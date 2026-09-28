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Московская Биржа Forecsys GoodsForecast Integrated Planning Platform Гудфокаст
GoodsForecast (ООО “Гудфокаст”) – создана в 2013 году на базе компании «Форексис», основанной группой математиков из вычислительного центра Российской академии наук (РАН) и МГУ. Основатели – Александр Черепнин, Андрей Лисица, Сергей Котик, Даниил Каневский. Является грантополучателем Фонда содействия инновациям и РФРИТ. Резидент Сколково с 2013 года.
Платформа GoodsForecast предоставляет карту и комплексное видение процессов планирования, их взаимосвязей и влияния друг на друга. При этом использование подходов low-code и no-code обеспечивает гибкость настроек и позволяет собрать систему из отдельных элементов, как конструктор, что ускоряет ее внедрение и окупаемость.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 6 218 197 ₽*
СОБЫТИЯ
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Московская Биржа и организации, системы, технологии, персоны:
|Котик Сергей 7 7
|Лисица Андрей 4 4
|Соломенцев Александр 3 2
|Калякин Павел 80 1
|Карпов Роман 82 1
|Каневский Даниил 1 1
|Трофимова Оксана 1 1
|Гусев Константин 8 1
|Лебедева Ольга 23 1
|Медведев Вадим 6 1
|Костенчук Никита 2 1
|Дергачева Светлана 63 1
|Рябов Владимир 15 1
|Кирпичников Алексей 6 1
|Платов Евгений 1 1
|Неверов Михаил 6 1
|Абрашова Ярослава 1 1
|Нестеров Степан 13 1
|Эдер Александр 9 1
|Ашрапова Дина 3 1
|Русских Елизавета 2 1
|Алтухова Надежда 1 1
|Кирпичников Александр 1 1
|Помирчий Сергей 5 1
|Белясников Александр 3 1
|Осташов Константин 2 1
|Калинкин Никита 2 1
|Насакин Алексей 3 1
|Серов Кирилл 11 1
|Золотов Денис 3 1
|Долгушин Артемий 2 1
|Мунирова Альбина 1 1
|Козина Татьяна 1 1
|Миняев Александр 1 1
|Черепнин Александр 1 1
|Башашин Сергей 2 1
|Братцев Павел 1 1
|Варнавский Сергей 2 1
|Минаков Сергей 1 1
|Нуртдинов Айрат 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2481 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11591 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 491 1
|Crunchbase 75 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1742 4
|РАН - Российская академия наук 2139 3
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1528 1
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