Алроса АК - Алмазы России — Саха

«Алроса» завершила переход на отечественную платформу «Pix Процессы» «Алроса», российская алмазодобывающая компания, завершила переход на отечественную платформу «Pix Процессы» для моделирования и управления бизнес-процессами. Проект стал частью стратегии импорто

ИТ-директор «Алросы» о «взрослом» отказе от иностранного софта: Самое сложное — разом все выключить и отключить иностранное ПО разом — как лучший способ внедрения Компания с государственным участием «Алроса», добытчик алмазов, провела масштабное импортозамещение иностранного ПО. О полученном

АЛРОСА переходит на отечественный архиватор ARZip Компания ARinteg, разработчик российского архиватора ARZip, адаптировала свое решение под требования АЛРОСА – алмазодобывающей компании. В рамках перехода на отечественное программное обеспечение ARZip поставлен в 20 структурных подразделений АЛРОСА. Об этом CNews сообщили представители

АЛРОСА и IVA Technologies удостоены награды на CNews Awards 2025 за успешное импортозамещение решений для корпоративных коммуникаций Алмазодобывающая компания АЛРОСА и российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies стали

АЛРОСА приступает к цифровой трансформации на базе отечественной платформы се бизнес-процессы, повысить прозрачность управления ресурсами и ускорить обмен информацией между подразделениями вне зависимости от географического расположения. Об этом CNews сообщили представители АЛРОСА. Программа трансформации реализуется поэтапно: базовые решения будут завершены к концу 2026 г., а к 2028 г. все процессы полностью перейдут на отечественную систему. Программа упростит в

«Гравитон» оснастил группу компаний АЛРОСА отечественной техникой оперативность и надежные решения» — отметил Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям АК «АЛРОСА» (ПАО).

ГК Softline и UEM SafeMobile обеспечили безопасность мобильных устройств сотрудников АЛРОСА нтеграцию с нашей инфраструктурой», — сказал Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям АК «АЛРОСА» (ПАО).

«Алроса» внедряет машинное зрение «Алроса» совместно с российскими разработчиками программного обеспечения и цифрового оборудования внедряет систему контроля загрузки самосвалов на основе технологий машинного зрения. Испытания п

В АЛРОСА выбрали СУБД Tantor Postgres – прошел этап тестирования Компания «Тантор Лабс», разработчик российских систем управления базами данных, и АК «АЛРОСА» провели нагрузочное тестирование российской СУБД Tantor Postgres в связке с платф

АЛРОСА внедрит искусственный интеллект в поиск месторождений алмазов вные территории для геологоразведки и сократить сроки их поиска. Экономический эффект внедрения новой технологии составит сотни миллионов рублей на каждый проект. Об этом CNews сообщили представители АЛРОСА. В последние десятилетия поиск новых месторождений алмазов замедлился. Это происходит потому, что все самые крупные и легкодоступные кимберлитовые трубки на Земле уже открыты геологами X

Компания «Диджитал Дизайн» выполнила импортозамещение двух порталов и разработала новые корпоративные решения для АК «АЛРОСА» (ПАО) на «Битрикс24» пания «Диджитал Дизайн» завершила проект по импортозамещению и созданию дополнительных порталов для АК «АЛРОСА» (ПАО). В рамках сотрудничества проведена миграция существующих решений и созданы

Yadro отшлифует цифровые процессы алмазодобывающей компании Подробности соглашения Группа «Ядро» и «Алроса» договорились о стратегическом партнерстве. Меморандум подразумевает совместную разработку программы развития в области информационных технологий и автоматизации деятельности «Алроса<

АЛРОСА и IVA Technologies заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве Алмазодобывающая компания АЛРОСА и российский разработчик IVA Technologies объявили о сотрудничестве с целью повышения уровня технологической независимости и обеспечения информационной безопасности. Соглашение подписали

«Киберпротект» и «Алроса» объявили о сотрудничестве «Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных и инфраструктурного программного обеспечения, и алмазодобывающая компания «Алроса» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан 3 июня 2025 г. директором по информационным технологиям «Алроса» Вадимом Желтухиным и генеральным директором «Киберпр

Yadro займется автоматизацией процессов «Алроса» ГК «Ядро» и «Алроса» подписали меморандум о стратегическом партнерстве – стороны будут работать над автоматизацией процессов алмазодобывающей компании. Об этом CNews сообщили представители ГК «Ядро». Мемора

АЛРОСА инвестирует 100 млн руб. в якутские технологические стартапы Соглашение об инвестировании 100 млн руб. в якутские технологические стартапы заключено между АЛРОСА и Фондом развития инноваций Республики Саха (Якутия) в присутствии главы республики Айсена Николаева. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

АЛРОСА строит кибербезопасность вместе с Positive Technologies атак на промышленные организации стран СНГ в 2023 г. и первой половине 2024 г. киберпреступники прибегали к различным методам социальной инженерии. В связи с этим важным направлением сотрудничества с АЛРОСА становится обучение и тренинги для сотрудников. «АЛРОСА как лидер алмазодобывающей отрасли в России и во всем мире придает большое значение информационной безопасности. Сотрудниче

«Алроса» тиражирует в своих подразделениях «Мобильное ТОРО» на базе «Форсайт. Мобильная платформа» ьная платформа» будет внедрено в Нюрбинском и Удачнинском горно-обогатительных комбинатах компании «Алроса». Цель проекта – повышение эффективности работы сотрудников горнотранспортного цеха во

«Цифра» увеличила эффективность работы самосвалов на карьере «Зарница» АЛРОСА на 15% На производственной площадке Удачнинского горно-обогатительного комбината АЛРОСА подвели результаты работы новой автоматизированной системы управления горнотранспортны

ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов Где в России взять сервер для ИИ На CNews FORUM 2024 директор по информационным технологиям компании «Алроса» Вадим Желтухин в своем докладе о пути «Алроса» к технологическому суверенитету, рассказал, что в России сегодня, как и раньше невозможно приобрести отечественные сервера для сист

АЛРОСА и «Цифра» договорились о развитии цифрового партнерства Алмазодобывающая компания АЛРОСА и разработчик программного обеспечения для промышленных предприятий ГК «Цифра» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и участии в программе цифровой трансформации АЛРОСА

АЛРОСА переходит на приложение WorksPad уждения корпоративной информации», — отметил Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям АК «АЛРОСА» (ПАО). «Мы рады, что компания АЛРОСА выбрала именно WorksPad как решение, на кото

«Алроса» автоматизирует бизнес-процессы на российской Low-Code-платформе Citeck Алмазодобывающая компания «Алроса» внедряет автоматизированное управление бизнес-процессами с помощью системы класса BPM — платформы Citeck компании SL Soft. Об этом CNews сообщил представитель SL Soft. В первую очередь

Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 сут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ; Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям, «Северсталь»; Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям, «Алроса»; Николай Ермаков, член правления, технический директор, ГК «Детский мир»; Ирина Пирогова, вице-президент по информационным технологиям, группа «Илим»; Денис Новиков, заместитель генерал

АЛРОСА строит информационную систему по управлению данными на продуктах вендора Arenadata Алмазодобывающая компания АЛРОСА внедряет новую информационную систему по управлению данными, которая станет фундаменто

«Ростелеком» и «Алроса» совместно займутся цифровой трансформацией на базе отечественных технологий «Ростелеком» и АК «Алроса» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках соглашения компани

«Группа Астра» и АЛРОСА стали стратегическими партнерами Разработчик инфраструктурных программных продуктов «Группа Астра» и компания по добыче алмазов АЛРОСА заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Совместные усилия компаний будут направлены на реализацию ИТ-проектов, необходимых для ускорения импортозамещения и обеспечения полног

Крупнейшая алмазодобывающая компания АЛРОСА мигрировала на российскую ITSM-систему SimpleOne Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания АЛРОСА совместно с системным интегратором «ИТ Гильдия» успешно завершила проект по внедрению отечественной ITSM-системы SimpleOne для автоматизации управления ИT-услугами компании. Об этом CNew

АЛРОСА переходит на отечественный архиватор Санкции и уход западных вендоров из России ускорили процесс импортозамещения. Компания АЛРОСА, решая для себя задачу по замещению корпоративного архиватора, провела анализ предложений, представленных на рынке отечественных продуктов, протестировала их и сейчас рассматривает два о

АЛРОСА повышает производительность подземной диспетчеризации за счет автоматизации процессов На подземном алмазном руднике «Айхал» в Якутии компании АЛРОСА завершено внедрение автоматизированной системы диспетчеризации подземных горных работ.

АЛРОСА выбрала ContentReader PDF для замещения иностранного ПО планирует полностью перейти на российский продукт в течение 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Content AI. При выборе решения для замены ранее установленного иностранного софта специалисты АЛРОСА протестировали несколько продуктов. Наиболее полную функциональность и соответствие требованиям компании показал ContentReader PDF от российского разработчика решений для интеллектуально

«Алроса» внедрила решение на базе АСУ ГТК «Карьер» «Алроса» завершила масштабное внедрение автоматизированной системы управления горнотранспортными работами на Мирнинско-Нюрбинском ГОКе в Якутии. Решение, построенное на базе АСУ ГТК «Карьер» рос

АК «АЛРОСА» совместно с «Диджитал дизайн» совершенствует систему автоматизации работы коллегиальных органов управления изайн». Информационная система коллегиальных органов управления «Ареопад» внедрена и используется в АК «АЛРОСА» (ПАО) с 2019 г. Решение автоматизирует работу комитетов и Наблюдательного совета,

Станислав Мартинович, «АЛРОСА»: Мы планируем дальнейшее расширение экосистемы программных роботов по множеству направлений деятельности компании льно. В рамках проекта была выбрана платформа для разработки программных роботов на базе отечественного решения Primo RPA. Станислав Мартинович, руководитель направления роботизации бизнес-процессов «АЛРОСА ИТ» На текущий момент в «АЛРОСА» роботизировано более трех десятков процессов, в разных департаментах — закупки, финансы, служба персонала, общий центр обслуживания и другие. Прио

ГК «Цифра» внедрила автоматическую диспетчеризацию на руднике «Алроса» в Удачном ифра»), завершила цифровой проект на якутском подземном руднике «Удачный» алмазодобывающей компании АК «Алроса» (ПАО). На руднике была внедрена автоматизированная система диспетчеризации подзем

«Алроса» автоматизировала процессы внутреннего аудита и управления рисками ую поддержку внедренного решения. Яна Ясакова, заместитель начальника управления внутреннего аудита АК «Алроса», отметила: «Авакор» обеспечил в нашей компании единое информационное пространство

Стоит ли пытаться повысить операционную эффективность с помощью цифрового аудита: опыт «Алроса» муляции изменений бизнес-процесса;поиск возможностей для повышения качества принимаемых оперативных решений в ходе исполнения процесса. Рассмотрим опыт применения технологии Process Mining компанией «Алроса». Первым для анализа компания выбрала бизнес-процесс планирования и исполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (ТОиР). В 2021 г. произошла масштабная замена сре

«АЛРОСА» и Ramax Group повышают операционную эффективность производственных процессов с помощью Process Mining сь в бизнес-ценности технологии Process Mining», – сказал Сергей Константинов, руководитель проекта АК «АЛРОСА». «Для нас проекты в отрасли промышленности по добыче природных ресурсов представл

АЛРОСА проводит цифровую трансформацию HR при поддержке GMCS GMCS завершила первый этап цифровой трансформации HR в Группе АЛРОСА, крупнейшей алмазодобывающей компании в мире. Процессы кадрового администрирования и р