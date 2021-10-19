Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Якутия
Республика Саха
Публикаций - 506, упоминаний - 1503
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Борисов Александр 30 19
|Никифоров Николай 1126 18
|Костерин Александр 20 18
|Путин Владимир 1840 12
|Николаев Айсен 13 10
|Медведев Дмитрий 1437 9
|Попов Алексей 319 8
|Семенов Алексей 67 7
|Борисов Егор 8 7
|Семенов Анатолий 12 7
|Щеголев Игорь 676 6
|Логинов Александр 34 5
|Махновский Кирилл 18 4
|Чибисов Дмитрий 12 4
|Буторин Дмитрий 12 4
|Муттерперл Михаил 21 4
|Солодов Владимир 6 4
|Сельский Андрей 21 4
|Нечипоренко Максим 8 3
|Суслов Константин 19 3
|Третьяк Константин 34 3
|Шмелев Алексей 20 3
|Котов Виталий 38 3
|Рогозин Дмитрий 79 3
|Орловский Виктор 229 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Иванов Петр 13 3
|Подольский Олег 15 3
|Миллер Алексей 13 3
|Воробьев Михаил 44 2
|Акимов Максим 167 2
|Слизень Виталий 154 2
|Левыкин Андрей 14 2
|Огуряев Дмитрий 53 2
|Брюквин Юрий 206 2
|Сапунов Алексей 30 2
|Кулешов Алексей 27 2
|Иванов Олег 124 2
|Малис Александр 117 2
|Морошкин Александр 106 2
|CNews Analytics 2006 12
|IDC - International Data Corporation 2797 2
|Juniper Research 280 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru