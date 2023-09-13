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Алроса АК Алмазы России — Саха

Алроса АК - Алмазы России — Саха


13.09.2023 АК «АЛРОСА» совместно с «Диджитал дизайн» совершенствует систему автоматизации работы коллегиальных органов управления

изайн». Информационная система коллегиальных органов управления «Ареопад» внедрена и используется в АК «АЛРОСА» (ПАО) с 2019 г. Решение автоматизирует работу комитетов и Наблюдательного совета,
30.06.2023 Станислав Мартинович, «АЛРОСА»: Мы планируем дальнейшее расширение экосистемы программных роботов по множеству направлений деятельности компании

льно. В рамках проекта была выбрана платформа для разработки программных роботов на базе отечественного решения Primo RPA. Станислав Мартинович, руководитель направления роботизации бизнес-процессов «АЛРОСА ИТ» На текущий момент в «АЛРОСА» роботизировано более трех десятков процессов, в разных департаментах — закупки, финансы, служба персонала, общий центр обслуживания и другие. Прио
03.04.2023 ГК «Цифра» внедрила автоматическую диспетчеризацию на руднике «Алроса» в Удачном

ифра»), завершила цифровой проект на якутском подземном руднике «Удачный» алмазодобывающей компании АК «Алроса» (ПАО). На руднике была внедрена автоматизированная система диспетчеризации подзем
20.09.2022 «Алроса» автоматизировала процессы внутреннего аудита и управления рисками

ую поддержку внедренного решения. Яна Ясакова, заместитель начальника управления внутреннего аудита АК «Алроса», отметила: «Авакор» обеспечил в нашей компании единое информационное пространство
26.07.2022 Стоит ли пытаться повысить операционную эффективность с помощью цифрового аудита: опыт «Алроса»

муляции изменений бизнес-процесса;поиск возможностей для повышения качества принимаемых оперативных решений в ходе исполнения процесса. Рассмотрим опыт применения технологии Process Mining компанией «Алроса». Первым для анализа компания выбрала бизнес-процесс планирования и исполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (ТОиР). В 2021 г. произошла масштабная замена сре
17.01.2022 «АЛРОСА» и Ramax Group повышают операционную эффективность производственных процессов с помощью Process Mining

сь в бизнес-ценности технологии Process Mining», – сказал Сергей Константинов, руководитель проекта АК «АЛРОСА». «Для нас проекты в отрасли промышленности по добыче природных ресурсов представл
21.07.2020 АЛРОСА проводит цифровую трансформацию HR при поддержке GMCS

GMCS завершила первый этап цифровой трансформации HR в Группе АЛРОСА, крупнейшей алмазодобывающей компании в мире. Процессы кадрового администрирования и р
29.04.2020 «Ростелеком» установил тепловизоры для горнорудной компании «Алроса»

В здравпункты и подразделения компании в Якутии, Смоленске и Москве «Ростелеком» установил 17 тепловизоров, два из которых размещены в аэропортах Мирный и Полярный (город Удачный). «Алроса» продолжает закупать защитные и дезинфицирующие средства, оборудование для региональных больниц, здравпунктов Медцентра, предприятий и дочерних организаций группы компаний, расположенных
26.03.2019 АЛРОСА выбрала пять стартапов для сотрудничества

Алмазодобывающая компания АЛРОСА подвела итоги отбора технологических стартапов, организованного на базе корпоративного акселератора РВК GenerationS. Пять команд, прошедшие конкурсный отбор, смогут проработать варианты

26.02.2019 Завершен прием заявок на участие в конкурсе стартапов «Алроса»

РВК объявила о том, что 265 команд из 56 городов России, Казахстана, Латвии, Германии, Канады и США подали заявки на участие в отборе технологических стартапов компании «Алроса», организованном на базе корпоративного акселератора GenerationS. Предварительно отобраны 19 проектов, которые в случае успешно пройденной экспертизы получат возможность совместной дораб
15.11.2018 РВК начинает отбор технологических стартапов для «Алроса»

«Алроса» начала отбор технологических стартапов на базе корпоративного акселератора Generation
09.10.2018 «Алроса» управляет недвижимостью с помощью SAP

сферах компании», - отметил Дмитрий Чибисов, начальник управления информационных технологий и связи АК «Алроса». «Сотрудничеству АК «Алроса» и SAP уже более 15 лет, за эти годы была созд
08.10.2018 «Алроса» запустила систему бюджетирования в облаке SAP

«Алроса» запустила в промышленную эксплуатацию систему бюджетирования и консолидации финансовой отчетности в облаке SAP HANA Enterprise Cloud (HEC). Проект стал частью масштабного внедрения комп
05.09.2018 АК «Алроса» завершила проект по внедрению информационной системы управления производством Айхальского ГОК

атизированной информационной системы управления производством Айхальского ГОК. С внедрением системы АК «Алроса» получила единый источник данных по работе технологического оборудования и инструм
05.07.2018 «Ростелеком» перевел абонентов «Алроса» на новую цифровую платформу

перевел на собственные мощности 2 тыс. абонентов СТ «Алмазавтоматика» (телекоммуникационного актива АК «Алроса»). Теперь клиентам «Алроса», а также жителям 5 населенных пунктов Якутии доступны

20.12.2017 «Алроса» внедряет систему архивирования и индексирования почты от Commvault

Александр Федотов, главный специалист отдела системного администрирования и поддержки пользователей АК «Алроса», «после внедрения продуктов Commvault нам удалось освободить дорогостоящие систем
24.10.2016 Softline автоматизировала управление ИТ-активами «Алроса»

едприятия, и заказчик получил инструмент для анализа и учета ИТ-активов, сообщили CNews в Softline. АК «Алроса» — производитель алмазов в каратах. Компания занимается разведкой, добычей и прода
05.10.2016 «Алроса» перешла на новейшую версию Docsvision

Горнорудная компания «Алроса» завершила масштабный проект перевода системы электронного документооборота на базе Docsvision на новейшую версию платформы. Об этом CNews сообщили в компании «ДоксВижн». Проект организа
05.07.2016 «Белтел» построил мультимедийный комплекс для АК «Алроса»

Системный интегратор «Белтел» оборудовал мультимедийной системой конференц-зал Аппарата управления АК «Алроса» в городе Мирном (республика Саха (Якутия). Построенный комплекс включает восемь п
29.06.2016 «Первый БИТ» завершил нагрузочное тестирование «1С:Предприятия 8» на 1600 пользователей в «Алроса»

или аудит серверов и баз данных программных продуктов на базе платформы «1С:Предприятие 8.3 Корп» в АК «Алроса» на предмет стабильности работы и производительности системы. В результате было вы
26.02.2016 «Алмазы России» остались верны ПО SAP

Эффективные переторжкиАлмазодобывающая якутская компания «Алмазы России» («Алроса») разыграла подряд на поддержку используемого ею программного обеспечения SAP. При ста
08.04.2015 «Витте Консалтинг» автоматизирует центральную диспетчерскую службу в АК «Алроса»

системы автоматизации автотранспортных предприятий «СГТранспорт» в российской горнорудной компании АК «Алроса». В результате многолетнего сотрудничества система «СГТранспорт» внедрена на таких
24.03.2015 «Алроса» при помощи BearingPoint создала систему управления на базе SAP ERP

Российская горнорудная компания АК «Алроса» при помощи международной консалтинговой компании BearingPoint завершила проект вн
25.04.2013 «Алроса-охрана» оптимизировала работу учетных служб при помощи «1С:Бухгалтерии 8»

1С:Бухучет и Торговля») завершили проект по оптимизации бухгалтерского и налогового учетов в фирме «Алроса-охрана». В ходе проекта заказчик был переведен с «Бухгалтерии 7.7» на «Бухгалтерию 8».
15.05.2012 «Крок» заложил фундамент для построения единого ИТ-пространства для АК «Алроса»

Компания «Крок» реализовала в АК «Алроса» первый этап проекта по созданию единого информационного пространства на базе техн
16.04.2012 GMCS тиражирует HR-систему на базе «БОСС-Кадровик» в подразделениях АК «Алроса»

GMCS тиражирует HR-систему в трех подразделениях АК «Алроса», лидера алмазодобывающей отрасли России. В настоящий момент на работу в автоматиз
29.09.2011 «Открытые Технологии» защитили АК «Алроса» от спама

йский системный интегратор, сообщила об окончании проекта по построению системы защиты от спама для АК «Алроса». Началом совместной работы над проектом послужила поставленная ИТ-управлением

09.09.2011 «Алроса» выбрала защиту Eset NOD32

бщила о поставке 6300 лицензий антивирусного программного обеспечения Eset NOD32 Business Edition в АК «Алроса» — российскую горнорудную компанию, специализирующуюся на разведке, добыче и реали
24.03.2011 ADV разработала сайт для АК «Алроса»

Компания ADV объявила о том, что разработала сайт для АК «Алроса» - одного из мировых лидеров в области разведки, добычи, реализации алмазов и прои
09.02.2010 «Открытые Технологии» построили VPN для АК АЛРОСА

кола IPSec по алгоритму ГОСТ 28147-89. По словам Дмитрия Чибисова, начальника Управления ИТ и связи АК АЛРОСА, «внедрение VPN-сети обеспечивает нашей компании высокую безопасность передачи данн
07.08.2009 На Черноморском Флоте завершились глубоководные испытания ПЛ "Алроса"

На Черноморском флоте завершились глубоководные испытания подводной лодки "Алроса". Работу подводников обеспечивали экипажи спасательного судна "Эпрон", морского тральщ
18.09.2008 «Утилекс АйТи» внедрила систему для учета энергоресурсов в АК АЛРОСА

области ИТ и консалтинга, обеспечила автоматизацию сбора данных об энергопотреблении подразделений АК АЛРОСА, крупнейшей алмазодобывающей компании. Для решения задачи по повышению оперативност
21.08.2008 НЭТА построила ИТ- инфраструктуру для рудника АК «АЛРОСА»

Для административного здания рудника АК «АЛРОСА» «Мир» создана структурированная кабельная система, локально-вычислительная сеть и
28.04.2008 «АйТи» помогает АК АЛРОСА развивать информационную систему

» выполнила два проекта для крупнейшей алмазодобывающей компании АЛРОСА. В 2007 г. «АйТи» поставила АК АЛРОСА более 1400 лицензий ПО Autodesk, ABBYY, Corel, Adobe и др. Весной 2008 г. специалис
03.04.2008 АЛРОСА переходит на SAP ERP 2005

АК АЛРОСА, один из мировых лидеров в области разведки, добычи и реализации алмазов, производства
17.02.2006 В АЛРОСА внедрена HR-система

В компании «Алмазы России — Саха» АК «АЛРОСА» специалистами «Ростерминала» завершено построение системы, объединившей информаци
26.12.2005 АЛРОСА и "Севералмаз" внедрили СЭД

«Инвестиционная группа АЛРОСА» и «Севералмаз» завершили внедрение системы электронного документооборота "БОСС-Рефере
05.10.2005 "Алроса" внедряет электронный архив

Компания «АЛЕЕ Софтвер» заключила договор о комплексном внедрении электронного архива на Мирнинском ГОК, одном из объектов производителя алмазов «Алроса». Тендер на внедрение электронного архива в Мирнинском горно-обогатительном комбинате проведен в середине 2005 года. Первым этапом проекта станет поставка серверного оборудования, хранил
28.03.2005 "Алроса" построила корпоративную ВОЛС

ыми системами. Сети строились в рамках проекта внедрения интегрированной системы управления (ИСУ) в АК «Алроса», на первом этапе которого выполнялись работы по построению локальных вычислительн
01.07.2002 TopS BI завершила очередной этап автоматизации компании "Алроса"

TopS Business Integrator объявила о завершении первого этапа подготовки сетевой инфраструктуры АК "Алроса" для внедрения ERP-системы SAP R/3. В рамках завершенного проекта установлена аппаратн

Публикаций - 137, упоминаний - 195

Алроса АК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 26
SAP SE 4898 20
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 8 17
Microsoft Corporation 23868 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 12
Oracle Corporation 6389 11
7342 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 11
Ростелеком - Связьинвест 1650 6
Yandex - Яндекс 6139 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 5
IBM - International Business Machines Corp 9206 5
Крок - Croc 1706 5
АйТи 1310 5
Biocad - Биокад 53 4
Максима ГК - GMCS 352 4
Docsvision - ДоксВижн 980 4
Unicon - Юникон БС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 38 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 934 4
Visiology - Визиолоджи 51 4
ИКС - Yadro - КНС Групп 329 4
Schneider Electric 509 4
SAP CIS - САП СНГ 830 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 308 4
VK - Mail.ru Group 3244 4
Commvault 169 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 3
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 2 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 747 3
Nvidia Corp 3265 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 158 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 206 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 350 3
Intel Corporation 11750 3
Diasoft - Диасофт 648 3
АФК Система ПАО 1742 3
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 508 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 20
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 19
РЖД - Российские железные дороги 1705 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 16
Газпром ПАО 1179 14
Почта России ПАО 1939 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 196 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 388 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 10
РусГидро ПАО - ГидроОГК 228 9
Роснефть НК - нефтяная компания 471 9
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 32 9
Газпром нефть 511 8
ГПБ - Газпромбанк 974 7
Сургутнефтегаз - СНГ 239 7
Red Wings Airlines - Ред Вингс 8 7
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 9 6
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 124 6
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 167 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 6
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова 2 6
РВК - Российская венчурная компания 484 6
Транснефть 268 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 348 6
Русагро Группа Компаний 223 5
Северсталь ПАО - Severstal 377 5
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 29 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 168 5
X5 Group 789 5
ВТБ - ВТБ24 608 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 270 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 312 5
Ингосстрах СПАО 359 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 115 4
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 44 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 4
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 64 4
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 134 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 7
Президент Российской Федерации 3373 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 5
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 63 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 4
Федеральное казначейство России 1592 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 139 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1181 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 157 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 3
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 26 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 372 2
ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 17 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 213 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1372 2
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 26 2
Федеральное собрание Российской Федерации 152 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 4
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 5 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 78 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 1
Greenpeace - Гринпис 73 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 261 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 35 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 57 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 83
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 57
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 40
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 11
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2398 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10243 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 9
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 889 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 2081 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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