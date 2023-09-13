Алроса АК - Алмазы России — Саха

АК «АЛРОСА» совместно с «Диджитал дизайн» совершенствует систему автоматизации работы коллегиальных органов управления изайн». Информационная система коллегиальных органов управления «Ареопад» внедрена и используется в АК «АЛРОСА» (ПАО) с 2019 г. Решение автоматизирует работу комитетов и Наблюдательного совета,

Станислав Мартинович, «АЛРОСА»: Мы планируем дальнейшее расширение экосистемы программных роботов по множеству направлений деятельности компании льно. В рамках проекта была выбрана платформа для разработки программных роботов на базе отечественного решения Primo RPA. Станислав Мартинович, руководитель направления роботизации бизнес-процессов «АЛРОСА ИТ» На текущий момент в «АЛРОСА» роботизировано более трех десятков процессов, в разных департаментах — закупки, финансы, служба персонала, общий центр обслуживания и другие. Прио

ГК «Цифра» внедрила автоматическую диспетчеризацию на руднике «Алроса» в Удачном ифра»), завершила цифровой проект на якутском подземном руднике «Удачный» алмазодобывающей компании АК «Алроса» (ПАО). На руднике была внедрена автоматизированная система диспетчеризации подзем

«Алроса» автоматизировала процессы внутреннего аудита и управления рисками ую поддержку внедренного решения. Яна Ясакова, заместитель начальника управления внутреннего аудита АК «Алроса», отметила: «Авакор» обеспечил в нашей компании единое информационное пространство

Стоит ли пытаться повысить операционную эффективность с помощью цифрового аудита: опыт «Алроса» муляции изменений бизнес-процесса;поиск возможностей для повышения качества принимаемых оперативных решений в ходе исполнения процесса. Рассмотрим опыт применения технологии Process Mining компанией «Алроса». Первым для анализа компания выбрала бизнес-процесс планирования и исполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (ТОиР). В 2021 г. произошла масштабная замена сре

«АЛРОСА» и Ramax Group повышают операционную эффективность производственных процессов с помощью Process Mining сь в бизнес-ценности технологии Process Mining», – сказал Сергей Константинов, руководитель проекта АК «АЛРОСА». «Для нас проекты в отрасли промышленности по добыче природных ресурсов представл

АЛРОСА проводит цифровую трансформацию HR при поддержке GMCS GMCS завершила первый этап цифровой трансформации HR в Группе АЛРОСА, крупнейшей алмазодобывающей компании в мире. Процессы кадрового администрирования и р

«Ростелеком» установил тепловизоры для горнорудной компании «Алроса» В здравпункты и подразделения компании в Якутии, Смоленске и Москве «Ростелеком» установил 17 тепловизоров, два из которых размещены в аэропортах Мирный и Полярный (город Удачный). «Алроса» продолжает закупать защитные и дезинфицирующие средства, оборудование для региональных больниц, здравпунктов Медцентра, предприятий и дочерних организаций группы компаний, расположенных

АЛРОСА выбрала пять стартапов для сотрудничества Алмазодобывающая компания АЛРОСА подвела итоги отбора технологических стартапов, организованного на базе корпоративного акселератора РВК GenerationS. Пять команд, прошедшие конкурсный отбор, смогут проработать варианты

Завершен прием заявок на участие в конкурсе стартапов «Алроса» РВК объявила о том, что 265 команд из 56 городов России, Казахстана, Латвии, Германии, Канады и США подали заявки на участие в отборе технологических стартапов компании «Алроса», организованном на базе корпоративного акселератора GenerationS. Предварительно отобраны 19 проектов, которые в случае успешно пройденной экспертизы получат возможность совместной дораб

РВК начинает отбор технологических стартапов для «Алроса» «Алроса» начала отбор технологических стартапов на базе корпоративного акселератора Generation

«Алроса» управляет недвижимостью с помощью SAP сферах компании», - отметил Дмитрий Чибисов, начальник управления информационных технологий и связи АК «Алроса». «Сотрудничеству АК «Алроса» и SAP уже более 15 лет, за эти годы была созд

«Алроса» запустила систему бюджетирования в облаке SAP «Алроса» запустила в промышленную эксплуатацию систему бюджетирования и консолидации финансовой отчетности в облаке SAP HANA Enterprise Cloud (HEC). Проект стал частью масштабного внедрения комп

АК «Алроса» завершила проект по внедрению информационной системы управления производством Айхальского ГОК атизированной информационной системы управления производством Айхальского ГОК. С внедрением системы АК «Алроса» получила единый источник данных по работе технологического оборудования и инструм

«Ростелеком» перевел абонентов «Алроса» на новую цифровую платформу перевел на собственные мощности 2 тыс. абонентов СТ «Алмазавтоматика» (телекоммуникационного актива АК «Алроса»). Теперь клиентам «Алроса», а также жителям 5 населенных пунктов Якутии доступны

«Алроса» внедряет систему архивирования и индексирования почты от Commvault Александр Федотов, главный специалист отдела системного администрирования и поддержки пользователей АК «Алроса», «после внедрения продуктов Commvault нам удалось освободить дорогостоящие систем

Softline автоматизировала управление ИТ-активами «Алроса» едприятия, и заказчик получил инструмент для анализа и учета ИТ-активов, сообщили CNews в Softline. АК «Алроса» — производитель алмазов в каратах. Компания занимается разведкой, добычей и прода

«Алроса» перешла на новейшую версию Docsvision Горнорудная компания «Алроса» завершила масштабный проект перевода системы электронного документооборота на базе Docsvision на новейшую версию платформы. Об этом CNews сообщили в компании «ДоксВижн». Проект организа

«Белтел» построил мультимедийный комплекс для АК «Алроса» Системный интегратор «Белтел» оборудовал мультимедийной системой конференц-зал Аппарата управления АК «Алроса» в городе Мирном (республика Саха (Якутия). Построенный комплекс включает восемь п

«Первый БИТ» завершил нагрузочное тестирование «1С:Предприятия 8» на 1600 пользователей в «Алроса» или аудит серверов и баз данных программных продуктов на базе платформы «1С:Предприятие 8.3 Корп» в АК «Алроса» на предмет стабильности работы и производительности системы. В результате было вы

«Алмазы России» остались верны ПО SAP Эффективные переторжкиАлмазодобывающая якутская компания «Алмазы России» («Алроса») разыграла подряд на поддержку используемого ею программного обеспечения SAP. При ста

«Витте Консалтинг» автоматизирует центральную диспетчерскую службу в АК «Алроса» системы автоматизации автотранспортных предприятий «СГТранспорт» в российской горнорудной компании АК «Алроса». В результате многолетнего сотрудничества система «СГТранспорт» внедрена на таких

«Алроса» при помощи BearingPoint создала систему управления на базе SAP ERP Российская горнорудная компания АК «Алроса» при помощи международной консалтинговой компании BearingPoint завершила проект вн

«Алроса-охрана» оптимизировала работу учетных служб при помощи «1С:Бухгалтерии 8» 1С:Бухучет и Торговля») завершили проект по оптимизации бухгалтерского и налогового учетов в фирме «Алроса-охрана». В ходе проекта заказчик был переведен с «Бухгалтерии 7.7» на «Бухгалтерию 8».

«Крок» заложил фундамент для построения единого ИТ-пространства для АК «Алроса» Компания «Крок» реализовала в АК «Алроса» первый этап проекта по созданию единого информационного пространства на базе техн

GMCS тиражирует HR-систему на базе «БОСС-Кадровик» в подразделениях АК «Алроса» GMCS тиражирует HR-систему в трех подразделениях АК «Алроса», лидера алмазодобывающей отрасли России. В настоящий момент на работу в автоматиз

«Открытые Технологии» защитили АК «Алроса» от спама йский системный интегратор, сообщила об окончании проекта по построению системы защиты от спама для АК «Алроса». Началом совместной работы над проектом послужила поставленная ИТ-управлением

«Алроса» выбрала защиту Eset NOD32 бщила о поставке 6300 лицензий антивирусного программного обеспечения Eset NOD32 Business Edition в АК «Алроса» — российскую горнорудную компанию, специализирующуюся на разведке, добыче и реали

ADV разработала сайт для АК «Алроса» Компания ADV объявила о том, что разработала сайт для АК «Алроса» - одного из мировых лидеров в области разведки, добычи, реализации алмазов и прои

«Открытые Технологии» построили VPN для АК АЛРОСА кола IPSec по алгоритму ГОСТ 28147-89. По словам Дмитрия Чибисова, начальника Управления ИТ и связи АК АЛРОСА, «внедрение VPN-сети обеспечивает нашей компании высокую безопасность передачи данн

На Черноморском Флоте завершились глубоководные испытания ПЛ "Алроса" На Черноморском флоте завершились глубоководные испытания подводной лодки "Алроса". Работу подводников обеспечивали экипажи спасательного судна "Эпрон", морского тральщ

«Утилекс АйТи» внедрила систему для учета энергоресурсов в АК АЛРОСА области ИТ и консалтинга, обеспечила автоматизацию сбора данных об энергопотреблении подразделений АК АЛРОСА, крупнейшей алмазодобывающей компании. Для решения задачи по повышению оперативност

НЭТА построила ИТ- инфраструктуру для рудника АК «АЛРОСА» Для административного здания рудника АК «АЛРОСА» «Мир» создана структурированная кабельная система, локально-вычислительная сеть и

«АйТи» помогает АК АЛРОСА развивать информационную систему » выполнила два проекта для крупнейшей алмазодобывающей компании АЛРОСА. В 2007 г. «АйТи» поставила АК АЛРОСА более 1400 лицензий ПО Autodesk, ABBYY, Corel, Adobe и др. Весной 2008 г. специалис

АЛРОСА переходит на SAP ERP 2005 АК АЛРОСА, один из мировых лидеров в области разведки, добычи и реализации алмазов, производства

В АЛРОСА внедрена HR-система В компании «Алмазы России — Саха» АК «АЛРОСА» специалистами «Ростерминала» завершено построение системы, объединившей информаци

АЛРОСА и "Севералмаз" внедрили СЭД «Инвестиционная группа АЛРОСА» и «Севералмаз» завершили внедрение системы электронного документооборота "БОСС-Рефере

"Алроса" внедряет электронный архив Компания «АЛЕЕ Софтвер» заключила договор о комплексном внедрении электронного архива на Мирнинском ГОК, одном из объектов производителя алмазов «Алроса». Тендер на внедрение электронного архива в Мирнинском горно-обогатительном комбинате проведен в середине 2005 года. Первым этапом проекта станет поставка серверного оборудования, хранил

"Алроса" построила корпоративную ВОЛС ыми системами. Сети строились в рамках проекта внедрения интегрированной системы управления (ИСУ) в АК «Алроса», на первом этапе которого выполнялись работы по построению локальных вычислительн