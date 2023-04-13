Сеть АЗС «Газпромнефть» переводит управление нетопливными запасами на отечественную технологическую платформу GoodsForecast

Сеть АЗС «Газпромнефть» приступила к поэтапному переводу процессов автоматизированного управления запасами сопутствующих (нетопливных) товаров на российскую технологическую платформу интегрированного бизнес-планирования GoodsForecast, что позволит повысить надежность и эффективность системы. Об этом CNews сообщили представители GoodsForecast.

Автоматизированная система управления ассортиментом и запасами сопутствующих товаров была разработана компанией GoodsForecast для сети АЗС «Газпромнефть» в 2021 г. В 2022 г. в рамках развития данного решения удалось автоматизировать более 300 тыс. часов ручной работы персонала и увеличить представленность товаров за счет сокращения на 33% нулевых остатков при общем снижении уровня запасов на 12%.

Перенос текущего функционала системы на российский технологический стек планируется завершить осенью 2023 г. При этом в систему будут добавлены новые модули для прогнозирования эффективности промоакций и внесен ряд других улучшений. На последующих этапах планируется дальнейшее развитие методов централизации операционного управления запасами и аналитики процессов нетопливного бизнеса на АЗС сети «Газпромнефть» в России.

Руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России Олег Кузьменков: «Цифровая трансформация – основа стратегии развития сети АЗС «Газпромнефть», а нетопливный бизнес – ключевая составляющая нашего уникального торгового предложения для клиентов. Ассортимент продукции наших магазинов и кафе в среднем составляет 1500 товарных позиций на одной станции. Перевод системы управления данными товарами на новую отечественную платформу повысит нашу операционную эффективность за счет своевременных и бесперебойных поставок во все точки продаж, что в результате позволит поддерживать высокий уровень клиентского сервиса на наших станциях».

Генеральный директор GoodsForecast Андрей Лисица: «Мы ценим доверие наших партнеров и постоянно развиваем свои решения. В 2021 г. при грантовой поддержке РФРИТ мы серьезно переработали свою платформу, модернизировали ее на базе самых современных технологий. Готовность сети АЗС «Газпромнефть» перейти на обновленную платформу GoodsForecast является для нас знаком доверия и подтверждением эффективности систем, которые мы создаем. А с учетом повестки импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета, проект имеет большое значение для всего бизнес-сообщества страны».

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Сеть автозаправочных станций «Газпромнефть» насчитывает 1482 АЗС в 49 регионах России. 80% станций оборудованы кафе и магазинами. Выручка сети от сопутствующих товаров в 2022 г. выросла на 13,2% в годовом сопоставлении.Ассортимент товаров под собственными торговыми марками насчитывает почти 600 позиций и представлен брендами «Сеть АЗС «Газпромнефть», G-Drive и его саббрендом «Драйвик», под которым выпускается продукция для детей.

GoodsForecast – российский вендор систем на базе машинного обучения и искусственного интеллекта. Компания специализируется на решениях, закрывающих задачи интегрированного бизнес-планирования, прогнозирования спроса, управления цепочками поставок и запасами, закупок сырья и материалов, управления клиентским сервисом, снижения уровня упущенных продаж, мониторинга промо и др. Своим клиентам GoodsForecast предоставляет комплекс услуг от предпроектного консалтинга и внедрения решений до обучения и технической поддержки.