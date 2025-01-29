MSoft MFlash

Платформа защищённого файлового обмена и доступа к данным MFlash позволяет оптимизировать процесс корпоративного файлового обмена, сохранив баланс между удобством и безопасностью. Платформа уже содержит ряд встроенных механизмов для обеспечения контроля и безопасности процесса файлового обмена.