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MSoft MFlash


Платформа защищённого файлового обмена и доступа к данным MFlash позволяет оптимизировать процесс корпоративного файлового обмена, сохранив баланс между удобством и безопасностью. Платформа уже содержит ряд встроенных механизмов для обеспечения контроля и безопасности процесса файлового обмена. 


29.01.2025 Компания «Мсофт», разработчик MFlash, получила лицензию ФСБ 1
19.11.2024 Jatoba и MFlash: совместное решение для хранения данных и управления ими 1
02.09.2024 «МойОфис» и MFlash обеспечат совместную работу в безопасной среде 1
31.07.2024 Алексей Кузнецов, ЦКР: Система для защищенного файлообмена должна быть не менее удобной, чем мессенджеры 2
12.07.2024 ГК Softline интегрирует передовую российскую платформу для защищенного обмена файлами MFlash в экосистему Softline Universe 1
29.03.2024 Количество применяемых в ДОМ.РФ отечественных решений ПО превысило 150 1
08.02.2024 «МСофт» и Identity Blitz заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
19.09.2023 MFlash получил сертификат ФСТЭК 1
19.06.2023 Владимир Емышев -

Владимир Емышев, «МСофт»: Скорость файлового обмена — это скорость принятия решений

 2
31.05.2023 «Мсофт» подтвердила совместимость платформы MFlash с российской СУБД Postgres Pro 1
01.11.2022 DLP-система InfoWatch Traffic Monitor интегрирована с платформой для защищённого файлового обмена MFlash 1
08.07.2021 «Совкомфлот» внедрил платформу для защищенного файлового обмена и совместной работы МFlash 1
01.08.2019 «Техносерв» оптимизирует бизнес-процессы с помощью «МСофт» 1
31.05.2019 Владимир Емышев -

Новые тренды превращаются из теории в реальные кейсы

 1
24.10.2018 «Информзащита» и «МСофт» предложат заказчикам ПО MFlash для защищенного файлового обмена 2
27.10.2016 InfoWatch и «МСофт» выпустили совместное решение для защиты электронного документооборота 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

MSoft MFlash и организации, системы, технологии, персоны:

MSoft - МСофт 15 12
InfoWatch - Инфовотч 1015 2
Информзащита 760 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1888 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Softline - Софтлайн 2818 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 139 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 1
Газинформсервис - ГИС 275 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 26 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 1
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