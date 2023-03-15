Транспорт АЗС Автомобильная заправочная станция топливный ритейл
|15.03.2023
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Успешно завершился совместный проект assino с Teboil по замене кассовой системы всей сети АЗС
Специалисты assino совместно с командой Teboil завершили переход кассовой системы на всех 242 АЗС менее чем за 2 месяца. Программное обеспечение на базе программного продукта 1С внедрено для комплексного оперативного учета Teboil. Перевод АЗС на новую кассовую систему начался 28
|10.03.2023
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Умные счетчики МТС помогут обеспечить бесперебойную работу крупной сети АЗС Хакасии
вала умными счетчиками одну из крупнейших сетей автозаправочных станций в Хакасии. Счетчики, работающие на сети интернета вещей NB-IoT МТС, установлены в щитовых и на электроподстанциях объектов сети АЗС. Цифровое IoT-решение дает возможность автоматизировать передачу показаний расхода электроэнергии и контролировать энергопотребление, а также моментально оповещает о сбое в электросети. Это
|19.10.2022
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«Яндекс заправки» начали подключать АЗС сети «Газпромнефть»
рославской, Ивановской, Вологодской и Владимирской областях. Всего к сервису подключили 120 станций сети «Газпромнефть». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Сотрудничество сервиса с сетью АЗС «Газпромнефть» позволит сделать привычную оплату топлива еще быстрее и удобнее для автомобилистов. Ранее оплата топлива через сервис на станциях сети уже стала доступна водителям-партнерам
|11.04.2022
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«Едадил» начал показывать цены и скидки на топливо на АЗС
В приложении сервиса «Едадил» теперь можно посмотреть цены и скидки на топливо на АЗС, которые подключены к «Яндекс заправкам». Это больше 8,5 тыс. станций по всей стране — в том числе заправки сетей «Роснефть», «Нефтьмагистраль», «Башнефть» и «Татнефть». До сих пор «Едадил»
|07.04.2022
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Сеть АЗС «Ростнефть» повышает эффективность управления бизнесом благодаря системе «1С:АЗС. Бэк-офис» от компании «Практикон»
Компания «Практикон» (группа компаний «АйТи-Ойл») реализовала проект по внедрению решения «1С:АЗС. Бэк-офис» в сети АЗС «Ростнефть» в Башкортостане. «1С:АЗС. Бэк-офис» – совместное отраслевое решение компаний «1С» и «Практикон» для управления деятельностью предприятий нефт
|11.03.2022
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Сеть АЗС «Газпромнефть» запустила на станциях оплату через СБП
На станциях АЗС «Газпромнефть» стала доступна оплата покупок через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом CNews сообщили в пресс-службе сети. При оплате топлива через СБП покупатели смогут экономить 50 ко
|22.11.2021
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На АЗС «Татнефть» предрейсовые медосмотры стали круглосуточными
Одна из крупнейших российских нефтяных компаний «Татнефть» вместе с разработчиком автоматизированных систем Medpoint 24 с августа 2021 г. запустила в своей сети АЗС дистанционные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры. Теперь эти осмотры стали круглосуточными. Водители пассажирского и коммерческого транспорта могут проверить состояние своего
|04.03.2021
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Tele2 начала продавать SIM-карты на АЗС «Лукойл»
рацией на сети автозаправочных станций «Лукойл» в Москве и Санкт-Петербурге. Клиенты могут приобрести карты с тарифным планом «Мой онлайн». К концу марта 2021 г. проект будет запущен более чем на 450 АЗС нефтяной компании в 40 регионах. Tele2 продолжает фокусироваться на развитии альтернативных каналов продаж во всех регионах присутствия. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией комп
|11.02.2021
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«Яндекс.Заправки» научились показывать АЗС по маршруту и сравнивать на них цены
«Яндекс» сообщил о том, что в сервисе «Яндекс.Заправки» можно найти АЗС по маршруту, сравнить на них цены и одним движением выбрать заправку до полного бака. Все это работает в новом дизайне приложения «Яндекс.Заправки» на Android и iOS, а позже появится в «Нав
|18.01.2021
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«Шелл» запустила оплату через СБП и Webmoney на своих АЗС в России
C начала января 2020 г. возможность оплаты с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП) и Webmoney доступна более чем на 220 АЗС «Шелл» в различных регионах России. При этом все участники программы лояльности Shell Clubsmart будут получать удвоенные бонусные баллы при оплате покупок на АЗС «Шелл» через СБП и э
|24.12.2020
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«Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть»
фть», банк «Зенит» и международная платежная система Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на автозаправочных станциях компании «Татнефть». Держатели карт Mastercard смогут снять на кассе АЗС до 5 тыс. руб. при условии оплаты покупок. Получить наличные с покупкой могут клиенты банков, которые уже подключили сервис, список представлен на сайте Mastercard. Пилотный проект реализов
|22.12.2020
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Tele2 запустил продажи SIM-карт на АЗС «Шелл» в России
Tele2, российский оператор мобильной связи, начал продавать SIM-карты с саморегистрацией на сети автозаправочных станций «Шелл». Проект охватывает более 200 АЗС концерна в России в 26 регионах Tele2. Максимальная доступность подключения позволяет клиентам минимизировать социальные контакты, что особенно важно на фоне напряженной эпидемиологической
|20.10.2020
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В России запатентована технология оплаты топлива с помощью QR-кода
ТД «Смарт-Технологии», создатель мобильного приложения BENZUBER по оплате топлива онлайн без обращения в кассу АЗС, получил от Федеральной службы по интеллектуальной собственности патент на изобретение способа оплаты услуг автозаправочных станций при заправке транспортных средств топливом и устройство д
|04.08.2020
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Райффайзенбанк подключил в пилотном режиме АЗС «Шелл» к СБП
Райффайзенбанк подключил пять автозаправочных станций (АЗС) концерна «Шелл» к сервису приема оплаты системы быстрых платежей (СБП) в пилотном режиме. Все АЗС расположены в городе Королев (Московская область). В рамках пилотного проекта клиен
|14.05.2020
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Сервис «Яндекс.Заправки» начнет работать на 3 тысячах станций «Роснефти»
Все сети «Роснефти» подключатся к сервису бесконтактной оплаты топлива «Яндекс.Заправки». Это более 3 тыс. АЗС «Роснефти», BP, ПТК, «Башнефти» и ТНК, на которых можно будет заправляться с помощью приложений «Яндекса», не выходя из машины. «Роснефть» первой из ведущих топливных компаний страны начнет
|23.03.2020
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ИТ-системы cети АЗС General Fueller перенесены в облако 1cloud.ru
и нефтепродуктами развернул парк виртуальных серверов, которые обеспечивают стабильную работу внутренних ИТ-систем. Например, телефонии, систем ИТ-мониторинга, динамического ценообразования для точек АЗС, также ряда других корпоративных сервисов. Компания повысила безопасность и удобство настройки внутренних соединений территориально распределенной сети из двадцати одной АЗС благодар
|12.11.2019
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«Тинькофф» запустил мобильное приложение «Тинькофф АЗС» для заправки автомобилей
«Тинькофф» объявил о запуске мобильного приложения «Тинькофф АЗС» для оплаты топлива со смартфона. Приложение «Тинькофф АЗС» позволит клиентам «Тинькофф» всего в несколько кликов оплачивать заправку автомобилей на сети автозаправочных комплексов B
|04.02.2019
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В сети АЗС «Татнефти» внедрят систему по управлению товарными запасами Forecast Now
В сети АЗС «Татнефти» внедрят систему по управлению товарными запасами Forecast Now. Поставку решения Forecast Now и его внедрение в сети АЗС компании осуществит «Инжэниус тим». Выбор продукта
|24.12.2018
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Сбербанк и «Газпром нефть» предоставили клиентам АЗС возможность оплатить топливо в смартфоне
Сбербанк выступил партнером, обеспечивающим обработку платежей по банковским картам, привязанным в мобильном приложении АЗС.GO — собственной разработке компании «Газпром нефть». Приложение позволяет оплатить топливо на АЗС сети «Газпром нефть» с помощью смартфона на базе операционных систем Android или iO
|10.07.2018
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Сеть АЗС «Газпромнефть» и «Яндекс. Такси» запускают удаленный медосмотр водителей
Сеть АЗС «Газпромнефть» и «Яндекс. Такси» первыми реализуют проект по автоматизации предрейсовых медосмотров водителей. Ежедневно порядка 100 водителей партнеров «Яндекс. Такси» смогут проходить пре
|17.04.2018
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«Яндекс.Заправки» появились в регионах России
«Яндекс» объявил о том, что приложение «Яндекс.Заправки» для удаленной оплаты топлива заработало на АЗС «Лукойл» в 52 областях и краях. «Яндекс.Заправки» стали показывать более 1800 АЗС «Лукойла». До сих пор в приложении были доступны заправки этой компании только в Москве и Московской
|13.03.2018
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«АйТи. Смарт» автоматизировала бизнес-процессы блока автоГСМ ТЗК аэропорта «Домодедово»
«АйТи. Смарт», российская компания, занимающаяся автоматизацией сетей АЗС, завершила проект по трансформации бизнес-процессов в части автоГСМ топливозаправочного комплекса аэропорта «Домодедово». Проведена полная автоматизация основных бизнес-процессов, контроля
|06.02.2018
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Мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть» скачали более 1 млн клиентов
«Газпромнефть» объявила о том, что мобильное приложение АЗС «Газпромнефть» скачали более 1 миллиона клиентов в App Store и Google Play. Среди всех сетей АЗС в России «Газпромнефть» первой перешагнула этот рубеж. Порядка 10 тысяч человек оцени
|13.04.2017
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«Лукойл-Пермнефтепродукт» доверил Maykor комплексное техническое обслуживание АЗС в регионах
Компания «Автотанк-сервис» (входит в Maykor), специализирующаяся на обслуживании АЗС, одержала победу на торгах в рамках проекта «Лукойл-Пермнефтепродукта» по ответственному техническому содержанию. Контракт предполагает выполнение всего комплекса работ по обслуживанию и со
|10.03.2017
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Дисплеи Samsung установлены в сетях АЗС «Роснефть», «Лукойл» и BP
Samsung Electronics объявила об успешном развитии проекта рекламно-информационного оснащения крупных федеральных сетей АЗС. Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта, реализованного компанией Logic Media, кассовые зоны в АЗС Роснефть, Лукойл и BP были оборудованы удобными информационными дисплеям
|31.08.2016
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Сеть АЗС «Газпромнефть» модернизировала карту лояльности, внедрив решение Gemalto Optelio Pure
Для повышения удобства использования и уровня безопасности карт лояльности сеть АЗС «Газпромнефть» выбрала решение Optelio Pure Contactless от компании Gemalto. Для реализации новой онлайн-системы программы лояльности используются EMV-карты с двойным интерфейсом Gemalto Op
|22.07.2016
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BI Consult представила отраслевое BI-решение для сетей АЗС
ешение Business-Qlik for Retail Gas Stations, оптимизированное для сетей автозаправочных станций, разработанное на BI-платформе QlikView. Об этом CNews сообщили в BI Consult. «За последние годы рынок АЗС существенно изменился: наблюдается централизация, небольших компаний остается все меньше, конкуренция растет, функционал автозаправочных станций расширяется — АЗС уже и супермаркет,
|20.07.2016
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«Татнефть — АЗС Центр» расширяет использование электронного архива «Этлас»
Компания «Татнефть — АЗС Центр» расширила масштабы применения системы электронного архива, созданной на базе платформы «Этлас». Об этом CNews сообщили в компании «Этлас-Софт». Электронный архив на основе «Этлас» в
|02.11.2015
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«Татнефть-АЗС Центр» внедрила систему электронного архива «Этлас»
Компания «Татнефть – АЗС Центр» одна из трех дочерних компаний сети автозаправочных станций компании «Татнефть». Сейчас в России работает более 550 АЗС «Татнефть». В связи с растущим потреблением нефтепродук
|29.10.2015
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«Ликард» совместно с «Инфосистемами Джет» совершенствует предоставление B2B и B2C-сервисов
«Лукойл-Интер-Кард» («Ликард») и «Инфосистемы Джет» рассказали об итогах программы повышения уровня сервисов на базе Oracle Siebel CRM. Теперь единой системой обслуживания клиентов охвачено 2000 АЗС в 65 регионах России. Решение интегрировано в 8 основными системами компании: call-центром, аналитическим хранилищем данных, сайтами для B2C- и B2B-сегментов, системой процессинга и решения
|19.10.2015
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«Башнефть» создает программу лояльности для клиентов АЗС на базе решений SAP
Компания «Башнефть» создает инновационную программу лояльности для клиентов АЗС при помощи решений SAP. Предполагается, что в перспективе она охватит все розничные активы компании, сообщили CNews в SAP. Программа основана на организации и управлении системой лояльности
|17.03.2015
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«АйТи. Смарт системы» автоматизировала сеть АЗС «Таймырской топливной компании»
Компания «АйТи. Смарт системы» выполнила проект по комплексной автоматизации сети АЗС «Таймырской топливной компании» (ТТК — дочернее предприятие ГМК «Норильский никель») на базе решения «АйТи-Ойл». Об этом CNews сообщили в «АйТи. Смарт системы». В целях оптимизации расходов
|10.12.2014
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«Обит» модернизировал телеком-инфраструктуру сети АЗС «Фаэтон»
ний. В рамках проекта к услугам связи были подключены более 40 объектов, расположенных на обширной территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в радиусе 80 км от центра города. Основная часть АЗС была подключена к сети передачи данных волоконно-оптическим кабелем, а станции в труднодоступных или отдаленных районах Ленобласти подключены устойчивыми к помехам и непогоде радиоканалами
|28.04.2014
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В Google Play появился АЗС-информер от Shturmann
hturmann: информер с ценами на бензин. База объектов Shturmann содержит информацию более чем о 6000 заправок по всей России, которые регулярно предоставляют актуальную информацию о стоимости топлива. АЗС-информер, показывающий цены на бензин в режиме онлайн, можно было видеть в течение последних двух лет на сайтах-партнёрах Shturmann. Теперь информер появился в виде отдельного приложения дл
|16.12.2013
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AltegroSky строит каналы для Wi-Fi зон на АЗС «Шелл»
Универсальный оператор спутниковой связи – ГК AltegroSky – приступил к расширению спутникового сегмента корпоративной сети компании «Шелл Нефть» в интересах клиентов АЗС «Шелл». На автозаправочных станциях появятся бесплатные Wi-Fi зоны. Новый проект предусматривает установку дополнительных спутниковых VSAT-терминалов для организации точек бесплатного Wi-Fi
|03.12.2013
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Самообслуживание на АЗС уже в России
Развитие современных сетей АЗС движется в сторону их автоматизации. Установка платежного терминала рядом с колонкой позволяет сократить время заправки одного автомобиля до трех минут, что помогает решить проблему очереде
|13.11.2013
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«Татнефть-АЗС Центр» внедрил мобильное приложение iSelf для СЭД «Дело»
Компания «Электронные офисные системы» (ЭОС) сообщила о внедрении мобильного приложения iSelf для СЭД «Дело» в компании «Татнефть-АЗС Центр». Использование iSelf, разработанного ЭОС совместно с компанией Flexis, позволяет руководителям «Татнефть-АЗС Центра» осуществлять удаленную работу с документами в системе элек
|06.11.2013
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Shell внедрила облачное решение JDA Enterprise Store Operations на 2,3 тыс. АЗС
недрении глобальной группой энергетических и нефтехимических компаний Shell облачного решения JDA Enterprise Store Operations (ESO) в качестве ключевого компонента своей программы модернизации систем АЗС более чем в 2,3 тыс. точек продаж. Внедрение этого решения позволило Shell управлять сложными операциями внутри международной розничной сети, состоящей из разнообразных торговых точек с раз
|02.10.2013
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«Топливная Процессинговая Компания» внедряет систему управления программой лояльности вместе с «Техносерв Консалтингом»
Процессинговой Компании» (ТПК). Ожидается, что система на платформе Oracle Siebel CRM Loyalty обеспечит эффективное управление покупательской активностью и оптимизирует обслуживание клиентов в сетях АЗС, принадлежащих партнерам ТПК. Также использование ИТ-системы поможет увеличить продажи в сетях АЗС за счет проведения целевых маркетинговых акций, сообщили CNews в «Техносерв Консалт
|12.09.2013
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18 сентября в Москве состоится семинар по новым решениям для автоматизации оборота наличных денежных средств АЗС
18 сентября 2013 г. состоится семинар «Современные эффективные средства работы с наличными на АЗС для повышения безопасности, ускорения обслуживания клиентов и инкассации». Организаторами этого мероприятия выступают «Инпас Компани» и «АйТи. Смарт системы». Семинар пройдет в Москве, в би
Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:
|Сульгин Сергей 46 10
|Макаров Алексей 59 10
|Прудников Артём 8 7
|Семенова Ирина 43 7
|Мацоцкий Сергей 177 5
|Степаненко Игорь 6 4
|Штернлиб Теймур 27 4
|Прудников Роман 4 4
|Федин Александр 6 3
|Богаткин Алексей 30 3
|Кутилов Евгений 22 3
|Скворцов Артем 3 3
|Меднов Сергей 124 3
|Кравченко Константин 80 3
|Строкович Антон 53 3
|Русинова Юлия 24 3
|Шитиков Евгений 10 3
|Колчина Оксана 11 3
|Арифуллин Павел 8 3
|Яшин Николай 3 3
|Емельянов Станислав 67 3
|Путин Владимир 2958 3
|Бро Александр 7 3
|Ананьин Алексей 77 2
|Маслов Виталий 4 2
|Conroy Avril - Конрой Аврил 2 2
|Колесников Дмитрий 20 2
|Романенко Андрей 91 2
|Шлыков Алексей 45 2
|Коробов Евгений 31 2
|Попов Анатолий 119 2
|Чижов Михаил 3 2
|Житинский Сергей 12 2
|Исаенко Иван 5 2
|Гурова Наталья 13 2
|Реймер Денис 54 2
|Ильичев Михаил 17 2
|Христенко Виктор 43 2
|Бойко Елена 152 2
|Белов Юрий 13 2
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