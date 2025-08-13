Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка

Исследователи Сеченовского Университета разрабатывают новый неинвазивный метод диагностики хронической болезни почек иникой ревматологии, нефрологии и профпатологии им. Е.М. Тареева (кафедра нефрологии и гемодиализа) Сеченовского Университета. Точная оценка патологических изменений почечной ткани позволит наз

В Сеченовском Университете запустят новую программу стажировки разработчиков цифровых продуктов т программу “Стажер разработки информационных систем”. Стажерами смогут стать студенты и ординаторы Сеченовского Университета. Они будут участвовать в создании различных медицинских продуктов,

В Сеченовском университете запустили новый образовательный курс по разработке решений виртуальной и дополненной реальности в медицине первый курс специалитета или бакалавриата, а также студентов магистратуры. Обучение бесплатное в рамках программы «Приоритет 2030» (нацпроект «Молодежь и дети»). Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Новая программа Цифровой кафедры Сеченовского университета состоит из четырех образовательных модулей. Они включают самую актуальную информацию о современных т

В Сеченовском университете разработали новую образовательную программу по телемедицинским технологиям и дистанционному мониторингу мках программы «Приоритет 2030» (нацпроект «Молодежь и дети»). Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Сегодня телемедицинские технологии уже широко применяются в медици

В Сеченовском университете запустили новый образовательный курс по искусственному интеллекту и анализу данных в медицине системы здравоохранения и применять их в клинической практике. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Программа предназначена для студентов Первого МГМУ и других медици

Ученые Сеченовского университета создали «мозг-на-чипе» для изучения терапии глиобластомы Ученые Сеченовского университета разработали микрофлюидную систему «мозг-на-чипе» для исследования н

Сеченовский университет и «Школа 21» выпустили будущих лидеров цифровой трансформации здравоохранения В совместном кампусе Сеченовского университета и школы цифровых технологий Сбербанка «Школы 21» прошел первый выпу

В Сеченовском университете разрабатывают роботизированный колоноскоп на основе ИИ для ранней диагностики колоректального рака оноскопа будет создан в 2026 г., роботизированного - в 2027 г. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Одна из главных проблем современной колоноскопии заключается в том

Дополненная реальность против психосоматики: в Сеченовском университете применили VR для лечения различных ментальных расстройств тивность упражнений. Такое приложение для VR-очков разработали в Клинике психосоматической медицины Сеченовского университета. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета<

В Сеченовском университете провели первые испытания программно-аппаратного комплекса для неинвазивного измерения температуры внутри тела ыхательных путей, онкологических и ревматических заболеваниях. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Результаты показали, что новый прибор позволяет надежно контролиро

В Сеченовском университете разрабатывают сервис на основе ИИ для предоперационного планирования вмешательств на печени и снижения потенциальных рисков хирургического вмешательства. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. В междисциплинарную команду разработчиков системы входят врачи-кли

В Сеченовском университете разрабатывают программное обеспечение для оценки риска отрыва тромбов ение. Прототип системы планируется создать уже к концу 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Сегодня тромбозы - одна из основных причин смертности и инвалидиза

ИИ в борьбе с лишним весом. Сеченовский Университет и Сбербанк создадут мобильное приложение для управления весом партнером. Проект реализуется при поддержке Минздрава России. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета. Сегодня в России более 40 млн. человек страдают ожирением. Лишний

Первое медицинское изделие на основе ИИ, разработанное в Сеченовском университете, прошло регистрацию разработан в Центре нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета. Об этом CNews сообщили представители «Сеченовского университета

В Сеченовском университете создали чат-бот для снятия стресса у для психологической поддержки студентов вузов при стрессе и тревоге создали сотрудники и студенты Сеченовского университета совместно с коллегами из НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Серб

Сеченовский университет и «Билайн» Big Data & AI запустили исследование по дистанционному мониторингу пациентов c помощью ИИ ИИ, а участниками исследования стали 500 пациентов Клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова Сеченовского университета. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета<

«Яндекс Погода» начала сотрудничество с аллергологами из Сеченовского университета для развития сервиса «Активность пыльцы» ные вопросы про сезонное цветение от пульмонологов-аллергологов Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета. В сервисе «Активность пыльцы» появились видеоответы врачей на част

Сеченовский университет и Депздрав Москвы запускают совместную магистратуру для подготовки разработчиков цифровых решений в здравоохранении болеваний, и внедрять их в медицинскую практику. Занятия будут проходить в Центре цифровой медицины Сеченовского университета. В процессе обучения магистранты будут практиковаться в учреждениях

В Сеченовском университете осуществили первый удаленный мониторинг с использованием цифрового профиля пациента ой информационной системы (РАИСа) с одной из больниц Приморья. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Уже более 20 лет все больницы в нашей стране используют медицински

Ученые Сеченовского университета впервые в России применили VR для борьбы с болью у пациенток с эндометриозом Команда исследователей Сеченовского университета во главе с профессором кафедры акушерства и гинекологии Института к

В Сеченовском Университете разработали «умный» ортез с программируемыми свойствами жесткости для восстановления после травм и переломов Молодые ученые Цифровой кафедры Сеченовского Университета разработали реабилитационный ортез, который в точности повторяет ан

В Сеченовском университете разрабатывают цифровую программу для обучения врачей-патологоанатомов препаратов с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Аналогичную систему для студентов Первого МГМУ уже запустили. Спец

Сеченовский университет зарегистрировал программное обеспечение для ранней диагностики рака «Онкопро» ского изделия и может быть использован в клинической практике. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Работу над продуктом Институт персонализированной онкологии Сеч

Новые помощники врача: «Билайн» и Сеченовский университет объединили усилия в разработке ИИ-модели для ранней диагностики рака желудка Ученые и ИТ-специалисты из ООО «МедТех ИИ» (совместное предприятие «Билайн» и Сеченовского университета) разработали систему на базе ИИ для диагностики атрофического гастрита. Решение может упростить рутинные процессы, помочь специалистам выявить пациентов с предраковым

Наука и промышленность объединяются для развития российской электроники в медицине ременной российской медицинской техники. Документ подписали директор по коммерциализации технологий Сеченовского университета Александр Кулиш, заместитель генерального директора Всероссийского

«Сколково» совместно с Сеченовским Университетом откроет кафедру технологического лидерства экономики России. Кафедра будет работать на базе Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета. Обучение планируется начать в четвертом квартале 2025 г. Об этом C

В Сеченовском Университете проводят исследование первой российской системы оптической навигации «Мультитрек» обеспечением. Задача нового исследования на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии Сеченовского Университета – впервые оценить точность навигационной системы при операциях на п

В Сеченовском университете испытали портативный биопринтер для заживления ран при поддержке гранта Российского научного фонда №22-75-10120. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. «Разработка направлена на создание эффективного метода лечения нез

В Сеченовском университете будет создан пульмонологический кластер В НМИЦ по профилю «пульмонология» Сеченовского университета запустили информационно-аналитический портал, который станет систем

В Сеченовском университете разрабатывают инновационную онкодиагностическую платформу для борьбы с агрессивными опухолями пользуя при этом минимальное количество опухолевого материала. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Полученные данные помогут врачам подбирать пациентам с наиболее аг

В Сеченовском университете появится «умная» операционная В операционном блоке УКБ №1 Сеченовского университета после глобальной реконструкции появится «умная» операционная. Это п

Проект ученых Сеченовского университета и ИТЭБ РАН привлек инвестиции в размере 135 миллионов рублей Проект «Нейрографт» младшего научного сотрудника Института кластерной онкологии Сеченовского университета Марка Габриянчика и сотрудников Института теоретической и экспериме

VR-технологии для легочной реабилитации: пульмонологи Сеченовского университета будут применять уникальную программу для восстановления пациентов В НМИЦ по профилю «пульмонология» Сеченовского университета разработали VR-сценарии для реабилитации больных с легочной патолог

Веб-платформа Sechenov.AI_nephro успешно прошла технические испытания перед регистрацией В Центре нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета разработана система поддержки принятия врачебных решений Sechenov.A

В Сеченовском Университете внедрили новый подход к подбору терапии рака с использованием алгоритма, анализирующего профили РНК в опухоли Ученые Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета внедрили в клиническую практику использование аналитической платфор

Нейросеть от ученых Сеченовского Университета и «Нейромеда» сдала аттестационный экзамен для ординаторов Чат-бот Neuromed AI на базе генеративного ИИ, разработанный учеными Сеченовского Университета и специалистами технологического стартапа «Нейромед», успешно проше

В Сеченовском университете разработали веб-тренажер для обучения студентов работе на высокоэффективном жидкостном хроматографе ности - для контроля качества лекарств и многих других сферах. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. В отличие от уже существующих VR-тренажеров, веб-программ и прилож

В Сеченовском университете запустили совместный российско-китайский проект по реинжинирингу и локализации производства сложного медоборудования уют на производственных площадках Москвы и Московской области. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Проект реализуется совместно с партнерами – производителем высокот

В Сеченовском университете разработали VR-тренажер для обучения работе с первым российским аппаратом для гемодиализа тройство разработали в АО «Росатом РДС» в сотрудничестве с учеными Передовой инженерной школы (ПИШ) Сеченовского университета. Чтобы обучить инженеров обслуживать новый аппарат для гемодиализа,