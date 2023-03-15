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Транспорт АЗС Автомобильная заправочная станция топливный ритейл

Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл


15.03.2023 Успешно завершился совместный проект assino с Teboil по замене кассовой системы всей сети АЗС

Специалисты assino совместно с командой Teboil завершили переход кассовой системы на всех 242 АЗС менее чем за 2 месяца. Программное обеспечение на базе программного продукта 1С внедрено для комплексного оперативного учета Teboil. Перевод АЗС на новую кассовую систему начался 28

10.03.2023 Умные счетчики МТС помогут обеспечить бесперебойную работу крупной сети АЗС Хакасии

вала умными счетчиками одну из крупнейших сетей автозаправочных станций в Хакасии. Счетчики, работающие на сети интернета вещей NB-IoT МТС, установлены в щитовых и на электроподстанциях объектов сети АЗС. Цифровое IoT-решение дает возможность автоматизировать передачу показаний расхода электроэнергии и контролировать энергопотребление, а также моментально оповещает о сбое в электросети. Это
19.10.2022 «Яндекс заправки» начали подключать АЗС сети «Газпромнефть»

рославской, Ивановской, Вологодской и Владимирской областях. Всего к сервису подключили 120 станций сети «Газпромнефть». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Сотрудничество сервиса с сетью АЗС «Газпромнефть» позволит сделать привычную оплату топлива еще быстрее и удобнее для автомобилистов. Ранее оплата топлива через сервис на станциях сети уже стала доступна водителям-партнерам

11.04.2022 «Едадил» начал показывать цены и скидки на топливо на АЗС

В приложении сервиса «Едадил» теперь можно посмотреть цены и скидки на топливо на АЗС, которые подключены к «Яндекс заправкам». Это больше 8,5 тыс. станций по всей стране — в том числе заправки сетей «Роснефть», «Нефтьмагистраль», «Башнефть» и «Татнефть». До сих пор «Едадил»
07.04.2022 Сеть АЗС «Ростнефть» повышает эффективность управления бизнесом благодаря системе «1С:АЗС. Бэк-офис» от компании «Практикон»

Компания «Практикон» (группа компаний «АйТи-Ойл») реализовала проект по внедрению решения «1С:АЗС. Бэк-офис» в сети АЗС «Ростнефть» в Башкортостане. «1С:АЗС. Бэк-офис» – совместное отраслевое решение компаний «1С» и «Практикон» для управления деятельностью предприятий нефт
11.03.2022 Сеть АЗС «Газпромнефть» запустила на станциях оплату через СБП

На станциях АЗС «Газпромнефть» стала доступна оплата покупок через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом CNews сообщили в пресс-службе сети. При оплате топлива через СБП покупатели смогут экономить 50 ко
22.11.2021 На АЗС «Татнефть» предрейсовые медосмотры стали круглосуточными

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний «Татнефть» вместе с разработчиком автоматизированных систем Medpoint 24 с августа 2021 г. запустила в своей сети АЗС дистанционные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры. Теперь эти осмотры стали круглосуточными. Водители пассажирского и коммерческого транспорта могут проверить состояние своего

04.03.2021 Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл»

рацией на сети автозаправочных станций «Лукойл» в Москве и Санкт-Петербурге. Клиенты могут приобрести карты с тарифным планом «Мой онлайн». К концу марта 2021 г. проект будет запущен более чем на 450 АЗС нефтяной компании в 40 регионах. Tele2 продолжает фокусироваться на развитии альтернативных каналов продаж во всех регионах присутствия. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией комп
11.02.2021 «Яндекс.Заправки» научились показывать АЗС по маршруту и сравнивать на них цены

«Яндекс» сообщил о том, что в сервисе «Яндекс.Заправки» можно найти АЗС по маршруту, сравнить на них цены и одним движением выбрать заправку до полного бака. Все это работает в новом дизайне приложения «Яндекс.Заправки» на Android и iOS, а позже появится в «Нав
18.01.2021 «Шелл» запустила оплату через СБП и Webmoney на своих АЗС в России

C начала января 2020 г. возможность оплаты с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП) и Webmoney доступна более чем на 220 АЗС «Шелл» в различных регионах России. При этом все участники программы лояльности Shell Clubsmart будут получать удвоенные бонусные баллы при оплате покупок на АЗС «Шелл» через СБП и э
24.12.2020 «Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть»

фть», банк «Зенит» и международная платежная система Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на автозаправочных станциях компании «Татнефть». Держатели карт Mastercard смогут снять на кассе АЗС до 5 тыс. руб. при условии оплаты покупок. Получить наличные с покупкой могут клиенты банков, которые уже подключили сервис, список представлен на сайте Mastercard. Пилотный проект реализов
22.12.2020 Tele2 запустил продажи SIM-карт на АЗС «Шелл» в России

Tele2, российский оператор мобильной связи, начал продавать SIM-карты с саморегистрацией на сети автозаправочных станций «Шелл». Проект охватывает более 200 АЗС концерна в России в 26 регионах Tele2. Максимальная доступность подключения позволяет клиентам минимизировать социальные контакты, что особенно важно на фоне напряженной эпидемиологической

20.10.2020 В России запатентована технология оплаты топлива с помощью QR-кода

ТД «Смарт-Технологии», создатель мобильного приложения BENZUBER по оплате топлива онлайн без обращения в кассу АЗС, получил от Федеральной службы по интеллектуальной собственности патент на изобретение способа оплаты услуг автозаправочных станций при заправке транспортных средств топливом и устройство д
04.08.2020 Райффайзенбанк подключил в пилотном режиме АЗС «Шелл» к СБП

Райффайзенбанк подключил пять автозаправочных станций (АЗС) концерна «Шелл» к сервису приема оплаты системы быстрых платежей (СБП) в пилотном режиме. Все АЗС расположены в городе Королев (Московская область). В рамках пилотного проекта клиен
14.05.2020 Сервис «Яндекс.Заправки» начнет работать на 3 тысячах станций «Роснефти»

Все сети «Роснефти» подключатся к сервису бесконтактной оплаты топлива «Яндекс.Заправки». Это более 3 тыс. АЗС «Роснефти», BP, ПТК, «Башнефти» и ТНК, на которых можно будет заправляться с помощью приложений «Яндекса», не выходя из машины. «Роснефть» первой из ведущих топливных компаний страны начнет
23.03.2020 ИТ-системы cети АЗС General Fueller перенесены в облако 1cloud.ru

и нефтепродуктами развернул парк виртуальных серверов, которые обеспечивают стабильную работу внутренних ИТ-систем. Например, телефонии, систем ИТ-мониторинга, динамического ценообразования для точек АЗС, также ряда других корпоративных сервисов. Компания повысила безопасность и удобство настройки внутренних соединений территориально распределенной сети из двадцати одной АЗС благодар
12.11.2019 «Тинькофф» запустил мобильное приложение «Тинькофф АЗС» для заправки автомобилей

«Тинькофф» объявил о запуске мобильного приложения «Тинькофф АЗС» для оплаты топлива со смартфона. Приложение «Тинькофф АЗС» позволит клиентам «Тинькофф» всего в несколько кликов оплачивать заправку автомобилей на сети автозаправочных комплексов B
04.02.2019 В сети АЗС «Татнефти» внедрят систему по управлению товарными запасами Forecast Now

В сети АЗС «Татнефти» внедрят систему по управлению товарными запасами Forecast Now. Поставку решения Forecast Now и его внедрение в сети АЗС компании осуществит «Инжэниус тим». Выбор продукта

24.12.2018 Сбербанк и «Газпром нефть» предоставили клиентам АЗС возможность оплатить топливо в смартфоне

Сбербанк выступил партнером, обеспечивающим обработку платежей по банковским картам, привязанным в мобильном приложении АЗС.GO — собственной разработке компании «Газпром нефть». Приложение позволяет оплатить топливо на АЗС сети «Газпром нефть» с помощью смартфона на базе операционных систем Android или iO
10.07.2018 Сеть АЗС «Газпромнефть» и «Яндекс. Такси» запускают удаленный медосмотр водителей

Сеть АЗС «Газпромнефть» и «Яндекс. Такси» первыми реализуют проект по автоматизации предрейсовых медосмотров водителей. Ежедневно порядка 100 водителей партнеров «Яндекс. Такси» смогут проходить пре
17.04.2018 «Яндекс.Заправки» появились в регионах России

«Яндекс» объявил о том, что приложение «Яндекс.Заправки» для удаленной оплаты топлива заработало на АЗС «Лукойл» в 52 областях и краях. «Яндекс.Заправки» стали показывать более 1800 АЗС «Лукойла». До сих пор в приложении были доступны заправки этой компании только в Москве и Московской
13.03.2018 «АйТи. Смарт» автоматизировала бизнес-процессы блока автоГСМ ТЗК аэропорта «Домодедово»

«АйТи. Смарт», российская компания, занимающаяся автоматизацией сетей АЗС, завершила проект по трансформации бизнес-процессов в части автоГСМ топливозаправочного комплекса аэропорта «Домодедово». Проведена полная автоматизация основных бизнес-процессов, контроля

06.02.2018 Мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть» скачали более 1 млн клиентов

«Газпромнефть» объявила о том, что мобильное приложение АЗС «Газпромнефть» скачали более 1 миллиона клиентов в App Store и Google Play. Среди всех сетей АЗС в России «Газпромнефть» первой перешагнула этот рубеж. Порядка 10 тысяч человек оцени
13.04.2017 «Лукойл-Пермнефтепродукт» доверил Maykor комплексное техническое обслуживание АЗС в регионах

Компания «Автотанк-сервис» (входит в Maykor), специализирующаяся на обслуживании АЗС, одержала победу на торгах в рамках проекта «Лукойл-Пермнефтепродукта» по ответственному техническому содержанию. Контракт предполагает выполнение всего комплекса работ по обслуживанию и со
10.03.2017 Дисплеи Samsung установлены в сетях АЗС «Роснефть», «Лукойл» и BP

Samsung Electronics объявила об успешном развитии проекта рекламно-информационного оснащения крупных федеральных сетей АЗС. Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта, реализованного компанией Logic Media, кассовые зоны в АЗС Роснефть, Лукойл и BP были оборудованы удобными информационными дисплеям
31.08.2016 Сеть АЗС «Газпромнефть» модернизировала карту лояльности, внедрив решение Gemalto Optelio Pure

Для повышения удобства использования и уровня безопасности карт лояльности сеть АЗС «Газпромнефть» выбрала решение Optelio Pure Contactless от компании Gemalto. Для реализации новой онлайн-системы программы лояльности используются EMV-карты с двойным интерфейсом Gemalto Op
22.07.2016 BI Consult представила отраслевое BI-решение для сетей АЗС

ешение Business-Qlik for Retail Gas Stations, оптимизированное для сетей автозаправочных станций, разработанное на BI-платформе QlikView. Об этом CNews сообщили в BI Consult. «За последние годы рынок АЗС существенно изменился: наблюдается централизация, небольших компаний остается все меньше, конкуренция растет, функционал автозаправочных станций расширяется — АЗС уже и супермаркет,

20.07.2016 «Татнефть — АЗС Центр» расширяет использование электронного архива «Этлас»

Компания «Татнефть — АЗС Центр» расширила масштабы применения системы электронного архива, созданной на базе платформы «Этлас». Об этом CNews сообщили в компании «Этлас-Софт». Электронный архив на основе «Этлас» в 
02.11.2015 «Татнефть-АЗС Центр» внедрила систему электронного архива «Этлас»

Компания «Татнефть – АЗС Центр» одна из трех дочерних компаний сети автозаправочных станций компании «Татнефть». Сейчас в России работает более 550 АЗС «Татнефть». В связи с растущим потреблением нефтепродук
29.10.2015 «Ликард» совместно с «Инфосистемами Джет» совершенствует предоставление B2B и B2C-сервисов

«Лукойл-Интер-Кард» («Ликард») и «Инфосистемы Джет» рассказали об итогах  программы повышения уровня сервисов на базе Oracle Siebel CRM. Теперь единой системой обслуживания клиентов охвачено 2000 АЗС в 65 регионах России. Решение интегрировано в 8 основными системами компании: call-центром, аналитическим хранилищем данных, сайтами для B2C- и B2B-сегментов, системой процессинга и решения
19.10.2015 «Башнефть» создает программу лояльности для клиентов АЗС на базе решений SAP

Компания «Башнефть» создает инновационную программу лояльности для клиентов АЗС при помощи решений SAP. Предполагается, что в перспективе она охватит все розничные активы компании, сообщили CNews в SAP. Программа основана на организации и управлении системой лояльности
17.03.2015 «АйТи. Смарт системы» автоматизировала сеть АЗС «Таймырской топливной компании»

Компания «АйТи. Смарт системы» выполнила проект по комплексной автоматизации сети АЗС «Таймырской топливной компании» (ТТК — дочернее предприятие ГМК «Норильский никель») на базе решения «АйТи-Ойл». Об этом CNews сообщили в «АйТи. Смарт системы». В целях оптимизации расходов
10.12.2014 «Обит» модернизировал телеком-инфраструктуру сети АЗС «Фаэтон»

ний. В рамках проекта к услугам связи были подключены более 40 объектов, расположенных на обширной территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в радиусе 80 км от центра города. Основная часть АЗС была подключена к сети передачи данных волоконно-оптическим кабелем, а станции в труднодоступных или отдаленных районах Ленобласти подключены устойчивыми к помехам и непогоде радиоканалами

28.04.2014 В Google Play появился АЗС-информер от Shturmann

hturmann: информер с ценами на бензин. База объектов Shturmann содержит информацию более чем о 6000 заправок по всей России, которые регулярно предоставляют актуальную информацию о стоимости топлива. АЗС-информер, показывающий цены на бензин в режиме онлайн, можно было видеть в течение последних двух лет на сайтах-партнёрах Shturmann. Теперь информер появился в виде отдельного приложения дл
16.12.2013 AltegroSky строит каналы для Wi-Fi зон на АЗС «Шелл»

Универсальный оператор спутниковой связи – ГК AltegroSky – приступил к расширению спутникового сегмента корпоративной сети компании «Шелл Нефть» в интересах клиентов АЗС «Шелл». На автозаправочных станциях появятся бесплатные Wi-Fi зоны. Новый проект предусматривает установку дополнительных спутниковых VSAT-терминалов для организации точек бесплатного Wi-Fi
03.12.2013 Самообслуживание на АЗС уже в России

Развитие современных сетей АЗС движется в сторону их автоматизации. Установка платежного терминала рядом с колонкой позволяет сократить время заправки одного автомобиля до трех минут, что помогает решить проблему очереде
13.11.2013 «Татнефть-АЗС Центр» внедрил мобильное приложение iSelf для СЭД «Дело»

Компания «Электронные офисные системы» (ЭОС) сообщила о внедрении мобильного приложения iSelf для СЭД «Дело» в компании «Татнефть-АЗС Центр». Использование iSelf, разработанного ЭОС совместно с компанией Flexis, позволяет руководителям «Татнефть-АЗС Центра» осуществлять удаленную работу с документами в системе элек
06.11.2013 Shell внедрила облачное решение JDA Enterprise Store Operations на 2,3 тыс. АЗС

недрении глобальной группой энергетических и нефтехимических компаний Shell облачного решения JDA Enterprise Store Operations (ESO) в качестве ключевого компонента своей программы модернизации систем АЗС более чем в 2,3 тыс. точек продаж. Внедрение этого решения позволило Shell управлять сложными операциями внутри международной розничной сети, состоящей из разнообразных торговых точек с раз
02.10.2013 «Топливная Процессинговая Компания» внедряет систему управления программой лояльности вместе с «Техносерв Консалтингом»

Процессинговой Компании» (ТПК). Ожидается, что система на платформе Oracle Siebel CRM Loyalty обеспечит эффективное управление покупательской активностью и оптимизирует обслуживание клиентов в сетях АЗС, принадлежащих партнерам ТПК. Также использование ИТ-системы поможет увеличить продажи в сетях АЗС за счет проведения целевых маркетинговых акций, сообщили CNews в «Техносерв Консалт
12.09.2013 18 сентября в Москве состоится семинар по новым решениям для автоматизации оборота наличных денежных средств АЗС

18 сентября 2013 г. состоится семинар «Современные эффективные средства работы с наличными на АЗС для повышения безопасности, ускорения обслуживания клиентов и инкассации». Организаторами этого мероприятия выступают «Инпас Компани» и «АйТи. Смарт системы». Семинар пройдет в Москве, в би

Публикаций - 518, упоминаний - 518

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6182 11
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 63 5
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 105 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 110 1
АФТ - Ассоциация Финтех 110 1
Free TON Community 5 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 25 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 58 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 40 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 242 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 17 1
Тульская Ассоциация по Реализации Нефтепродуктов 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59249 151
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28233 119
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44718 81
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 4119 70
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9966 60
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26856 52
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14699 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19357 48
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22843 47
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2050 46
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22767 45
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11030 45
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23395 43
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20127 40
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9064 39
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1425 38
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1576 36
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11000 35
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8103 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27751 32
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2135 32
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10890 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10336 31
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11782 30
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14452 29
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9109 29
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2747 27
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4709 27
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6140 26
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13539 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13318 24
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6136 24
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4135 24
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11697 24
FinTech - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1131 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10320 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11527 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15712 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23662 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8754 22
Google Android 13419 42
Apple iOS 7364 23
Яндекс.Заправки 25 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4849 19
Google Play - Google Store - Android Market 3152 17
Apple iPhone - серия смартфонов 6883 15
Microsoft Windows 2000 8659 15
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2386 14
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 445 14
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 533 12
Microsoft Windows 15040 12
Apple Pay 479 11
Apple - App Store 2773 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2186 10
Google Maps - Карты Google 779 9
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 49 9
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 245 8
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 76 7
MasterCard Maestro 150 7
Компьютер НПО - Бизнес Люкс КАС - Комплексная автоматизированная система управления 56 7
Apple iPad 3803 7
МТС - Navitel - Навител Пробки 27 7
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 396 7
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 692 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2594 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 396 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 803 6
Linux OS 9125 6
Apple iPhone 6 4862 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 841 5
АТОЛ Frontol 47 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 366 5
Microsoft Office 3566 5
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 704 5
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 5
Яндекс.Навигатор 98 5
IBS GAS ИАСУ 5 5
Samsung Pay 287 5
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 871 4
Сульгин Сергей 46 10
Макаров Алексей 59 10
Прудников Артём 8 7
Семенова Ирина 43 7
Мацоцкий Сергей 177 5
Степаненко Игорь 6 4
Штернлиб Теймур 27 4
Прудников Роман 4 4
Федин Александр 6 3
Богаткин Алексей 30 3
Кутилов Евгений 22 3
Скворцов Артем 3 3
Меднов Сергей 124 3
Кравченко Константин 80 3
Строкович Антон 53 3
Русинова Юлия 24 3
Шитиков Евгений 10 3
Колчина Оксана 11 3
Арифуллин Павел 8 3
Яшин Николай 3 3
Емельянов Станислав 67 3
Путин Владимир 2958 3
Бро Александр 7 3
Ананьин Алексей 77 2
Маслов Виталий 4 2
Conroy Avril - Конрой Аврил 2 2
Колесников Дмитрий 20 2
Романенко Андрей 91 2
Шлыков Алексей 45 2
Коробов Евгений 31 2
Попов Анатолий 119 2
Чижов Михаил 3 2
Житинский Сергей 12 2
Исаенко Иван 5 2
Гурова Наталья 13 2
Реймер Денис 54 2
Ильичев Михаил 17 2
Христенко Виктор 43 2
Бойко Елена 152 2
Белов Юрий 13 2
Россия - РФ - Российская федерация 133561 314
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40838 140
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16278 62
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50987 48
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6883 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13755 43
Европа 21405 33
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13915 28
Беларусь - Белоруссия 5216 24
Казахстан - Республика 5276 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16076 21
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2641 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2806 18
Украина 7446 18
Европа Восточная 3040 15
Финляндия - Финляндская Республика 3546 14
Германия - Федеративная Республика 12404 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1739 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2745 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2605 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2956 11
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1121 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2209 11
Россия - УФО - Екатеринбург 3637 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1511 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2514 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13125 10
Земля - планета Солнечной системы 10144 10
Турция - Турецкая республика 2225 9
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1420 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2481 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1406 9
Россия - ЦФО - Тульская область 1158 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2044 9
Япония 13121 8
Франция - Французская Республика 7691 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1557 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1069 8
Россия - СФО - Новосибирск 3982 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 925 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22349 183
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45290 167
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16869 145
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4508 101
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива 1518 95
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4540 68
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47527 62
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6506 50
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2258 43
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10274 32
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5652 30
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5682 30
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 398 29
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12484 28
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6169 28
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7458 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12146 27
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4549 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5070 23
Логистика сбытовая - Сбыт 2310 22
Страхование - Страховое дело - Insurance 5432 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26558 22
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 272 21
POI - points of interest 165 21
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 204 20
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 375 20
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат 926 19
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5571 18
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6111 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15374 18
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5896 17
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5245 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10370 17
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9375 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4807 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9040 16
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2650 16
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3285 15
Кредитование - Сrediting - Заём 6340 15
Энергетика - Energy - Energetically 4712 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11103 6
CNews - Auto.CNews 51 3
CNews - ZOOM.CNews 1816 3
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Русский Курьер 3 2
AP - Associated Press 1995 2
Известия ИД 556 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 306 2
Комсомольская правда ИД 66 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 1
CNews Техноблог 60 1
Dagens Industri 10 1
The Banker 6 1
Из рук в руки - irr.ru 65 1
The Register 1510 1
InformationWeek 241 1
Bloomberg 1191 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5835 1
Росбалт ИА 60 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 786 1
Ведомости 776 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1569 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 638 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 913 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7774 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2838 8
Gartner - Гартнер 3509 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 559 4
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 29 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 312 3
Juniper Research 515 2
IDC - International Data Corporation 4884 2
INFOLine-Аналитика 45 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 15 1
Datamonitor 83 1
Gartner - Dataquest 347 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
CNews Рынок ИТ-услуг 161 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 1
Allied Market Research 19 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 38 1
ITResearch 118 1
Автостат 20 1
Global Market Insights 11 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 103 1
Forrester Research 819 1
Markets&Markets Research 109 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 149 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 716 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 67 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 846 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция 32 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 22 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
Pearson VUE 51 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 54 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
ТГУ - Томский государственный университет 151 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 19 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 39 1
University of Tehran - Тегеранский университет 6 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 215 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 533 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 32 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 26 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 48 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 49 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 26 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 498 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 776 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1397 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 359 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 260 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1160 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 995 3
CNews AWARDS - награда 451 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2263 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 913 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 2
1С:Проект года 17 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 519 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 104 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 1
Земля из космоса 50 1
Международный женский день - 8 марта 312 1
День молодёжи - 27 июня 738 1
SAP Coach Jam 1 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 265 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 112 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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