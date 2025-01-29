MSoft MFlash
Платформа защищённого файлового обмена и доступа к данным MFlash позволяет оптимизировать процесс корпоративного файлового обмена, сохранив баланс между удобством и безопасностью. Платформа уже содержит ряд встроенных механизмов для обеспечения контроля и безопасности процесса файлового обмена.
MSoft MFlash и организации, системы, технологии, персоны:
|СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 26 1
|Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 1
|ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
|Емышев Владимир 12 11
|Батов Иван 9 1
|Молодов Илья 1 1
|Баталова Марина 12 1
|Фаррахов Рустам 11 1
|Козак Николай 162 1
|Ванин Михаил 8 1
|Мартыненко Валентин 11 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Иванников Александр 22 1
|Титлинов Иван 4 1
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