправки». Это более 3 тыс. АЗС «Роснефти», BP, ПТК, «Башнефти» и ТНК, на которых можно будет заправляться с помощью приложений «Яндекса», не выходя из машины. «Роснефть» первой из ведущих топливных компаний страны начнет

ИТ-системы cети АЗС General Fueller перенесены в облако 1cloud.ru и нефтепродуктами развернул парк виртуальных серверов, которые обеспечивают стабильную работу внутренних ИТ-систем. Например, телефонии, систем ИТ-мониторинга, динамического ценообразования для точек АЗС, также ряда других корпоративных сервисов. Компания повысила безопасность и удобство настройки внутренних соединений территориально распределенной сети из двадцати одной АЗС благодар

«Тинькофф» запустил мобильное приложение «Тинькофф АЗС» для заправки автомобилей «Тинькофф» объявил о запуске мобильного приложения «Тинькофф АЗС» для оплаты топлива со смартфона. Приложение «Тинькофф АЗС» позволит клиентам «Тинькофф» всего в несколько кликов оплачивать заправку автомобилей на сети автозаправочных комплексов B

В сети АЗС «Татнефти» внедрят систему по управлению товарными запасами Forecast Now В сети АЗС «Татнефти» внедрят систему по управлению товарными запасами Forecast Now. Поставку решения Forecast Now и его внедрение в сети АЗС компании осуществит «Инжэниус тим». Выбор продукта

Сбербанк и «Газпром нефть» предоставили клиентам АЗС возможность оплатить топливо в смартфоне Сбербанк выступил партнером, обеспечивающим обработку платежей по банковским картам, привязанным в мобильном приложении АЗС.GO — собственной разработке компании «Газпром нефть». Приложение позволяет оплатить топливо на АЗС сети «Газпром нефть» с помощью смартфона на базе операционных систем Android или iO

Сеть АЗС «Газпромнефть» и «Яндекс. Такси» запускают удаленный медосмотр водителей Сеть АЗС «Газпромнефть» и «Яндекс. Такси» первыми реализуют проект по автоматизации предрейсовых медосмотров водителей. Ежедневно порядка 100 водителей партнеров «Яндекс. Такси» смогут проходить пре

«Яндекс.Заправки» появились в регионах России «Яндекс» объявил о том, что приложение «Яндекс.Заправки» для удаленной оплаты топлива заработало на АЗС «Лукойл» в 52 областях и краях. «Яндекс.Заправки» стали показывать более 1800 АЗС «Лукойла». До сих пор в приложении были доступны заправки этой компании только в Москве и Московской

«АйТи. Смарт» автоматизировала бизнес-процессы блока автоГСМ ТЗК аэропорта «Домодедово» «АйТи. Смарт», российская компания, занимающаяся автоматизацией сетей АЗС, завершила проект по трансформации бизнес-процессов в части автоГСМ топливозаправочного комплекса аэропорта «Домодедово». Проведена полная автоматизация основных бизнес-процессов, контроля

Мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть» скачали более 1 млн клиентов «Газпромнефть» объявила о том, что мобильное приложение АЗС «Газпромнефть» скачали более 1 миллиона клиентов в App Store и Google Play. Среди всех сетей АЗС в России «Газпромнефть» первой перешагнула этот рубеж. Порядка 10 тысяч человек оцени

«Лукойл-Пермнефтепродукт» доверил Maykor комплексное техническое обслуживание АЗС в регионах Компания «Автотанк-сервис» (входит в Maykor), специализирующаяся на обслуживании АЗС, одержала победу на торгах в рамках проекта «Лукойл-Пермнефтепродукта» по ответственному техническому содержанию. Контракт предполагает выполнение всего комплекса работ по обслуживанию и со

Дисплеи Samsung установлены в сетях АЗС «Роснефть», «Лукойл» и BP Samsung Electronics объявила об успешном развитии проекта рекламно-информационного оснащения крупных федеральных сетей АЗС. Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта, реализованного компанией Logic Media, кассовые зоны в АЗС Роснефть, Лукойл и BP были оборудованы удобными информационными дисплеям

Сеть АЗС «Газпромнефть» модернизировала карту лояльности, внедрив решение Gemalto Optelio Pure Для повышения удобства использования и уровня безопасности карт лояльности сеть АЗС «Газпромнефть» выбрала решение Optelio Pure Contactless от компании Gemalto. Для реализации новой онлайн-системы программы лояльности используются EMV-карты с двойным интерфейсом Gemalto Op

BI Consult представила отраслевое BI-решение для сетей АЗС ешение Business-Qlik for Retail Gas Stations, оптимизированное для сетей автозаправочных станций, разработанное на BI-платформе QlikView. Об этом CNews сообщили в BI Consult. «За последние годы рынок АЗС существенно изменился: наблюдается централизация, небольших компаний остается все меньше, конкуренция растет, функционал автозаправочных станций расширяется — АЗС уже и супермаркет,

«Татнефть — АЗС Центр» расширяет использование электронного архива «Этлас» Компания «Татнефть — АЗС Центр» расширила масштабы применения системы электронного архива, созданной на базе платформы «Этлас». Об этом CNews сообщили в компании «Этлас-Софт». Электронный архив на основе «Этлас» в

«Татнефть-АЗС Центр» внедрила систему электронного архива «Этлас» Компания «Татнефть – АЗС Центр» одна из трех дочерних компаний сети автозаправочных станций компании «Татнефть». Сейчас в России работает более 550 АЗС «Татнефть». В связи с растущим потреблением нефтепродук

«Ликард» совместно с «Инфосистемами Джет» совершенствует предоставление B2B и B2C-сервисов «Лукойл-Интер-Кард» («Ликард») и «Инфосистемы Джет» рассказали об итогах программы повышения уровня сервисов на базе Oracle Siebel CRM. Теперь единой системой обслуживания клиентов охвачено 2000 АЗС в 65 регионах России. Решение интегрировано в 8 основными системами компании: call-центром, аналитическим хранилищем данных, сайтами для B2C- и B2B-сегментов, системой процессинга и решения

«Башнефть» создает программу лояльности для клиентов АЗС на базе решений SAP Компания «Башнефть» создает инновационную программу лояльности для клиентов АЗС при помощи решений SAP. Предполагается, что в перспективе она охватит все розничные активы компании, сообщили CNews в SAP. Программа основана на организации и управлении системой лояльности

«АйТи. Смарт системы» автоматизировала сеть АЗС «Таймырской топливной компании» Компания «АйТи. Смарт системы» выполнила проект по комплексной автоматизации сети АЗС «Таймырской топливной компании» (ТТК — дочернее предприятие ГМК «Норильский никель») на базе решения «АйТи-Ойл». Об этом CNews сообщили в «АйТи. Смарт системы». В целях оптимизации расходов

«Обит» модернизировал телеком-инфраструктуру сети АЗС «Фаэтон» ний. В рамках проекта к услугам связи были подключены более 40 объектов, расположенных на обширной территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в радиусе 80 км от центра города. Основная часть АЗС была подключена к сети передачи данных волоконно-оптическим кабелем, а станции в труднодоступных или отдаленных районах Ленобласти подключены устойчивыми к помехам и непогоде радиоканалами

В Google Play появился АЗС-информер от Shturmann hturmann: информер с ценами на бензин. База объектов Shturmann содержит информацию более чем о 6000 заправок по всей России, которые регулярно предоставляют актуальную информацию о стоимости топлива. АЗС-информер, показывающий цены на бензин в режиме онлайн, можно было видеть в течение последних двух лет на сайтах-партнёрах Shturmann. Теперь информер появился в виде отдельного приложения дл

AltegroSky строит каналы для Wi-Fi зон на АЗС «Шелл» Универсальный оператор спутниковой связи – ГК AltegroSky – приступил к расширению спутникового сегмента корпоративной сети компании «Шелл Нефть» в интересах клиентов АЗС «Шелл». На автозаправочных станциях появятся бесплатные Wi-Fi зоны. Новый проект предусматривает установку дополнительных спутниковых VSAT-терминалов для организации точек бесплатного Wi-Fi

Самообслуживание на АЗС уже в России Развитие современных сетей АЗС движется в сторону их автоматизации. Установка платежного терминала рядом с колонкой позволяет сократить время заправки одного автомобиля до трех минут, что помогает решить проблему очереде

«Татнефть-АЗС Центр» внедрил мобильное приложение iSelf для СЭД «Дело» Компания «Электронные офисные системы» (ЭОС) сообщила о внедрении мобильного приложения iSelf для СЭД «Дело» в компании «Татнефть-АЗС Центр». Использование iSelf, разработанного ЭОС совместно с компанией Flexis, позволяет руководителям «Татнефть-АЗС Центра» осуществлять удаленную работу с документами в системе элек

Shell внедрила облачное решение JDA Enterprise Store Operations на 2,3 тыс. АЗС недрении глобальной группой энергетических и нефтехимических компаний Shell облачного решения JDA Enterprise Store Operations (ESO) в качестве ключевого компонента своей программы модернизации систем АЗС более чем в 2,3 тыс. точек продаж. Внедрение этого решения позволило Shell управлять сложными операциями внутри международной розничной сети, состоящей из разнообразных торговых точек с раз

«Топливная Процессинговая Компания» внедряет систему управления программой лояльности вместе с «Техносерв Консалтингом» Процессинговой Компании» (ТПК). Ожидается, что система на платформе Oracle Siebel CRM Loyalty обеспечит эффективное управление покупательской активностью и оптимизирует обслуживание клиентов в сетях АЗС, принадлежащих партнерам ТПК. Также использование ИТ-системы поможет увеличить продажи в сетях АЗС за счет проведения целевых маркетинговых акций, сообщили CNews в «Техносерв Консалт