Multifactor Мультифактор
"Мультифактор" - российский разработчик на рынке информационной безопасности и поставщик систем многофакторной аутентификации и контроля доступа для удаленного подключения Multifactor и единой точки входа для удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH, корпоративные сайты и системы. Решение Multifactor включено в реестр российского ПО под №7046. Компания «МУЛЬТИФАКТОР» на рынке с 2019 года и является на 100% российским юридическим лицом.
Multifactor и организации, системы, технологии, персоны:
|Башкатов Роман 9 9
|Ян Константин 20 8
|Аблеков Валерий 5 5
|Хомутов Дмитрий 31 3
|Карпенко Владимир 26 2
|Лебедев Владимир 67 1
|Авсеенко Михаил 5 1
|Черномашенцев Сергей 3 1
|Лопатин Александр 22 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Парфентьев Алексей 130 1
|Путин Владимир 3186 1
|Курашев Дмитрий 54 1
|Лямин Александр 74 1
|Баулин Валерий 43 1
|Чащин Виктор 2 1
|Сова Алексей 6 1
|Дбар Федор 36 1
|Косова Юлия 5 1
|Бастанжиева Елена 6 1
|Матвеев Лев 64 1
|Бакшинский Олег 13 1
|Милованов Андрей 31 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Галдобин Александр 11 1
|Головлев Максим 10 1
|Романченко Дмитрий 14 1
|Хайретдинов Рустэм 82 1
|Беляков Георгий 8 1
|Калемберг Денис 30 1
|Шпаков Андрей 0 1
|Абрамчук Игорь 1 1
|Лопаткин Константин 8 1
|Иванница Владимир 1 1
|Букарев Антон 1 1
|Харитонов Сергей 9 1
|Корешков Иван 8 1
|Коротун Роман 1 1
|Петухов Алексей 6 1
|Орлов Сергей 28 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145017 31
|Казахстан - Республика 5548 2
|Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3219 3
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 56 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8143 1
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