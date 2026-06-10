Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха

В Якутии представили роботизированную мобильную станцию для беспилотных воздушных судов В Якутии представлена роботизированная мобильная станция PASECA для беспилотных воздушных судов. Проект реализуется компанией «Форпост», которая является резидентом ГАУ технопарка «Якутия» с прое

NOTA Group завершила опытную эксплуатацию коммерческой сети 2G на проекте «Бургуат» в Республике Саха иод опытной эксплуатации коммерческой сети 2G, построенной для проекта «Бургуат» в Республике Саха (Якутия). Заказчиком проекта выступила АО «Росгеология». Сеть развернута на удаленной производ

«МегаФон» разработал голосового помощника для госучреждений Якутии вязи более доступным. Кроме того, «МегаФон» продолжит развитие телеком-инфраструктуры на территории Якутии. В ближайший год оператор сосредоточится на расширении покрытия вдоль трасс автозимник

Жители Якутии стали чаще защищать свои гаджеты ройств, ноутбуков. Аналитики зафиксировали рост интереса к таким полисам у жителей Республики Саха (Якутия), при этом только каждая 25 страховка на смартфон в России оформлена на Дальнем восток

МТС запустит в 15 улусах Якутии российские базовые станции «Иртея» С. Оборудование российского производства к началу 2027 г. появится в Якутске и в большинстве улусов Якутии, в частности в Хангаласском, Ленском, Мирнинском, Таттинском, Алданском. Базовые станц

Якутский язык появился в ИИ-помощнике «ГигаЧат» омощнике «ГигаЧат» от Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве. «Якутский язык становится частью современной цифровой среды, входит в серви

Инвесторы якутского фильма «Мои таежные каникулы» получили прибыль больше 50% годовых при помощи цифровых финансовых активов Инвесторы, вложившие средства в производство фильма «Мои таежные каникулы» в Якутии с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА), получили доходность в размере больше 50%

В Якутии запустят проект по применению дронов в сельском хозяйстве Проект по применению дронов в сельском хозяйстве запустят в Якутии в 2026 г., заявил глава региона Айсен Николаев. Об этом CNews сообщили представители п

Глава Якутии: Ожидаем, что в этом году проект ВОЛС придет в Верхоянский район республики республиканского бюджетов. Средства уже заложены. Главной задачей проекта «Синергия Арктики» глава Якутии Айсен Николаев назвал преодоление цифрового неравенства. Жители отдаленных арктических

МТС усилила сеть в порту отправки грузов для северного завоза МТС расширила зону покрытия LTE в поселке Пеледуй в Ленском районе Якутии, который играет ключевую роль в навигации по реке Лена и логистике северного завоза гр

Мошенники стали чаще предлагать якутянам «доход» по многоступенчатой схеме ли персональные данные. Аналитики МТС выяснили, что уже второй год подряд по сложным схемам жителям Якутии чаще всего звонят с предложениями дополнительного заработка и выгодных инвестиций – на

Первый якутский спутник «Чолбон» покажет открытки с орбиты Земли а в России и 65-летия первого полета человека в космос. Об этом сообщили ректор Малой академии наук Якутии Василий Павлов и заместитель генерального конструктора Якутских космических систем Арт

«МегаФон» обеспечил связью и интернетом пять нюрбинских сел Жители Нюрбинского района Якутии получили новые телеком-возможности – впервые в Хатын-Сысы, Хаты, Бысыттах, Нюрбачан, С

«Эвобласт» протестировала электронную систему инициирования iDet в Якутии спешном проведении взрывных работ с применением электронных систем инициирования iDet в условиях Крайнего Севера. Испытания проводились при температуре –45 °C на производственной площадке заказчика в Якутии. В ходе работ был произведён монтаж взрывной сети, состоящей из 580 детонаторов iDet с их последующим инициированием. По результатам испытаний было зафиксировано 100% срабатывания электр

ИИ из Якутии поможет находить сверхкрупные алмазы В Якутии стартовал стратегически важный для региона проект по внедрению технологий искусственно

МТС разогнала LTE для пациентов крупнейшего центра неотложной помощи Якутии онального центра медицины имени М.Е. Николаева в Якутске», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Якутия вошла в топ-6 регионов России, где чаще всего используют 5G смартфоны аибольшим проникновением 5G смартфонов возглавила Чеченская Республика с долей 50%, на втором месте Чукотский АО – 49%, на третьем Республика Дагестан вместе с Москвой и Московской областью – по 48%. Республика Якутия и соседняя Магаданская область разделили шестое место – 44%. Наименьшая доля смартфонов с поддержкой 5G оказалась в Республике Тыва – 24%, Курганской области и Еврейской АО –

Поиском бивней мамонта в Якутии займется искусственный интеллект В Якутии стартовала разработка уникального автоматизированного технологического комплекса для п

Проекты якутских ученых получили поддержку Российского научного фонда в страны, получивших грантовую поддержку РНФ. Об этом CNews сообщили представители Республики Саха (Якутия) в Москве. Академия наук Якутии предложила проект по разработке технологии поиска скоп

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МТС разогнала LTE в крупном транспортном узле Якутии ском порту, через которые осуществляется доставка грузов для Северного завоза, промышленных районов Якутии, а также в Амурскую область. Мобильный интернет стал быстрее на территории всего город

В Якутии дроны доставили более 660 кг грузов через реку Лена Пилотный проект с названием «Воздушная переправа» реализуется в Якутии с июля 2025 г. Беспилотники выполняют рейсы между Якутском и поселком Нижний Бестях по

В Якутии стартует проект по созданию Глобальной платформы ИИ-решений для библиотек России огиям искусственного интеллекта. Инициатором и оператором проекта выступает Национальная библиотека Якутии. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутия) в Москве.

МТС предупредит жителей Якутии о мошеннических звонках членам семьи устила функцию уведомления о мошенниках в новой подписке «Защитник+ для семьи». С ее помощью жители Якутии смогут получать смс и пуш-уведомления в режиме реального времени, если мошенники звоня

МТС запустила ИИ-ассистента ментальной поддержки для молодежи Якутии общений: ассистент забывает старую переписку и начинает общение с чистого листа. «Молодое поколение Якутии живет в цифровом мире, выбирая современные форматы для общения и познания себя. Чтобы

В 2025 году в Якутии замедлился рост активности телефонных мошенников вел разговор. Общая длительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили жителей Якутии за год, составила около 7,7 млн минут, или более 14 лет. Чаще всего мошенники звонили

Интернет разогнали на юге Якутии Пользоваться мобильным интернетом в Олекминском и Нерюнгринском районах Якутии стало еще комфортнее абонентам «МегаФона». Специалисты оператора модернизировали более

В Якутии в пилотном режиме запустят спутниковую связь российской разработки В 2026 г. в Якутии в пилотном режиме запустят спутниковую связь российской разработки, построив 10 станци

В Якутии смартфоны Xiaomi обогнали Samsung и Apple в 2025 году все остальные по количеству проданных смартфонов – практически каждый четвертый купленный гаджет в Якутии этой марки (22,4%). Второе место у корейского бренда Samsung (22%), который уступил ли

Древний якутский эпос Олонхо озвучат с помощью искусственного интеллекта Национальная библиотека Якутии запустила уникальный культурно-технологический проект «Истиҥ» по обучению искусственно

Комедии, фэнтези и поп-музыка: что смотрели, читали и слушали жители Якутии на новогодних каникулах тавители МТС. Фильмы и сериалы Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Якутии в новогодний период стали: «Алиса в Стране Чудес», «Жека Рассел», «Шальная императрица

Первый якутский космический аппарат «Чолбон» успешно выведен на орбиту ела на орбиту первый якутский спутник — малый космический аппарат «Чолбон». Это первый опыт участия Якутии в космических проектах с собственной разработкой. Об этом CNews сообщили представители

Аналитика МТС: Спрос на облачные хранилища в Якутии вырос более чем в 4,5 раза . Об этом CNews сообщили представители МТС. Чаще всего среди облачных сервисов MWS Cloud компании в Якутии пользуются виртуальной инфраструктурой, офисным ПО в облаке, резервным копированием и

МТС разогнала LTE в районе аэропорта Алдана нительное телеком-оборудование вблизи аэропорта города Алдан, который принимает регулярные рейсы из Якутии. Население и сотрудники, прибывающие в город на вахтовую работу, заняты в горнодобываю

Якутяне смогут сохранять и пересматривать программы якутских телеканалов с помощью видеоархива в IPTV МТС ое время. «Мы понимаем исключительную ценность и значимость местного контента для наших абонентов в Якутии. Введение видеоархива на главные республиканские каналы – это наш ответ на запросы або

Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) и компания Cloud Networks подписали меморандум о стратегическом партнерстве Заключено соглашение о стратегическом партнерстве между Фондом развития инноваций Якутии (входит в ГК «Корпорация развития») и бизнес-партнером по безопасной цифровой трансфор

Строительные и торговые компании Якутии стали чаще внедрять системы видеонаблюдения периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС. Лидерами по внедрению видеонаблюдения в Якутии стали предприятия розничной торговли. В данных сферах устанавливают IP-камеры для обоз