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Служба каталогов Multidirectory и корпоративный файлообменник MFlash совместимы

Российские компании «Мультифактор» и «МСофт» успешно провели испытания и подтвердили технологическую совместимость службы каталогов Multidirectory с платформой для защищенного файлового обмена и доступа к данным MFlash. По итогам тестирования был оформлен сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

Совместимость Multidirectory с MFlash способствует построению современных, защищенных и гибких корпоративных ИТ-инфраструктур, снижает зависимость от зарубежных решений и оптимизирует управление доступом к ресурсам.

Multidirectory — российская служба каталогов с ядром собственной разработки для бесшовного перехода с Microsoft Active Directory. Решение имеет гибкие настройки сетевых политик безопасности, поддержку двухфакторной аутентификации и другие полезные функции для управления ИТ-инфраструктурой. В реестре российского ПО под № 28333.

MFlash — программное обеспечение, предназначенное для корпоративного защищенного обмена файлами и совместного безопасного доступа к ним независимо от их размера и формата. MFlash сочетает в себе удобство использования для сотрудников, широкие возможности по настройке сервиса для администратора, меры по контролю и защите корпоративных данных для службы ИБ.

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«Совместимость Multidirectory с платформой MFlash — это стратегический шаг к построению по-настоящему независимой ИТ-инфраструктуры. Для бизнеса это означает: отказ от санкционно-уязвимых зарубежных каталогов, сквозное управление учетными записями и доступом из единого окна, а также гарантированную защиту данных на всех уровнях. Интеграция этих решений помогает компаниям не только сократить операционные издержки на администрирование, но и позволяет гибко масштабировать политики безопасности под любые корпоративные сценарии — от классического офиса до распределенных филиалов с высокими требованиями к конфиденциальности», — сказал Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.

«Для нас технологическое сотрудничество с «Мультифактор» — это прежде всего важный шаг в развитии экосистемности и совместимости отечественных корпоративных решений, — сказала Кира Николаева, менеджер проектов «МСофт». — Интеграция со службой корпоративных каталогов Multidirectory открывает дополнительные возможности по централизации управления корпоративными политиками при безопасном файловом обмене. Мы уверены, что это поможет ускорить и оптимизировать предоставление доступа сотрудников к сервису MFlash».

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