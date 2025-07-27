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Чащин Виктор


УПОМИНАНИЯ


27.07.2025 ИБ-рисков использования ИИ становится все больше 1
28.12.2023 Beeline cloud запускает онлайн-курс по информационной безопасности 1
17.02.2023 Timetta выпустила поддержку провайдера аутентификации для сервиса MULTIFACTOR 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Чащин Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 437 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 358 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8982 1
Phishman - Фишман 15 1
Multifactor - Мультифактор 56 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5094 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11696 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3858 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29783 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69578 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13062 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 545 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2198 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54214 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3311 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 212 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 409 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16451 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21361 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14176 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1919 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 41 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 82 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4303 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 312 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1273 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4445 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 414 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 465 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 862 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22158 1
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 90 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 653 1
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 95 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13084 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 246 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 312 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1584 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 132 1
Red Lab - Timetta 13 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 540 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
Мокреев Дмитрий 1 1
Кащеев Денис 1 1
Лигачев Глеб 98 1
Чекмарев Анатолий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151281 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5651 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 317 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9449 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14421 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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