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Россия ДФО Якутия Республика Саха

Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха

"Дети идут в школу. Республика Саха." Феодосий Заровняев "Дети идут в школу. Республика Саха." Феодосий Заровняев
"Дети идут в школу. Республика Саха." Феодосий Заровняев

СОБЫТИЯ


10.06.2026 В Якутии представили роботизированную мобильную станцию для беспилотных воздушных судов

В Якутии представлена роботизированная мобильная станция PASECA для беспилотных воздушных судов. Проект реализуется компанией «Форпост», которая является резидентом ГАУ технопарка «Якутия» с прое
10.06.2026 NOTA Group завершила опытную эксплуатацию коммерческой сети 2G на проекте «Бургуат» в Республике Саха

иод опытной эксплуатации коммерческой сети 2G, построенной для проекта «Бургуат» в Республике Саха (Якутия). Заказчиком проекта выступила АО «Росгеология». Сеть развернута на удаленной производ
03.06.2026 «МегаФон» разработал голосового помощника для госучреждений Якутии

вязи более доступным. Кроме того, «МегаФон» продолжит развитие телеком-инфраструктуры на территории Якутии. В ближайший год оператор сосредоточится на расширении покрытия вдоль трасс автозимник
25.05.2026 Жители Якутии стали чаще защищать свои гаджеты

ройств, ноутбуков. Аналитики зафиксировали рост интереса к таким полисам у жителей Республики Саха (Якутия), при этом только каждая 25 страховка на смартфон в России оформлена на Дальнем восток
20.05.2026 МТС запустит в 15 улусах Якутии российские базовые станции «Иртея»

С. Оборудование российского производства к началу 2027 г. появится в Якутске и в большинстве улусов Якутии, в частности в Хангаласском, Ленском, Мирнинском, Таттинском, Алданском. Базовые станц
13.05.2026 Якутский язык появился в ИИ-помощнике «ГигаЧат»

омощнике «ГигаЧат» от Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве. «Якутский язык становится частью современной цифровой среды, входит в серви
08.05.2026 Инвесторы якутского фильма «Мои таежные каникулы» получили прибыль больше 50% годовых при помощи цифровых финансовых активов

Инвесторы, вложившие средства в производство фильма «Мои таежные каникулы» в Якутии с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА), получили доходность в размере больше 50%

29.04.2026 В Якутии запустят проект по применению дронов в сельском хозяйстве

Проект по применению дронов в сельском хозяйстве запустят в Якутии в 2026 г., заявил глава региона Айсен Николаев. Об этом CNews сообщили представители п
24.04.2026 Глава Якутии: Ожидаем, что в этом году проект ВОЛС придет в Верхоянский район республики

республиканского бюджетов. Средства уже заложены. Главной задачей проекта «Синергия Арктики» глава Якутии Айсен Николаев назвал преодоление цифрового неравенства. Жители отдаленных арктических
22.04.2026 МТС усилила сеть в порту отправки грузов для северного завоза

МТС расширила зону покрытия LTE в поселке Пеледуй в Ленском районе Якутии, который играет ключевую роль в навигации по реке Лена и логистике северного завоза гр
15.04.2026 Мошенники стали чаще предлагать якутянам «доход» по многоступенчатой схеме

ли персональные данные. Аналитики МТС выяснили, что уже второй год подряд по сложным схемам жителям Якутии чаще всего звонят с предложениями дополнительного заработка и выгодных инвестиций – на
10.04.2026 Первый якутский спутник «Чолбон» покажет открытки с орбиты Земли

а в России и 65-летия первого полета человека в космос. Об этом сообщили ректор Малой академии наук Якутии Василий Павлов и заместитель генерального конструктора Якутских космических систем Арт
08.04.2026 «МегаФон» обеспечил связью и интернетом пять нюрбинских сел

Жители Нюрбинского района Якутии получили новые телеком-возможности – впервые в Хатын-Сысы, Хаты, Бысыттах, Нюрбачан, С
03.04.2026 «Эвобласт» протестировала электронную систему инициирования iDet в Якутии

спешном проведении взрывных работ с применением электронных систем инициирования iDet в условиях Крайнего Севера. Испытания проводились при температуре –45 °C на производственной площадке заказчика в Якутии. В ходе работ был произведён монтаж взрывной сети, состоящей из 580 детонаторов iDet с их последующим инициированием. По результатам испытаний было зафиксировано 100% срабатывания электр
02.04.2026 ИИ из Якутии поможет находить сверхкрупные алмазы

В Якутии стартовал стратегически важный для региона проект по внедрению технологий искусственно
01.04.2026 МТС разогнала LTE для пациентов крупнейшего центра неотложной помощи Якутии

онального центра медицины имени М.Е. Николаева в Якутске», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.
25.03.2026 Якутия вошла в топ-6 регионов России, где чаще всего используют 5G смартфоны

аибольшим проникновением 5G смартфонов возглавила Чеченская Республика с долей 50%, на втором месте Чукотский АО – 49%, на третьем Республика Дагестан вместе с Москвой и Московской областью – по 48%. Республика Якутия и соседняя Магаданская область разделили шестое место – 44%. Наименьшая доля смартфонов с поддержкой 5G оказалась в Республике Тыва – 24%, Курганской области и Еврейской АО –

12.03.2026 Поиском бивней мамонта в Якутии займется искусственный интеллект

В Якутии стартовала разработка уникального автоматизированного технологического комплекса для п
11.03.2026 Проекты якутских ученых получили поддержку Российского научного фонда

в страны, получивших грантовую поддержку РНФ. Об этом CNews сообщили представители Республики Саха (Якутия) в Москве. Академия наук Якутии предложила проект по разработке технологии поиска скоп
05.03.2026 Цифровое обновление прошло в центральной Якутии

ыструю загрузку интернет-страниц и стабильное соединение получили жители восьми центральных районов Якутии. Техническая служба «МегаФона» обновила телеком-оборудование, добавив мощности в сеть

04.03.2026 Якутяне могут пройти бесплатный курс по кибербезопасности от МТС

ожет пройти итоговый тест из 12 вопросов для проверки полученных знаний и закрепления материала. «В Якутии за прошлый год МТС заблокировала более 34,5 млн мошеннических вызовов. И мы постоянно

20.02.2026 «Газинформсервис» масштабирует присутствие в Якутии

и клиентами, — сказал Анатолий Василенко, менеджер по работе с партнерами СФО компании «Газинформсервис». — Компания стремится к тому, чтобы стать ведущим игроком на рынке информационных технологий в Якутии, и мы уверены, что совместные усилия с компанией "СофтМолл" помогут достичь этой цели». Заместитель генерального директора компании «СофтМолл» Андрей Исаев отметил: «"СофтМолл" видит в Я
16.02.2026 МТС разогнала LTE в крупном транспортном узле Якутии

ском порту, через которые осуществляется доставка грузов для Северного завоза, промышленных районов Якутии, а также в Амурскую область. Мобильный интернет стал быстрее на территории всего город
13.02.2026 В Якутии дроны доставили более 660 кг грузов через реку Лена

Пилотный проект с названием «Воздушная переправа» реализуется в Якутии с июля 2025 г. Беспилотники выполняют рейсы между Якутском и поселком Нижний Бестях по
13.02.2026 В Якутии стартует проект по созданию Глобальной платформы ИИ-решений для библиотек России

огиям искусственного интеллекта. Инициатором и оператором проекта выступает Национальная библиотека Якутии. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

10.02.2026 МТС предупредит жителей Якутии о мошеннических звонках членам семьи

устила функцию уведомления о мошенниках в новой подписке «Защитник+ для семьи». С ее помощью жители Якутии смогут получать смс и пуш-уведомления в режиме реального времени, если мошенники звоня
05.02.2026 МТС запустила ИИ-ассистента ментальной поддержки для молодежи Якутии

общений: ассистент забывает старую переписку и начинает общение с чистого листа. «Молодое поколение Якутии живет в цифровом мире, выбирая современные форматы для общения и познания себя. Чтобы

05.02.2026 В 2025 году в Якутии замедлился рост активности телефонных мошенников

вел разговор. Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили жителей Якутии за год, составила около 7,7 млн минут, или более 14 лет. Чаще всего мошенники звонили

04.02.2026 Интернет разогнали на юге Якутии

Пользоваться мобильным интернетом в Олекминском и Нерюнгринском районах Якутии стало еще комфортнее абонентам «МегаФона». Специалисты оператора модернизировали более
29.01.2026 В Якутии в пилотном режиме запустят спутниковую связь российской разработки

В 2026 г. в Якутии в пилотном режиме запустят спутниковую связь российской разработки, построив 10 станци
21.01.2026 В Якутии смартфоны Xiaomi обогнали Samsung и Apple в 2025 году

все остальные по количеству проданных смартфонов – практически каждый четвертый купленный гаджет в Якутии этой марки (22,4%). Второе место у корейского бренда Samsung (22%), который уступил ли
21.01.2026 Древний якутский эпос Олонхо озвучат с помощью искусственного интеллекта

Национальная библиотека Якутии запустила уникальный культурно-технологический проект «Истиҥ» по обучению искусственно
12.01.2026 Комедии, фэнтези и поп-музыка: что смотрели, читали и слушали жители Якутии на новогодних каникулах

тавители МТС. Фильмы и сериалы Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Якутии в новогодний период стали: «Алиса в Стране Чудес», «Жека Рассел», «Шальная императрица
29.12.2025 Первый якутский космический аппарат «Чолбон» успешно выведен на орбиту

ела на орбиту первый якутский спутник — малый космический аппарат «Чолбон». Это первый опыт участия Якутии в космических проектах с собственной разработкой. Об этом CNews сообщили представители
26.12.2025 Аналитика МТС: Спрос на облачные хранилища в Якутии вырос более чем в 4,5 раза

. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чаще всего среди облачных сервисов MWS Cloud компании в Якутии пользуются виртуальной инфраструктурой, офисным ПО в облаке, резервным копированием и

23.12.2025 МТС разогнала LTE в районе аэропорта Алдана

нительное телеком-оборудование вблизи аэропорта города Алдан, который принимает регулярные рейсы из Якутии. Население и сотрудники, прибывающие в город на вахтовую работу, заняты в горнодобываю
19.12.2025 Якутяне смогут сохранять и пересматривать программы якутских телеканалов с помощью видеоархива в IPTV МТС

ое время. «Мы понимаем исключительную ценность и значимость местного контента для наших абонентов в Якутии. Введение видеоархива на главные республиканские каналы – это наш ответ на запросы або
17.12.2025 Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) и компания Cloud Networks подписали меморандум о стратегическом партнерстве

Заключено соглашение о стратегическом партнерстве между Фондом развития инноваций Якутии (входит в ГК «Корпорация развития») и бизнес-партнером по безопасной цифровой трансфор
10.12.2025 Строительные и торговые компании Якутии стали чаще внедрять системы видеонаблюдения

периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Лидерами по внедрению видеонаблюдения в Якутии стали предприятия розничной торговли. В данных сферах устанавливают IP-камеры для обоз
02.12.2025 «Датарк» поможет Якутии ускорить цифровизацию региона и повысить компетенции инженеров

опиным и министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Петром Николаевым. «У региона есть шанс выйти в число площадок, предлагающих инфрастр

Публикаций - 1219, упоминаний - 2631

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 229
МегаФон 10742 192
Ростелеком 10948 131
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 73
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 38
Ростелеком - Сахателеком 65 38
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 36
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 32
Microsoft Corporation 25775 30
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 30
Softline - Софтлайн 3743 21
9594 20
Ростелеком - Связьинвест 1719 20
Yandex - Яндекс 9216 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 18
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 18
Huawei 4676 17
Telegram Group 2940 17
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 16
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 16
Apple Inc 13154 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 14
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 14
Cisco Systems 5372 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
БАРС Груп 579 13
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 13
Технопарк Якутия ГАУ - ИТ Парк Якутск 16 13
InfoTeCS - СФБ Лаб - инженерно-квантовая лаборатория 19 13
Samsung Electronics 11064 13
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 12
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 12
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 12
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 12
Горизонт РТ 17 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Oracle Corporation 7074 10
Крок - Croc 1964 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 43
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 30
Газпром ПАО 1493 25
Почта России ПАО 2370 23
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 23
РЖД - Российские железные дороги 2096 23
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 20
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 16
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 11
МТС Трэвел - MTS Travel 292 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 10
Алмазэргиэнбанк АКБ 18 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Новатэк - ранее Новафининвест 76 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 8
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 7
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 37 7
Caterpillar - 93 7
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 7 7
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) 7 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 6
101Hotels.com 456 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Альфа-Банк 1979 5
Татнефть 243 5
ИНК - Иркутская нефтяная компания 38 5
Сахатранснефтегаз 6 5
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 5
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 126
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 125
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 73
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 56
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 53
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 39
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 36
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 31
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 25
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 17
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 16
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 12
Окружная администрация Якутска - Якутская Городская Дума - органы государственной власти 19 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 12
Федеральное казначейство России 1949 11
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 9
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 9
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 49
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
ФКР - Федерация космонавтики России 7 2
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Знание - Российское общество 10 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 8 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Союз писателей Республики Саха (Якутия) 1 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 265
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 248
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 194
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 187
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 185
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 165
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 146
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 132
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 119
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 98
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 97
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 95
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 89
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 87
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 86
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 81
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 80
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 79
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 79
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 76
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 75
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 74
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 70
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 67
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 64
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 62
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 61
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 60
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 58
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 53
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 50
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 49
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 48
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 48
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 47
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 46
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Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 42
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 84
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 44
Linux OS 11533 30
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 21
Google Android 15243 20
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 17
Apple iOS 8583 15
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 14
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 47 14
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 13
InfoTeCS - ViPNet Client 122 13
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 13
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 46 13
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 13
Microsoft Windows 2000 8678 13
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 36 13
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 13
Axiom JDK СЗИ 175 13
Microsoft Windows 16882 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 12
МТС Big Data 324 12
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 11
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 11
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 11
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 11
Oracle Java - язык программирования 3469 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 9
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 9
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 9
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 9
ЭОС Дело-web 209 9
QNAP QTS 35 9
Минцифры РФ - Синергия Арктики 9 9
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 8
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 8
Apple iPhone 6 4861 8
Неустроев Прокопий 75 75
Николаев Айсен 57 52
Путин Владимир 3454 37
Мамедова Мария 37 27
Некрасова Наталья 22 22
Семенов Анатолий 35 21
Орловский Виктор 408 20
Борисов Александр 39 19
Никифоров Николай 1138 18
Костерин Александр 20 18
Попов Алексей 339 13
Чернышенко Дмитрий 581 12
Медведев Дмитрий 1665 11
Зимин Константин 102 10
Борисов Егор 11 9
Мишустин Михаил 787 8
Шадаев Максут 1210 8
Калугин Николай 14 8
Логинов Александр 54 7
Солодов Владимир 12 7
Игнатова Мария 143 7
Рейман Леонид 1065 6
Щеголев Игорь 699 6
Суслов Константин 23 6
Греф Герман 485 5
Губанов Андрей 117 5
Гирев Андрей 77 5
Мирзеев Рустам 8 5
Копыл Владимир 8 5
Челышев Илья 45 5
Базыль Артем 12 5
Двинина Олеся 89 5
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Сельский Андрей 23 4
Махновский Кирилл 26 4
Чибисов Дмитрий 13 4
Буторин Дмитрий 14 4
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Овчаров Евгений 14 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 326
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Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Ведомости 1466 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
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Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 2
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Walt Disney Channel 19 2
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Bloomberg 1627 1
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Рен ТВ - телеканал 82 1
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Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Nature 832 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
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Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
TechSpot 188 1
WABetaInfo 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 38
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
IDC - International Data Corporation 4975 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
Рустелеком ТК 305 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
INFOLine-Аналитика 78 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
Мировой рынок ВКС 5 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 29
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 18
РАН - Российская академия наук 2122 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
РАН СО ИМЗ - Институт мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН 4 4
ЯКСЭ имени П.И.Дудкина - Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина 4 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 3
ИнИС ВВТ АНО - Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники 4 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 3
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
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