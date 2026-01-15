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Алроса АК Алмазы России — Саха
АЛРОСА — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объёму добычи и запасов алмазов. Основными направлениями деятельности являются геологоразведка, добыча и продажа алмазов, производство бриллиантов. Добывающие активы АЛРОСА расположены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. В группе АЛРОСА работают более 30 тыс. человек. Созданная в 2019 году, АЛРОСА ИТ отвечает за информатизацию и развитие бизнес-процессов, а также базовые ИТ-сервисы и инфраструктуру алмазодобывающей компании.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 15 дел, на cумму 286 574 126 ₽*
СОБЫТИЯ
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|15.01.2026
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«Алроса» завершила переход на отечественную платформу «Pix Процессы»
«Алроса», российская алмазодобывающая компания, завершила переход на отечественную платформу «Pix Процессы» для моделирования и управления бизнес-процессами. Проект стал частью стратегии импорто
|27.11.2025
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ИТ-директор «Алросы» о «взрослом» отказе от иностранного софта: Самое сложное — разом все выключить
и отключить иностранное ПО разом — как лучший способ внедрения Компания с государственным участием «Алроса», добытчик алмазов, провела масштабное импортозамещение иностранного ПО. О полученном
|19.11.2025
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АЛРОСА переходит на отечественный архиватор ARZip
Компания ARinteg, разработчик российского архиватора ARZip, адаптировала свое решение под требования АЛРОСА – алмазодобывающей компании. В рамках перехода на отечественное программное обеспечение ARZip поставлен в 20 структурных подразделений АЛРОСА. Об этом CNews сообщили представители
|11.11.2025
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АЛРОСА и IVA Technologies удостоены награды на CNews Awards 2025 за успешное импортозамещение решений для корпоративных коммуникаций
Алмазодобывающая компания АЛРОСА и российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies стали
|07.11.2025
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АЛРОСА приступает к цифровой трансформации на базе отечественной платформы
се бизнес-процессы, повысить прозрачность управления ресурсами и ускорить обмен информацией между подразделениями вне зависимости от географического расположения. Об этом CNews сообщили представители АЛРОСА. Программа трансформации реализуется поэтапно: базовые решения будут завершены к концу 2026 г., а к 2028 г. все процессы полностью перейдут на отечественную систему. Программа упростит в
|24.09.2025
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«Гравитон» оснастил группу компаний АЛРОСА отечественной техникой
оперативность и надежные решения» — отметил Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям АК «АЛРОСА» (ПАО).
|15.09.2025
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ГК Softline и UEM SafeMobile обеспечили безопасность мобильных устройств сотрудников АЛРОСА
нтеграцию с нашей инфраструктурой», — сказал Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям АК «АЛРОСА» (ПАО).
|02.09.2025
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«Алроса» внедряет машинное зрение
«Алроса» совместно с российскими разработчиками программного обеспечения и цифрового оборудования внедряет систему контроля загрузки самосвалов на основе технологий машинного зрения. Испытания п
|26.08.2025
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В АЛРОСА выбрали СУБД Tantor Postgres – прошел этап тестирования
Компания «Тантор Лабс», разработчик российских систем управления базами данных, и АК «АЛРОСА» провели нагрузочное тестирование российской СУБД Tantor Postgres в связке с платф
|22.08.2025
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АЛРОСА внедрит искусственный интеллект в поиск месторождений алмазов
вные территории для геологоразведки и сократить сроки их поиска. Экономический эффект внедрения новой технологии составит сотни миллионов рублей на каждый проект. Об этом CNews сообщили представители АЛРОСА. В последние десятилетия поиск новых месторождений алмазов замедлился. Это происходит потому, что все самые крупные и легкодоступные кимберлитовые трубки на Земле уже открыты геологами X
|10.06.2025
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Компания «Диджитал Дизайн» выполнила импортозамещение двух порталов и разработала новые корпоративные решения для АК «АЛРОСА» (ПАО) на «Битрикс24»
пания «Диджитал Дизайн» завершила проект по импортозамещению и созданию дополнительных порталов для АК «АЛРОСА» (ПАО). В рамках сотрудничества проведена миграция существующих решений и созданы
|04.06.2025
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Yadro отшлифует цифровые процессы алмазодобывающей компании
Подробности соглашения Группа «Ядро» и «Алроса» договорились о стратегическом партнерстве. Меморандум подразумевает совместную разработку программы развития в области информационных технологий и автоматизации деятельности «Алроса<
|04.06.2025
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АЛРОСА и IVA Technologies заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
Алмазодобывающая компания АЛРОСА и российский разработчик IVA Technologies объявили о сотрудничестве с целью повышения уровня технологической независимости и обеспечения информационной безопасности. Соглашение подписали
|03.06.2025
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«Киберпротект» и «Алроса» объявили о сотрудничестве
«Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных и инфраструктурного программного обеспечения, и алмазодобывающая компания «Алроса» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан 3 июня 2025 г. директором по информационным технологиям «Алроса» Вадимом Желтухиным и генеральным директором «Киберпр
|03.06.2025
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Yadro займется автоматизацией процессов «Алроса»
ГК «Ядро» и «Алроса» подписали меморандум о стратегическом партнерстве – стороны будут работать над автоматизацией процессов алмазодобывающей компании. Об этом CNews сообщили представители ГК «Ядро». Мемора
|23.04.2025
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АЛРОСА инвестирует 100 млн руб. в якутские технологические стартапы
Соглашение об инвестировании 100 млн руб. в якутские технологические стартапы заключено между АЛРОСА и Фондом развития инноваций Республики Саха (Якутия) в присутствии главы республики Айсена Николаева. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.
|20.03.2025
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АЛРОСА строит кибербезопасность вместе с Positive Technologies
атак на промышленные организации стран СНГ в 2023 г. и первой половине 2024 г. киберпреступники прибегали к различным методам социальной инженерии. В связи с этим важным направлением сотрудничества с АЛРОСА становится обучение и тренинги для сотрудников. «АЛРОСА как лидер алмазодобывающей отрасли в России и во всем мире придает большое значение информационной безопасности. Сотрудниче
|14.03.2025
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«Алроса» тиражирует в своих подразделениях «Мобильное ТОРО» на базе «Форсайт. Мобильная платформа»
ьная платформа» будет внедрено в Нюрбинском и Удачнинском горно-обогатительных комбинатах компании «Алроса». Цель проекта – повышение эффективности работы сотрудников горнотранспортного цеха во
|05.03.2025
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«Цифра» увеличила эффективность работы самосвалов на карьере «Зарница» АЛРОСА на 15%
На производственной площадке Удачнинского горно-обогатительного комбината АЛРОСА подвели результаты работы новой автоматизированной системы управления горнотранспортны
|29.11.2024
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ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов
Где в России взять сервер для ИИ На CNews FORUM 2024 директор по информационным технологиям компании «Алроса» Вадим Желтухин в своем докладе о пути «Алроса» к технологическому суверенитету, рассказал, что в России сегодня, как и раньше невозможно приобрести отечественные сервера для сист
|10.10.2024
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АЛРОСА и «Цифра» договорились о развитии цифрового партнерства
Алмазодобывающая компания АЛРОСА и разработчик программного обеспечения для промышленных предприятий ГК «Цифра» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и участии в программе цифровой трансформации АЛРОСА
|17.09.2024
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АЛРОСА переходит на приложение WorksPad
уждения корпоративной информации», — отметил Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям АК «АЛРОСА» (ПАО). «Мы рады, что компания АЛРОСА выбрала именно WorksPad как решение, на кото
|16.09.2024
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«Алроса» автоматизирует бизнес-процессы на российской Low-Code-платформе Citeck
Алмазодобывающая компания «Алроса» внедряет автоматизированное управление бизнес-процессами с помощью системы класса BPM — платформы Citeck компании SL Soft. Об этом CNews сообщил представитель SL Soft. В первую очередь
|30.08.2024
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Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024
сут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ; Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям, «Северсталь»; Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям, «Алроса»; Николай Ермаков, член правления, технический директор, ГК «Детский мир»; Ирина Пирогова, вице-президент по информационным технологиям, группа «Илим»; Денис Новиков, заместитель генерал
|30.07.2024
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АЛРОСА строит информационную систему по управлению данными на продуктах вендора Arenadata
Алмазодобывающая компания АЛРОСА внедряет новую информационную систему по управлению данными, которая станет фундаменто
|07.06.2024
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«Ростелеком» и «Алроса» совместно займутся цифровой трансформацией на базе отечественных технологий
«Ростелеком» и АК «Алроса» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках соглашения компани
|28.05.2024
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«Группа Астра» и АЛРОСА стали стратегическими партнерами
Разработчик инфраструктурных программных продуктов «Группа Астра» и компания по добыче алмазов АЛРОСА заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Совместные усилия компаний будут направлены на реализацию ИТ-проектов, необходимых для ускорения импортозамещения и обеспечения полног
|20.05.2024
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Крупнейшая алмазодобывающая компания АЛРОСА мигрировала на российскую ITSM-систему SimpleOne
Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания АЛРОСА совместно с системным интегратором «ИТ Гильдия» успешно завершила проект по внедрению отечественной ITSM-системы SimpleOne для автоматизации управления ИT-услугами компании. Об этом CNew
|26.04.2024
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АЛРОСА переходит на отечественный архиватор
Санкции и уход западных вендоров из России ускорили процесс импортозамещения. Компания АЛРОСА, решая для себя задачу по замещению корпоративного архиватора, провела анализ предложений, представленных на рынке отечественных продуктов, протестировала их и сейчас рассматривает два о
|19.04.2024
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АЛРОСА повышает производительность подземной диспетчеризации за счет автоматизации процессов
На подземном алмазном руднике «Айхал» в Якутии компании АЛРОСА завершено внедрение автоматизированной системы диспетчеризации подземных горных работ.
|11.04.2024
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АЛРОСА выбрала ContentReader PDF для замещения иностранного ПО
планирует полностью перейти на российский продукт в течение 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Content AI. При выборе решения для замены ранее установленного иностранного софта специалисты АЛРОСА протестировали несколько продуктов. Наиболее полную функциональность и соответствие требованиям компании показал ContentReader PDF от российского разработчика решений для интеллектуально
|18.12.2023
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«Алроса» внедрила решение на базе АСУ ГТК «Карьер»
«Алроса» завершила масштабное внедрение автоматизированной системы управления горнотранспортными работами на Мирнинско-Нюрбинском ГОКе в Якутии. Решение, построенное на базе АСУ ГТК «Карьер» рос
|13.09.2023
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АК «АЛРОСА» совместно с «Диджитал дизайн» совершенствует систему автоматизации работы коллегиальных органов управления
изайн». Информационная система коллегиальных органов управления «Ареопад» внедрена и используется в АК «АЛРОСА» (ПАО) с 2019 г. Решение автоматизирует работу комитетов и Наблюдательного совета,
|30.06.2023
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Станислав Мартинович, «АЛРОСА»: Мы планируем дальнейшее расширение экосистемы программных роботов по множеству направлений деятельности компании
льно. В рамках проекта была выбрана платформа для разработки программных роботов на базе отечественного решения Primo RPA. Станислав Мартинович, руководитель направления роботизации бизнес-процессов «АЛРОСА ИТ» На текущий момент в «АЛРОСА» роботизировано более трех десятков процессов, в разных департаментах — закупки, финансы, служба персонала, общий центр обслуживания и другие. Прио
|03.04.2023
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ГК «Цифра» внедрила автоматическую диспетчеризацию на руднике «Алроса» в Удачном
ифра»), завершила цифровой проект на якутском подземном руднике «Удачный» алмазодобывающей компании АК «Алроса» (ПАО). На руднике была внедрена автоматизированная система диспетчеризации подзем
|20.09.2022
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«Алроса» автоматизировала процессы внутреннего аудита и управления рисками
ую поддержку внедренного решения. Яна Ясакова, заместитель начальника управления внутреннего аудита АК «Алроса», отметила: «Авакор» обеспечил в нашей компании единое информационное пространство
|26.07.2022
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Стоит ли пытаться повысить операционную эффективность с помощью цифрового аудита: опыт «Алроса»
муляции изменений бизнес-процесса;поиск возможностей для повышения качества принимаемых оперативных решений в ходе исполнения процесса. Рассмотрим опыт применения технологии Process Mining компанией «Алроса». Первым для анализа компания выбрала бизнес-процесс планирования и исполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (ТОиР). В 2021 г. произошла масштабная замена сре
|17.01.2022
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«АЛРОСА» и Ramax Group повышают операционную эффективность производственных процессов с помощью Process Mining
сь в бизнес-ценности технологии Process Mining», – сказал Сергей Константинов, руководитель проекта АК «АЛРОСА». «Для нас проекты в отрасли промышленности по добыче природных ресурсов представл
|21.07.2020
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АЛРОСА проводит цифровую трансформацию HR при поддержке GMCS
GMCS завершила первый этап цифровой трансформации HR в Группе АЛРОСА, крупнейшей алмазодобывающей компании в мире. Процессы кадрового администрирования и р
|29.04.2020
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«Ростелеком» установил тепловизоры для горнорудной компании «Алроса»
В здравпункты и подразделения компании в Якутии, Смоленске и Москве «Ростелеком» установил 17 тепловизоров, два из которых размещены в аэропортах Мирный и Полярный (город Удачный). «Алроса» продолжает закупать защитные и дезинфицирующие средства, оборудование для региональных больниц, здравпунктов Медцентра, предприятий и дочерних организаций группы компаний, расположенных
Алроса АК и организации, системы, технологии, персоны:
|Желтухин Вадим 72 70
|Шадаев Максут 1210 57
|Нестеров Алексей 175 52
|Урусов Виктор 157 39
|Аникин Дмитрий 68 39
|Кирьянова Александра 169 35
|Панченко Иван 197 33
|Галкин Николай 140 31
|Суровец Дмитрий 115 31
|Абакумов Евгений 227 29
|Закоржевский Вячеслав 94 29
|Пирогова Ирина 31 29
|Чаркин Евгений 317 29
|Цыганков Дмитрий 38 28
|Глазков Александр 151 28
|Глухов Иван 35 27
|Натрусов Артем 313 27
|Абдрахманов Рустам 41 26
|Врацкий Андрей 175 26
|Ульянов Николай 176 25
|Павлов Александр 121 25
|Григоренко Вадим 58 25
|Артюхов Сергей 66 25
|Малышев Сергей 99 24
|Козырев Алексей 328 24
|Катамадзе Анна 133 24
|Никитин Сергей 96 24
|Новикова Елена 105 24
|Теплицкий Дмитрий 88 24
|Воронин Павел 196 24
|Петухов Антон 62 24
|Нальский Максим 53 24
|Заянц Илья 57 24
|Соловьев Виталий 52 24
|Каушанский Александр 56 24
|Денисов Анатолий 57 24
|Распопов Алексей 49 24
|Харитонов Вадим 43 24
|Шмаков Антон 72 24
|Шаев Виталий 59 24
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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