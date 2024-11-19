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Jatoba и MFlash: совместное решение для хранения данных и управления ими

Компании «Газинформсервис» и «МСофт» завершили технические испытания, которые подтвердили корректность совместной работы СУБД Jatoba с программным обеспечением MFlash версии 8. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Совместимость Jatoba с MFlash была подтверждена в ходе совместных испытаний: проверено корректное функционирование MFlash с Jatoba, а также успешно проведено функциональное тестирование.

Совместное использование Jatoba и MFlash открывает новые возможности для организаций, нуждающихся в решении для хранения данных и управления ими.

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«Вместе Jatoba и MFlash позволят корпоративным пользователям использовать файловый обмен наиболее эффективно. Когда понимаешь, что оба продукта компаний заточены на обеспечение безопасного хранения данных и обмена ими, то не остается сомнений для их совместного использования в своей компании. В тандеме СУБД Jatoba и MFLash v8.2 позволят решить различные задачи, такие как архивирование данных или управление документами, а также организовать защищенный и эффективный файловый обмен предприятия», — отметил инженер поддержки продаж СУБД Jatoba Иван Титлинов.

«Защита корпоративных данных при файловом обмене является одной из наших первоочередных задач. При этом мы уделяем внимание вопросам безопасности не только в прикладном ПО, но и в той среде, где мы функционируем. В ходе совместных испытаний с БД Jatoba наши специалисты отметили вариативность реализованных мер защиты метаданных, находящихся в БД. Тандем наших решений можно использовать при построении ГИС, ИСПДн и КИИ: обе разработки имеют сертификат ФСТЭК по 4 ОУД», — сказал директор по развитию MFlash Владимир Емышев.

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