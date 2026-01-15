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Алроса АК Алмазы России — Саха

Алроса АК - Алмазы России — Саха

АЛРОСА — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объёму добычи и запасов алмазов. Основными направлениями деятельности являются геологоразведка, добыча и продажа алмазов, производство бриллиантов. Добывающие активы АЛРОСА расположены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области. В группе АЛРОСА работают более 30 тыс. человек. Созданная в 2019 году, АЛРОСА ИТ отвечает за информатизацию и развитие бизнес-процессов, а также базовые ИТ-сервисы и инфраструктуру алмазодобывающей компании.

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Всего 15 дел, на cумму 286 574 126 ₽*

Судебные дела (15) на сумму 286 574 126 ₽*
в качестве истца (9) на сумму 16 545 011 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 135 937 122 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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15.01.2026 «Алроса» завершила переход на отечественную платформу «Pix Процессы»

«Алроса», российская алмазодобывающая компания, завершила переход на отечественную платформу «Pix Процессы» для моделирования и управления бизнес-процессами. Проект стал частью стратегии импорто
27.11.2025 ИТ-директор «Алросы» о «взрослом» отказе от иностранного софта: Самое сложное — разом все выключить

и отключить иностранное ПО разом — как лучший способ внедрения Компания с государственным участием «Алроса», добытчик алмазов, провела масштабное импортозамещение иностранного ПО. О полученном

19.11.2025 АЛРОСА переходит на отечественный архиватор ARZip

Компания ARinteg, разработчик российского архиватора ARZip, адаптировала свое решение под требования АЛРОСА – алмазодобывающей компании. В рамках перехода на отечественное программное обеспечение ARZip поставлен в 20 структурных подразделений АЛРОСА. Об этом CNews сообщили представители
11.11.2025 АЛРОСА и IVA Technologies удостоены награды на CNews Awards 2025 за успешное импортозамещение решений для корпоративных коммуникаций

Алмазодобывающая компания АЛРОСА и российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies стали

07.11.2025 АЛРОСА приступает к цифровой трансформации на базе отечественной платформы

се бизнес-процессы, повысить прозрачность управления ресурсами и ускорить обмен информацией между подразделениями вне зависимости от географического расположения. Об этом CNews сообщили представители АЛРОСА. Программа трансформации реализуется поэтапно: базовые решения будут завершены к концу 2026 г., а к 2028 г. все процессы полностью перейдут на отечественную систему. Программа упростит в
24.09.2025 «Гравитон» оснастил группу компаний АЛРОСА отечественной техникой

оперативность и надежные решения» — отметил Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям АК «АЛРОСА» (ПАО).
15.09.2025 ГК Softline и UEM SafeMobile обеспечили безопасность мобильных устройств сотрудников АЛРОСА

нтеграцию с нашей инфраструктурой», — сказал Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям АК «АЛРОСА» (ПАО).
02.09.2025 «Алроса» внедряет машинное зрение

«Алроса» совместно с российскими разработчиками программного обеспечения и цифрового оборудования внедряет систему контроля загрузки самосвалов на основе технологий машинного зрения. Испытания п
26.08.2025 В АЛРОСА выбрали СУБД Tantor Postgres – прошел этап тестирования

Компания «Тантор Лабс», разработчик российских систем управления базами данных, и АК «АЛРОСА» провели нагрузочное тестирование российской СУБД Tantor Postgres в связке с платф
22.08.2025 АЛРОСА внедрит искусственный интеллект в поиск месторождений алмазов

вные территории для геологоразведки и сократить сроки их поиска. Экономический эффект внедрения новой технологии составит сотни миллионов рублей на каждый проект. Об этом CNews сообщили представители АЛРОСА. В последние десятилетия поиск новых месторождений алмазов замедлился. Это происходит потому, что все самые крупные и легкодоступные кимберлитовые трубки на Земле уже открыты геологами X
10.06.2025 Компания «Диджитал Дизайн» выполнила импортозамещение двух порталов и разработала новые корпоративные решения для АК «АЛРОСА» (ПАО) на «Битрикс24»

пания «Диджитал Дизайн» завершила проект по импортозамещению и созданию дополнительных порталов для АК «АЛРОСА» (ПАО). В рамках сотрудничества проведена миграция существующих решений и созданы

04.06.2025 Yadro отшлифует цифровые процессы алмазодобывающей компании

Подробности соглашения Группа «Ядро» и «Алроса» договорились о стратегическом партнерстве. Меморандум подразумевает совместную разработку программы развития в области информационных технологий и автоматизации деятельности «Алроса<
04.06.2025 АЛРОСА и IVA Technologies заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Алмазодобывающая компания АЛРОСА и российский разработчик IVA Technologies объявили о сотрудничестве с целью повышения уровня технологической независимости и обеспечения информационной безопасности. Соглашение подписали
03.06.2025 «Киберпротект» и «Алроса» объявили о сотрудничестве

«Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных и инфраструктурного программного обеспечения, и алмазодобывающая компания «Алроса» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан 3 июня 2025 г. директором по информационным технологиям «Алроса» Вадимом Желтухиным и генеральным директором «Киберпр
03.06.2025 Yadro займется автоматизацией процессов «Алроса»

ГК «Ядро» и «Алроса» подписали меморандум о стратегическом партнерстве – стороны будут работать над автоматизацией процессов алмазодобывающей компании. Об этом CNews сообщили представители ГК «Ядро». Мемора
23.04.2025 АЛРОСА инвестирует 100 млн руб. в якутские технологические стартапы

Соглашение об инвестировании 100 млн руб. в якутские технологические стартапы заключено между АЛРОСА и Фондом развития инноваций Республики Саха (Якутия) в присутствии главы республики Айсена Николаева. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.
20.03.2025 АЛРОСА строит кибербезопасность вместе с Positive Technologies

атак на промышленные организации стран СНГ в 2023 г. и первой половине 2024 г. киберпреступники прибегали к различным методам социальной инженерии. В связи с этим важным направлением сотрудничества с АЛРОСА становится обучение и тренинги для сотрудников. «АЛРОСА как лидер алмазодобывающей отрасли в России и во всем мире придает большое значение информационной безопасности. Сотрудниче
14.03.2025 «Алроса» тиражирует в своих подразделениях «Мобильное ТОРО» на базе «Форсайт. Мобильная платформа»

ьная платформа» будет внедрено в Нюрбинском и Удачнинском горно-обогатительных комбинатах компании «Алроса». Цель проекта – повышение эффективности работы сотрудников горнотранспортного цеха во
05.03.2025 «Цифра» увеличила эффективность работы самосвалов на карьере «Зарница» АЛРОСА на 15%

На производственной площадке Удачнинского горно-обогатительного комбината АЛРОСА подвели результаты работы новой автоматизированной системы управления горнотранспортны
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов

Где в России взять сервер для ИИ На CNews FORUM 2024 директор по информационным технологиям компании «Алроса» Вадим Желтухин в своем докладе о пути «Алроса» к технологическому суверенитету, рассказал, что в России сегодня, как и раньше невозможно приобрести отечественные сервера для сист
10.10.2024 АЛРОСА и «Цифра» договорились о развитии цифрового партнерства

Алмазодобывающая компания АЛРОСА и разработчик программного обеспечения для промышленных предприятий ГК «Цифра» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и участии в программе цифровой трансформации АЛРОСА
17.09.2024 АЛРОСА переходит на приложение WorksPad

уждения корпоративной информации», — отметил Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям АК «АЛРОСА» (ПАО). «Мы рады, что компания АЛРОСА выбрала именно WorksPad как решение, на кото
16.09.2024 «Алроса» автоматизирует бизнес-процессы на российской Low-Code-платформе Citeck

Алмазодобывающая компания «Алроса» внедряет автоматизированное управление бизнес-процессами с помощью системы класса BPM — платформы Citeck компании SL Soft. Об этом CNews сообщил представитель SL Soft. В первую очередь

30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024

сут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ; Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям, «Северсталь»; Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям, «Алроса»; Николай Ермаков, член правления, технический директор, ГК «Детский мир»; Ирина Пирогова, вице-президент по информационным технологиям, группа «Илим»; Денис Новиков, заместитель генерал
30.07.2024 АЛРОСА строит информационную систему по управлению данными на продуктах вендора Arenadata

Алмазодобывающая компания АЛРОСА внедряет новую информационную систему по управлению данными, которая станет фундаменто
07.06.2024 «Ростелеком» и «Алроса» совместно займутся цифровой трансформацией на базе отечественных технологий

«Ростелеком» и АК «Алроса» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках соглашения компани
28.05.2024 «Группа Астра» и АЛРОСА стали стратегическими партнерами

Разработчик инфраструктурных программных продуктов «Группа Астра» и компания по добыче алмазов АЛРОСА заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Совместные усилия компаний будут направлены на реализацию ИТ-проектов, необходимых для ускорения импортозамещения и обеспечения полног
20.05.2024 Крупнейшая алмазодобывающая компания АЛРОСА мигрировала на российскую ITSM-систему SimpleOne

Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания АЛРОСА совместно с системным интегратором «ИТ Гильдия» успешно завершила проект по внедрению отечественной ITSM-системы SimpleOne для автоматизации управления ИT-услугами компании. Об этом CNew
26.04.2024 АЛРОСА переходит на отечественный архиватор

Санкции и уход западных вендоров из России ускорили процесс импортозамещения. Компания АЛРОСА, решая для себя задачу по замещению корпоративного архиватора, провела анализ предложений, представленных на рынке отечественных продуктов, протестировала их и сейчас рассматривает два о
19.04.2024 АЛРОСА повышает производительность подземной диспетчеризации за счет автоматизации процессов

На подземном алмазном руднике «Айхал» в Якутии компании АЛРОСА завершено внедрение автоматизированной системы диспетчеризации подземных горных работ.
11.04.2024 АЛРОСА выбрала ContentReader PDF для замещения иностранного ПО

планирует полностью перейти на российский продукт в течение 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Content AI. При выборе решения для замены ранее установленного иностранного софта специалисты АЛРОСА протестировали несколько продуктов. Наиболее полную функциональность и соответствие требованиям компании показал ContentReader PDF от российского разработчика решений для интеллектуально
18.12.2023 «Алроса» внедрила решение на базе АСУ ГТК «Карьер»

«Алроса» завершила масштабное внедрение автоматизированной системы управления горнотранспортными работами на Мирнинско-Нюрбинском ГОКе в Якутии. Решение, построенное на базе АСУ ГТК «Карьер» рос
13.09.2023 АК «АЛРОСА» совместно с «Диджитал дизайн» совершенствует систему автоматизации работы коллегиальных органов управления

изайн». Информационная система коллегиальных органов управления «Ареопад» внедрена и используется в АК «АЛРОСА» (ПАО) с 2019 г. Решение автоматизирует работу комитетов и Наблюдательного совета,
30.06.2023 Станислав Мартинович, «АЛРОСА»: Мы планируем дальнейшее расширение экосистемы программных роботов по множеству направлений деятельности компании

льно. В рамках проекта была выбрана платформа для разработки программных роботов на базе отечественного решения Primo RPA. Станислав Мартинович, руководитель направления роботизации бизнес-процессов «АЛРОСА ИТ» На текущий момент в «АЛРОСА» роботизировано более трех десятков процессов, в разных департаментах — закупки, финансы, служба персонала, общий центр обслуживания и другие. Прио
03.04.2023 ГК «Цифра» внедрила автоматическую диспетчеризацию на руднике «Алроса» в Удачном

ифра»), завершила цифровой проект на якутском подземном руднике «Удачный» алмазодобывающей компании АК «Алроса» (ПАО). На руднике была внедрена автоматизированная система диспетчеризации подзем
20.09.2022 «Алроса» автоматизировала процессы внутреннего аудита и управления рисками

ую поддержку внедренного решения. Яна Ясакова, заместитель начальника управления внутреннего аудита АК «Алроса», отметила: «Авакор» обеспечил в нашей компании единое информационное пространство
26.07.2022 Стоит ли пытаться повысить операционную эффективность с помощью цифрового аудита: опыт «Алроса»

муляции изменений бизнес-процесса;поиск возможностей для повышения качества принимаемых оперативных решений в ходе исполнения процесса. Рассмотрим опыт применения технологии Process Mining компанией «Алроса». Первым для анализа компания выбрала бизнес-процесс планирования и исполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (ТОиР). В 2021 г. произошла масштабная замена сре
17.01.2022 «АЛРОСА» и Ramax Group повышают операционную эффективность производственных процессов с помощью Process Mining

сь в бизнес-ценности технологии Process Mining», – сказал Сергей Константинов, руководитель проекта АК «АЛРОСА». «Для нас проекты в отрасли промышленности по добыче природных ресурсов представл
21.07.2020 АЛРОСА проводит цифровую трансформацию HR при поддержке GMCS

GMCS завершила первый этап цифровой трансформации HR в Группе АЛРОСА, крупнейшей алмазодобывающей компании в мире. Процессы кадрового администрирования и р
29.04.2020 «Ростелеком» установил тепловизоры для горнорудной компании «Алроса»

В здравпункты и подразделения компании в Якутии, Смоленске и Москве «Ростелеком» установил 17 тепловизоров, два из которых размещены в аэропортах Мирный и Полярный (город Удачный). «Алроса» продолжает закупать защитные и дезинфицирующие средства, оборудование для региональных больниц, здравпунктов Медцентра, предприятий и дочерних организаций группы компаний, расположенных

Публикаций - 293, упоминаний - 422

Алроса АК и организации, системы, технологии, персоны:

9594 74
Ростелеком 10948 55
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 50
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 43
R-Vision - Р-Вижн 267 40
SAP SE 5601 34
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 33
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 33
Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 42 32
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 31
Diasoft - Диасофт 1144 31
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 28
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 26
Ланит Интеграция 219 25
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 25
Polymedia - Полимедиа 158 24
Газинформсервис - ГИС 496 24
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 24
ФинГрад - FinGrad 48 24
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 24
Аусферр ИТЦ 44 24
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 23
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 29 22
Microsoft Corporation 25774 22
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 19
РусГидро ИТ сервис 38 19
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 19
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 19
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 18
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 18
MIND Software - Майнд Софт 72 17
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 143 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 16
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 16
Oracle Corporation 7074 16
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 15
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 58 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 65
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 53
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 48
РЖД - Российские железные дороги 2096 47
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 46
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 45
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 38
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 37
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 34
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 34
ГПБ - Газпромбанк 1273 32
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 30
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 30
Кофемания 85 30
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 30
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 28
ВТБ - Почта Банк 514 28
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 28
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 27
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 25
Северсталь ПАО - Severstal 629 25
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 25
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 24
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 24
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 23
Альфа-Банк 1979 23
ФосАгро 176 22
Газпром ПАО 1493 20
Сургутнефтегаз - СНГ 288 19
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 19
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 18
Русагро Группа Компаний 379 18
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 18
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 17
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 17
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 17
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 16
Восток-Сервис ГК 57 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 68
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 62
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 56
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 36
Федеральное казначейство России 1949 30
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 18
МИК - Московский инновационный кластер 185 15
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 15
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 11
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 163
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 145
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 124
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 95
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 91
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 85
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 79
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 64
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 59
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 58
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 48
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 46
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 44
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 43
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 43
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 40
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 40
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 39
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 37
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 36
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 35
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 35
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 35
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 34
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 32
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 31
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 30
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 30
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 30
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 30
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 29
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 28
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 28
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 27
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 26
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 240 25
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 25
Новые облачные технологии - МойОфис 958 52
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 42
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 41
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 40
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 35
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 33
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 32
1С:ERP Управление предприятием 841 29
НКТ - Р7-Офис 543 28
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 26
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 25
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 24
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 24
НКТ - Р7-графика 47 24
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 24
Linux OS 11533 22
МТС Exolve 150 18
Протек - Здравсити 32 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 16
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 15
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 15
Microsoft Windows 16882 13
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 10
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Microsoft Office 4170 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 6
Желтухин Вадим 72 70
Шадаев Максут 1210 57
Нестеров Алексей 175 52
Урусов Виктор 157 39
Аникин Дмитрий 68 39
Кирьянова Александра 169 35
Панченко Иван 197 33
Галкин Николай 140 31
Суровец Дмитрий 115 31
Абакумов Евгений 227 29
Закоржевский Вячеслав 94 29
Пирогова Ирина 31 29
Чаркин Евгений 317 29
Цыганков Дмитрий 38 28
Глазков Александр 151 28
Глухов Иван 35 27
Натрусов Артем 313 27
Абдрахманов Рустам 41 26
Врацкий Андрей 175 26
Ульянов Николай 176 25
Павлов Александр 121 25
Григоренко Вадим 58 25
Артюхов Сергей 66 25
Малышев Сергей 99 24
Козырев Алексей 328 24
Катамадзе Анна 133 24
Никитин Сергей 96 24
Новикова Елена 105 24
Теплицкий Дмитрий 88 24
Воронин Павел 196 24
Петухов Антон 62 24
Нальский Максим 53 24
Заянц Илья 57 24
Соловьев Виталий 52 24
Каушанский Александр 56 24
Денисов Анатолий 57 24
Распопов Алексей 49 24
Харитонов Вадим 43 24
Шмаков Антон 72 24
Шаев Виталий 59 24
Россия - РФ - Российская федерация 166163 247
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 84
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 31
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 13
Казахстан - Республика 6047 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Германия - Федеративная Республика 13220 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 11
Европа 24962 10
Европа Восточная 3138 10
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 9
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 66 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 8
Россия - СФО - Новосибирск 4875 8
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Африка - Африканский регион 3640 7
Украина 7928 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 5
Россия - ДФО - Якутия - Айхал 9 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 5
Индия - Bharat 5869 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 5
Франция - Французская Республика 8176 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 5
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Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 4
Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск - Пеледуй 53 4
Япония 13807 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 126
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 102
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 97
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 90
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 520 41
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 38
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 38
Экономический эффект 1342 37
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 35
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 32
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 31
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 30
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 29
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 28
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 25
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 25
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 24
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 20
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2253 19
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 15
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 13
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 12
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 12
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 12
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Ведомости 1466 3
РИА Новости 1033 3
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Walt Disney Channel 19 2
Forbes - Форбс 1002 2
23ABC News 183 1
9to5Google 60 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
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Bloomberg 1627 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 24
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 22
CNews Инновация года - награда 155 4
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Gartner - Гартнер 3658 3
Рустелеком ТК 305 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
S&P 500 565 1
Forbes Global 2000 50 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Moody's Investors Service 136 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
CNews Облачные сервисы 23 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 13
РАН - Российская академия наук 2122 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 17 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 1
НИУ ВШЭ - ФКН - ИИиЦН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 34 1
Illinois Tech - Illinois Institute of Technology - Иллинойсский технологический институт 11 1
IThub college - ИТ хаб - Образовательная экоситема 21 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 49 1
Таймырский колледж КГБПОУ 5 1
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