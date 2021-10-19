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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха


19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 2
15.10.2021 «Мегафон» создал новый сервис для вахтовиков 2
04.10.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом 94% районов Якутии 4
01.10.2021 Беспилотники будут доставлять грузы в Якутии 4
20.09.2021 Cпутник «Экспресс-АМ5» предупредит о сейсмической активности 3
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
09.09.2021 РТКОММ подключил к интернету больницы в труднодоступных поселках Якутии 2
03.09.2021 «Ростелеком» и Корпорация развития Республики Саха планируют совместно развивать цифровые технологии 4
19.08.2021 Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов 3
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
21.07.2021 «Ростелеком» запустил первые базовые станции на Средневилюйском газоконденсатном месторождении 2
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 6
02.06.2021 Искусственный интеллект поможет работать с обращениями граждан в Якутии 5
21.05.2021 В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора 2
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы? 3
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 2
05.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 2
02.04.2021 Василий Пушкин: объединение усилий бизнеса и государства способствует развитию ИТ-сферы в период пандемии 2
23.03.2021 «РТКОММ» обеспечил спутниковыми решениями геологические изыскания в Якутии 3
19.03.2021 За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 2
01.03.2021 Simetra разработала транспортную модель для Якутии 6
12.02.2021 В Якутии создали приложение для популяризации якутского языка 7
02.02.2021 Интернет приходит на стойбища Югры 1
01.02.2021 «Ростелеком» создаст частную мобильную сеть LTE для Якутской топливно-энергетической компании 2
29.01.2021 Мегафон» и Якутия договорились о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect 10
15.01.2021 В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service 1
23.12.2020 Робот-дезинфектор от инженеров СВФУ будет запущен на вокзалах РЖД 1
14.12.2020 «Руссофт» представил второй ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО 3
02.12.2020 «Ростелеком» проложил ВОЛС в Оленёкском районе Якутии 9
23.11.2020 МТС и Ericsson построят для «Полиметалла» выделенную коммерческую 5G-ready сеть 2
30.10.2020 В Якутии создали устройство, которое в два раза сокращает число вирусов в общественном транспорте 3
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 4
01.10.2020 TrueConf и ГК «Хост» создали сервис для удаленного обследования пациентов в России 1
25.09.2020 Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены 1
21.09.2020 «Облачная поликлиника» стала популярным сервисом в Якутии 3
16.09.2020 ВТБ запустил эквайринг для авиакомпании Smartavia 1
21.07.2020 АЛРОСА проводит цифровую трансформацию HR при поддержке GMCS 1
19.06.2020 «Строй Инвест Проект» закупил ПО Simetra для транспортного планирования 1
29.04.2020 «Ростелеком» установил тепловизоры для горнорудной компании «Алроса» 3

Публикаций - 506, упоминаний - 1503

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 82
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 70
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 54
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 36
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 17
Microsoft Corporation 11628 13
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 10
Ростелеком Дальсвязь 228 9
Барс груп 402 8
Ростелеком Связьинвест 773 8
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 8
Softline - Софтлайн 1507 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 6
Кейсистемс - Keysystems 29 6
IBM 3677 6
Huawei 2750 6
Космическая связь ФГУП ГПКС 215 6
Samsung Electronics 5878 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 377 5
Docsvision - ДоксВижн 814 5
МегаФон Дальневосточный филиал 25 5
Вайнах Телеком 42 5
Oracle Corporation 3466 4
Nokia Corporation 2546 4
3934 4
РТКомм.ру 173 4
Intel Corporation 4335 4
Yandex - Яндекс 4129 4
Google LLC 7439 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
SAP SE 3272 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 3
АйТи 771 3
VMware 1839 3
Cisco Systems 2158 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 3
Почта России ПАО 1586 17
Алроса АК 81 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 12
РЖД - Российские железные дороги 1093 8
Caterpillar 34 7
Орион-Экспресс - Телекарта 133 6
Газпром ПАО 538 5
Аэрофлот 496 5
УЭК - Универсальная электронная карта 512 5
РВК - Российская венчурная компания 482 4
Газпром проектирование 5 4
Газпром промгаз 8 4
Подземгидроминерал НПЦ 4 4
ЦКБН - Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры 4 4
Газпром ТюменНИИгипрогаз 4 4
ВНИПИгаздобыча 9 4
Гипрогазцентр 12 4
Гипроспецгаз 5 4
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 3
Альфа-Банк 1135 3
Евросеть 939 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 54 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 2
Qiwi 783 2
Visa International 1358 2
Роснефть НК 372 2
Татнефть 116 2
Балтика - Пивоваренная компания 112 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 73 2
Полиметалл - Polymetal 14 2
Schlumberger - Шлюмберже 17 2
ИНК - Иркутская нефтяная компания 15 2
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 2
Строй Инвест Проект 2 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 61
Правительство РФ 2226 24
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 22
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 16
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 14
Президент Российской Федерации 1447 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 7
Правительство Москвы 660 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 5
Правительство Республики Саха (Якутия) 8 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 4
Окружная администрация города Якутска 6 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 4
ГБУ РС(Я) РЦИТ - Республиканский центр инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 4 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 3
Счётная палата РФ 464 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 154 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 14
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 140 1
Руссофт - Russoft 269 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 460 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 43 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 42
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 36
3G - Стандарт мобильной связи 3835 32
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 24
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 17
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 14
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 13
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 8
Безопасный город 348 8
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 523 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 85 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 4
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 3
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ЭОС Дело СЭД 649 23
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 14
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 11
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 7
Linux OS 4386 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Apple iOS 5744 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 6
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
ЭОС Дело-web 134 4
Microsoft Windows 10 6810 4
Google Android 10752 4
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 39 4
Кейсистемс WEB-Торги-КС 4 3
ЭЛАР ПланСкан 83 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 3
SQL - Язык программирования 439 3
Microsoft Lync 272 3
Microsoft Skype 1501 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 3
Apple iPad 3263 3
Microsoft Exchange 695 3
Naumen Service Desk 107 3
Google YouTube - Видеохостинг 1833 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 91 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 2
C++ - Язык программирования 289 2
ПСБ PSB-Retail 38 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft Office 2004 2
Symbian OS 803 2
Microsoft Excel 445 2
Apple - App Store 2199 2
Microsoft Dynamics 204 2
Борисов Александр 30 19
Никифоров Николай 1126 18
Костерин Александр 20 18
Путин Владимир 1840 12
Николаев Айсен 13 10
Медведев Дмитрий 1437 9
Попов Алексей 319 8
Семенов Алексей 67 7
Борисов Егор 8 7
Семенов Анатолий 12 7
Щеголев Игорь 676 6
Логинов Александр 34 5
Махновский Кирилл 18 4
Чибисов Дмитрий 12 4
Буторин Дмитрий 12 4
Муттерперл Михаил 21 4
Солодов Владимир 6 4
Сельский Андрей 21 4
Нечипоренко Максим 8 3
Суслов Константин 19 3
Третьяк Константин 34 3
Шмелев Алексей 20 3
Котов Виталий 38 3
Рогозин Дмитрий 79 3
Орловский Виктор 229 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Иванов Петр 13 3
Подольский Олег 15 3
Миллер Алексей 13 3
Воробьев Михаил 44 2
Акимов Максим 167 2
Слизень Виталий 154 2
Левыкин Андрей 14 2
Огуряев Дмитрий 53 2
Брюквин Юрий 206 2
Сапунов Алексей 30 2
Кулешов Алексей 27 2
Иванов Олег 124 2
Малис Александр 117 2
Морошкин Александр 106 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 264
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 253 134
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 100
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 85
Россия - ДФО - Хабаровский край 428 69
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 394 66
Россия - ДФО - Сахалинская область 445 63
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 62
Россия - ДФО - Амурская область 327 61
Россия - СФО - Иркутская область 565 60
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 210 54
Россия - ДФО - Магаданская область 233 51
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 50
Россия - ДФО - Забайкальский край 358 42
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 41
Россия - ДФО - Бурятия Республика 298 40
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 170 40
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 38
Россия - СФО - Республика Алтай 712 35
Россия - Восточная Сибирь 195 31
Россия - Нерюнгри 37 31
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 30
Россия - УФО - Челябинская область 674 30
Россия - УФО - Свердловская область 822 28
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 26
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 26
Россия - СФО - Красноярский край 691 25
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 23
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Россия - СФО - Ленинградская область 1200 23
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Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 22
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Россия - СКФО - Дагестан Республика 270 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 12
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 6
Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 4
Русский язык 1028 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 4
Великая Отечественная война 130 4
Региональное законодательство 45 4
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 4
Информационное общество - Государственная программа 282 4
Федеральное законодательство 254 4
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 49 3
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 3
НПА - Нормативный правовой акт 50 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 3
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 3
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 2
POI - points of interest 60 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 64 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 2
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 5
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 2
НТВ - Телекомпания 170 2
Пятница - Телеканал 20 1
Россия 24 - телеканал 86 1
National Geographic 38 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 33 1
Юность - радиостанция 16 1
ТВ-3 - телеканал 49 1
Россия К - телеканал 9 1
Россия-1 - телеканал 20 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
Аэромар - Skyshop 2 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Пятый канал - Телеканал 39 1
Радио Свобода - радиостанция 23 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 401 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 1
ТНТ - Телеканал 95 1
РосКомСвобода 75 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
Wikipedia - Википедия 298 1
CNews Analytics 2006 12
IDC - International Data Corporation 2797 2
Juniper Research 280 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 22 12
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 6
СевКавНИПИгаз - Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов 4 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 3
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 56 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 198 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 70 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
ФГНИУ ИЗиСП при Правительстве РФ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 1 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 27 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 13 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 33 1
Samsung Исследовательский центр 6 1
IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 7 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
Пермский Сетевой ИТ-Университет 4 1
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ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 17 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 117 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
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РАН - Российская академия наук 326 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46513.
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