Московская Биржа Forecsys GoodsForecast Integrated Planning Platform Гудфокаст

GoodsForecast (ООО “Гудфокаст”) – создана в 2013 году на базе компании «Форексис», основанной группой математиков из вычислительного центра Российской академии наук (РАН) и МГУ. Основатели – Александр Черепнин, Андрей Лисица, Сергей Котик, Даниил Каневский. Является грантополучателем Фонда содействия инновациям и РФРИТ. Резидент Сколково с 2013 года. Платформа GoodsForecast предоставляет карту и комплексное видение процессов планирования, их взаимосвязей и влияния друг на друга. При этом использование подходов low-code и no-code обеспечивает гибкость настроек и позволяет собрать систему из отдельных элементов, как конструктор, что ускоряет ее внедрение и окупаемость.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 3 дела, на cумму 6 218 197 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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