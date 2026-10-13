Как упорядочить управление доступом к ИТ-системам в компании: 7 рекомендаций экспертов УЦСБ

Сотрудники компаний ежедневно работают с почтой, «1С» и другими информационными системами, и для выполнения своих задач каждому нужен определенный набор прав доступа в этих системах. Чтобы избежать хаоса при изменении обязанностей, набор нужно пересматривать, а при увольнении — отзывать. Эксперты российского системного интегратора УЦСБ, руководитель отдела систем управления учетными данными и доступом Андрей Каганский и аналитик моделей доступа Роман Бандо рассказывают, как ролевая модель помогает контролировать доступы, почему матрица базового доступа может быть более практичным решением и в каких случаях нужна полноценная ролевая модель.

С какими проблемами сталкиваются организации

Многие компании сталкиваются с одной и той же проблемой при настройке доступов к ИТ-системам: новые права сотруднику добавляют, но прежние не всегда отзывают. Часто после перевода на другую должность могут сохраняться полномочия, которые больше не нужны для работы. Учетные записи уволенных сотрудников и вовсе могут существовать годами. При этом доступ в каждой системе администрируется отдельно, поэтому увидеть общую картину назначенных прав бывает сложно.

В результате полномочия перестают соответствовать реальным обязанностям сотрудников, а их сочетание в разных системах может привести к конфликту интересов. Например, один пользователь получает возможность и создавать, и подтверждать платежное поручение. Организации становится трудно объяснить, почему у конкретного человека есть тот или иной доступ, и контролировать обоснованность назначений. Для администраторов такой беспорядок оборачивается постоянными сложностями в управлении правами.

Разбираемся, в чем смысл ролевой модели и как она помогает контролировать доступы.

1 Заложить бизнес-функции сотрудников в основу ролевой модели 2 Пересмотреть процессы при внедрении ролевой модели 3 Разработать матрицу базового доступа 4 Проанализировать текущие доступы и выявить риски 5 Первый этап отбора прав для включения в матрицу 6 Второй этап отбора прав для включения в матрицу 7 Определить необходимость внедрения IDM 8 Какой выбрать подход совет 1 Заложить бизнес-функции сотрудников в основу ролевой модели В отличие от назначений прав каждому сотруднику индивидуально, ролевая модель обязывает определять необходимый набор полномочий через роль сотрудника в компании. На практике это выглядит так: новому сотруднику при трудоустройстве назначается роль, например, «бухгалтер по расчетам с поставщиками», и он сразу получает нужный доступ. Роль обычно соответствует бизнес-функции сотрудника, которая в большинстве случаев определяется его должностью. Но иногда одной должности недостаточно, например, сотрудники с одинаковой должностью могут выполнять разные задачи, поскольку участвуют в разных бизнес-процессах. Тогда бизнес-функцию приходится описывать через дополнительные атрибуты, а не только через штатное расписание.

Роман Бандо

Аналитик моделей доступа, УЦСБ Смысл ролевой модели в предсказуемости и контроле: доступ определяется ролью, роль определяется бизнес-функцией сотрудника, а значит, все становится объяснимым и управляемым. Кроме того, ролевая модель упрощает рутину: не нужно каждый раз формировать набор прав для нового сотрудника — достаточно назначить ему роль совет 2 Пересмотреть процессы при внедрении ролевой модели Если бизнес-функции в основном совпадают с должностями, разработка и внедрение ролевой модели — вполне посильная задача: нужно описать должности, связать с ними права и согласовать назначения с руководителями. Но когда для определения бизнес-функции недостаточно только должности, проект требует значительно больше времени и ресурсов. Тогда приходится анализировать бизнес-процессы: кто и в какой роли в них участвует, как разные операции связаны между собой и с полномочиями, которые требуются для их выполнения, где в этой цепочке возникают конфликты интересов. Это уже не задача «собрать и обработать данные», а полноценный консалтинговый проект, который выходит за границы ИТ и затрагивает все бизнес-процессы организации. Часто организации, начиная подобные проекты, недооценивают их масштаб. Работа над ними требует участия десятков людей из ИТ и бизнеса и длится месяцами, поэтому к моменту ее завершения часть исходных данных уже устаревает. Андрей Каганский

Начальник отдела систем управления учетными данными и доступом, УЦСБ Внедрение глобальной детализированной ролевой модели несет в себе элементы цифровой трансформации, когда компания в ходе такого проекта нередко переосмысляет как доступы, так и процессы совет 3 Разработать матрицу базового доступа Ролевую модель можно назвать идеальным целевым состоянием управления доступом. Двигаться к нему стоит поэтапно, постепенно достигая определенного уровня автоматизации и порядка, не дожидаясь, пока сложится вся картина целиком. На каждом этапе важно задаваться вопросом: этого достаточно для решения наших задач или стоит идти дальше? Один из самых практичных промежуточных результатов на этом пути — матрица базового доступа: таблица, полученная в результате анализа фактически назначенных прав, в которой зафиксировано соответствие между разными бизнес-функциями и типовым для них набором доступа. Это уже рабочий инструмент для упорядочивания доступов и крепкая основа для дальнейшего движения к идеальному состоянию управления доступом, при этом полноценной ролевой моделью с проработкой всех бизнес-процессов такую матрицу считать еще рано. совет 4 Проанализировать текущие доступы и выявить риски Начинать необходимо с анализа доступов и активности учетных записей в целевых системах — то есть с наведения первичного порядка. Нужно изучить, кому и какие права назначены, и сопоставить эту картину с реальными сотрудниками организации. Полученные данные позволяют увидеть, что происходит на самом деле. Можно выделить несколько типичных находок такого анализа: учетные записи, которые числятся активными , но за ними нет ни одного действующего сотрудника — это уволенные люди и подрядчики, у которых доступ так и не отозвали;

, но за ними нет ни одного действующего сотрудника — это уволенные люди и подрядчики, у которых доступ так и не отозвали; роли с очень широкими полномочиями , выданные пользователям просто «по инерции», без реальной необходимости;

, выданные пользователям просто «по инерции», без реальной необходимости; случаи, когда заявленная модель доступа расходится с фактической — администраторы считают, что определенное право есть только у них, но оно может быть и у других сотрудников. После проведения анализа организация получит два ключевых результата: порядок в текущем управлении правами — конкретный список учетных записей для блокировки, перечень избыточных прав, которые стоит отозвать, выявленные расхождения и риски. Все это можно начать исправлять буквально сразу же, без крупных проектов и вложений;

— конкретный список учетных записей для блокировки, перечень избыточных прав, которые стоит отозвать, выявленные расхождения и риски. Все это можно начать исправлять буквально сразу же, без крупных проектов и вложений; матрицу базового доступа — она превращает разовое наведение порядка в набор правил, которые можно использовать как при ручном управлении доступом, так и заложить в основу автоматизации, если организация решит пойти в эту сторону. совет 5 Два этапа отбора прав для включения в матрицу На практике используется понятие «базового доступа» — минимального набора прав, типичного для определенной бизнес-функции и необходимого сотруднику для ее выполнения. В большинстве случаев бизнес-функция и должность совпадают, поэтому для простоты оперируем именно должностью. Это осознанное упрощение: не идти на уровень глубокого анализа бизнес-процессов, а работать с тем, что уже есть в организации и что можно достаточно быстро сопоставить. Здесь не используются сложные алгоритмы или кластерный анализ — это обычная работа с табличными данными. Определить, какие права внести в матрицу базового доступа, можно в два этапа.

Этап 1. Выявить базовый набор прав для каждой должности После группировки сотрудников по должностям мы смотрим, какие права есть у подавляющего большинства сотрудников каждой группы. Если почти у всех бухгалтеров есть определенный набор прав, то, с высокой вероятностью, это и есть базовый доступ этой должности для внесения в матрицу. совет 6 Этап 2. Обнаружить и разобрать нетипичные назначения Права, которые встречаются лишь у одного-двух человек из группы, — индивидуальные отклонения. Их нужно разбирать точечно: либо это обоснованная особенность, либо накопившиеся избыточные назначения. Такие отклонения не теряются и не размываются по всей группе, они просто не попадают в матрицу базового доступа и остаются видны как индивидуальные права. Если сотруднику для работы действительно требуется что-то сверх базового набора, он или его руководитель может запросить необходимые права отдельно. Так в организации появляется понятное разделение на доступ, который дает роль, и доступ, который человек получает по индивидуальному запросу. Роман Бандо

Аналитик моделей доступа, УЦСБ Полученную в результате анализа матрицу доступа обязательно нужно утвердить с владельцами процессов, потому что она отражает сложившуюся практику назначения доступа, а не целевое состояние прав с учетом особенностей бизнес-процессов совет 7 Определить необходимость внедрения IDM Если после подготовки матрицы базового доступа организация захочет автоматизировать управление доступом с помощью IDM, то проведенный анализ повысит эффективность такого внедрения. IDM (Identity Management) — это класс систем, которые автоматизируют создание, изменение и отзыв прав при приеме сотрудника на работу, его переводе и увольнении. Базовый доступ, определенный по результатам анализа, становится основой для настройки IDM. При этом сначала необходимо проанализировать и очистить данные, а затем переходить к автоматизации, иначе в новую систему попадут накопленные годами ошибки. Организация может внедрять IDM параллельно с проведением анализа доступов или позже — жесткой привязки нет. Даже если внедрение IDM вообще не предусматривается, это не обесценивает анализ. Рекомендации, полученные по его итогам, вполне закрываются организационными мерами: регламентом управления доступом, назначением ответственных за пересмотр прав, регулярной ресертификацией (пересмотром прав), четким порядком отзыва доступа при увольнении и переводе. Базовый доступ остается полезным и без автоматизации: он служит ориентиром, с которым вручную сверяют новые назначения. Новый сотрудник приходит на должность и ему выдают согласованный базовый набор прав, а не копируют права «с похожего коллеги», как это обычно происходит. ИТОГ Какой выбрать подход Если цель организации — навести порядок и понять, кто чем владеет, то разумнее будет провести анализ текущих доступов. Эта работа требует значительно меньше ресурсов в сравнении с разработкой ролевой модели и дает двойной результат: видимый порядок в правах и обоснованный, выведенный из фактических данных, базовый доступ для каждой должности. По итогам анализа станет понятно, что делать дальше: нужна ли полноценная ролевая модель, стоит ли внедрять IDM или пока достаточно организационных мер. Предыдущий совет из Следующий