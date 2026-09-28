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Московская Биржа Forecsys GoodsForecast Integrated Planning Platform Гудфокаст

Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст

GoodsForecast (ООО “Гудфокаст”) – создана в 2013 году на базе компании «Форексис», основанной группой математиков из вычислительного центра Российской академии наук (РАН) и МГУ. Основатели – Александр Черепнин, Андрей Лисица, Сергей Котик, Даниил Каневский. Является грантополучателем Фонда содействия инновациям и РФРИТ. Резидент Сколково с 2013 года.

Платформа GoodsForecast предоставляет  карту и комплексное видение процессов планирования, их взаимосвязей и влияния друг на друга. При этом использование подходов low-code и no-code обеспечивает гибкость настроек и позволяет собрать систему из отдельных элементов, как конструктор, что ускоряет ее внедрение и окупаемость.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 6 218 197 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 6 218 197 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 445 000 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 5 773 197 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.09.2026 Управляемость в условиях неопределенности: за счет чего растет спрос на российские IBP-системы 1
Импортозамещение 2023 1
26.09.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг IBP-систем 2024 2
01.04.2024 Сергей Башашин назначен директором по продукту In.Plan 1
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 1
09.10.2023 Обзор текущего состояния и перспективы развития рынка IBP 1
09.10.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг IBP-систем 2023 2
13.09.2023 Инвестиционная активность в сфере разработки ПО снизилась из-за высокой неопределенности 1
11.09.2023 Сергей Котик -

Цепи поставок: как не дать импортозамещению увязнуть в плену противоречий

 2
13.04.2023 Сеть АЗС «Газпромнефть» переводит управление нетопливными запасами на отечественную технологическую платформу GoodsForecast 1
29.03.2023 Российские женщины теснят мужчин в ИТ. Их все чаще приглашают на работу, число соискательниц растет бешеными темпами 1
28.10.2022 GoodsForecast и «Крок» повысили эффективность крупного сельскохозяйственного холдинга 1
06.10.2022 «Сыктывкар тиссью груп» перестраивает производственные процессы с помощью GoodsForecast 1
19.09.2022 ИТ-инфраструктура ритейлеров в новой реальности 1
28.04.2022 Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow 3
15.07.2020 Россияне заняли второе место в международном конкурсе по прогнозированию 1

Публикаций - 16, упоминаний - 21

Московская Биржа и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5629 3
Московская Биржа - Forecsys - Форексис - ПроКомплаенс - ProCompliance 12 3
Optimacros - Оптимакрос 111 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 254 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 12 2
Accenture plc 724 2
Ред Софт - Red Soft 1261 2
Oracle Corporation 7106 2
Т1 Иннотех 214 2
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 137 1
InfoVizion - InQlik 2 1
IBS - Rubbles - Раблз 39 1
IW Group - И Вэ Групп 11 1
ИКС - notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 52 1
CodeInside - Кодинсайд 19 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 1
1С-БСЛ 4 1
Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение 24 1
Novo BI - Ново Биай 33 1
Синкретис - Syncretis 2 1
Reshape Analytics - Решейп Аналитикс 2 1
Jume - Джум 8 1
F6 - F.A.С.С.T. - Ф6 - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасн 968 1
Cisco Systems 5380 1
Microsoft Corporation 25861 1
Softline - Софтлайн 3793 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 526 1
SAS Institute 1087 1
Крок - Croc 1970 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1366 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 443 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
TrueConf - ТруКонф 458 1
KPMG 279 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 1
Рексофт - Reksoft 494 1
McKinsey & Company Int 298 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 805 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1817 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2993 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 576 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 2
Газпром нефть 741 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 2
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 147 1
СТГ - Сыктывкар Тиссью ГРУП 2 1
BAON 10 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1156 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9016 1
Walmart - Wal-Mart Stores 409 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1293 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 629 1
X5 Group - Перекрёсток 644 1
Русагро Группа Компаний 388 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 386 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 503 1
ФосАгро 177 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 210 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
Верный - торговая сеть 329 1
Новатэк - ранее Новафининвест 77 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 147 1
Uber 365 1
Stopexpress - Стопэкспресс - Газпромнефть АЗС - G-Drive 11 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 245 1
Kama Flow - КФ Венчурс 34 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3460 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5755 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 388 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 392 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5813 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4006 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6675 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1557 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 595 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5465 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2362 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 471 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 186 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 785 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 412 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3870 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26792 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6687 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36695 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26292 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54665 6
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 1
День молодёжи - 27 июня 1109 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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