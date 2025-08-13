Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка

Получите все материалы CNews по ключевому слову
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России - старейший российский медицинский университет с богатыми традициями научных школ, которые позволяют сочетать фундаментальные и прикладные научные исследования, экспериментальную и клиническую апробацию результатов, внедрение их в образовательный процесс и клиническую практику. Научно-исследовательский потенциал университета базируется на интеграции передовых исследований, учебно-методической деятельности кафедр, исследованиях научных подразделений и университетских клиник. Сеченовский Университет сегодня — это крупнейшая база доклинических и клинических исследований, пилотирования и апробации инновационных медицинских изделий и технологий, внедрения результатов научных исследований в практическое здравоохранение и в систему высшего профессионального образования. Ориентация на создание высокотехнологичных инновационных продуктов способствует сохранению и укреплению здоровья населения, интеграции научно-инновационного опыта, образовательной деятельности и лечебного процесса.
Исследователи Сеченовского Университета разрабатывают новый неинвазивный метод диагностики хронической болезни почек
иникой ревматологии, нефрологии и профпатологии им. Е.М. Тареева (кафедра нефрологии и гемодиализа) Сеченовского Университета. Точная оценка патологических изменений почечной ткани позволит наз
|08.08.2025
|
В Сеченовском Университете запустят новую программу стажировки разработчиков цифровых продуктов
т программу "Стажер разработки информационных систем". Стажерами смогут стать студенты и ординаторы Сеченовского Университета. Они будут участвовать в создании различных медицинских продуктов,
|04.08.2025
|
В Сеченовском университете запустили новый образовательный курс по разработке решений виртуальной и дополненной реальности в медицине
первый курс специалитета или бакалавриата, а также студентов магистратуры. Обучение бесплатное в рамках программы «Приоритет 2030» (нацпроект «Молодежь и дети»). Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Новая программа Цифровой кафедры Сеченовского университета состоит из четырех образовательных модулей. Они включают самую актуальную информацию о современных т
|01.08.2025
|
В Сеченовском университете разработали новую образовательную программу по телемедицинским технологиям и дистанционному мониторингу
мках программы «Приоритет 2030» (нацпроект «Молодежь и дети»). Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Сегодня телемедицинские технологии уже широко применяются в медици
|29.07.2025
|
В Сеченовском университете запустили новый образовательный курс по искусственному интеллекту и анализу данных в медицине
системы здравоохранения и применять их в клинической практике. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Программа предназначена для студентов Первого МГМУ и других медици
|29.07.2025
|
Ученые Сеченовского университета создали «мозг-на-чипе» для изучения терапии глиобластомы
Ученые Сеченовского университета разработали микрофлюидную систему «мозг-на-чипе» для исследования н
|18.07.2025
|
Сеченовский университет и «Школа 21» выпустили будущих лидеров цифровой трансформации здравоохранения
В совместном кампусе Сеченовского университета и школы цифровых технологий Сбербанка «Школы 21» прошел первый выпу
|11.07.2025
|
В Сеченовском университете разрабатывают роботизированный колоноскоп на основе ИИ для ранней диагностики колоректального рака
оноскопа будет создан в 2026 г., роботизированного - в 2027 г. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Одна из главных проблем современной колоноскопии заключается в том
|08.07.2025
|
Дополненная реальность против психосоматики: в Сеченовском университете применили VR для лечения различных ментальных расстройств
тивность упражнений. Такое приложение для VR-очков разработали в Клинике психосоматической медицины Сеченовского университета. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета
|03.07.2025
|
В Сеченовском университете провели первые испытания программно-аппаратного комплекса для неинвазивного измерения температуры внутри тела
ыхательных путей, онкологических и ревматических заболеваниях. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Результаты показали, что новый прибор позволяет надежно контролиро
|01.07.2025
|
В Сеченовском университете разрабатывают сервис на основе ИИ для предоперационного планирования вмешательств на печени
и снижения потенциальных рисков хирургического вмешательства. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. В междисциплинарную команду разработчиков системы входят врачи-кли
|30.06.2025
|
В Сеченовском университете разрабатывают программное обеспечение для оценки риска отрыва тромбов
ение. Прототип системы планируется создать уже к концу 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Сегодня тромбозы - одна из основных причин смертности и инвалидиза
|19.06.2025
|
ИИ в борьбе с лишним весом. Сеченовский Университет и Сбербанк создадут мобильное приложение для управления весом
партнером. Проект реализуется при поддержке Минздрава России. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета. Сегодня в России более 40 млн. человек страдают ожирением. Лишний
|16.06.2025
|
Первое медицинское изделие на основе ИИ, разработанное в Сеченовском университете, прошло регистрацию
разработан в Центре нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета. Об этом CNews сообщили представители «Сеченовского университета
|06.06.2025
|
В Сеченовском университете создали чат-бот для снятия стресса
у для психологической поддержки студентов вузов при стрессе и тревоге создали сотрудники и студенты Сеченовского университета совместно с коллегами из НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Серб
|04.06.2025
|
Сеченовский университет и «Билайн» Big Data & AI запустили исследование по дистанционному мониторингу пациентов c помощью ИИ
ИИ, а участниками исследования стали 500 пациентов Клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова Сеченовского университета. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета
|27.05.2025
|
«Яндекс Погода» начала сотрудничество с аллергологами из Сеченовского университета для развития сервиса «Активность пыльцы»
ные вопросы про сезонное цветение от пульмонологов-аллергологов Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета. В сервисе «Активность пыльцы» появились видеоответы врачей на част
|20.05.2025
|
Сеченовский университет и Депздрав Москвы запускают совместную магистратуру для подготовки разработчиков цифровых решений в здравоохранении
болеваний, и внедрять их в медицинскую практику. Занятия будут проходить в Центре цифровой медицины Сеченовского университета. В процессе обучения магистранты будут практиковаться в учреждениях
|19.05.2025
|
В Сеченовском университете осуществили первый удаленный мониторинг с использованием цифрового профиля пациента
ой информационной системы (РАИСа) с одной из больниц Приморья. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Уже более 20 лет все больницы в нашей стране используют медицински
|19.05.2025
|
Ученые Сеченовского университета впервые в России применили VR для борьбы с болью у пациенток с эндометриозом
Команда исследователей Сеченовского университета во главе с профессором кафедры акушерства и гинекологии Института к
|16.05.2025
|
В Сеченовском Университете разработали «умный» ортез с программируемыми свойствами жесткости для восстановления после травм и переломов
Молодые ученые Цифровой кафедры Сеченовского Университета разработали реабилитационный ортез, который в точности повторяет ан
|07.05.2025
|
В Сеченовском университете разрабатывают цифровую программу для обучения врачей-патологоанатомов
препаратов с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Аналогичную систему для студентов Первого МГМУ уже запустили. Спец
|06.05.2025
|
Сеченовский университет зарегистрировал программное обеспечение для ранней диагностики рака «Онкопро»
ского изделия и может быть использован в клинической практике. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Работу над продуктом Институт персонализированной онкологии Сеч
|15.04.2025
|
Новые помощники врача: «Билайн» и Сеченовский университет объединили усилия в разработке ИИ-модели для ранней диагностики рака желудка
Ученые и ИТ-специалисты из ООО «МедТех ИИ» (совместное предприятие «Билайн» и Сеченовского университета) разработали систему на базе ИИ для диагностики атрофического гастрита. Решение может упростить рутинные процессы, помочь специалистам выявить пациентов с предраковым
|14.04.2025
|
Наука и промышленность объединяются для развития российской электроники в медицине
ременной российской медицинской техники. Документ подписали директор по коммерциализации технологий Сеченовского университета Александр Кулиш, заместитель генерального директора Всероссийского
|14.04.2025
|
«Сколково» совместно с Сеченовским Университетом откроет кафедру технологического лидерства
экономики России. Кафедра будет работать на базе Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета. Обучение планируется начать в четвертом квартале 2025 г. Об этом C
|11.04.2025
|
В Сеченовском Университете проводят исследование первой российской системы оптической навигации «Мультитрек»
обеспечением. Задача нового исследования на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии Сеченовского Университета – впервые оценить точность навигационной системы при операциях на п
|10.04.2025
|
В Сеченовском университете испытали портативный биопринтер для заживления ран
при поддержке гранта Российского научного фонда №22-75-10120. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. «Разработка направлена на создание эффективного метода лечения нез
|21.03.2025
|
В Сеченовском университете будет создан пульмонологический кластер
В НМИЦ по профилю «пульмонология» Сеченовского университета запустили информационно-аналитический портал, который станет систем
|20.03.2025
|
В Сеченовском университете разрабатывают инновационную онкодиагностическую платформу для борьбы с агрессивными опухолями
пользуя при этом минимальное количество опухолевого материала. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Полученные данные помогут врачам подбирать пациентам с наиболее аг
|19.03.2025
|
В Сеченовском университете появится «умная» операционная
В операционном блоке УКБ №1 Сеченовского университета после глобальной реконструкции появится «умная» операционная. Это п
|13.03.2025
|
Проект ученых Сеченовского университета и ИТЭБ РАН привлек инвестиции в размере 135 миллионов рублей
Проект «Нейрографт» младшего научного сотрудника Института кластерной онкологии Сеченовского университета Марка Габриянчика и сотрудников Института теоретической и экспериме
|12.03.2025
|
VR-технологии для легочной реабилитации: пульмонологи Сеченовского университета будут применять уникальную программу для восстановления пациентов
В НМИЦ по профилю «пульмонология» Сеченовского университета разработали VR-сценарии для реабилитации больных с легочной патолог
|27.02.2025
|
Веб-платформа Sechenov.AI_nephro успешно прошла технические испытания перед регистрацией
В Центре нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета разработана система поддержки принятия врачебных решений Sechenov.A
|20.02.2025
|
В Сеченовском Университете внедрили новый подход к подбору терапии рака с использованием алгоритма, анализирующего профили РНК в опухоли
Ученые Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета внедрили в клиническую практику использование аналитической платфор
|18.02.2025
|
Нейросеть от ученых Сеченовского Университета и «Нейромеда» сдала аттестационный экзамен для ординаторов
Чат-бот Neuromed AI на базе генеративного ИИ, разработанный учеными Сеченовского Университета и специалистами технологического стартапа «Нейромед», успешно проше
|17.02.2025
|
В Сеченовском университете разработали веб-тренажер для обучения студентов работе на высокоэффективном жидкостном хроматографе
ности - для контроля качества лекарств и многих других сферах. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. В отличие от уже существующих VR-тренажеров, веб-программ и прилож
|12.02.2025
|
В Сеченовском университете запустили совместный российско-китайский проект по реинжинирингу и локализации производства сложного медоборудования
уют на производственных площадках Москвы и Московской области. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Проект реализуется совместно с партнерами – производителем высокот
|31.01.2025
|
В Сеченовском университете разработали VR-тренажер для обучения работе с первым российским аппаратом для гемодиализа
тройство разработали в АО «Росатом РДС» в сотрудничестве с учеными Передовой инженерной школы (ПИШ) Сеченовского университета. Чтобы обучить инженеров обслуживать новый аппарат для гемодиализа,
|09.01.2025
|
В Клиническом центре наук о здоровье Сеченовского университета появится цифровой двойник отделения анестезиологии и реанимации
овместной реализации проекта «Цифровой двойник отделения АиР». Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. «Цифровой двойник отделения АиР» предназначен для автоматизации мо
