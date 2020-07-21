АЛРОСА проводит цифровую трансформацию HR при поддержке GMCS

GMCS завершила первый этап цифровой трансформации HR в Группе АЛРОСА, крупнейшей алмазодобывающей компании в мире. Процессы кадрового администрирования и расчета заработной платы более 20 тыс. сотрудников АЛРОСА ведутся в российской HRM-платформе «БОСС-Кадровик».

В АЛРОСА создано единое цифровое пространство для эффективной работы подразделений и служб, отвечающих за бизнес-процессы управления персоналом и расчета заработной платы. Использование российского HRM-решения позволяет оптимизировать и совершенствовать кадровые процессы, запускать кадровые инициативы, получать прозрачную информацию для внутренних служб и бизнеса.

В новой HR-системе ведется расчет заработной платы, льгот и компенсаций с учетом внушительной численности персонала АЛРОСА – крупнейшего работодателя в Якутии. Также специалисты GMCS заложили базу для автоматизации процессов планирования фонда оплаты труда (ФОТ).

Одной из технологических особенностей проекта стала разработка GMCS интеграционных механизмов для обмена данными реализованного решения с более 20-ю смежными системами предприятия, включая SAP и другие бизнес-приложения.

Несмотря на сложную архитектуру решения, сохранилась возможность проводить тиражное обновление НR-системы силами специалистов АЛРОСА, что минимизирует издержки обслуживания системы.

В рамках развития планируется включить в единый расчетный контур и другие предприятия АЛРОСА, продолжив тем самым формирование единого цифрового профиля сотрудника.