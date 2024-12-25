Копылов Филипп
|25.12.2024
|Сеченовский университет и «Нейромед» создали ИИ-ассистента для кардиологов 1
|13.12.2024
|Сеченовский университет протестирует в Узбекистане собственное ПО для лечения стенозов 1
Копылов Филипп и организации, системы, технологии, персоны:
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
|Узбекистан - Республика 1726 2
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 1
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