Получите все материалы CNews по ключевому слову
Чащин Виктор
УПОМИНАНИЯ
|27.07.2025
|ИБ-рисков использования ИИ становится все больше 1
|28.12.2023
|Beeline cloud запускает онлайн-курс по информационной безопасности 1
|17.02.2023
|Timetta выпустила поддержку провайдера аутентификации для сервиса MULTIFACTOR 1
Чащин Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 132 1
|Red Lab - Timetta 13 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 540 1
|Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
|Мокреев Дмитрий 1 1
|Кащеев Денис 1 1
|Лигачев Глеб 98 1
|Чекмарев Анатолий 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374132, в очереди разбора - 748305.
Создано именных указателей - 179167.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.