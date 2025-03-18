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Емышев Владимир


18.03.2025 «МСофт» и «Сайберпик» объединяют усилия для защиты чувствительной информации   1
19.11.2024 Jatoba и MFlash: совместное решение для хранения данных и управления ими 1
02.09.2024 «МойОфис» и MFlash обеспечат совместную работу в безопасной среде 1
12.07.2024 ГК Softline интегрирует передовую российскую платформу для защищенного обмена файлами MFlash в экосистему Softline Universe 1
08.02.2024 «МСофт» и Identity Blitz заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
Импортозамещение 2023 1
19.06.2023 Владимир Емышев -

Владимир Емышев, «МСофт»: Скорость файлового обмена — это скорость принятия решений

 1
31.05.2023 «Мсофт» подтвердила совместимость платформы MFlash с российской СУБД Postgres Pro 1
01.11.2022 DLP-система InfoWatch Traffic Monitor интегрирована с платформой для защищённого файлового обмена MFlash 1
08.07.2021 «Совкомфлот» внедрил платформу для защищенного файлового обмена и совместной работы МFlash 1
01.08.2019 «Техносерв» оптимизирует бизнес-процессы с помощью «МСофт» 1
31.05.2019 Владимир Емышев -

Новые тренды превращаются из теории в реальные кейсы

 1
24.10.2018 «Информзащита» и «МСофт» предложат заказчикам ПО MFlash для защищенного файлового обмена 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Емышев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

MSoft - МСофт 16 12
Softline - Софтлайн 2881 2
Информзащита 772 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
InfoWatch - Инфовотч 1026 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 512 1
SAP SE 5302 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 15 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 1
Cisco Systems 5134 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 74 1
Oracle Corporation 6728 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1055 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 637 1
Dynamika - Динамика 25 1
Газинформсервис - ГИС 287 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 26 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1028 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4219 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 320 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6002 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 463 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 680 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28127 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 6
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2101 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11515 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6331 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15894 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10378 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7524 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21422 3
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9486 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12865 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12283 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2266 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11210 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25639 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10214 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 2
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DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 379 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 272 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 378 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2977 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5139 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12689 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7466 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 786 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6688 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1456 1
MSoft MFlash 17 11
Google Android 14117 2
Apple iOS 7875 2
Apple macOS 2081 2
Microsoft Windows 15778 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 719 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
Cisco CCP - Cisco Container Platform 46 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 190 1
Linux OS 10077 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1290 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 27 1
Querify Labs - CedrusData 4 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 10 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 1
Реак Софт - Blitz Identity Provider 12 1
Проектная практика - ПМ Форсайт 6 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Microsoft Exchange 1746 1
Новые облачные технологии - МойОфис 795 1
Softline Universe - SLU 29 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 67 1
Батов Иван 9 1
Молодов Илья 1 1
Фаррахов Рустам 12 1
Соколов Кирилл 32 1
Котик Сергей 7 1
Врацкий Андрей 137 1
Степченков Максим 65 1
Белясников Александр 3 1
Лебедева Ольга 20 1
Осташов Константин 2 1
Афанасьев Денис 71 1
Насакин Алексей 3 1
Скакунов Александр 11 1
Золотов Денис 3 1
Еремин Андрей 15 1
Мартыненко Валентин 11 1
Баулин Валерий 46 1
Иванников Александр 22 1
Колодей Сергей 6 1
Бессонов Олег 6 1
Ванин Михаил 8 1
Титлинов Иван 4 1
Шкарин Антон 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8688 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5491 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 3
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 200 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18814 2
Энергетика - Energy - Energetically 5155 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3248 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6236 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2427 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1219 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2215 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 296 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5897 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6025 1
Blacklist - Чёрный список 626 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 1
Металлы - Золото - Gold 1146 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 764 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1560 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11060 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 283 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13759 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1275 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4937 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3991 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2460 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 930 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 545 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3240 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1225 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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