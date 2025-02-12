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Multifactor Мультифактор

Multifactor - Мультифактор

"Мультифактор" - российский разработчик на рынке информационной безопасности и поставщик систем многофакторной аутентификации и контроля доступа для удаленного подключения Multifactor и единой точки входа для удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH, корпоративные сайты и системы.  Решение Multifactor включено в реестр российского ПО под №7046. Компания «МУЛЬТИФАКТОР» на рынке с 2019 года и является на 100% российским юридическим лицом.


12.02.2025 Новые возможности MultiDirectory: 2FA в Kerberos и режим ByPass 1
03.12.2024 «Мультифактор» получила лицензию ФСТЭК на разработку и производство СЗКИ 1
22.11.2024 Multifactor — обновления системы 1
19.11.2024 Компания «Мультифактор» подтвердила соответствие международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0 1
Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу 1
14.11.2024 «Мультифактор» и ГК InfoWatch заключили соглашение о сотрудничестве 1
12.11.2024 Решение Multifactor совместимо с «ФПСУ-IP» 1
21.10.2024 Система Multifactor совместима с решением Ankey IDM 1
15.10.2024 Вышла бесплатная замена Active Directory российского разработчика 1
03.09.2024 Система управления привилегированным доступом Space совместима с Multifactor 1
31.07.2024 «Айтеко.Cloud» и «Мультифактор» подписали партнёрское соглашение 1
28.06.2024 В решении Multifactor новая опция: проверка второго фактора перед первым 1
07.06.2024 Решение для двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor совместимо с операционными системами «Альт» 1
26.04.2024 Мобильное приложение Multifactor теперь на ОС Аврора 1
25.04.2024 Pushed — российское решение для отправки push-сообщений 1
23.04.2024 Вышла обновлённая версия MultiDirectory 1
27.03.2024 Мобильное приложение Multifactor стало доступно в RuStore 1
22.03.2024 Система двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor совместима с устройствами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA» 1
23.01.2024 В сервисах «МТС Линк» появились новые способы аутентификации 1
18.01.2024 Ideco выпустила новую версию межсетевого экрана Ideco UTM 15.7 1
19.12.2023 После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 1
05.12.2023 Создан бесплатный российский LDAP-каталог MultiDirectory 1
01.11.2023 Вышла отдельная версия решения Multifactor для Казахстана 1
26.10.2023 Mont стал дистрибьютором решения Multifactor 1
19.10.2023 В мобильном приложении Multifactor появился push-сервис собственной разработки 1
10.10.2023 Linx Cloud обеспечила защиту облачных сервисов решением Multifactor 1
12.09.2023 Webinar Group защитила своих пользователей с помощью системы двухфакторной аутентификации Multifactor 1
12.09.2023 Пользователи Webinar получили доступ к двухфакторной аутентификации 1
01.09.2023 Ideco выпустила новый экран UTM 15.0 1
05.07.2023 Система двухфакторной аутентификации Multifactor совместима с межсетевым экраном Ideco UTM 1
10.05.2023 В мобильном приложении Multifactor появилась поддержка одноразовых кодов для подтверждения запросов доступа 1
17.02.2023 Timetta выпустила поддержку провайдера аутентификации для сервиса MULTIFACTOR 1
23.01.2023 Выручка российских ИБ-компаний резко рванула вверх 1
22.12.2022 Merlion стала дистрибьютором Multifactor 1
30.11.2022 «Мультифактор» и «Инфосистемы джет» подписали партнерское соглашение 1
25.07.2022 Что заменит зарубежные решения класса PAM? 1
06.06.2022 Traffic Inspector Next Generation дополнен модулем многофакторной аутентификации Multifactor 1
21.04.2022 «T1 Cloud» запустил решение многофакторной аутентификации на основе Multifactor 1
20.05.2021 М1Cloud запустил услугу двухфакторной аутентификации 1

Публикаций - 39, упоминаний - 39

Multifactor и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11816 5
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 292 5
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 5
2domains 4 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4904 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1197 3
Telegram Group 2014 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 315 3
Ideco - Айдеко 72 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 328 3
Check Point Software Technologies 761 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 846 2
АйТи Бастион - IT Bastion 102 2
Код Безопасности 621 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 411 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 315 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 2
Yandex - Яндекс 7398 2
Huawei Mobile Services 72 2
Газинформсервис - ГИС 278 2
Huawei 3945 2
Амикон 12 2
Microsoft Corporation 24656 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1909 1
Citrix Systems 813 1
Cisco Systems 5120 1
Qtech - Кьютэк 172 1
Stack Group - Стек Групп 160 1
Salesforce.com 427 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 58 1
АйТи 1370 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 135 1
One Identity 11 1
One Identity - BalaBit IT Security 13 1
CyberArk 17 1
Merlion - Мерлион 807 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1053 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 630 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 115 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4138 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3146 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 664 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 2
ASF - Apache Software Foundation 207 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11039 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 22
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 19
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3763 18
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1439 17
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 373 13
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 279 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 12
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 416 10
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 773 9
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 785 9
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2169 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25463 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6705 7
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 177 7
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 595 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12794 6
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 892 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11417 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7423 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4889 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 999 5
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3832 4
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SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 79 4
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 207 4
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4096 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2220 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8490 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1254 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6122 3
Microsoft Windows 15708 9
Linux OS 9998 8
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог 6 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1331 5
2Test Профишкаф 1 5
Google Android 14041 5
Multifactor - Pushed 4 4
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 37 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 347 3
Apple iOS 7832 3
Google Authenticator 22 2
Kaspersky OS 125 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 28 2
Google Firebase Analytics 17 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1268 2
Python - высокоуровневый язык программирования 942 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1635 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 367 1
OpenVPN 68 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 346 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 131 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 1
Apple iPhone 6 4862 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 203 1
Huawei Cloud 60 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Citrix Gateway 10 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 1
Linux Sudo 23 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Microsoft Outlook Web Access 28 1
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation 57 1
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Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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