Как упорядочить управление доступом к ИТ-системам в компании: 7 рекомендаций экспертов УЦСБ

В отличие от назначений прав каждому сотруднику индивидуально, ролевая модель обязывает определять необходимый набор полномочий через роль сотрудника в компании. На практике это выглядит так: новому сотруднику при трудоустройстве назначается роль, например, «бухгалтер по расчетам с поставщиками», и он сразу получает нужный доступ.
Роль обычно соответствует бизнес-функции сотрудника, которая в большинстве случаев определяется его должностью. Но иногда одной должности недостаточно, например, сотрудники с одинаковой должностью могут выполнять разные задачи, поскольку участвуют в разных бизнес-процессах. Тогда бизнес-функцию приходится описывать через дополнительные атрибуты, а не только через штатное расписание.